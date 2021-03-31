У рамках COVAX в Україну додатково поставлять понад 947 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech до кінця червня, - Ляшко

Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров'я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Орієнтовні терміни поставки імунобіологічного препарату - до кінця червня", - уточнив він.

Він також додав, що найближчим часом Україна також отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer, які будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних установах і будинках для літніх, а також персоналу таких установ.

"Логістика відпрацьована, медичні працівники навчені. Очікуємо", - підсумував Ляшко.

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