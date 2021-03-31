МЗС про переговори Макрона, Путіна і Меркель: Зрушень стосовно Донбасу можна досягти із залученням всіх учасників нормандського формату

Зрушення у політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можуть бути досягнуті за наявності політичної волі і залучення всіх країн-учасниць нормандського формату, сказав речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи телефонну розмову президента Франції Емманюеля Макрона, канцлерки Німеччини Ангели Меркель, президента РФ Володимира Путіна.

"Показовими стали сигнали наших європейських партнерів за підсумками розмови з президентом РФ: російська сторона має виконувати зобов'язання дотримуватися режиму припинення вогню, наголошується на необхідності продовження переговорів лідерів "нормандської четвірки". Коментувати наративи Кремля немає сенсу. Вкотре закликаємо Росію припинити перекладати відповідальність на інших і почати виконувати в повному обсязі свої зобов'язання - як у межах мінських домовленостей, так і домовленостей нормандської четвірки, досягнутих під час паризького саміту", - сказав Ніколенко "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, насамперед ідеться про дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, розблокування роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, поліпшення умов життя людей уздовж лінії розмежування.

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"Сьогодні на засіданні ТКГ буде обговорюватися підтвердження режиму припинення вогню. Росія має чудову можливість продемонструвати, що вона не за війну, а за мир. Зі свого боку Україна послідовно виступає за мир і збереження людських життів", - наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін пізно ввечері 30 березня у форматі відеоконференції обговорили загострення ситуації на Донбасі.

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В ході переговорів Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі".