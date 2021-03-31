Від початку квітня підприємці з "червоних" зон зможуть подавати заявки на отримання 8 тис. грн компенсації, - Шмигаль

Мінекономіки й інші відповідальні відомства протягом тижня повинні підготувати документи, необхідні для одноразової виплати ФОПам у "червоних" зонах епіднебезпеки.

Таке доручення прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив під час засідання уряду 31 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Відразу хочу дати доручення Міністерству економіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, щоб уже на початку квітня люди могли подавати заявки через "Дію". І пройшли відповідні виплати", - заявив Шмигаль.

Також він звернувся до Міністерства розвитку громад і територій і попросив "включатися в роботу щодо координації з місцевою владою". Останніх уряд закликав також здійснювати доплати бізнесу в межах свого регіону і власних можливостей.

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"Це будуть відповідальні рішення з боку місцевих керівників, ми чекаємо їх", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, напередодні ВР схвалила виділення підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн.