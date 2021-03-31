"Слуга народу" Колесник про своє листування: "Треба валити з цієї країни" - це про відпочинок на травневі свята

Нардепка "Слуги народу" Анна Колесник заявила, що вчорашнє її листування під час засідання Верховної Ради, в якому вона написала, що "треба валити з цієї країни", стосувалося відпочинку за кордоном на травневі свята.

Про це "слуга народу" Анна Колесник написала на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я стала предметом обговорення журналістів, мовляв, хочу покинути країну. Насправді мова йде про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася покидати країну зовсім. Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і до іншої виїжджати не збираюся! Шкода, що журналістів не цікавить робота в комітеті та поза стінами парламенту. І дуже прикро, що саме так ЗМІ розтлумачили мої слова", - заявила Колесник.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували листування Колесник під час вчорашнього засідання Ради. "Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала "слуга народу".



