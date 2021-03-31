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Новини Коронавірус і карантин
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На Харківщині за останні три дні від СОVID-19 померли двоє дітей, зокрема 2-місячний малюк, - МОЗ

На Харківщині за останні три дні від СОVID-19 померли двоє дітей, зокрема 2-місячний малюк, - МОЗ

У Харківській області за минулі 3 дні померли двоє дітей, у яких був діагностований СОVID-19.

"Дитина 11 років з Нововодолазького району понад 2 тижні перебувала в реанімації, була уражена ще одним небезпечним збудником – герпесвірусом. Дитина 2 місяців з м. Бахмут Донецької області мала супутню патологію – вроджені вади серця, перебувала у нашій області на стаціонарному лікуванні", - повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

В інформації зазначається, що це перші дитячі смерті, зареєстровані в області з початку пандемії. Всього в Україні від СОVID-19 померло 20 дітей.

У Харківській області за останній тиждень (22.03- 28.03.2021) зареєстровано 6720 нових випадків СОVID-19, зростання порівняно з попереднім тижнем (15.03-21.03.21) на 28%.

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За даними обласного лабцентру, особливістю третьої хвилі є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% в січні. Перебіг хвороби у дітей став важким.

В області в березні захворіли 1334 дитини, переважно школярі. Діти дошкільного віку становлять трохи більше третини (38,9%) хворих. Крім того, СОVID-19 діагностований у трьох немовлят, народжених від хворих матерів.

"Зменшенню захворюваності дитячого населення сприяє запровадження дистанційного навчального процесу, що мало місце у січні 2021 року та запропоновано після весняних канікул. А також, спрямування в ізоляцію груп з дитячих навчальних та загальноосвітніх закладів при реєстрації першого випадку захворювання, дотримання маскового режиму дітьми, вихователями, вчителями, як в приміщеннях так і в шкільних автобусах, прищеплювання дітям гігієнічних навичок", - наголошується в повідомленні лабцентру.

Автор: 

діти (5087) карантин (18172) смерть (6757) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Хороший повод купить новую куртку Степанову или Ляшко...
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31.03.2021 15:53
+6
На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2286
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31.03.2021 15:59
+4
скоро лето, надо уже шортики за 10000 зелени покупать
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31.03.2021 15:55
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Хороший повод купить новую куртку Степанову или Ляшко...
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31.03.2021 15:53 Відповісти
скоро лето, надо уже шортики за 10000 зелени покупать
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31.03.2021 15:55 Відповісти
За что нам это?
надо молиться и не искушать Масонов.

