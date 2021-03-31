Понад 60 мертвих сірих журавлів: в "Асканії-Новій" знову масово гинуть червонокнижні птахи

На Херсонщині поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за фактом загибелі червонокнижних птахів у заповіднику "Асканія-Нова".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Херсонської області у Facebook.

"До начальника відділення поліції №3 (смт Чаплинка) звернувся керівник біосферного заповідника "Асканія-Нова", який повідомив, що на їхній території було виявлено мертвих птахів, які внесені до Червоної книги України.

За словами начальника відділення поліції Сергія Ященка, поліція перевірила надану директором науково-дослідної установи інформацію. Повідомлення знайшло своє підтвердження, у заповіднику був виявлений 61 сірий журавель, який загинув", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські готують декілька екземплярів птахів для відправки на дослідження. Наразі в дослідному інституті в м. Харків ще тривають необхідні експертизи мертвих птахів для встановлення причин їхньої загибелі.

Загалом від керівництва заповідника в поліцію надійшло 13 звернень про виявлення мертвими птахів різних видів, серед яких ті, що занесені до Червоної книги України.

Слідчі Чаплинського відділення поліції розслідують 6 кримінальних проваджень за фактами загибелі червонокнижних птахів. Наразі всі провадження об’єднанні в одне, передбачене ч.2 ст.239 Кримінального кодексу України "Забруднення або псування земель". Кримінальне провадження перебуває на контролі керівництва обласної поліції.

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Нагадаємо, в першій половині січня в заповіднику "Асканія-Нова" загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, птахи отруїлися обробленим хімікатами зерном.

На початку лютого в Державній екологічній інспекції підтвердили, що журавлі померли від отруєння зерном.

Журавлів намагалися годувати на території заповідника, щоб вони залишалися там і не харчувалися за його межами. Однак це не дало результату і випадки загибелі птахів не припинилися - в лютому фахівці місцевого управління Держпродспоживслужби виявили ще 187 мертвих птахів. Ще кілька десятків мертвих особин виявили 17 березня.

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