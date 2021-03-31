Сумнівів у тому, що Україна отримає транш від МВФ цього року, немає, - радник Зеленського Устенко
Україна очікує отримати транш від МВФ приблизно восени. Сумнівів у тому, що цей транш надійде, немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.
За його словами, переговори з фондом тривають "за кількома гілками".
"Триває переговорний процес відразу за декількома напрямками, один з яких - МВФ і наше Міністерство фінансів, тут обговорюються питання, що пов'язані з 2022 роком. Йдеться про дефіцит державного бюджету, Україна повинна зрештою скоротити дефіцит держбюджету. Друга гілка переговорів пов'язана з Міністерством економіки, тут мова йде про розвиток конкуренції, демонополізації, деофшоризації. Паралельна переговорна гілка - Міністерство енергетики та МВФ, тут йдеться про те, яким чином активізувати внутрішній газовидобуток, які зрушення мають бути зроблені на ринку енергетики", - сказав Устенко.
Також, незважаючи на карантин, депутати обговорюють проблеми реформ в Україні.
"І дуже важлива переговорна гілка - питання, пов'язані з інституційною підтримкою в плані проведення судової реформи, антикорупційної архітектури, і тут м'яч знаходиться на полі парламенту. Велику частину законопроєктів вже внесено до Верховної Ради, вони обговорюються в комітетах, фракціях. І те, що Рада пішла на карантин, не означає, що це не буде обговорюватися, йде обговорення в онлайн-режимі", - сказав радник президента.
Устенко оптимістично оцінює можливість отримання Україною траншу МВФ.
"У моєму розумінні немає ніяких сумнівів, що ми отримаємо транш до кінця року. Це більш ніж очікувано, питання, чи можемо ми отримати його раніше, наприклад, влітку. Як найпізніший варіант - осінь поточного року", - сказав Устенко.
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А вот в каком размєрє?
Варіантов много.
От сотєн мілліардов дєнєг до одного толстого мужского полового...
Обіцяв: «Я іду в президенти, щоб зламати існуючу систему». Що в підсумку зламав?
- Зламав підтримку України з боку основних стратегічних партнерів.
- Зламав довіру МВФ.
- Зламав економіку, яка до нього зростала 13 кварталів поспіль. Зламав довіру до судочинства, дозволивши повернутись Портнову та взяти під контроль українські суди.
- Зламав ставлення до Революції гідності, призначаючи таких людей, як Татаров, на державні посади.
А що він там зламав, прилаштувавши всіх своїх друзів з 95 кварталу, вирішуйте самі.
Але ні! Одну реформу пан Зеленський все ж здійснив: позавчора він підписав указ про те, щоб в орденському ланцюзі президента замість 12 декоративних ланок було 16. Як хтось дуже влучно помітив: «Дивні люди. Голосували за прикольних, а жити хочуть, як при розумних.»
Дайош ще одну ланку в президентський ланцюжок і ще одне колесо в президентський лісапед!
Данный фонд, создание которого так активно оппонировал экс-министр финансов Украины Уманский, был фактически прикрытием факта секвестра государственного бюджета Украины. Международный аудит выявит это буквально за пару часов.
Кроме всего прочего это означает, во-первых то, что Украина подала в МВФ не совсем достоверные сведения о бюджетном дефиците. МВФ прекрасно это знает, но ей нужно официальное подтверждение.
Во-вторых международный аудит выявит вопиющие факты нарушения правил государственных закупок определяемые украинским законодательством.
Естественно Зеленский на это не пойдет и второго транша не будет.
2020 04 23 О кредите МВФ - 2 https://timeze2019.blogspot.com/p/2_10.html
- Бертран Рассел