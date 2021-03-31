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Новини Коронавірус і карантин
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У рамках COVAX в Україну додатково поставлять понад 947 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech до кінця червня, - Ляшко

У рамках COVAX в Україну додатково поставлять понад 947 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech до кінця червня, - Ляшко

Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров'я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Орієнтовні терміни поставки імунобіологічного препарату - до кінця червня", - уточнив він.

Він також додав, що найближчим часом Україна також отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer, які будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних установах і будинках для літніх, а також персоналу таких установ.

"Логістика відпрацьована, медичні працівники навчені. Очікуємо", - підсумував Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтервал між щепленнями вакциною AstraZeneca можуть ще збільшити, - імунолог Лапій

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) COVAX (36) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+8
питання одне: в клініках яких компаній(наближених до держиморд) випливе той пфайзер????
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31.03.2021 16:32
+3
через пів року коли в розвинутих країнах закінчиться вакцінація 2021, в Україні вона тільки почнеться. І за це ніхто не понесе відповідальності, ні міністр Степаненко що ні дня не працював лікарем і диплом отримав просто щоб не виглядати дурнем в креслі зам директора Нафтогаз Україна, ні ті хто вибрав на посаду людину яка не повинна була бути на цій посаді.
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31.03.2021 16:35
+1
Надеюсь до июня доживу
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31.03.2021 16:32
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питання одне: в клініках яких компаній(наближених до держиморд) випливе той пфайзер????
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31.03.2021 16:32 Відповісти
"Борис"?
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31.03.2021 16:39 Відповісти
Феофанія?
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31.03.2021 16:42 Відповісти
Как-бы то ни было, обычным людям, это не светит... прАстому нарИду положена только цыганская подделка, китайской дешёвки, не защищающая от новых штаммов и имеющая кучу побочек... зебилы "зробили це разом"... только, жаль, что пострадают и адекватные люди...
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31.03.2021 17:59 Відповісти
Надеюсь до июня доживу
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31.03.2021 16:32 Відповісти
носи маску і мий руки! і чому б тобі не дожити??
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31.03.2021 16:33 Відповісти
До того часу всі перехворіють ковідом.
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31.03.2021 16:35 Відповісти
через пів року коли в розвинутих країнах закінчиться вакцінація 2021, в Україні вона тільки почнеться. І за це ніхто не понесе відповідальності, ні міністр Степаненко що ні дня не працював лікарем і диплом отримав просто щоб не виглядати дурнем в креслі зам директора Нафтогаз Україна, ні ті хто вибрав на посаду людину яка не повинна була бути на цій посаді.
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31.03.2021 16:35 Відповісти
ти дурак?
кто это ссущество выбирал то?
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31.03.2021 16:38 Відповісти
Верховна Рада, придурок.
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31.03.2021 16:39 Відповісти
Зитхай!
умндурок
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31.03.2021 16:40 Відповісти
А депутатов СН и президента, кто из клоунов-наркоманов выбрал?
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31.03.2021 17:02 Відповісти
І хтось мені хоче сказати, що я маю бути впевнений у відсутності порушення температурного режиму при транспортуванні цієї вакцини?
Ню-ню...
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31.03.2021 16:36 Відповісти
В рамках COVAX в Украину дополнительно поставят свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech до конца июня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3476В рамках COVAX в Украину дополнительно поставят свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech до конца июня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 899
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31.03.2021 16:37 Відповісти
Грядет Шурум-Бурум: запасаемся гречкой, макаронами, солью, спичками...
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31.03.2021 16:40 Відповісти
Не забувай про туалетний папір!
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31.03.2021 16:45 Відповісти
Езжайте в Буковель, там уже Pfizer есть в частных аптеках.
Буковель - и житница, и здравница, и кузница.
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31.03.2021 16:42 Відповісти
мля.. они реально соревнуются "кто больше"
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31.03.2021 16:44 Відповісти
для блатных и толстосумов хватит?
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31.03.2021 16:52 Відповісти
поставлять до кінця червня, ось-ось, орієнтовно, незабаром, післязавтра, скоро
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31.03.2021 18:28 Відповісти
а вакцина для чего она?
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31.03.2021 21:10 Відповісти
 
 