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Новини
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У Києві через смерть пацієнтки судитимуть трьох лікарів Національного інституту раку, - прокуратура

У Києві через смерть пацієнтки судитимуть трьох лікарів Національного інституту раку, - прокуратура

Київською міською прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням лікарів Національного інституту раку за фактами неналежного виконання професійних обов'язків і підроблення медичної документації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними за одночасного введення. Такі дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я жінки та в подальшому до настання її смерті.

Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов’язків, двоє інших медпрацівників - лікуючий лікар померлої пацієнтки та лікар-патологоанатом, які проводили розтин її тіла, вступивши у злочинну змову між собою, внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті цієї жінки.

Факт вчинення зазначених злочинів виявлено в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в іншому кримінальному провадженні, що в подальшому підтверджено судово-медичною експертизою та слідчими діями.

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Дії лікаря, який проводив анестезіологічне забезпечення операції, кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України (Неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Лікуючого лікаря та лікаря-патологоанатома - за ч. 3 ст. 358 КК України (Складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі обвинувальний акт щодо трьох лікарів Національного інституту раку скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор: 

прокуратура (3685) лікарі (1288) Національний інститут раку (17)


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Топ коментарі
+10
То, что дело довели до суда - это уже прогресс. Раньше врачебные ошибки "гасились" на этапе экспертиз, которые проводили их коллеги.
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31.03.2021 14:44
+6
Мой товарищ в Киеве имел проблемы со злоопухолью. Обратился в больницу для чернобыльцев на ул.Верховинной в августе прошлого года по поводу срочной операции. Как же срочной?! Его медики мурыжили нресколько месяцев какими-то приоомываниями да тянули деньгу тыщами. Прооперировали лишь в ноябре, когда каждый день был на счету - и в февреле с.г. мужика не стало - опухоль сделала свое темное дело. Браво нашей медицине!..
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31.03.2021 14:46
+3
Ничего им не будет.
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31.03.2021 14:34
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Ничего им не будет.
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31.03.2021 14:34 Відповісти
Онкология не лечится , если лечиться то редко
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31.03.2021 14:51 Відповісти
смотря, чья жинка...если так много уже разузнали, значит смогли и осталось совсем немного...
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31.03.2021 15:01 Відповісти
звичайно, якщо все було так, як у статті, то тут, бузумовно кримінад і треба саджати..

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.Источник: https://censor.net/ru/n3256757

а от якби оця примітка виконувалася - було б врятонвано не одну людську долю і не одне загублене життя..
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31.03.2021 14:39 Відповісти
На ваших глазах убивают, насилуют, грабують, а по законодатедьчтву лицо которое соверщает такие преступление будет невинным пока не докажет это суд??? шо это за бред??? а если суд этого не докежет по разным причинам...??? статья невиности до суда не может применяться до таких тяжких преступлений, суд должен только назначать срок наказания. Другое дело до мало резонансных и малозначимых преступлений, там можно ждать и судового определения... и то спорно.
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31.03.2021 14:41 Відповісти
То, что дело довели до суда - это уже прогресс. Раньше врачебные ошибки "гасились" на этапе экспертиз, которые проводили их коллеги.
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31.03.2021 14:44 Відповісти
в Украине аниматор-амаматор Зеля Доктор-Смерть, вместе со своими подлениками, творит подобное (в других масштабах) с целой страной..
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31.03.2021 14:44 Відповісти
Мой товарищ в Киеве имел проблемы со злоопухолью. Обратился в больницу для чернобыльцев на ул.Верховинной в августе прошлого года по поводу срочной операции. Как же срочной?! Его медики мурыжили нресколько месяцев какими-то приоомываниями да тянули деньгу тыщами. Прооперировали лишь в ноябре, когда каждый день был на счету - и в февреле с.г. мужика не стало - опухоль сделала свое темное дело. Браво нашей медицине!..
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31.03.2021 14:46 Відповісти
у нас на работе собрали деньги на операцию женщине. Оперировали в Киеве. Онкология у нее была. Возможно, даже в этом институте. Они там уже давно наверное миллионеры все.
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31.03.2021 14:47 Відповісти
На Верховинной не клиника - банда по выкачиванию средств... обходите ту сатанинскую багадельню стороной.
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31.03.2021 14:58 Відповісти
Мой товарищ в Киеве имел проблемы со злоопухолью. Обратился в больницу для чернобыльцев на ул.Верховинной в августе прошлого года по поводу срочной операции. Как же срочной?! Его медики мурыжили нресколько месяцев какими-то приоомываниями да тянули деньгу тыщами. Прооперировали лишь в ноябре, когда каждый день был на счету - и в февреле с.г. мужика не стало - опухоль сделала свое темное дело. Браво нашей медицине!..
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31.03.2021 14:47 Відповісти
Мабуть якась не проста була паціентка. Врачі обіцяли, що все буде гуд, а бабосики косили з сімї не маленькі. А фокус не пройшов, тепер потрібно буде відкуплятися, хоча через це ще більше будуть страждати і нші хворі та їх родини. А потім цих "врачів" ще й підвищать. Такими цінними кадрами наша гнила система не розкидається.
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31.03.2021 15:39 Відповісти
и такие коновалы хотят какой то там закон о нерукоприкладстве к их мордам ?! они пусть радуются, что им вскрытия тупым, ржавым колуном не делают при жизни.
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31.03.2021 16:10 Відповісти
 
 