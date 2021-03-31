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Новини Агресія Росії проти України
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МЗС про переговори Макрона, Путіна і Меркель: Зрушень стосовно Донбасу можна досягти із залученням всіх учасників нормандського формату

МЗС про переговори Макрона, Путіна і Меркель: Зрушень стосовно Донбасу можна досягти із залученням всіх учасників нормандського формату

Зрушення у політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можуть бути досягнуті за наявності політичної волі і залучення всіх країн-учасниць нормандського формату, сказав речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи телефонну розмову президента Франції Емманюеля Макрона, канцлерки Німеччини Ангели Меркель, президента РФ Володимира Путіна.

"Показовими стали сигнали наших європейських партнерів за підсумками розмови з президентом РФ: російська сторона має виконувати зобов'язання дотримуватися режиму припинення вогню, наголошується на необхідності продовження переговорів лідерів "нормандської четвірки". Коментувати наративи Кремля немає сенсу. Вкотре закликаємо Росію припинити перекладати відповідальність на інших і почати виконувати в повному обсязі свої зобов'язання - як у межах мінських домовленостей, так і домовленостей нормандської четвірки, досягнутих під час паризького саміту", - сказав Ніколенко "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, насамперед ідеться про дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, розблокування роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, поліпшення умов життя людей уздовж лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель про переговори Макрона, Путіна і Меркель: "Жодних рішень про Україну не можуть ухвалювати без України"

"Сьогодні на засіданні ТКГ буде обговорюватися підтвердження режиму припинення вогню. Росія має чудову можливість продемонструвати, що вона не за війну, а за мир. Зі свого боку Україна послідовно виступає за мир і збереження людських життів", - наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін пізно ввечері 30 березня у форматі відеоконференції обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Також читайте: За президента Зеленського не вдалося просунутися ні на йоту в реалізації як мінських, так і нормандських домовленостей, - Пєсков

В ході переговорів Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі".

Автор: 

Меркель Ангела (1139) МЗС (4139) путін володимир (23860) Донбас (22356) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1466) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+34
Вітаємо Кривавого Пастора з днем народження!

МИД о переговорах Макрона, Путина и Меркель: Сдвигов по Донбассу можно достичь с привлечением всех участников нормандского формата - Цензор.НЕТ 1781
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31.03.2021 14:29
+15
Утритесь и думайте. Ну а пастора - с Днем рождения
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31.03.2021 14:31
+6
...только при сдвигах про карантинные меры не забывайте
МИД о переговорах Макрона, Путина и Меркель: Сдвигов по Донбассу можно достичь с привлечением всех участников нормандского формата - Цензор.НЕТ 3498
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31.03.2021 14:33
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Вітаємо Кривавого Пастора з днем народження!

МИД о переговорах Макрона, Путина и Меркель: Сдвигов по Донбассу можно достичь с привлечением всех участников нормандского формата - Цензор.НЕТ 1781
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31.03.2021 14:29 Відповісти
Многая літа !!!
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31.03.2021 14:53 Відповісти
Обсуждают украинские вопросы без Украины. Коллаборационисты. Вовлечь США в переговорный процесс. А вы тут коррупционера с днем рождения поздравляете.
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31.03.2021 15:35 Відповісти
Мендель про переговори Макрона, Путіна і Меркель заявила наступне: "Жодних рішень про Україну не можуть ухвалювати без України"

І на її місці, я сформулював би думку в іншій редакції, а саме: - "Питання долі Донбасу без української участі вирішити навряд чи вдасться - не ті зараз часи".

І хочу зразу ж зауважити, шо права лідерам всіх країн надається їхніми виборцями та міжнародним правом, а не Мендельшою...

-По-перше: Україна, це не лише Зеленський... бо він скоріше її антипод - як за менталітетом, інтересами так і способом дій на забезпечення її істинних інтересів...

-По друге: з Зеленським вже ніхто не бажає не лише зустрічатися фізично , але й не бажає розмовляти практично ніхто- ні вороги України (Путін) , ні посередники (Макрон та Меркель), ні друзі (Байден). Це ознака його "авторитету та ваги" як керівника держави і характеристика здатності його і його політичної сили, результативності "розбудови ними" як самої України так і міжнародних стосунків (тобто - нуль без палички)

По третє - це ляпас не лише Зеленському, але й громадянам України, які й досі терплять над собою свавілля такого "керівництва"...

-По-четверте: відеоконференція Меркель - Путіна - Макрона... без участі Зеленського... це не "нормандський формат" !!!

По-п'яте - якщо й обговорювалися проблеми України - то не означає, що вони не мали на це права, як і переговори по Україні США з союзниками по НАТО - це їх суверенне право !

Шосте - як розцінювати РЕЗУЛЬТАТИ переговорів - час покаже...

