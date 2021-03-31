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Сумнівів у тому, що Україна отримає транш від МВФ цього року, немає, - радник Зеленського Устенко

Сумнівів у тому, що Україна отримає транш від МВФ цього року, немає, - радник Зеленського Устенко

Україна очікує отримати транш від МВФ приблизно восени. Сумнівів у тому, що цей транш надійде, немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, переговори з фондом тривають "за кількома гілками".

"Триває переговорний процес відразу за декількома напрямками, один з яких - МВФ і наше Міністерство фінансів, тут обговорюються питання, що пов'язані з 2022 роком. Йдеться про дефіцит державного бюджету, Україна повинна зрештою скоротити дефіцит держбюджету. Друга гілка переговорів пов'язана з Міністерством економіки, тут мова йде про розвиток конкуренції, демонополізації, деофшоризації. Паралельна переговорна гілка - Міністерство енергетики та МВФ, тут йдеться про те, яким чином активізувати внутрішній газовидобуток, які зрушення мають бути зроблені на ринку енергетики", - сказав Устенко.

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Також, незважаючи на карантин, депутати обговорюють проблеми реформ в Україні.

"І дуже важлива переговорна гілка - питання, пов'язані з інституційною підтримкою в плані проведення судової реформи, антикорупційної архітектури, і тут м'яч знаходиться на полі парламенту. Велику частину законопроєктів вже внесено до Верховної Ради, вони обговорюються в комітетах, фракціях. І те, що Рада пішла на карантин, не означає, що це не буде обговорюватися, йде обговорення в онлайн-режимі", - сказав радник президента.

Устенко оптимістично оцінює можливість отримання Україною траншу МВФ.

"У моєму розумінні немає ніяких сумнівів, що ми отримаємо транш до кінця року. Це більш ніж очікувано, питання, чи можемо ми отримати його раніше, наприклад, влітку. Як найпізніший варіант - осінь поточного року", - сказав Устенко.

Автор: 

МВФ (3072) транш (467) Устенко Олег (70)


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Топ коментарі
+9
"Стариє пєсні о...том же самом"))) ЗЕлена пляснява увесь минулий рік клялася-божилася, що "ось-ось, у нас всьо на мазі, ми з МВФ вже домовилися, зуб даємо, що в 2020 році отримаємо транш"
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31.03.2021 16:28
+5
Тобто не буде взагалі... Хто б сумнівався... А восени або "падишах" помре, або віслюк здохне...
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31.03.2021 16:34
+3
Вся проблема этого мира в том, что дураки всегда уверены в себе, а умные люди полны сомнений... ( Бертран Рассел)
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31.03.2021 16:37
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31.03.2021 16:25 Відповісти
...значит, пора продавать доллары...
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31.03.2021 16:27 Відповісти
"Стариє пєсні о...том же самом"))) ЗЕлена пляснява увесь минулий рік клялася-божилася, що "ось-ось, у нас всьо на мазі, ми з МВФ вже домовилися, зуб даємо, що в 2020 році отримаємо транш"
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31.03.2021 16:28 Відповісти
старт этой уверенности был ещё летом 2019 года.
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31.03.2021 17:10 Відповісти
Але розуміння пріоритетів держави і ешелонування ресурсів під їх реалізацію- відсутні, як у ЗЕ так і в нинішнього Кабміну-парламенту.. Пустушки... а не державні діячі!!!
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31.03.2021 17:32 Відповісти
Тобто не буде взагалі... Хто б сумнівався... А восени або "падишах" помре, або віслюк здохне...
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31.03.2021 16:34 Відповісти
Судя по тому какие вы законы принимаете и какие хотелки зеля подает в ВР - транш будет (если будет) по минимуму. Лишь бы не сдохли.
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31.03.2021 16:37 Відповісти
Вся проблема этого мира в том, что дураки всегда уверены в себе, а умные люди полны сомнений... ( Бертран Рассел)
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31.03.2021 16:37 Відповісти
Проблема цього світу в тому,що дурнів завжди і всюди є більше.Але тільки в нас вони складають абсолютну більшість,цілих сімдесят п"ять відсотків.І ще вони дуже політично активні...І ще вони легко зомбуються...Знаю це точно,сам такий...
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31.03.2021 17:00 Відповісти
😂
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31.03.2021 16:38 Відповісти
Тада. В прошлом году тоже сомнений не было. Так без сомнений и прозетели ЗЕляди.

