"Віртуальні номери" для жителів окупованих територій почнуть діяти до липня 2021 року - заступник голови Мінцифри Сейтхалілєв

Послуга "віртуального номера" для жителів тимчасово окупованих територій запрацює до липня 2021 року.

Про це повідомив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Снавер Сейтхалілєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Про це йшлося під час наради щодо запуску послуги "Віртуальний номер" для громадян України в ОРДЛО і тимчасово окупованому Криму, яке відбулося сьогодні під головуванням Сейтхалілєва.

"Доступне та зручне отримання послуг та сервісів нашими громадянами з ТОТ є одним з пріоритетів для нас у частині цифровізації. Саме це, зокрема, й передбачає послуга "віртуальний номер", яку ми спільно з операторами плануємо запустити вже до кінця першого півріччя цього року. Однією з її головних переваг є спрощення доступу до державних сервісів, що надаються за допомогою номеру телефона, в першу чергу у сфері адміністративних, медичних та банківських послуг", - зазначив Снавер Сейтхалілєв.

Також читайте: Мінцифри планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок, - Федоров

Послуга "Віртуального номера", яку надаватимуть мобільні оператори, дасть змогу користуватися українським номером телефону без наявності фізичної SIM-карти за допомогою мобільного інтернету або Wi-Fi, використовуючи спеціальний додаток. Таким чином, жителі тимчасово окупованих територій зможуть здійснювати і отримувати за такими номерами дзвінки, відправляти та отримувати SMS-повідомлення тощо.

Крім цього, громадяни, які будуть користуватися "віртуальними номерами", пізніше зможуть отримувати онлайн всі державні послуги. Мінреінтеграції планує завершити переведення держпослуг в онлайн-формат до 2023 року.

Послуга "віртуальних номерів" вже надається в понад 192 країнах світу.