а) якщо результатом відеоконференції стане пряма агресія росії в Україну, чи різке загострення росією ситуації на Донбасі - то це буде означати, що європейці дали на це "добро", тобто антиукраїнська змова... )хоча і Макрон і Меркель на словах за те, щоб на Донбасі "гармати мовчали"...
б) якщо відбудеться зниження військового протистояння - то це означатиме, що Меркель з Макроном хоч трішки, але осадили Путіна і зменшили його антиукраїнський угар...
в) якщо нічого не зміниться в поведінці росії, - означатиме, що осадити Путіна не вдалося, або що Українське питання не було в центрі їхньої уваги...

Хоча моя особиста думка, що ні Меркель ні Макрон не є прихильниками України (скоріше -навпаки) і що їх позиції далекі від позиції Байдена в плані допомоги Україні...

Час покаже...
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31.03.2021 17:35 Відповісти
...та багато пролитої ворожої крові!

Ave Pastor !
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31.03.2021 16:17 Відповісти
Беженцы из Крыма, Луганска и Донецка передают "сердечный" привет гаранту территориальной целостности Украины в марте-апреле 2014 года.
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31.03.2021 14:53 Відповісти
украиноязычный север Луганщины сам отбился от орков - охотничьими ружьями,
а беженцам не нужно было жевать сопли
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31.03.2021 16:20 Відповісти
Приєднуюсь до поздоровлень. Якби не Пастор то кацапські танки могли і під Києвом стояти.
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31.03.2021 15:00 Відповісти
Если бы не струсивший "пастор", преступно не исполнивший требований 105 статьи Конституции Украины, то кацапских танков запросто не могло быть и в Донецке, и в Луганске!
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31.03.2021 15:43 Відповісти
Утритесь и думайте. Ну а пастора - с Днем рождения
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31.03.2021 14:31 Відповісти
"Показательными стали сигналы наших европейских партнеров по итогам разговора с президентом РФ: российская сторона должна выполнять обязательства соблюдать режим прекращения огня, подчеркивается необходимость продолжения переговоров лидеров "нормандской четверки".

