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Новини Окуповані території
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"Віртуальні номери" для жителів окупованих територій почнуть діяти до липня 2021 року - заступник голови Мінцифри Сейтхалілєв

Послуга "віртуального номера" для жителів тимчасово окупованих територій запрацює до липня 2021 року.

Про це повідомив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Снавер Сейтхалілєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Про це йшлося під час наради щодо запуску послуги "Віртуальний номер" для громадян України в ОРДЛО і тимчасово окупованому Криму, яке відбулося сьогодні під головуванням Сейтхалілєва.

"Доступне та зручне отримання послуг та сервісів нашими громадянами з ТОТ є одним з пріоритетів для нас у частині цифровізації. Саме це, зокрема, й передбачає послуга "віртуальний номер", яку ми спільно з операторами плануємо запустити вже до кінця першого півріччя цього року. Однією з її головних переваг є спрощення доступу до державних сервісів, що надаються за допомогою номеру телефона, в першу чергу у сфері адміністративних, медичних та банківських послуг", - зазначив Снавер Сейтхалілєв.

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Послуга "Віртуального номера", яку надаватимуть мобільні оператори, дасть змогу користуватися українським номером телефону без наявності фізичної SIM-карти за допомогою мобільного інтернету або Wi-Fi, використовуючи спеціальний додаток. Таким чином, жителі тимчасово окупованих територій зможуть здійснювати і отримувати за такими номерами дзвінки, відправляти та отримувати SMS-повідомлення тощо.

Крім цього, громадяни, які будуть користуватися "віртуальними номерами", пізніше зможуть отримувати онлайн всі державні послуги. Мінреінтеграції планує завершити переведення держпослуг в онлайн-формат до 2023 року.

Послуга "віртуальних номерів" вже надається в понад 192 країнах світу.

Автор: 

Крим (14173) мобільний зв’язок (1027) Донбас (22356) Мінцифри (1190)


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Топ коментарі
+11
т.е. теперь сепарня сможет не покупая карту украинского оператора получать доступ к госсуслугам? охренительное достижение. вот просто обнять и плакать.... пздц
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31.03.2021 15:55
+4
Там же наші люді....
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31.03.2021 15:57
+4
Щоб їм ще зручніше було дистанційно "мінувати" інфраструктуру території України...
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31.03.2021 16:04
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т.е. теперь сепарня сможет не покупая карту украинского оператора получать доступ к госсуслугам? охренительное достижение. вот просто обнять и плакать.... пздц
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31.03.2021 15:55 Відповісти
Там же наші люді....
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31.03.2021 15:57 Відповісти
Я так розумію ви просто жартуєте, хоча дійсно ще є люди, які так вважають, нажаль.
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31.03.2021 16:07 Відповісти
Ну звісно ж жартую... Дійсно наші звідти вже давно виїхали та облаштувались до нового місця.
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31.03.2021 16:15 Відповісти
віртуальний номер на лоба сепаратисту?
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31.03.2021 15:59 Відповісти
Щоб їм ще зручніше було дистанційно "мінувати" інфраструктуру території України...
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31.03.2021 16:04 Відповісти
Командование США повысило уровень боевой готовности в Европе до «неминуемого кризиса»
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/31/119744/komandovanie-ssha-povysilo-uroven-boevoj-gotovnosti-v-evrope-do-neminuemogo-krizisa.shtml Такие дела, в общем...
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31.03.2021 16:06 Відповісти
Та нахрен этому зоопарку ещё какие то услуги оказывать, идиоты
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31.03.2021 16:20 Відповісти
надеюсь, бесплатно? налогоплательщики Украины легко оплатят и мобильную связь гражданам "республик". Мы все оплатим: и обучение, и оздоровление, и связь...
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31.03.2021 16:32 Відповісти
молодец Украина, своих не бросает
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31.03.2021 17:03 Відповісти
своих? или твоих???
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31.03.2021 17:34 Відповісти
Этоженашалюдя! Она должна иметь хорошую связь! Шпионить и сиксотить, наводить и разводить! Давайте, жгите!
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31.03.2021 17:07 Відповісти
это вы за счет моей зарплаты и за счет мизерных пенсий моих родителей так гуляете???
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31.03.2021 17:36 Відповісти
За чей счёт очередной банкет и облизывание задниц отдельным гражданам? На сколько, вследствии этого аттракциона невиданной щедрости для одних, операторы повысят свои тарифы для других, для граждан НЕ оккупированной территории?
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31.03.2021 17:56 Відповісти
А що непогано - там багато сєпарських сімей отримують дві - три пенсії, тепер ще
їм допомога як качати з України фінанси
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31.03.2021 23:52 Відповісти
 
 