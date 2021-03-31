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Від початку квітня підприємці з "червоних" зон зможуть подавати заявки на отримання 8 тис. грн компенсації, - Шмигаль

Від початку квітня підприємці з

Мінекономіки й інші відповідальні відомства протягом тижня повинні підготувати документи, необхідні для одноразової виплати ФОПам у "червоних" зонах епіднебезпеки.

Таке доручення прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив під час засідання уряду 31 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Відразу хочу дати доручення Міністерству економіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, щоб уже на початку квітня люди могли подавати заявки через "Дію". І пройшли відповідні виплати", - заявив Шмигаль.

Також він звернувся до Міністерства розвитку громад і територій і попросив "включатися в роботу щодо координації з місцевою владою". Останніх уряд закликав також здійснювати доплати бізнесу в межах свого регіону і власних можливостей.

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"Це будуть відповідальні рішення з боку місцевих керівників, ми чекаємо їх", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, напередодні ВР схвалила виділення підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн.

Автор: 

виплати (1050) підприємці (619) Мінекономрозвитку (2355) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+2
Все продолжают работать и подают заявки.
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31.03.2021 16:15
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С начала апреля предприниматели из "красных" зон смогут подавать заявки на получение 8 тыс. грн компенсации, - Шмыгаль
Вот тут нам и попёрло..
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31.03.2021 16:11 Відповісти
Все продолжают работать и подают заявки.
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31.03.2021 16:15 Відповісти
Где кто работает? Всё наглухо закрыто! И патрули ходят проверяют
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31.03.2021 16:40 Відповісти
Всі працюють через "запасний вихід", 2 дні тому в Франику спокійно вибирав люстру потім в мебельному диван.
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31.03.2021 22:17 Відповісти
можно оформить фопа? я первый - скажу шо нет клиентов, ибо я собираю кальмаров редкого вида - "Шмыгалелохоразводчик" - собрать мало кто может, верней, не только лишь все...
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31.03.2021 16:19 Відповісти
Заступник голови КСУ задекларував храм https://www.slovoidilo.ua/2021/03/31/novyna/finansy/zastupnyk-holovy-ksu-zadeklaruvav-xram
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31.03.2021 16:22 Відповісти
Что это за предприниматели такие, что их спасет эта смехотворная сумма? Это подачка для нищих.
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31.03.2021 16:22 Відповісти
Это средняя зарплата по стране.
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31.03.2021 16:37 Відповісти
286 баксов.
Ну просто офигеть.
Ведь ФОПы получали месячный доход на уровне фуфельной средней ЗП наверное.

Для меня, например, это меньше трети месячной ЗП. Нифига не понятно, как на такое может прожить зебил и считать это достаточной компенсацией за угробленный бизнес.
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31.03.2021 16:43 Відповісти
ты очевидно никогда не вел хозяйственную деятельность раз путаешь доход с прибылью
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31.03.2021 17:20 Відповісти
Прийдеться самим їсти готувати,а не по кабаках і саунах шастати.
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31.03.2021 22:19 Відповісти
 
 