Резюме: попи32ели ни о чём и разошлись.
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31.03.2021 14:33 Відповісти
Про Україну - це "ні о чьом"? 😲
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31.03.2021 14:35 Відповісти
И без Украины. Просто плевок.
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31.03.2021 15:36 Відповісти
это - ПОЗОР !!!!!!!!!!
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31.03.2021 16:22 Відповісти
...только при сдвигах про карантинные меры не забывайте
МИД о переговорах Макрона, Путина и Меркель: Сдвигов по Донбассу можно достичь с привлечением всех участников нормандского формата - Цензор.НЕТ 3498
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31.03.2021 14:33 Відповісти
Зеленський не здає Україну, це їх всіх дратує. Французи давно хтіли би що Зеленський поступився пуйлу
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31.03.2021 14:35 Відповісти
Скажи ещё что это многоходовочка Зеленского,не взяли поговорить но Вовка бы и сам не захотел общаться так?
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31.03.2021 14:40 Відповісти
він може і хтів би, але не здаючи Україну, не поступаючись, ті троє незадоволені. Це ж очевидно. Любителі Петруся чомусь тільки не розуміють цього
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31.03.2021 14:43 Відповісти
Божья роса,не смей сравнивать клоуна малороса с Порошенко при котором были переговооы а твоего гнома не позвали даже,кого он сдаёт?,твой Зебил первый позвонил поздравив с Новым Годом )(уйла,чтоб подлизать, это что обязательно было делать?,также не называть кацапов а увиливать та эта сторона,а корупция при Зе Свинарчука уволил через неделю,а Татаров до сих пор служит,так как баран уперся и всё, тебя это устраивает ?или ты в доле?не позорься и не защищай его это выглядит жалко,ну никчема твой гарант и чмо прийми и не обижайся
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31.03.2021 15:00 Відповісти
Але ж він не поступається... якби поступився - вони б троє бігли на зустріч з ним. А щодо кумирів, не того ви собі за кумира обрали, олігархи довели краіну до жалюгідного стану, а ви йому все вклоняетесь нище пояса
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31.03.2021 15:21 Відповісти
Порошенко был лишь маленькой ступенькой вверх ни больше и не меньше, и за время его президентства украинский народ должен был взрастить более достойного кандидата, который несомненно должен был заменить Пороха на следующих выборах президента. Но так получилось, что благодаря фейковым вбросам, внешней пропаганде и большому количеству малороссов в нашей стране появился не лидер и достойная замена Пороху, а появилось чмо, маленькое гаденькое, украинофобное ничтожество, которое с помощью "мудрого нарида" забралось на самую верхушку власти. Вместо ржавого запорожца, который часто ломался, периодически стоял на ремонте, но хоть как-то продвигался вперед на гору, вы и такие как вы выбрали клоунское моноколесо на котором благодаря вам мы все катимся с горы с нарастающей скоростью.
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31.03.2021 16:16 Відповісти
ти видно в ОП любимая жена) даже умнее мендельши.
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31.03.2021 14:41 Відповісти
від любителя Петруся нічого розумного не почуєш
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31.03.2021 14:43 Відповісти
Иппать, какой кал в твоей черепушке...
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31.03.2021 14:47 Відповісти
Если только по фазе.
Тянуть время по максимуму и дальше. Это правильно и это хорошо. Все остальные пути приведут к плохим последствиям.
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31.03.2021 14:37 Відповісти
Да хватит уже обсуждать версию русни...
это не был разговор в рамках норманского формата
как врет Письков и русоСМИ...
По немецкой и французской версии основной мотив встречи
были торги по Навальному, и обсуждение ситуации в Сирии...
***** пыталось заговорить об Украине - но ему напомнили что
он должен обеспечить перемирие на Дондассе...
и еще плешивий что то там мычал об регистрации Срутника-5
но получил ответ что все нужно делать в установлешом законе порядке...
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31.03.2021 14:38 Відповісти
Похоже наша бубося проворовалась до международной изоляции, как федорич
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31.03.2021 14:40 Відповісти
При Пороху було "ні слова про Україну без України"
А при Нелоху 43рочки "хочете я вам на роялі зіграю?"
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31.03.2021 14:41 Відповісти
яким заголоврк жирним не роби, а Україну (країну в центрі Європи) поставили на один рівень з країнами третього світу..
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31.03.2021 14:41 Відповісти
Она всегда там была, как бы, среди третьих стран...
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31.03.2021 15:48 Відповісти
сдвігов можно достічь, якщо дати хйлу пзди.
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31.03.2021 14:42 Відповісти
МИД о переговорах Макрона, Путина и Меркель: Сдвигов по Донбассу можно достичь с привлечением всех участников нормандского формата - Цензор.НЕТ 2988
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31.03.2021 14:42 Відповісти
Лавров посетил Пекин/ Эскалация военных действий со стороны ЛуганДона - РФ: за минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов"
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
.........................
Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
...............................
Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
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31.03.2021 14:46 Відповісти
Вы это себе можете повторять хоть тысячу раз но у орков другая реальность,мира на наших условиях не будет его нужно отвоевывать оно не рассосётся- "соблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня, разблокирования работы контрольных пунктов въезда-выезда, улучшения условий жизни людей вдоль" - а это реальность "Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.
На Крымском мосту очевидцы сняли на видео перемещение колонны российской военной техники. Видео опубликовал Телеграм-канал Краснодарский Край.
колонна самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков, которая двигается на территорию Крымского полуострова.
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31.03.2021 14:47 Відповісти
О! У нас есть МИД?
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31.03.2021 14:50 Відповісти
Вас обіс.рали і ви обтікаєте. Це ваш вибір, не України.
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31.03.2021 14:54 Відповісти
И что путинский проект "Нормандский формат" смог родить за семь лет?
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31.03.2021 14:55 Відповісти
интересно, это уже синергия или еще не совсем?
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31.03.2021 14:55 Відповісти
Пусть авакян заведет дело на Меркель и Макрона за то, что они бубачку обидели.
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31.03.2021 15:00 Відповісти
А еще они называли нелоха 43 лохом.
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31.03.2021 15:05 Відповісти
Что с Украиной, что без Украины - толку с этих встреч и переговоров, кроме переливания из пустого в порожнее? Периодически на Донбассе будет обострение, так что просто не расслабляться и, к сожалению, готовиться к смертям.
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31.03.2021 15:05 Відповісти
такое хер можно было представить при том же Порохе! Этого метрового гнусавого гандона никто в серьез не воспринимает! Дожились!
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31.03.2021 15:35 Відповісти
Да какая разница
Був там Зеленський чи не був
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31.03.2021 16:07 Відповісти
Карабах и югославские войны доказали, что такие вопросы решаются другими методами а не базаром, даже на высшем уровне .
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31.03.2021 16:41 Відповісти
вопрос нашему МИДу - а где во время переговоров за Украину находился наш придурок?
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31.03.2021 16:42 Відповісти
Не отвлекайте Зюзика,он с Вирастюком вакцинацию обсуждает.
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31.03.2021 16:54 Відповісти
Господи пискнули нет чтоб осудить поставить на место какой поп такой и приход

Денграданты и деградация лозунг этих керівников
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31.03.2021 16:55 Відповісти
Для разнообразия

Конец света! Путин, Меркель и Макрон говорили без Зеленского 31 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%86-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd-%d0%b3%d0%be%d0%b2.html#comments Комментарии: 1

Любое ритуальное слово по Донбассу нужно сегодня РФ только для этой цели - вбросить немного дер…ма на наш внутренний рынок. Понимая, что у нас есть отличная партия любителей измазать этим собственную страну).

