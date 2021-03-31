У Маріуполі троє співробітників поліції упіймалися на хабарі 56 тис. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали під час одержання хабаря трьох інспекторів Маріупольського районного управління поліції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2021 року правоохоронці вимагали у жителя Маріуполя неправомірну вигоду в сумі 56 тисяч грн. За цю суму поліцейські обіцяли чоловікові не вживати заходів з документування скоєних ним крадіжок", - сказано в повідомленні.
Під час одержання хабаря в розмірі 40 тис. грн поліцейських затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Зараз вирішується питання про повідомлення особам про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.
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давай тебе, да, тебе, или "вам" дают 16к. грн. за то шоп ты тока "глаза закрыл" - кто откажется, вот, если честно?
м?
жена дома, мусорята, ой, дети им тоже надо похавать, а тут - тупо "не заметить" - кто отказался бы, считаем - раз-два-три... я остался один, но не Тор(я - Зеленский)