Сумнівів у тому, що Україна отримає транш від МВФ цього року, немає, - радник Зеленського Устенко

Україна очікує отримати транш від МВФ приблизно восени. Сумнівів у тому, що цей транш надійде, немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, переговори з фондом тривають "за кількома гілками".

"Триває переговорний процес відразу за декількома напрямками, один з яких - МВФ і наше Міністерство фінансів, тут обговорюються питання, що пов'язані з 2022 роком. Йдеться про дефіцит державного бюджету, Україна повинна зрештою скоротити дефіцит держбюджету. Друга гілка переговорів пов'язана з Міністерством економіки, тут мова йде про розвиток конкуренції, демонополізації, деофшоризації. Паралельна переговорна гілка - Міністерство енергетики та МВФ, тут йдеться про те, яким чином активізувати внутрішній газовидобуток, які зрушення мають бути зроблені на ринку енергетики", - сказав Устенко.

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Також, незважаючи на карантин, депутати обговорюють проблеми реформ в Україні.

"І дуже важлива переговорна гілка - питання, пов'язані з інституційною підтримкою в плані проведення судової реформи, антикорупційної архітектури, і тут м'яч знаходиться на полі парламенту. Велику частину законопроєктів вже внесено до Верховної Ради, вони обговорюються в комітетах, фракціях. І те, що Рада пішла на карантин, не означає, що це не буде обговорюватися, йде обговорення в онлайн-режимі", - сказав радник президента.

Устенко оптимістично оцінює можливість отримання Україною траншу МВФ.

"У моєму розумінні немає ніяких сумнівів, що ми отримаємо транш до кінця року. Це більш ніж очікувано, питання, чи можемо ми отримати його раніше, наприклад, влітку. Як найпізніший варіант - осінь поточного року", - сказав Устенко.