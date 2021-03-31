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Новини Скандали в Слузі народу Листування нардепів у Раді
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"Слуга народу" Колесник про своє листування: "Треба валити з цієї країни" - це про відпочинок на травневі свята

Нардепка "Слуги народу" Анна Колесник заявила, що вчорашнє її листування під час засідання Верховної Ради, в якому вона написала, що "треба валити з цієї країни", стосувалося відпочинку за кордоном на травневі свята.

Про це "слуга народу" Анна Колесник написала на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я стала предметом обговорення журналістів, мовляв, хочу покинути країну. Насправді мова йде про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася покидати країну зовсім. Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і до іншої виїжджати не збираюся! Шкода, що журналістів не цікавить робота в комітеті та поза стінами парламенту. І дуже прикро, що саме так ЗМІ розтлумачили мої слова", - заявила Колесник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Слуга народу Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували листування Колесник під час вчорашнього засідання Ради. "Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала "слуга народу".

Слуга народу Колесник про своє листування: Треба валити з цієї країни - це про відпочинок на травневі свята 01

Слуга народу Колесник про своє листування: Треба валити з цієї країни - це про відпочинок на травневі свята 02
Слуга народу Колесник про своє листування: Треба валити з цієї країни - це про відпочинок на травневі свята 03

Автор: 

ВР (14992) Слуга народу (2813) Колесник Анна (7)


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Топ коментарі
+60
А кАнешнА. На 200%
"Ми слухаємо хомчака. Треба валити з цієї країни"
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31.03.2021 15:07
+56
"Слуга народу" Колесник про своє листування: "Треба валити з цієї країни" - це про відпочинок на травневі свята - Цензор.НЕТ 9034
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31.03.2021 15:13
+46
ахахаха... відмазалась 100%
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31.03.2021 15:02
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Даже не думал об этом - спасибо за наводку!
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31.03.2021 22:40 Відповісти
Я вообще не очень понимаю зачем они в Верховной Раде ведут личную переписку прямо на рабочих местах? Ведь знают, что сзади на них направлены камеры с дорогостоящими объективами.
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31.03.2021 15:33 Відповісти
Да!!!!! Вали уже!!!! Прошвырнись по бутикам!!!! Устала , уработалась!!!!
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31.03.2021 15:34 Відповісти
одним словом -слуги урода.
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31.03.2021 15:35 Відповісти
"касалась отдыха за границей на майских праздниках." Источник: https://censor.net/ru/n3256766
моя ты ляля , як же ти втомилася, як же ти переробилася
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31.03.2021 15:36 Відповісти
Ага... пограбує нас і змиється.
Отаких повій привів Зеленський у владу.
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31.03.2021 15:38 Відповісти
О! Зєлепупіки згадали свій улюблений прийом: "Мєня нє так понялі", "Я нє то хотел сказать", "вьірвано з контєкста"
Ну якщо фантазії нуль, то попросіть авторський колектив студії сором-95 вигадати нестандартну відмазку. Може хоч тоді "мудрий нарід" "паржот"?
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31.03.2021 15:39 Відповісти
Так воно завжди,коли тупориле бидло, без розуму, освіти, і поваги.Зверхність і зневага, риса владних кретинів, і їх проституток .
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31.03.2021 15:42 Відповісти
Люблю свою страну...
Прямо, цитата из сериальной песни Голобородька...
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31.03.2021 15:42 Відповісти
"...люблю свою собаку!" Собакой у этих зебилов можно за газ рассчитываться.
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31.03.2021 16:40 Відповісти
я не такая, я жду трамвая...
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31.03.2021 15:42 Відповісти
"Слуга народу" Колесник про своє листування: "Треба валити з цієї країни" - це про відпочинок на травневі свята - Цензор.НЕТ 237
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31.03.2021 15:43 Відповісти
"Слуга народу" Колесник про своє листування: "Треба валити з цієї країни" - це про відпочинок на травневі свята - Цензор.НЕТ 5916
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31.03.2021 15:44 Відповісти
"Надо валить из этой страны" - это об отдыхе на майские праздники это контрольный, "майские праздники" - только у ваты и рыгов.
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31.03.2021 15:44 Відповісти
Да, эта дэвушка спалилась. "Эта страна". Действительно, ей просто не повезло со страной. Ей бы где -то на островах, где пальмы. Но даже там она никогда бы не стала депутатом. Никогда бы ей не принимать законы. Никогда. Но в "этой стране" возможно все, что угодно. Даже лушпайка может стать депутатом и играть в политику. Хотя, ей бы лучше где-то сидеть на пальме и сбивать кокосы.
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31.03.2021 22:06 Відповісти
26 лет Анюте. Два из которых парламентарий. Талантливая девушка!
И Стас молодец. Которому пахнет ею возле кабинета. Обещает ведь сделать. Не отмазывается. Интересно, куда махнут на майские...
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31.03.2021 15:45 Відповісти
Просто пусть едет и не возвращается. Будет лучше и ей и стране
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31.03.2021 15:48 Відповісти
А в какой еще стране она найдет столько лохов?
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31.03.2021 16:41 Відповісти
На робочому місці у робочий час треба виконувати работу, а не вести приватне листування!
Вчителька ти наша!
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31.03.2021 15:49 Відповісти
никуда они не свалят, к сожалению. заграницей работать надо. а оне не привыкши. так что будуть продавать Родину до последнего кусочка.
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31.03.2021 15:51 Відповісти
если она наколбасила 5-10 лямов баксов, то можно спокойно перехать в Чехию, или Францию и т.п. и там уже никогда не работать)))
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31.03.2021 15:58 Відповісти
Наколбасила - это как? или куда?
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31.03.2021 16:42 Відповісти
на чем всегда палятся различные преступники, насильники, Х#йло и т.п.? - им всегда мало, поэтому их рано или поздно ловят. вот так, чтобы типа украл пять лямов баксов - и живи в свое удовольствие - наверное нет совсем, так как пять лямов надо долго воровать, привыкаешь, втягиваешься, интересы сужаются, мозги сохнут, жопа растет. а сынки и дочурки таких "пидеров жизни" как правило полные днища и могут спустить все спижженные состояния внезапно почивших родителей буквально за пару лет без зазрения совести.
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31.03.2021 16:47 Відповісти
Работнички бл@дь....передтрудились!
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31.03.2021 15:53 Відповісти
оправдание достойно первоклассницы! мрак, конечно! таких тварей только развешивать на Йолку на Майдане
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31.03.2021 15:57 Відповісти
Ну,раз на "майські" -червоне знамено взяти не забудь!В кварталі червоних ліхтарів будеш своєю...
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31.03.2021 15:58 Відповісти
Загадили страну так, что не хотят жить в ней!
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31.03.2021 16:00 Відповісти
Аня и Стасик, не болейте короной и не потеряйте нюх.
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31.03.2021 16:02 Відповісти
Ясное дело,что надо сваливать из этой страны на отлых или на всегда,а какая разница?,пока другие в окопах, платят налоги, учат,лечат, потому, как депутаты приняли законы о рынке земли, призватищации,разграбили бюддет и страну и на отдых, только если на отдых, не говорят пора сваливать на отдых из этой страны, а говорят пррсто -пора сваливать на отдых. Так что эта редиска -не хороший чевовек и здесь врет, врут на каждом шагу,- мошенники, юристы, элита гнилая. Народ пустили по миру, оставили без земли, без их предприятий, без работы и средств существования,обложили налогами, а "правоохоронці" вместе с властью и олигархами отбирают у фермеров урожай, что бы те збанкротіли и продали им за копейки свою оставшуюся землю. Куда податься, что делвть,как прокормить семью, как выжить в больницах без кислорода?
Да уже сваливайте хоть на отдых,хоть на всегда, хоть в Ростов , хоть в Италию, Израиль или Вашингтон,только все и навсегда и захватите с собой вашего предводителя отца демократии и гиганта мыслей, как угробить страну и пусть пилку не забудет, а то корона косо приросла.
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31.03.2021 16:05 Відповісти
не хило эта слуга живет.
на пару дней выходных за кордон едет. это при закрытых кордонах в ЕС.
на Мальдивы бедняжка летит видимо. там по словам архамии сейчас дешево
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31.03.2021 16:06 Відповісти
Все зроблене "попередниками" розтрощили, силовиків,суди приватизували,мир в очах путлера побачили,патріотів пересаджали- тепер можна "сваливать" !!!! Паскуди!!!!
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31.03.2021 16:07 Відповісти
Проститутка. Летом отдыхают, зимой отдыхают, весной отдыхают- круглый год отдыхают...и все за наши бабки и откаты
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31.03.2021 16:17 Відповісти
А я считаю, она имела ввиду валить насовсем. Обычно про отдых так не говорят. Ну, так и неудивительно: а кто не хочет? ))
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31.03.2021 16:20 Відповісти
Как будто нам не насрать что имела ввиду анечка. В гробу мы видали её и её коллег.
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31.03.2021 16:20 Відповісти
то есть во время доклада о гибели четырех бойцов ЗСУ ТП обсуждала отпуск?
ЗБЛБЛД....
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31.03.2021 16:25 Відповісти
Смешно... Написать о планируемой поездке в таком роде.. НУЖНО ВАЛИТЬ ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ... Пинком под зад из Рады и вали куда хочешь с одним чемоданом и билет в одну сторону.
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31.03.2021 16:38 Відповісти
Очканула ************. Но все все поняли...
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31.03.2021 16:40 Відповісти
Цікаво, чи буде реакція Голобородька на це такою ж, як у серіалі "Слуга народа"?
Чи після розводу лохів на виборах 2019 року про реакцію вже можна "нє паріцца"?

