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Україні потрібно взяти на себе зобов'язання щодо прозорого відбору нових членів судових органів на підставі критеріїв доброчесності, - посольство США

Україні потрібно взяти на себе зобов'язання щодо прозорого відбору нових членів судових органів на підставі критеріїв доброчесності, - посольство США

Україні слід взяти на себе зобов'язання щодо прозорого, неупередженого і незалежного процесу відбору нових членів судових органів на підставі критеріїв доброчесності та професійної компетентності, включно з участю незалежних експертів, заявила заступниця директора місії USAID Сьюзен Кyтор

"Щоб реформи мали успіх, їх потрібно впроваджувати відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та міжнародних стандартів. Це означає, що Україні потрібно взяти на себе зобов'язання щодо прозорого, неупередженого і незалежного процесу відбору нових членів судових органів на підставі критеріїв доброчесності та професійної компетентності, включно з участю незалежних експертів. І в цьому ми допомагаємо", - сказала Кутор в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, уряд США, зокрема USAID, продовжуватиме підтримувати українських партнерів у всіх трьох гілках влади, а також у співпраці з громадянським суспільством для просування істотних судових реформ і розширення доступу до правосуддя для всіх українців.

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Кутор наголосила, що Україна перебуває у вирішальній точці для просування судової реформи, яка насправді є ключем до розблокування прогресу в антикорупційному порядку денному і до зміцнення не лише довіри інвесторів і громадськості до системи, але і до загального економічного зростання.

"Вражає погляд української громадськості на судову систему: за останніми опитуваннями Національного демократичного інституту, приблизно лише кожен десятий українець довіряє судовій системі і судам! Частина проблеми полягає в тому, що судові реформи останніх років були одиничними і не повністю вирішували наростаючі виклики, які підривають верховенство права і справедливе застосування правосуддя. Я думаю, що українці хочуть такої судової реформи, яка була б цілісною і всебічною", - зазначила вона.

Кутор також додала, що деякі позитивні кроки зроблено.

"Зараз Комісія з питань правової реформи в Україні завершує підготовку своєї "Стратегії сталого розвитку судової системи", яка може слугувати важливою дорожньою картою для всебічної судової реформи. Влада України розглядає важливі законопроєкти щодо реформування Вищої ради правосуддя і відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ці органи судового управління перебувають у центрі судоустрою, і їхня реформа є необхідною умовою надійної реформи в інших місцях системи правосуддя. Більше того, органи влади планують важливі реформи Конституційного Суду і процесу ухвалення ним рішень", - розповіла вона.

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Заступник директора місії USAID підкреслила, що завдяки цій стратегії та іншим реформам, які зачіпають центральні судові органи, Україна має унікальну можливість просунути суттєву судову реформу.

Автор: 

судова реформа (1459) США (23009) USAID (212)


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Топ коментарі
+7
Для того чтобы появились нормальные новые судьи ,ВСЕ ненормальные старые должны заехать на ЗОНУ !!!!
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31.03.2021 14:19
+4
Можем не дождаться, суды могут сдать Украину как свою честь и совесть?
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31.03.2021 14:20
+4
Присяжних призначить хто?
В суді над Антоненко засідають і присяжні.
Ми не знаємо хто вони, де і як їх знайшли і призначили.
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31.03.2021 14:22
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Отличная идея! Где отбирать будем? Где у нас добропорядочные?
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31.03.2021 14:17 Відповісти
Могу сказать кто не добропорядочный в Чернигове. Создайте реестр, будем отзывы писать
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31.03.2021 14:22 Відповісти
Ну кого посольство назовёт, те и будут добропорядочными, разве не очевидно...
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31.03.2021 14:24 Відповісти
Посольство США?
Мне ужасно жаль и стыдно, но в нашей стране в настоящее время именно оно и есть средоточием нашей совести, нашего патриотизма и здравого смысла. И даже инстинкт самосохранения нам, украинцам, внушается оттуда. Если Порох еще что-то воспринимал как государственник и действовал соответственно, то шмаркля все вдрызг разбазарила. Но жить-то в этой стране НАМ! А мы сидим и наблюдаем, как доламывают последнее...
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31.03.2021 14:43 Відповісти
Це буде мати ось таких вигляд:

