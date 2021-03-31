На Харківщині за останні три дні від СОVID-19 померли двоє дітей, зокрема 2-місячний малюк, - МОЗ

У Харківській області за минулі 3 дні померли двоє дітей, у яких був діагностований СОVID-19.

"Дитина 11 років з Нововодолазького району понад 2 тижні перебувала в реанімації, була уражена ще одним небезпечним збудником – герпесвірусом. Дитина 2 місяців з м. Бахмут Донецької області мала супутню патологію – вроджені вади серця, перебувала у нашій області на стаціонарному лікуванні", - повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

В інформації зазначається, що це перші дитячі смерті, зареєстровані в області з початку пандемії. Всього в Україні від СОVID-19 померло 20 дітей.

У Харківській області за останній тиждень (22.03- 28.03.2021) зареєстровано 6720 нових випадків СОVID-19, зростання порівняно з попереднім тижнем (15.03-21.03.21) на 28%.

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За даними обласного лабцентру, особливістю третьої хвилі є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% в січні. Перебіг хвороби у дітей став важким.

В області в березні захворіли 1334 дитини, переважно школярі. Діти дошкільного віку становлять трохи більше третини (38,9%) хворих. Крім того, СОVID-19 діагностований у трьох немовлят, народжених від хворих матерів.

"Зменшенню захворюваності дитячого населення сприяє запровадження дистанційного навчального процесу, що мало місце у січні 2021 року та запропоновано після весняних канікул. А також, спрямування в ізоляцію груп з дитячих навчальних та загальноосвітніх закладів при реєстрації першого випадку захворювання, дотримання маскового режиму дітьми, вихователями, вчителями, як в приміщеннях так і в шкільних автобусах, прищеплювання дітям гігієнічних навичок", - наголошується в повідомленні лабцентру.