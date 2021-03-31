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Довибори в Раду: ЦВК змінила голову ОВК № 87 на Прикарпатті, комісія знову пішла на перерву

Довибори в Раду: ЦВК змінила голову ОВК № 87 на Прикарпатті, комісія знову пішла на перерву

Центральна виборча комісія змінила голову ОВК № 87 в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"31 березня після перерви Комісія продовжила роботу в режимі засідання. Розглянувши відповідне подання Політичної Партії "ГОЛОС" про заміну членів ОВК, Комісія внесла зміни до складу окружної виборчої комісії ОВО № 87 (Івано-Франківська область), утвореної відповідно до постанови ЦВК від 5 лютого 2021 року № 45. Вказаним рішенням ЦВК замінила голову цієї окружної виборчої комісії та одного із її членів. У засіданні Комісії оголошено перерву", - випливає з повідомлення.

Також читайте: Кошулинський вимагає провести на окрузі №87 перевибори

Довибори в Раду: ЦВК змінила голову ОВК № 87 на Прикарпатті, комісія знову пішла на перерву 01

Довибори в Раду: ЦВК змінила голову ОВК № 87 на Прикарпатті, комісія знову пішла на перерву 02

Як повідомлялося, за даними руху ЧЕСНО, на Прикарпатті на виборчому окрузі №87 другу добу не здійснюється підрахунок голосів виборців через відсутність членів окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій.

Автор: 

ВР (14992) вибори (6694) ЦВК (1177) мажоритарний округ (32) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+28
Очевидно, что победил Кошулинский и сейчас в "турборежиме" идет фальсификация.
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31.03.2021 14:28
+20
2019: Зробимо їх разом.
2021: Надо валить из этой страны.
Зате поржали. Краще ж сміятися, ніж плакати.
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31.03.2021 14:19
+15
а де там ті снєсуни?

https://twitter.com/___tshp_____ ТШП -

танєпарься ти, парахабот.
Ну падумаіш клоун, ну от шо он может плахова сдєлать для страни?
Закони жи ні он прінімаіт.
Армія обновілась плагадаря валантьорам.
Ну шо можит пайті нє так?
Єссі шо - снісьом ********, патамуша ми - сіла, ми - норот.
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31.03.2021 14:24
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Хвилинка "п - патріотизму" від "слуг": нардепка Анна Колісник у телефонному листуванні написала, що "треба валити з цієї країни", перебуваючи під наглядом фотокорів #Букв.

Довыборы в Раду: ЦИК сменила голову ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв - Цензор.НЕТ 1592 Довыборы в Раду: ЦИК сменила голову ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв - Цензор.НЕТ 1267
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31.03.2021 14:18 Відповісти
2019: Зробимо їх разом.
2021: Надо валить из этой страны.
Зате поржали. Краще ж сміятися, ніж плакати.
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31.03.2021 14:19 Відповісти
і то можуть лише сплагіатити ))) https://www.youtube.com/watch?v=TaC19zfwkz8
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31.03.2021 14:27 Відповісти
ЦІКАВО ЧИ СКОРО.
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31.03.2021 17:15 Відповісти
Головне не кого обрали виборці, а як порахують бюлетені зе-виродки.
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31.03.2021 14:20 Відповісти
видать ЗЕльный кабан Верастюк не пролазит в Раду
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31.03.2021 16:25 Відповісти
Где ******** ?
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31.03.2021 14:22 Відповісти
Этот?
Довибори в Раду: ЦВК змінила голову ОВК № 87 на Прикарпатті, комісія знову пішла на перерву - Цензор.НЕТ 1033
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31.03.2021 14:42 Відповісти
Зебіле, ну скільки ж можна тобі казати, то не Порошенко тобі в штани сере, то ти сам обсираєшся!
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31.03.2021 14:49 Відповісти
Знаю, знаю Ваш жлобяра ещё тот. пердне и сам от жадности вынюхает
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31.03.2021 15:24 Відповісти
Порох не Зеля,він не бз№дить,краще соплі в Шмарклі витри,утирок зелений.
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31.03.2021 16:06 Відповісти
Он.
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31.03.2021 16:39 Відповісти
а де там ті снєсуни?

