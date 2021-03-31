Із 5 квітня Київ посилює карантин: транспорт тільки за спецперепустками, закривають дитсадки та школи

Влада Києва ухвалила рішення закрити дитячі садки і школи у зв'язку зі зростанням кількості на COVID-19 у столиці.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

"Продуктові ярмарки ми припиняємо з 1 квітня. Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання проти-епідемічних правил установами, закладами та громадянами. Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня", - підкреслив Кличко.

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