Украине нужно взять на себя обязательство по прозрачному отбору новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности, - посольство США - Цензор.НЕТ 725
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31.03.2021 14:17 Відповісти
Может суд присяжных прекратит коррупцию в судах ?
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31.03.2021 14:19 Відповісти
Присяжних призначить хто?
В суді над Антоненко засідають і присяжні.
Ми не знаємо хто вони, де і як їх знайшли і призначили.
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31.03.2021 14:22 Відповісти
суд присяжных и так есть. по особо тяжким. в штатах суд присяжных тоже не все дела рассматривает. и это не панацея, когда клушы без юридического образования, оправдывают убийц.
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31.03.2021 14:24 Відповісти
Суд присяжних в Україні це надруга над системою! Чому я знаю як він працює в Україні, а ти-ні? Скільки людей в суді присяжних? Як їх обирають?
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31.03.2021 14:49 Відповісти
я знаю только по своему делу, которое я расследовал, что за групповое убийство через 69-ую ук суд присяжных отпустил двоих утырков на 6 и 7 лет, дав меньше-меньшего. а на возражение судей они заявили, что это суд с юр образованием, пускай он и обосновывает такой приговор. у нас в стране правовой культуры на корню нету, о каких еще адекватных присяжных мы можем говорить?
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31.03.2021 14:55 Відповісти
Не прекратит.......... расценки вырастут просто.
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31.03.2021 15:09 Відповісти
Для того чтобы появились нормальные новые судьи ,ВСЕ ненормальные старые должны заехать на ЗОНУ !!!!
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31.03.2021 14:19 Відповісти
от шо ви таке кажете?
а як же змусити добропорядних слугувати олігархічним інтересам?
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31.03.2021 14:19 Відповісти
Можем не дождаться, суды могут сдать Украину как свою честь и совесть?
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31.03.2021 14:20 Відповісти
Які незалежні члени судових органів?!
Зебилам це не підходить.
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31.03.2021 14:21 Відповісти
Це нездійсненно,реформувати на 100% корумповану систему !!! Лише повний демонтаж !!!))
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31.03.2021 14:21 Відповісти
Это приказ?
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31.03.2021 14:24 Відповісти
До вас по іншому не доходить! Бабло наше любите?-перестаньте красти!
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31.03.2021 14:28 Відповісти
До нас?
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31.03.2021 14:29 Відповісти
Так, ДО ВАС, Толик! ДО ВАС.
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31.03.2021 14:42 Відповісти
Є українці і нормальні люди і є -«толікі» або хахли, совки, рагулі і всяка коло- «какаяразніца» шваль, котра обрала президентом недолугого клоуна на зло всім іншим.
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31.03.2021 14:45 Відповісти
если ты в штатах и вправду живёшь а не прокси, то ты, шушваль, тоже себе выбирала клована трампа, или забыло свинособака? И вот таких как ты тварь, у нас в Украине и называют грязными пиндосами
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31.03.2021 15:58 Відповісти
Стуль писок, свинособака! Ти, і такі як ти винуваті що країна із такими можливостями продовжує сидіти в совковому лайні ! Ти! І такі як ви обираєте у владу корупціонерів, бандитів і ворожих агентів захлинаючись своєю ненавистю до свого українського! Я срати хтів на те, як ви кого називаєте в своїй в грибній ямі ти живеш, паскуда ти смердяча! Коли ви повиздихаєте всі?!
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31.03.2021 16:15 Відповісти
все что ты тут навоняло относиться также само к тебе свинотварь
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31.03.2021 16:16 Відповісти
огласите пожалуйста "порог" суммы добропорядочности.
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31.03.2021 14:24 Відповісти
Задайте вопрос Ермаку на фейсбуке. Это его епархия.
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31.03.2021 15:10 Відповісти
Хватить п-ти!!!!! Я вимагаю щоб в Україні ввели пряме правління Америки, Канади і ЄС! Всіх суддів, прокурорів звільнити без права займати державні посади не тільки їм, а і членам сімей і родин!!! Запросити суддів із цих країн! Відправляти молодь на навчання в ці країні на конкурсній основі! В конкурсних комісіях члени тільки із країн спонсорів!
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31.03.2021 14:27 Відповісти
а ты кто такой чтобы требовать?
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31.03.2021 15:59 Відповісти
Пшел нах, кацапський виродок. Ви крадете наші гроші.
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31.03.2021 16:16 Відповісти
засунь свои деньги себе в очко и поглубже мудило
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31.03.2021 16:19 Відповісти
Отмените визы зебилоидам(чтобы н могли "свалить из этой страны"). Поищите непосильно нажитые активы 95 квартала, его главарей и зеленского. Интерпол подключите, фбрчик
какой-нибудь. С Европой перетрите вопросы. И обязательства будут выполнены в полном объеме и в срок
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31.03.2021 14:28 Відповісти
хватит уже перебирать наше судейское говно.. - давайте лучше правовое внешнее управление, типа программ времён "плана Маршалла".. - всё равно же у нас "внешнее управления", как утверждают кацапы, а так хоть польза Украине будет
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31.03.2021 14:34 Відповісти
Только не при зеЛе.сразу после него так и будем делать
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31.03.2021 14:36 Відповісти
Фінансова розвідка повинна опублікувати доклад по Україні!
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31.03.2021 14:46 Відповісти
Разрисованные двери - вот главная проблема страны, а они со своей судебной реформой пристают.
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31.03.2021 14:48 Відповісти
Зеленский подобрал такую команду, что выполнить с ней такое требование абсолютно невозможно. Судебная мафия и кадры Януковича рулят.
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31.03.2021 15:10 Відповісти
всех судей уволить и лишить званий, дипломов и привилегий
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31.03.2021 15:19 Відповісти
У нас із владою різні критерії доброчесності. Ті, хто туди попадають, ще по дорозі втрачають честь, сором, совість. Зачароване коло. Тільки реальне жорстке зовнішнє (Європа та Америка) регулювання, на перших порах, зможе розірвати кругову поруку, зокрема у суддівській мафії. А далі невідворотність покарання допоможе вирвати вкорінену мафіозну структуру державної влади. Інакше нам не вибратися.
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31.03.2021 15:19 Відповісти
Байден за 2 месяца пребывания в Белом Доме не назначил и не сменил ещё ни одного посла в страны мира.Он резко отстаёт от своих предшественников и этим очень расстраивает карьерных дипломатов США.Это я к тому ,что и Байден и Блинкен вырабатывают стратегию своего поведения на мировой арене,присматриваются к доставшемуся дипломатичекому корпусу и все решения по Украине ещё впереди,хотя главные нарративы уже озвучены.И мне они нравятся.
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31.03.2021 15:20 Відповісти
америкосы приезжайте работать судьями в Украину, таких денег в Америке не заработаете...
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31.03.2021 15:29 Відповісти
Украине нужно взять на себя обязательство... А брати звісно ж буде влада, а ось тут то і проблема. Та взяти то вона візьме, а от хто буде контролювати ту добропорядочность? Її повинна контролювати добропорядочна влада, а її в Україні ніколи не було. Ось тут то і ходьба по кругу... За добропорядочних наш вумний нарід не хоче голосувати. От на довиборах за сєпара проголосував вумний нарід...
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31.03.2021 15:49 Відповісти
 
 