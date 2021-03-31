Протягом двох років на Луганщині оновлять третину трас державного значення, - "Укравтодор"

Цього року на Луганщині планують відремонтувати 250 км доріг державного значення. Таким чином, разом з оновленими в 2020 році маршрутами програма Президента "Велике будівництво" охопить майже 400 км доріг, тобто третину від усіх трас державного значення області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області.

За словами заступника начальника Служби автомобільних доріг у Луганській області Олега Кравцова, масштаб дорожніх робіт у регіоні в 2020 році став рекордним за часи незалежності.

Так в експлуатацію ввели вже 133 км оновлених доріг, ще на 67 км залишилося нанести розмітку і встановити дорожні знаки.

У 2021 році ці показники планується перевищити щонайменше на 20%. Зокрема, роботи після зимової паузи починаються на ділянках трас Н-21 і Н-26, а також на низці трас регіонального та територіального значення.

Зазначається, що траси Н-26, Р-66 і Т-13-02 будуть відремонтовані за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Згідно з проєктом, там, крім асфальтового покриття, планують відремонтувати всі штучні споруди та здійснити освітлення населених пунктів за сучасними європейськими стандартами.

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З ініціативи голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, на об'єктах "Великого будівництва" працюватимуть фахівці незалежного технагляду. Наприклад, на дорозі Н-26 будуть залучені фахівці українського філіалу французької компанії "Ежіс Інтернешнл".

Також роботи охоплять і штучні споруди регіону, зокрема мости. Деякі з них були побудовані в минулому столітті і потребують капітального ремонту покриття, опор та елементів проїзної частини.

"Ми сподіваємося, що за підтримки "Укравтодору" і Кабміну 2021-й стане роком відновлення мостів Луганщини. У розробці 15 проєктів з капітального ремонту мостів", - розповів Кравцов.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що за умови достатнього фінансування "Укравтодор" зможе до кінця 2023 року оновити всю мережу загальнодержавних доріг в Україні - понад 20 тис. км.

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