Україні потрібно взяти на себе зобов'язання щодо прозорого відбору нових членів судових органів на підставі критеріїв доброчесності, - посольство США

Україні слід взяти на себе зобов'язання щодо прозорого, неупередженого і незалежного процесу відбору нових членів судових органів на підставі критеріїв доброчесності та професійної компетентності, включно з участю незалежних експертів, заявила заступниця директора місії USAID Сьюзен Кyтор

"Щоб реформи мали успіх, їх потрібно впроваджувати відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та міжнародних стандартів. Це означає, що Україні потрібно взяти на себе зобов'язання щодо прозорого, неупередженого і незалежного процесу відбору нових членів судових органів на підставі критеріїв доброчесності та професійної компетентності, включно з участю незалежних експертів. І в цьому ми допомагаємо", - сказала Кутор в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, уряд США, зокрема USAID, продовжуватиме підтримувати українських партнерів у всіх трьох гілках влади, а також у співпраці з громадянським суспільством для просування істотних судових реформ і розширення доступу до правосуддя для всіх українців.

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Кутор наголосила, що Україна перебуває у вирішальній точці для просування судової реформи, яка насправді є ключем до розблокування прогресу в антикорупційному порядку денному і до зміцнення не лише довіри інвесторів і громадськості до системи, але і до загального економічного зростання.

"Вражає погляд української громадськості на судову систему: за останніми опитуваннями Національного демократичного інституту, приблизно лише кожен десятий українець довіряє судовій системі і судам! Частина проблеми полягає в тому, що судові реформи останніх років були одиничними і не повністю вирішували наростаючі виклики, які підривають верховенство права і справедливе застосування правосуддя. Я думаю, що українці хочуть такої судової реформи, яка була б цілісною і всебічною", - зазначила вона.

Кутор також додала, що деякі позитивні кроки зроблено.

"Зараз Комісія з питань правової реформи в Україні завершує підготовку своєї "Стратегії сталого розвитку судової системи", яка може слугувати важливою дорожньою картою для всебічної судової реформи. Влада України розглядає важливі законопроєкти щодо реформування Вищої ради правосуддя і відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ці органи судового управління перебувають у центрі судоустрою, і їхня реформа є необхідною умовою надійної реформи в інших місцях системи правосуддя. Більше того, органи влади планують важливі реформи Конституційного Суду і процесу ухвалення ним рішень", - розповіла вона.

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Заступник директора місії USAID підкреслила, що завдяки цій стратегії та іншим реформам, які зачіпають центральні судові органи, Україна має унікальну можливість просунути суттєву судову реформу.