а если по нормальному - то надо прививаться.... тьху, кстати, Стебанов - в студию. Про-бе-бе-кай-те шото, *** на**** шел бы вы уважаемый ******* такой же **********
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31.03.2021 15:56 Відповісти
На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2286
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31.03.2021 15:59 Відповісти
Школы вообще нужно закрыть до конца года.
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31.03.2021 16:04 Відповісти
С такими темпами вакцинации населения то пожалуй что до конца 2022 года...
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31.03.2021 19:03 Відповісти
Франция закрывается на полный локдаун с комендантским часом. Происходит что-то вообще странное. Самым действенным оказывается только локдаун? Ждём вакцинацию, но может оказаться, что надежда на это решение будет тщетной- вот что настораживает
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01.04.2021 07:53 Відповісти
О тільки що написав коментар до статті, про те що вакцина Пфайзер на 100% забезпечує захист підлітків від корони і сказав що вони і без вакцини переносять цю хворобу безсимптомно і написав, що чекайте далі кошмарну новину, що десь в карпатському селі від корони згину весь 9 клас в якому вчилося 3 учня, які пішли в ліс і зникли через корону, як тут летить новина тяльки з Харківської області. Ну, прям оперативно так працюють...
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31.03.2021 16:09 Відповісти
От мене цікавить, паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що на приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Коввід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.
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31.03.2021 16:14 Відповісти
Эдуард, с какой целью вы пишете в болде, от болды?
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31.03.2021 16:18 Відповісти
Может у него зрение плохое...
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31.03.2021 16:19 Відповісти
Саме так. А вам чим не подобається?
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31.03.2021 16:22 Відповісти
Мне, наоборот, сильно "подобається".
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31.03.2021 16:27 Відповісти
Он антиваксер, много болел.
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31.03.2021 16:31 Відповісти
Ні, чудік, я дебілофоб і навпаки хочу, щоб вони не хворіли. Але бачу що багато хто хворий на генетичному рівні, а тут медицина дійсно безсила і не має від ціїє біди ніякої вакцини.
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31.03.2021 16:47 Відповісти
Ну, ти бач, як ти швидко вилікувався. Від прибічників вакцин навіть для антиваксерів користь є.
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31.03.2021 16:54 Відповісти
То ти в нас прибчник вакцин? Ти вже вакцинувався? Чи тільки среш тут та інших агітуєш, вакцинуватися різним шмурдяком гололвне, щоб звикли.
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31.03.2021 17:11 Відповісти
Я вже давно записаний в чергу. Так що твій емоційно неврівноважений лемент мимо каси. Та ще і зір він тобі погіршив...
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31.03.2021 17:14 Відповісти
Ти який в черзі? І бути записаним і вакцинуватися це зовсім різні речі. Ти на яку вакцину записався? Стань краще в дві черги, а ще краще в три. Тільки дочекайся, бо корона така штука, що бац... І черги вже не має.... В нас в Україні все вирішують хабарі тож ти не чекай черги піди всунь в карман тобі степанов з ляшком яку хочеш вколять без черги. Задумайся. Не ризикуй. Черги це не вихід...
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31.03.2021 17:20 Відповісти
Ти за себе переживай, а про себе я й сам подбаю. І не нервуй так, а то геть осліпнеш.
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31.03.2021 17:24 Відповісти
От ти і обісрався. Бач, як легко.
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31.03.2021 17:32 Відповісти
Ну, якщо у тебе смердить, то не варто тобі думати, що це хтось обісрався.
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31.03.2021 17:35 Відповісти
Іди вакцинуйся дурню! Бо ти вже обісрався не раз.
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31.03.2021 17:40 Відповісти
Не переживай. Коли прийде черга я це обов"язково зроблю. А ти лікуй хоча б свою копрофілію.
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31.03.2021 17:46 Відповісти
Тобі ніяка вакцина не допоможе.... Це не виліковне. Природа якщо калічить, то з гарантією. Відпочивай.
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31.03.2021 17:50 Відповісти
А ти дурніше, ніж навіть здається. Вакцини не лікують хвороби, вакцини їх попереджають.
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31.03.2021 17:54 Відповісти
Відпочивай...
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31.03.2021 17:57 Відповісти
Беда конечно с этим короновирусом. Но меры которые применяются временные, реакция на сиюминутные проблемы. С учетом понимания, что короновирус и другие вирусы никуда уже не уйдут, а будут только мутировать в более или менее опасные, то пора уже власть имущим разрабатывать новые ПОСТОЯННЫЕ правила жизни для населения. Иначе мы получим детей без нормального образования, взрослых без работы, экономику и бюджет в руинах и т.д. Вакцина может помочь временно.
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31.03.2021 16:19 Відповісти
На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав

Та да..Бедных медиков так застращали, что кроме Ковида никаких болезней не существует!
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31.03.2021 17:55 Відповісти
Ага, застращенні, можна і до енцефаліту корону приплести - ніхто ні про шо не здогадається. Ніби раніше на таке не хворіли від такого не помирали. Герпес - страшна річ насправді.
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31.03.2021 18:36 Відповісти
Як і порок серця, від которого теж на жаль помирають, а іноді навіть після народження. Але лякалки зараз дуже потрібні владі. Після клятих дверей ОП, йм аж кортить загнати публіку в "стойло" комендатської години.
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31.03.2021 21:02 Відповісти
Про двомісячну дитину нічого не сказано, та там теж може бути все, шо завгодно. Шо може бути простіше звалити все на вірус і відповідальності ніякої?
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31.03.2021 21:09 Відповісти
 
 