https://twitter.com/___tshp_____ ТШП -

танєпарься ти, парахабот.
Ну падумаіш клоун, ну от шо он может плахова сдєлать для страни?
Закони жи ні он прінімаіт.
Армія обновілась плагадаря валантьорам.
Ну шо можит пайті нє так?
Єссі шо - снісьом ********, патамуша ми - сіла, ми - норот.
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31.03.2021 14:24 Відповісти
Довыборы в Раду: ЦИК сменила главу ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв - Цензор.НЕТ 2767
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31.03.2021 14:26 Відповісти
а ха ха ха ха
зеленые депутанги с собой привезли нового главу ОИК и резко поменяли главполицая области. это "выборы по зеленому"
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31.03.2021 14:24 Відповісти
Не знав що партія "Голос", яка і заявляла клопотання про зміну голови ТВК - то "зельониє"
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31.03.2021 14:26 Відповісти
да ты вообще много чего не знаешь
кроме того ты, который вчера хвалился что умеешь читать, вдруг резко поглупел и не смог увидеть в моем сообщении слово "привезли с собой", зато увидел "заявили ходотайство о замене"
ну а то что голос давно спелся с зепутангами - новость наверное только для тебя
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31.03.2021 14:47 Відповісти
+ Матьківщина!!!)))
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31.03.2021 15:05 Відповісти
фото надо из Лукашенщины - баба с окна вылазит с сумкой, или пакетом бюллетеней, а ее мацает мусор, бррррр, помогает спуститься
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31.03.2021 14:25 Відповісти
Яка ***..... перерва? За Законом про вибори НД ії не може бути!!! Засідання ОВК пезперервне!!!
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31.03.2021 14:26 Відповісти
Закон? Пліснява і слова токого не знає.
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31.03.2021 15:03 Відповісти
Технический перерыв разрешен. Человек физиологически не может без сна, даже если предложить за трёх суточную, непрерывную работу по подсчёту голосов, по миллиону долларов за каждые сутки.
Существует четко прописанная ПРОЦЕДУРА приёма документов областной комиссией у нескольких десятков территориальных комиссий, и ее нельзя нарушать иначе наблюдатели и представители от партий, тут же обжалуют результат в суде. Да и сами члены комиссии вряд ли станут нарушать ПОРЯДОК, так как они принимают присягу члена комиссии.
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31.03.2021 20:36 Відповісти
курви й метр, але як сопить та тужиться...
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31.03.2021 21:51 Відповісти
Очевидно, что победил Кошулинский и сейчас в "турборежиме" идет фальсификация.
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31.03.2021 14:28 Відповісти
Виходячі з свого багаторазового досвіду як Голови ОВК на різних видах виборів ...СТОБУДОВО!!!!
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31.03.2021 14:32 Відповісти
хотів підтримати, але останнього слова не знаю... Це про дороги?
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31.03.2021 21:52 Відповісти
За такі вибори нарід і голосував у 19 році.
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31.03.2021 14:42 Відповісти
причем он сам настолько испугался что сразу же заявил о своем поражении
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31.03.2021 14:49 Відповісти
ВСІ ТІНІ СВОЄЇ БОЯТЬСЯ.
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31.03.2021 17:19 Відповісти
це якийсь шифр, що знаєш тільки ти та ще троє?
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01.04.2021 01:15 Відповісти
а все очень просто
если выборы не проиграны (результаты неправильно посчитаны) то требуют пересчета а не перевыборов
разницу чувствуете?
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01.04.2021 02:33 Відповісти
та не вже? Якщо з самого початку все фальш, то перерахунок- це полюція?
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01.04.2021 10:26 Відповісти
угу
потому что приставка "пере" означает переделку чего бы то ни было. "перевыборы" - голосование еще раз. а если еще раз - то как ты думаешь - он выиграл первый раз?
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01.04.2021 10:31 Відповісти
щоб щось "думати", треба від чогось відштовхуватись... Проголосувало 35%, якщо б я знав статистику по віку, то міг би висловити припущення... ************ від того, що чудять Зе!Бені, а тому й припускаю (впевнений), що ділять не між собою, а саме не "пускають" Кошулинського.
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01.04.2021 10:54 Відповісти
смотри все просто
если он уверен что его обманули по голосам - идет пересчет и он не признает поражение
а если он требует перевыборы то это значит что он уверено что люди проголосовали не так как он ожидал. ты понимаешь о чем я? два этапа выборов - голосование и подсчет. если уверен что за тебя проголосовали то поражение не признается и идет пересчет. а если уверен что не проголосовали - то перевыборы.
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01.04.2021 10:57 Відповісти
все ще простіше, знаючи (перечитуючи) твої дописи, констатую, що ніколи не визнаєш помилковість власних тверджень...
Вчора покопирсався в інеті та перечитав хоч щось від Кошулинського, а тому вважаю, що перший допис на котрий я відреагував є маніпулятивним... Керуюсь, різною фінансовою спроможністю кандидатів та статистикою, щодо ймовірних рейтингів ще до відмови Марусі.
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01.04.2021 11:11 Відповісти
я редко когда ошибаюсь в своих утверждениях просто. я не делаю их просто так.
требование перевыборов равнозначно признанию поражения. как думаешь - почему шевченко не требует перевыборов? и не потребует. максимум - пересчет. потому что знает что должен победить (честно или нет - не столь важно).
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01.04.2021 11:17 Відповісти
мало того, кошулинский подтвердил результаты параллельного подсчета его представителями и совпадение с данными экзитпола. а по данным экзитпола - он второй. а если он это подтвердил то он что? правильно - признал поражение.

