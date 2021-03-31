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Новини
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Понад 60 мертвих сірих журавлів: в "Асканії-Новій" знову масово гинуть червонокнижні птахи

Понад 60 мертвих сірих журавлів: в

На Херсонщині поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за фактом загибелі червонокнижних птахів у заповіднику "Асканія-Нова".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Херсонської області у Facebook.

"До начальника відділення поліції №3 (смт Чаплинка) звернувся керівник біосферного заповідника "Асканія-Нова", який повідомив, що на їхній території було виявлено мертвих птахів, які внесені до Червоної книги України.

За словами начальника відділення поліції Сергія Ященка, поліція перевірила надану директором науково-дослідної установи інформацію. Повідомлення знайшло своє підтвердження, у заповіднику був виявлений 61 сірий журавель, який загинув", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські готують декілька екземплярів птахів для відправки на дослідження. Наразі в дослідному інституті в м. Харків ще тривають необхідні експертизи мертвих птахів для встановлення причин їхньої загибелі.

Загалом від керівництва заповідника в поліцію надійшло 13 звернень про виявлення мертвими птахів різних видів, серед яких ті, що занесені до Червоної книги України.

Слідчі Чаплинського відділення поліції розслідують 6 кримінальних проваджень за фактами загибелі червонокнижних птахів. Наразі всі провадження об’єднанні в одне, передбачене ч.2 ст.239 Кримінального кодексу України "Забруднення або псування земель". Кримінальне провадження перебуває на контролі керівництва обласної поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 12 червонокнижних птахів загинули в заповіднику "Асканія-Нова", поліція почала кримінальне провадження

Нагадаємо, в першій половині січня в заповіднику "Асканія-Нова" загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, птахи отруїлися обробленим хімікатами зерном.

На початку лютого в Державній екологічній інспекції підтвердили, що журавлі померли від отруєння зерном.

Журавлів намагалися годувати на території заповідника, щоб вони залишалися там і не харчувалися за його межами. Однак це не дало результату і випадки загибелі птахів не припинилися - в лютому фахівці місцевого управління Держпродспоживслужби виявили ще 187 мертвих птахів. Ще кілька десятків мертвих особин виявили 17 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень

Херсонська облдержадміністрація просить аграріїв тимчасово не використовувати препарати для боротьби з гризунами.

Понад 60 мертвих сірих журавлів: в Асканії-Новій знову масово гинуть червонокнижні птахи 01

Автор: 

Нацполіція (15193) птахи (119) Асканія-Нова (15)


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Топ коментарі
+7
Тварі, ви що робите?
Аваков, хто покараний за злочин?
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31.03.2021 15:10
+6
Та задолбали вже з тією совковою отрутою для мишей.
Не припинити дію ліцензій на ці доісторичні препарати токсичні для птахів і вивести їх з ринку?
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31.03.2021 15:07
+3
Кого-то надо отфиздить как следует, видимо.
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31.03.2021 15:09
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Та задолбали вже з тією совковою отрутою для мишей.
Не припинити дію ліцензій на ці доісторичні препарати токсичні для птахів і вивести їх з ринку?
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31.03.2021 15:07 Відповісти
Кого-то надо отфиздить как следует, видимо.
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31.03.2021 15:09 Відповісти
в свое время, когда был конкурс на название нового авто заз, предлагал назвать
- аскания-нова...а назвали славута
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31.03.2021 15:09 Відповісти
Там имєнно слово нова абсолютно лішнєє було
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31.03.2021 15:43 Відповісти
Тварі, ви що робите?
Аваков, хто покараний за злочин?
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31.03.2021 15:10 Відповісти
А хіба чорти можуть карати чортів? Можуть, але дуже рідко, коли загострюється внутрішня конкуренція. Хоча ні, все одно карають або кращого або шістку.
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31.03.2021 15:35 Відповісти
а кто владелец этих заповедных земель
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31.03.2021 15:17 Відповісти
?
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31.03.2021 15:18 Відповісти
Заповедник ли. Безнаказанность порождает вседозволенность. Только констатация и все. Никого же не посадили с первого случая.
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31.03.2021 15:45 Відповісти
Фермерам плевать на журавлей,орлов,сов и прочих птиц.
Бабло на первом месте
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31.03.2021 15:58 Відповісти
А как в прошлые года не травили?
Значит закупили какую то ядреную гадость!
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31.03.2021 16:38 Відповісти
"Аграрії" підори...
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31.03.2021 20:52 Відповісти
 
 