Із 5 квітня Київ посилює карантин: транспорт тільки за спецперепустками, закривають дитсадки та школи
Влада Києва ухвалила рішення закрити дитячі садки і школи у зв'язку зі зростанням кількості на COVID-19 у столиці.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.
"Продуктові ярмарки ми припиняємо з 1 квітня. Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання проти-епідемічних правил установами, закладами та громадянами. Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня", - підкреслив Кличко.
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Кстати почему не освободить от карантина тех кто вакцинировался полностью. Правда таких на всю Украину только два человека
С..ка, не мог купить у них яблок по 15 грн - эти тетки всех возрастов были очень заняты, обсуждали какой Порох ужасный и как офигенно будет при Зеленском.
понимаю, в какой они сейчас сраке. Но блин даже не хочется прийти и спросить - ну, как? Получшело?
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"Конституційні права і свободи людини і громадянина НЕ МОЖУТЬ бути обмежені, КРІМ ВИПАДКІВ, передбачених Конституцією України. В умовах ВОЄННОГО або НАДЗВИЧАЙНОГО стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - тобто згідно Конституції України, окремі обмеження прав і свобод можуть відбуватися виключно за умов введення воєнного або надзвичайного стану. Якщо в Україні не ввели воєнний або надзвичайний стан, то усі подібні обмеження абсолютно незаконні, а дії влади є такими, що порушують головний закон країни. Істото, перечитайте це кілька разів!
А ще Конституція України дозволяє класти хер на будь-які незаконні обмеження, разпорядження та накази влади.
Ст. 60:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- тобто громадяни мають повне право не виконувати усе, що стосується карантину, який ввели з тотальним порушенням діючого законодавства.
Ще питання є?
Втім, це ж "Цензор", тут усе можливо.
В идеале конечно чтобы вышел известный волонтер и занялся самосожением, но волонтера жалко)
Днем люди тусуются везде а вечером после 22:00 комендантский час?Бл...какой фееричный идиотизм))))