все. я потерял интерес к этой теме. мне все больше кажется что кошулинский лег под шевченко. есть такое подозрение.
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01.04.2021 11:19 Відповісти
я не твій опонент, щоб не сприймати іншу точку зору... Скажу так, я знаю більше, оскільки географічно є ближче, а тому як висновок, прийму вислів:"есть такое подозрение", щодо всього написаного. Та підсумовую, що місцеві добре знають ху із ху Шевченко.
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01.04.2021 11:27 Відповісти
ну если они знают то почему голосуют за него и вирастюка а не за кошулинского? подумай
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01.04.2021 11:32 Відповісти
знову маніпулятивне ствердження, оскільки я не можу сказати, що хтось за когось проголосував, бо дані "вибори" вже для мене фальсифіковані, ************** від зашквару комісії та т.д.
У місті мого проживання був випадок, при обранні мера, де різниця між 1-им та 2-им у шість голосів... Це не те, що похибка, а взагалі "рішення" одного зацікавленого члена комісії з можливістю впливу (зайвих галочок у бюлетені).
Нехай переможе той, кого обрали, а не за кого "працювали" продажні шкурки.
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01.04.2021 11:59 Відповісти
в чем манипуляция? за вирастюка и шевченко местные не голосуют?
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01.04.2021 12:05 Відповісти
я тебе так скажу - если бы за вирастюка и шевченко было очень мало голосов то никакими манипуляциями при подсчете натянуть нереально. вообще. тем более что наблюдатели от кошулинского присутствуют при подсчете. так почему там голосуют за вирастюка и шевченко? ответь сам себе
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01.04.2021 12:06 Відповісти
твоя ціль, довести мене до того, щоб я сказав, що ти правий?
Все, що написано вище, ось моя позиція... Один, місцева гордість у спортивних досягненнях, чому б не проголосувати за свого? Інший має "вплив" на дороги (роботу у Буковелі), контролює їхню побудову та замкнув це на собі, скільки людей готові "продати" свій голос, щоб їх побудували (з класифікацією, що вкраде, але побудує)? Кошулинський, в даному випадку- це засланий козачок, а тому й писав, що не володію інформацією про вік виборців із 35%.
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01.04.2021 12:20 Відповісти
да нет же. я пытаюсь тебе обьяснить что твое убеждение в однозначной победе кошулинского в прикарпатье - миф. люди там таки голосуют за вирастюка и шевченко. по разным причинам. я хочу чтобы ты задумался почему так.
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01.04.2021 12:31 Відповісти
проїхали... Все, що зверху від нас є по темі, а "переливанням" займатись не буду... Знаю, до чого підводиш, але це твої проблеми із "Свободою", а не мої... Та перестань маніпулювати (твое убеждение в однозначной победе кошулинского), бо це не так, а впевненість, що якщо почали цей цирк, то і є свідченням того, що Зе!Бені програли.
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01.04.2021 12:44 Відповісти
Чесні Вибори по Зебільному......
Що там АВАКОВ уже не на стражі порядку і ЧЕСНИХ виборів ))
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31.03.2021 14:41 Відповісти
Ух Ви напевно давно не цікавитесь "творчістю" колись шанованої людини.
То у Кварталі клоуна "ізображає" то у фільмах сумнівної якості знімається.
Маєш бізнеш, повагу від громади..... ніт ще у політику поліз, певно в голові пусто
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31.03.2021 14:46 Відповісти
Швидше,в нього бабло скінчилось,не під церквою ж 3,14дарастюку ж стояти,хто ж такому бичку подасть,хай би краще йшов городи копати.
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31.03.2021 16:09 Відповісти
це бичок має мережу фитнес клубів, тобто є не бідним, але дурним
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31.03.2021 16:47 Відповісти
как же он сетью фитнес клубов очисткой руководил
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31.03.2021 17:25 Відповісти
При всій повазі (колишній) до персонажу -- так.
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31.03.2021 15:06 Відповісти
Він такий саме клоун ,як і Віслючок ,відрізняється лише габарітами !!!)))
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31.03.2021 15:08 Відповісти
"Кінець епохи договорняків", бгг) Жрі..ТЄ, ЗЕбіли!
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31.03.2021 14:45 Відповісти
..короче, второе и третье место уже известны - учОные из комиссии не могут определиться с пЕрвым..)
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31.03.2021 14:46 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26495508.html Братва решать едет.

