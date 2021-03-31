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США вітають продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні: "Моніторингова місія відіграє важливу роль"

США вітають продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні:

США вітають ухвалення Постійною радою ОБСЄ консенсусного рішення щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні до 31 березня 2022 року.

"США вітають продовження мандата СММ ОБСЄ. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відіграє важливу роль в Україні, здійснюючи безпосереднє спостереження за перебігом конфлікту. Ми знову закликаємо надати доступ СММ до всієї території України, включно із Кримом", - наголосили в посольстві США в соцмережі Twitter, передає Цензор .НЕТ.

Як повідомлялося, деякі країни-члени ОБСЄ блокували продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців, однак 31 березня Постійна рада ОБСЄ досягла консенсусного рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили ще на рік

США вітають продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні: Моніторингова місія відіграє важливу роль 01

Автор: 

спостерігач (397) ОБСЄ (3507) США (23009) Донбас (22356)


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Хлопці гинуть ,без права на відповідь ,а місія моніторіт !!!)))
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31.03.2021 15:34 Відповісти
 
 