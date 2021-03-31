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У рамках COVAX в Україну додатково поставлять понад 947 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech до кінця червня, - Ляшко
Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров'я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Орієнтовні терміни поставки імунобіологічного препарату - до кінця червня", - уточнив він.
Він також додав, що найближчим часом Україна також отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer, які будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних установах і будинках для літніх, а також персоналу таких установ.
"Логістика відпрацьована, медичні працівники навчені. Очікуємо", - підсумував Ляшко.
Топ коментарі
+8 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар31.03.2021 16:32
+3 Egor Shevtsov #108975
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+1 Dietrich Berg
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