"Слуга народу" Колесник про своє листування: "Треба валити з цієї країни" - це про відпочинок на травневі свята - Цензор.НЕТ 244
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31.03.2021 16:41 Відповісти
на бутылку её
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31.03.2021 16:43 Відповісти
Купите ей билетхна Роису.Хай валит
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31.03.2021 16:58 Відповісти
Що в неї за свята в травні ?
Ну,з одним зрозуміло,а інші ?
"Слуга народу" Колесник про своє листування: "Треба валити з цієї країни" - це про відпочинок на травневі свята - Цензор.НЕТ 8417
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31.03.2021 17:01 Відповісти
в белгородские ***** вали на майские и первомайские и жопоблок прихвати
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31.03.2021 17:06 Відповісти
Ганя, проблема в тому, що за два роки зедебілів стало значно менше...і вам, брехунам, зараз довіряють менше 10% і то, це разом з членами вашої зеленої банди...
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31.03.2021 17:08 Відповісти
А что не так. Российские либералы тоже любят Запад издалека, потому что там им придется работать или бомжевать.
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31.03.2021 17:36 Відповісти
Да, я не такая...- я жду трамвая!
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31.03.2021 17:34 Відповісти
Очередная сосна рабочая корабельная, такие оставляют после себя только безнадегу
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31.03.2021 17:42 Відповісти
В отдых сей нардепше уже невмоготу,когда на востоке Державы война,экономика в загоне,правосудие продано,коррупционеры с олигархами правят бал...Это-ж надо еще очень постараться Зе и ко, дабы подобную шваль найти и в депутаты запихнуть..
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31.03.2021 17:54 Відповісти
Актер Алексей Серебряков который с скандалом переезжал в Канаду вернулся в рашку. Когда уезжал орал всем какая рашка и кацапы го*но. И какой прекрасный Запад. А теперь утверждает что уезжал только "поучить детей".

"Слуга народу" Колесник про своє листування: "Треба валити з цієї країни" - це про відпочинок на травневі свята - Цензор.НЕТ 8466
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31.03.2021 17:56 Відповісти
Бывали времена и хуже, но не было подлей
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31.03.2021 17:56 Відповісти
Украину погрузили гады зеленые в корону беспрсветную, а ей валить на отдых!
В ГУГЛЕ в поиске НОВЫЙ АВТОРСКИЙ МЭМ СЛУГ НЕЛОХА - надо валить...
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31.03.2021 17:57 Відповісти
Надо валить.. написала из Америки Наталья.
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31.03.2021 18:06 Відповісти
Команда Зеленского - это сборище идиотов
Мнения 31-мар, 06:419 1 566 0

У кого-то прочитал, что сейчас человеки стремительно глупеют. То ли от соцсетей, то ли йода не хватает.

И мы живем не в эпоху постправды, а скорее в эпоху гиперреализма, когда уже нет никакой разницы между правдой и ложью именно по причине тотального идиотизма потребителя информации.

Идиотократия на марше. И Украина, естественно, впереди планеты всей.

Вот все эти Юзики, Коли Тищенко - это ведь просто власть идиотов.

И Зеленского выбрали именно потому, что для идиотов он понятен.

Тот же Рахманин, к примеру - слишком сложен, тексты длинные. А Зеленский прост и краток, как слово «х@#» на заборе.

И все «творчество» 95-го квартала было исключительно для идиотов, простое и понятное.

Ну и результаты, соответственно - проваленная вакцинация, проваленное «Большое строительство», даже с санкциями - начали и забросили.

Отличительная черта идиота - неспособность довести ни одно дело до конца. Проще переключиться на новое. А потом забросить и его.

Да, и выхода из этой ситуации не предвидится.

После Зеленского могут выбрать еще более тупого.

Станислав Речинский
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31.03.2021 18:27 Відповісти
Верю! Вот верю и все!
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31.03.2021 18:37 Відповісти
испугалась рф? или что ее свои же продадут в качестве стройматериала.
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31.03.2021 19:01 Відповісти
Куда собралась? Землю ещё не продали.
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31.03.2021 19:17 Відповісти
Декларации посмотрите особенно полиции)
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31.03.2021 21:15 Відповісти
Вали нахер неоглядываясь куда подальше.кончита
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31.03.2021 19:37 Відповісти
Правильно. Надо ссать в глаза своим избирателям с еще более наглым цинизмом- эти животные,у которых хватило ума избрать вас ,на большее и не должны расчитывать. Заслужили
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31.03.2021 20:29 Відповісти
Да валіть уже всі разом!!!
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31.03.2021 20:45 Відповісти
А то что, любовниц содержит народ - нормально, главно чтобы они не рускоговорящие или не дочери Путина, а то както СБУ дауны както плохо отрабатывают получится
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31.03.2021 22:49 Відповісти
Ну канечно,я тебе верю...
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01.04.2021 13:29 Відповісти
Так беззастенчиво и цинично ссать в глаза народу - на это способны только депутаты от ЗЕ-квартала.
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05.04.2021 10:04 Відповісти
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