США вітають продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні: "Моніторингова місія відіграє важливу роль"
США вітають ухвалення Постійною радою ОБСЄ консенсусного рішення щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні до 31 березня 2022 року.
"США вітають продовження мандата СММ ОБСЄ. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відіграє важливу роль в Україні, здійснюючи безпосереднє спостереження за перебігом конфлікту. Ми знову закликаємо надати доступ СММ до всієї території України, включно із Кримом", - наголосили в посольстві США в соцмережі Twitter, передає Цензор .НЕТ.
Як повідомлялося, деякі країни-члени ОБСЄ блокували продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців, однак 31 березня Постійна рада ОБСЄ досягла консенсусного рішення.
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Дмитро Черних #470343
показати весь коментар31.03.2021 15:34 Відповісти Мені подобається 0
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