Злорадство. С последующим истерическим «надувательством» объемного такого мыльного шарика. Ещё одна любимая пропагандистская фишка небольшой, но устойчивой политической группы под ником «партия ЕС»…
Такие оценки https://www.facebook.com/mpodolyak2 озвучил сегодня в Фейсбуке советник главы ОП Михаил Подоляк.
Итак, банальная информационная вводная. РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), это потрясающий агрессивный изгой глобальной политики, вечно пытается выйти на любые диалоги с западными демократиями. Не ради реальных переговоров, но пропагандистких понтов ради для внутреннего и гибридного) рынков. Зная, разумеется, что сеть их «полезных идиотов», которые раздуют «переговоры» до небес обетованных, везде полно. Даже у нас.
Так вот, случилась стандартная видеоконференция с Францией (господин Макрон) и Германией (госпожа Меркель). По целому ряду классических «ни о чем-ных» (потому что в диалоге присутствует собственно Россия) позиций. Короче, созвонились и что/то обсудили. Чисто, повторюсь, пропагандистских эффектов ради. Хотите повестку? Пожалуйста.
«Противодействие пандемии. Возможная экспансия странной вакцины Спутник на европейские рынки с возможностью ее юридической регистрации там. Жизнь и судьба российского сидельца Навального, который активно лечился от российского отравления в Германии. Раздел Сирии (кстати, обсуждали без двух самых главных заинтересантов - США и Турции и ничего ведь, обсудили). Ливия (тоже обсудили без прочих игроков). Ядерная программа Ирана (вау, опять без США? странно/странно, американская общественность наверняка с ума должна сойти от этого - ирония; и даже без Ирана с МАГАТЭ). Возможность достройки распил-потока 2 (Северный который)».
Повестка понятна? Точно понятна? Тогда идём дальше. И вот среди всего этого странного многообразия один из вопросов на секунд 30 касался ситуации на Донбассе.
Франция/Германия прямо потребовали от РФ придерживаться мирных договоренностей, прекратить эскалацию и все/таки провести встречу в нормандском формате в ближайшее время. Жестко, четко, кратко. РФ же, как всегда рассказала традиционную сказу о белом бычке, о якобы невыполнении Минска со стороны Украины, о невозможности всего остального. Несколько секунд ритуальных слов. И?..
А все как всегда. Известная «партия любителей фэйков» молниеносно заявила, что это был чуть ли не «Нормандский формат», где большие дяди вели разговоры про Украину без Украины).
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE-%D1%87.html «Переговоры об Украине без Украины». О чем Путин будет говорить с Макроном и Меркель без Зеленского
Анекдот? Чистейший. Но не для членов «партии ЕС-фэйка». Т.к. абсурдная логика этих парней и околопарней проста - «караул, но нас не хотят видеть за столом переговоров». Хотя темы были совсем другими. Это были не переговоры. Не все межгосударственные обсуждения требуют обязательного нашего присутствия). За столом не сидели десятки других стран, включая те же США)…
Шире. Любое ритуальное слово по Донбассу нужно сегодня РФ только для этой цели - вбросить немного дер…ма на наш внутренний рынок. Понимая, что у нас есть отличная партия любителей измазать этим собственную страну).
И потому «группа в полосатых политических купальниках», - эти вечные герои сериала Ильфа и Петрова, - благим матом орет: «все, конец, Нормандский формат прошел без Украины».
Глупость? Первостатейная. Вернуть ребят из галлюциногенновых далей можно? Нет. Категорически. Потому что их мир не предполагает и толики адекватности. Только злорадство, фальшь и безупречный цинизм. Какой папа, такие pr-дети)…
***
Подоляк забыл добавить, что у Зеленского на участие в такой пустой болтовне нет ни желания, ни времени, поскольку он как раз в это время занимается решением чрезвычайно важных проблем в Украине:
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31.03.2021 17:06 Відповісти
Более импотентного заявления трудно представить. Какие то черти решают нашу участь БЕЗ НАС. Что нечего этим заявить? Показать что то что они там "порешают" мы не примем во внимание НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах! Ничтожества.
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31.03.2021 17:11 Відповісти
Вони як не вчили історію в школах, а потім в інститутах, а потім в аспірантурах, так і зараз її не знають. Шановне МЗС, згадайте МЮНХЕН 1938 рік І ТЕ ЩО ЗРОБИЛИ З ЧЕХОСЛОВАЧИНОЮ ФРАНЦІЯ, БРИТАНІЯ ТА НІМЕЧЧИНА, ну Італію я не рахую.
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31.03.2021 17:34 Відповісти
 
 