Наша песня хороша. Начинай сначала.
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31.03.2021 16:38 Відповісти
дуракам - не подают.....
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31.03.2021 16:40 Відповісти
так у вас и в прошлом году "не было сомнений"!
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31.03.2021 16:41 Відповісти
А какой смысл брать крелиты если их разворовывают, сколько не дай а все равно мало, только народу надо их возврашать , а не власти и олигархам, они налоги не платят в бюддет, а берут от туда.
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31.03.2021 16:42 Відповісти
Ни сомнений, ни денег. Немцы дадут немного под вчерашний сговор и будущее разминирование с изначально известным результатом. МВФ денег не даст.
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31.03.2021 16:42 Відповісти
Шо?Опять?
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31.03.2021 16:42 Відповісти
Так, так. Сумнівм є лише у вашій притомності.
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31.03.2021 16:44 Відповісти
А он точно нужен, или же кредиты и займы для любой власти это благо?
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31.03.2021 16:47 Відповісти
Ещё один чемпион мира по брехне Зеленского, этот недоэкономист Устенко!! Два года назад обещали вместе золотые горы , а получились огромные горы вранья и навоза!!
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31.03.2021 16:48 Відповісти
Конєчно получат транш.
А вот в каком размєрє?
Варіантов много.
От сотєн мілліардов дєнєг до одного толстого мужского полового...
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31.03.2021 16:50 Відповісти
Минуточку!Это не тот ли советник, который парой дней раньше заявлял, что Украине МВФ нафиг не нужен и у нас амором денег?
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31.03.2021 16:53 Відповісти
Квиздіть - не мішки ворочать
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31.03.2021 17:02 Відповісти
У советника язык заплетался, поэтому он пропустил слово НЕ -- перед получит.
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31.03.2021 17:06 Відповісти
31 березня, виповнюється річниця першого туру президентських виборів. Відповідно до https://www.slovoidilo.ua/2021/03/30/stattja/polityka/druha-richnycya-prezydentskyx-vyboriv-zelenskyj-vykonav-15-svoyeyi-prohramy аналізу незалежних експертів, за 2 роки Зеленський виконав 14% своєї програми. І це при ПОВНОМУ контролі за ВР, урядом і правоохоронними органами.
Обіцяв: «Я іду в президенти, щоб зламати існуючу систему». Що в підсумку зламав?
- Зламав підтримку України з боку основних стратегічних партнерів.
- Зламав довіру МВФ.
- Зламав економіку, яка до нього зростала 13 кварталів поспіль. Зламав довіру до судочинства, дозволивши повернутись Портнову та взяти під контроль українські суди.
- Зламав ставлення до Революції гідності, призначаючи таких людей, як Татаров, на державні посади.
А що він там зламав, прилаштувавши всіх своїх друзів з 95 кварталу, вирішуйте самі.
Але ні! Одну реформу пан Зеленський все ж здійснив: позавчора він підписав указ про те, щоб в орденському ланцюзі президента замість 12 декоративних ланок було 16. Як хтось дуже влучно помітив: «Дивні люди. Голосували за прикольних, а жити хочуть, як при розумних.»
Дайош ще одну ланку в президентський ланцюжок і ще одне колесо в президентський лісапед!
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31.03.2021 17:08 Відповісти
Основным условием второго транша МВФ будет полный международный аудит созданного решением ВР Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, бюджетного фонда по борьбе с коронавирусом.
Данный фонд, создание которого так активно оппонировал экс-министр финансов Украины Уманский, был фактически прикрытием факта секвестра государственного бюджета Украины. Международный аудит выявит это буквально за пару часов.
Кроме всего прочего это означает, во-первых то, что Украина подала в МВФ не совсем достоверные сведения о бюджетном дефиците. МВФ прекрасно это знает, но ей нужно официальное подтверждение.
Во-вторых международный аудит выявит вопиющие факты нарушения правил государственных закупок определяемые украинским законодательством.
Естественно Зеленский на это не пойдет и второго транша не будет.

2020 04 23 О кредите МВФ - 2 https://timeze2019.blogspot.com/p/2_10.html
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31.03.2021 17:26 Відповісти
Сомнений у него нет) а у страны нет транша. Это два разных факта на текущий момент.
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31.03.2021 18:03 Відповісти
Закрыл бы ты рот, дядя. А то накаркаешь...
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31.03.2021 20:52 Відповісти
У кого нет сомнений?
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31.03.2021 21:07 Відповісти
единственное что есть сомнение в советнике зеленского и в самом зеленском
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01.04.2021 20:07 Відповісти
Проблема этого мира в том, что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.
- Бертран Рассел
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18.06.2021 17:28 Відповісти
 
 