Міністерства не переводитимуть у регіони, там створять центральні органи нових відомств, - Немчінов

У рамках деконцентрації органів виконавчої влади в регіонах будуть створювати нові відомства, а не переносити туди органи, які вже є в Києві.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Можемо говорити про те, що, наприклад, новостворені органи, які не забезпечені приміщеннями, кадровим потенціалом у Києві, можуть бути розміщені із самого початку в регіональних центрах, де буде такий стимул для розвитку як регіону, так і підготовки місцевих кадрів з впровадженням їх на державну службу, ефективного урядування", - сказав Немчінов.

За його словами, аби розпочати це, треба, щоб Верховна Рада ухвалила напрацьований урядом законопроєкт про зміни до закону про Кабінет Міністрів. "Ми готові будемо перейти до конкретної дорожньої карти після внесення змін до закону про Кабінет Міністрів. Це урядовий законопроєкт, який найближчим часом після розгляду уряду буде направлений у Верховну Раду. Ми передбачаємо можливість ухвалювати рішення про розміщення центральних органів виконавчої влади не тільки у місті Києві. Я думаю, що народні депутати підтримають таку пропозицію", - додав міністр.

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Урядовець зазначив, що такі ініціативи втілюються у життя у рамках виконання пункту "Ефективне урядування" програми діяльності Кабінету Міністрів, а також у межах передвиборчої програми Володимира Зеленського, яка є одним із основних документів разом із програмою політичної партії "Слуга народу" для програми діяльності КМУ. "Відповідно, на виконання цього ми розробили концепцію, яку представили експертному середовищу", - сказав Немчінов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував ввести деконцентрацію центральних органів виконавчої влади - тобто переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва в регіони (обласні центри або центри територіальних громад) - протягом найближчих двох років. Секретаріат уряду вже розробив пропозиції про те, куди, кому і як переїжджати.