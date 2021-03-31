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Новини Коронавірус і карантин
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Із 5 квітня Київ посилює карантин: транспорт тільки за спецперепустками, закривають дитсадки та школи

Із 5 квітня Київ посилює карантин: транспорт тільки за спецперепустками, закривають дитсадки та школи

Влада Києва ухвалила рішення закрити дитячі садки і школи у зв'язку зі зростанням кількості на COVID-19 у столиці.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

"Продуктові ярмарки ми припиняємо з 1 квітня. Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання проти-епідемічних правил установами, закладами та громадянами. Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня", - підкреслив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відомчі лікарні МОЗ і Нацакадемії медичних наук відмовляються приймати хворих на коронавірус. Ми робимо все, щоб запобігти колапсу медсистеми, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19524) Кличко Віталій (3516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+41
З 5 квітня Київ закриває всі школи і дитсадки, у нас немає іншого вибору, - Кличко - Цензор.НЕТ 2542
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31.03.2021 15:54
+34
"у нас нет другого выбора"- зебилы73

С 5 апреля Киев закрывает все школы и детсады, у нас нет другого выбора, - Кличко - Цензор.НЕТ 3661
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31.03.2021 15:34
+33
З 5 квітня Київ закриває всі школи і дитсадки, у нас немає іншого вибору, - Кличко - Цензор.НЕТ 6651
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31.03.2021 15:44
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Та всё в Украине сопоставимо с Европой -- токо не ездимо...*)
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31.03.2021 19:36 Відповісти
Выбрали чудо с отбитыми ****ми. Теперь хавайте!!
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31.03.2021 19:40 Відповісти
Не мытьем, так катаньем. Главное заставить украинцев вакцинироваться любым способом
Кстати почему не освободить от карантина тех кто вакцинировался полностью. Правда таких на всю Украину только два человека
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31.03.2021 19:45 Відповісти
Согласен. Думать и искать компромисс тяжелее, чем запрещать и угрожать.
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31.03.2021 21:27 Відповісти
Сегодня на рынке в Киеве покупаю нужное. Продавцы причитают о карантине, о том, что заработка нет. Я говорю, все же из вас за ЗЕ голосовали? Они почти хором, а он что может сделать? Он не виноват. Я ляпнул, а кто виноват, Порошенко? Как вы думаете, что они ответили?
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31.03.2021 20:00 Відповісти
помню, ровно 2 года назад, тоже на базаре (в близком окружении дебилов нет) орали - хуже не будет! я впервые такое слышал своими ушами, не поверил, переспросил.
С..ка, не мог купить у них яблок по 15 грн - эти тетки всех возрастов были очень заняты, обсуждали какой Порох ужасный и как офигенно будет при Зеленском.
понимаю, в какой они сейчас сраке. Но блин даже не хочется прийти и спросить - ну, как? Получшело?
...
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31.03.2021 21:49 Відповісти
эти бабки в 2014 орали: Путин приди, Путин памаги! эти безмозглые бабки и позали войну, всё и везде похеривают, все плохие, только жиды Зелёнские и Рабиновичи хорошие!
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31.03.2021 23:48 Відповісти
Крысы Мавзолейные,а правда что на РАБссии дохнет 10 000 РАБссиянцев особенно на Севере Камчатке Куринах и прочих труднодоступных районах Крайнего Севера и ГУЛАГа Сралина...Брешуть наверное Навальные блогеры...
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31.03.2021 20:43 Відповісти
Статья?
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01.04.2021 10:01 Відповісти
Ст.64:
"Конституційні права і свободи людини і громадянина НЕ МОЖУТЬ бути обмежені, КРІМ ВИПАДКІВ, передбачених Конституцією України. В умовах ВОЄННОГО або НАДЗВИЧАЙНОГО стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - тобто згідно Конституції України, окремі обмеження прав і свобод можуть відбуватися виключно за умов введення воєнного або надзвичайного стану. Якщо в Україні не ввели воєнний або надзвичайний стан, то усі подібні обмеження абсолютно незаконні, а дії влади є такими, що порушують головний закон країни. Істото, перечитайте це кілька разів!
А ще Конституція України дозволяє класти хер на будь-які незаконні обмеження, разпорядження та накази влади.
Ст. 60:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- тобто громадяни мають повне право не виконувати усе, що стосується карантину, який ввели з тотальним порушенням діючого законодавства.
Ще питання є?
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01.04.2021 20:04 Відповісти
Сподіваюся, адмін не буде видаляти статті з Конституції України?

Втім, це ж "Цензор", тут усе можливо.
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01.04.2021 20:05 Відповісти
шо да то да
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05.04.2021 18:36 Відповісти
Падлы, это вам не Бельгия кастрированая, комендатский час не дадим ввести.
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31.03.2021 21:05 Відповісти
Ашо ты сделаешь?Наш народ-быдло на поводке.Ну выйдем мы с тобой и дальше?
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01.04.2021 10:42 Відповісти
Главное начать) Даже в Нидерландах планокуры вышли и кстати добились кое чего в итоге по судебной линии. А у нас народ бедней злей и не так боится смерти от Ковида, поскольку в отличии от европейцев есть и другие проблемы. Поддержат.!
В идеале конечно чтобы вышел известный волонтер и занялся самосожением, но волонтера жалко)
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01.04.2021 14:32 Відповісти
Порошенко во всем виноват: Ересько, Гонтарева, Супрун и т д Комментарии излишни
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31.03.2021 21:19 Відповісти
Ничего не даст, только народ раздраконят.
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31.03.2021 21:26 Відповісти
Ветренко в компании "https://gas.ua/ Нафтогаз " получал в среднем 23,73 млн в месяц, всего за год - 284,64 млн гривен. Соответствующие данные и.о. министра внес в ежегодную декларацию, которая была опубликована в ЕГРД 31 марта.
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31.03.2021 21:33 Відповісти
считать чужие деньги - плохая примета. Своих можно не досчитаться.
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31.03.2021 21:50 Відповісти
Манипуляции. Это не чужие. Это народные деньги присваиваются отдельными лицами.
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31.03.2021 23:18 Відповісти
Запоржье тут причем напихуйю
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31.03.2021 22:18 Відповісти
Как вы достали уже со своим вирусом и ограничениями! Можно на другую планету улететь?
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31.03.2021 22:50 Відповісти
Только с отбитыми мозгами и клоунам не понятно, что наполовину заполненный транспорт не является условием для заражения вирусом. Сколько месяцев езжу, никто при мне даже не кашлянул и все в масках. Разнос вирусов идет в детсадах, школах и при общении. Всем надо понимать, что никто не должен принимать гостей и ходить в гости. Заболевший пришел в чужую квартиру, там и оставил вирусы.
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31.03.2021 23:16 Відповісти
ВСЕ НА ВЕЛОСИПЕДЫ! Пидалик жги!
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01.04.2021 01:07 Відповісти
Це тре було вже давно зробити а не гратися в дорослий локдаун
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01.04.2021 07:24 Відповісти
Чем поможет комендантский час?Ну ввели в Италии комендантский час,и что?Толку ноль.Это прямое нарушение Конституционных прав,у нас и пандемии как таковой нет.Какой процент заболеваемости должен быть,чтоб обьявить пвндемиТот,который ВОЗ изменил? Думайте мозгами а не жопой
Днем люди тусуются везде а вечером после 22:00 комендантский час?Бл...какой фееричный идиотизм))))
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01.04.2021 10:47 Відповісти
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