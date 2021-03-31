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Новини Хабарники
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У Маріуполі троє співробітників поліції упіймалися на хабарі 56 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

У Маріуполі троє співробітників поліції упіймалися на хабарі 56 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря трьох інспекторів Маріупольського районного управління поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2021 року правоохоронці вимагали у жителя Маріуполя неправомірну вигоду в сумі 56 тисяч грн. За цю суму поліцейські обіцяли чоловікові не вживати заходів з документування скоєних ним крадіжок", - сказано в повідомленні.

Під час одержання хабаря в розмірі 40 тис. грн поліцейських затримали в порядку ст. 208 КПК України.

У Маріуполі троє співробітників поліції упіймалися на хабарі 56 тис. грн, - прокуратура 01

Зараз вирішується питання про повідомлення особам про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

Читайте також: ДБР затримало головного податкового інспектора Київської області на хабарі в 400 тис. гривень: погрожував підприємцям величезними штрафами. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4711) Маріуполь (3235) Нацполіція (15193) прокуратура (3685)


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Топ коментарі
+2
Никогда такого не было и вот опять
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31.03.2021 16:33
+2
В Мариуполе трое сотрудников полиции попались на взятке 56 тыс. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 204
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31.03.2021 16:37
+2
а чё увольняют только их? ведь их начальник занес обласному, обласной Геращенку, а Геращенко сумку передал Авакову.
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31.03.2021 20:03
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ысе негодуем, но!
давай тебе, да, тебе, или "вам" дают 16к. грн. за то шоп ты тока "глаза закрыл" - кто откажется, вот, если честно?
м?
жена дома, мусорята, ой, дети им тоже надо похавать, а тут - тупо "не заметить" - кто отказался бы, считаем - раз-два-три... я остался один, но не Тор(я - Зеленский)
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31.03.2021 16:32 Відповісти
Кравченко, Пукач помнишь? Вот так вот и заказы принимают/выполняют . Думаю не нужна такая милиция/полиция
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31.03.2021 16:35 Відповісти
я то не за это и не за то... просто у нас все кричат шо все такие тупые и крадолюбивые, но только дорвутся иииии ------------ Кива, или прочее говно ты типо не понял шоле?(поправляю галстук, еду в Раду на нараду)
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31.03.2021 16:43 Відповісти
Кива иногда выглядит самым адекватным
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31.03.2021 16:47 Відповісти
там ролик есть про Киву, но впадлу искать, тут его не было. проффесор чо
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31.03.2021 16:49 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять
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31.03.2021 16:33 Відповісти
В Мариуполе трое сотрудников полиции попались на взятке 56 тыс. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 204
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31.03.2021 16:37 Відповісти
То что я вижу, устроили родители доворовать неукраденное и уничтожить дела по родственникам
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31.03.2021 16:43 Відповісти
Це тепер абсолютно нормальний хабар,враховуючи що він відповідає штрафу,а до того ж позбавляють прав мінімум на рік і можуть конфіскувати авто.Старі гаївці могли лиш про таке мріяти.Для цього і розказували на ефірах страшні історіі про п"яних водіів,для цього і бігали по Раді з конвертами посланці Авакова...
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31.03.2021 16:54 Відповісти
Ото так, мабуть так воно і виходить
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01.04.2021 08:22 Відповісти
Атестовані та вмотивовані! Геть не корумповані! "Правозахистники"....
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31.03.2021 17:03 Відповісти
В Маріуполь потрібно поліцейських із Рахіва і Коломиї завозити. Як расововірних і донестями чесних. Ну ще може ну з стрия, хоча то вже велике місто і там вже кацапня розбещує наших служивих
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31.03.2021 17:19 Відповісти
а чё увольняют только их? ведь их начальник занес обласному, обласной Геращенку, а Геращенко сумку передал Авакову.
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31.03.2021 20:03 Відповісти
Аваков может заказывпаь убийства у низкоморальных полицейских как это Кравченко делал?
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01.04.2021 08:24 Відповісти
 
 