Довибори в Раду: ЦВК змінила голову ОВК № 87 на Прикарпатті, комісія знову пішла на перерву - Цензор.НЕТ 5270
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31.03.2021 15:05 Відповісти
А ДЕ ДВЕРІ ЯКИХ ВСІ БОЯТЬСЯ.
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31.03.2021 17:21 Відповісти
В країні настає ЖОПА, а прозебільні Г+Г та їм подібні своєю брехнею заколисують суспільство. Подлякові боти (зокрема тут, на цензорі) - допомагають.
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31.03.2021 15:57 Відповісти
ото зараз, щоб ви знали, шановне товариство, - наші майбутні президентські вибори....регіонали тихенько і нервово курять у куточку....а що, так можна було?
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31.03.2021 16:03 Відповісти
Это не выборы, а пародия какая то. Необходимо переголосовать с наблюдателями и контролем за урнами. Там считать голоса с такой явкой часа 2 от силы.
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31.03.2021 16:49 Відповісти
Считать не долго. Ехать с разных концов области, ждать в очереди, сдавать документы по ПРОЦЕДУРЕ - вот тут немало времени.
Если цифры не бьют, хотя бы на один голос, то окружная отправляет на "уточнений", а это надо вернуться, собрать с рабочих мест всю ДВК заново, вскрыть пакеты, пересчитать, заполнить протокол заново и снова привезти его в ОВК... Потому законам дается несколько суток.
Высадка массового десанта Слуг, скорее давление на результаты выборов.
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31.03.2021 20:44 Відповісти
якої в дупу області округ це вам не вибори депутатів в обл раду, тим більше там до обл центру з найдвіддаленішої точки на конях день їхати.
100 тис. виборців, приблизно 120 дільниць явка 30 % Ну що там рахувати........
рахують довго бо щось не то виходить, тобто виходить не те що зебіли напланували, от і відбуваються подібні танці....
А як всі кляли баригу на крові..... президентські у 19 році були єдині чесні вибори в Україні, але то таке.
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31.03.2021 21:51 Відповісти
метрова курва працює, а ви його за людину прийняли?
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31.03.2021 21:56 Відповісти
Хам.
Это название прибора, который измеряет кривые.

"Ходы кривые роет, разумный, хитрый крот. Отважные герои, всегда идут в обход" (с).
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31.03.2021 23:47 Відповісти
метрова хвойда, йди в Зе!Бені...
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01.04.2021 01:21 Відповісти
Ну не сто, а примерно 200 000 на каждом округе. Но проблему с ДВК никто не отменял. Кстати, вы правы, я несколько зациклился на недавних, местных. Но тогда еще хуже, потому что тяжелее. У нас в областном центре, более ста ДВК и уж как там любят делать ошибки и не собираться на подписание "уточненного" протокола...
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31.03.2021 23:46 Відповісти
 
 