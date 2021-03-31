Довибори в Раду: ЦВК змінила голову ОВК № 87 на Прикарпатті, комісія знову пішла на перерву

Центральна виборча комісія змінила голову ОВК № 87 в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"31 березня після перерви Комісія продовжила роботу в режимі засідання. Розглянувши відповідне подання Політичної Партії "ГОЛОС" про заміну членів ОВК, Комісія внесла зміни до складу окружної виборчої комісії ОВО № 87 (Івано-Франківська область), утвореної відповідно до постанови ЦВК від 5 лютого 2021 року № 45. Вказаним рішенням ЦВК замінила голову цієї окружної виборчої комісії та одного із її членів. У засіданні Комісії оголошено перерву", - випливає з повідомлення.

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Як повідомлялося, за даними руху ЧЕСНО, на Прикарпатті на виборчому окрузі №87 другу добу не здійснюється підрахунок голосів виборців через відсутність членів окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій.