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Міністерства не переводитимуть у регіони, там створять центральні органи нових відомств, - Немчінов

Міністерства не переводитимуть у регіони, там створять центральні органи нових відомств, - Немчінов

У рамках деконцентрації органів виконавчої влади в регіонах будуть створювати нові відомства, а не переносити туди органи, які вже є в Києві.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Можемо говорити про те, що, наприклад, новостворені органи, які не забезпечені приміщеннями, кадровим потенціалом у Києві, можуть бути розміщені із самого початку в регіональних центрах, де буде такий стимул для розвитку як регіону, так і підготовки місцевих кадрів з впровадженням їх на державну службу, ефективного урядування", - сказав Немчінов.

За його словами, аби розпочати це, треба, щоб Верховна Рада ухвалила напрацьований урядом законопроєкт про зміни до закону про Кабінет Міністрів. "Ми готові будемо перейти до конкретної дорожньої карти після внесення змін до закону про Кабінет Міністрів. Це урядовий законопроєкт, який найближчим часом після розгляду уряду буде направлений у Верховну Раду. Ми передбачаємо можливість ухвалювати рішення про розміщення центральних органів виконавчої влади не тільки у місті Києві. Я думаю, що народні депутати підтримають таку пропозицію", - додав міністр.

Також читайте: Зеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони, - Немчінов

Урядовець зазначив, що такі ініціативи втілюються у життя у рамках виконання пункту "Ефективне урядування" програми діяльності Кабінету Міністрів, а також у межах передвиборчої програми Володимира Зеленського, яка є одним із основних документів разом із програмою політичної партії "Слуга народу" для програми діяльності КМУ. "Відповідно, на виконання цього ми розробили концепцію, яку представили експертному середовищу", - сказав Немчінов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував ввести деконцентрацію центральних органів виконавчої влади - тобто переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва в регіони (обласні центри або центри територіальних громад) - протягом найближчих двох років. Секретаріат уряду вже розробив пропозиції про те, куди, кому і як переїжджати.

Автор: 

Кабмін (14103) Київ (19524) реформи (3207) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+20
больше новых ведомств! хороших и полезных! думаю автодоры особенно надо расширить.
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31.03.2021 16:39
+19
мало чинуш и коррупционеров???
родственники 95-кв не пристроены ???
капец!!! та вас сокращать надо...а не разъялозивать по всей округе...дармоеды...
где деньги на это шапито???
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31.03.2021 16:41
+16
Чомусь люди завжди отримують те, що засуджують і з чим борються...

Два роки тому вони вперше https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #зробили_СЕБЕ_разом

Вони волали про "доктора смерть", але почали масово гинути від байдужості та некомпетентності людей, які прийшли в МОЗ "прибарахлитись, щоб внукам вистачило"

Вони волали про "абшори і ліпєцкую хфабріку", а отримали президента з офшорами, дивідендами в росії і нерухомістю в Криму

Вони волали про "Іловайськ, Дебальцево, котли", а тепер люди, яких підозрюють у зраді займають найвищі державні посади

Вони волали про "влада саджає патріотів" і отримали патріотів за ґратами без суду і слідства

Вони волали про "мародерів" і залишилися без масок і захисту під час пандемії

Вони волали про "торгівлю на крові" і отримали велике крадівництво за рахунок їхніх життів

"проста пєрєстать стрєлять" виливається у смерті наших воїнів

Вони волали про "чому не покарані вбивці людей на майдані?", але змовчали, коли беркутів, винних у цьому віддали в ордло і росію

Вони волали про непокараних соратників януковича, а отримали зняття з нього санкцій

Вони волали про Мальдіви, а тепер ледь встигають стежити за маршрутом відпочинку найвеличнішого

Вони волали про Роттердам, а тепер купують електроенегрію в агресора

Вони волали про "куміство" у владі і отримали там невігласів, які є чиїмись родичами, кумами, друзями, сусідами, родичами родичів, друзями друзів і торгівлю посадами за прейскурантом

Кінець епохи бідності і брехні став початком злиднів і наглої брехні

Цей список можна продовжити дорогою цибулею, доларом по 8, дорогим бензином, свинарчуками і т.д.

Вони сподівались посміятись, але все частіше плачуть.

Вони скоро починуть розуміти, що гірше таки буде

Так, у Бога ще те почуття гумору...

Люди завжди отримують те, що засуджують і з чим борються

Ви скажете, що ми з ними в одному човні? Так. Але для нас всі ці події не стали сюрпризом. Ми говорили про це, ми попереджали, ми казали https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #думай

І що тепер? Повитягуємо ножі зі спини і підемо вперед

Україна була, є і буде!
Україна переможе!

Люди завжди отримують те у що вірять!

https://www.facebook.com/nataliya.malinovska?__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=-UC%2CP-y-R Nataliya Malinovska
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31.03.2021 16:47
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больше новых ведомств! хороших и полезных! думаю автодоры особенно надо расширить.
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31.03.2021 16:39 Відповісти
Какие-какие органы?
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31.03.2021 16:39 Відповісти
не можуть змиритись із самоврядуванням громад...
а обіцяні голови обладміністацій міцними господарниками не встигають стати - плинуть
і укрупнення районів зі зміною статусу позбавило на місцях ручних кадрів...

він ще призначає голів старих районів чи вже нє?
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31.03.2021 16:47 Відповісти
Какие-какие органы?

хороший вопрос.
у Гоголя Нос бесчинствовал в генеральской шинели,
а у нас - Член в перзиденской цепочке на 16 звеньев
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31.03.2021 17:08 Відповісти
Розуміння пріоритетів держави і ешелонування ресурсів під їх реалізацію- відсутні, як у ЗЕ так і в нинішнього Кабміну-парламенту.. Пустушки... а не державні діячі!!!
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31.03.2021 17:30 Відповісти
Большой стройке, большие министерства!
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31.03.2021 16:40 Відповісти
Мели зебеля, твоя неделя.
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31.03.2021 16:40 Відповісти
мало чинуш и коррупционеров???
родственники 95-кв не пристроены ???
капец!!! та вас сокращать надо...а не разъялозивать по всей округе...дармоеды...
где деньги на это шапито???
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31.03.2021 16:41 Відповісти
Це ракова пухлина. Можна уявити скільки зрадників і агентів ФСБ окопається у ціх нових метастазах.
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31.03.2021 16:43 Відповісти
Больше ведомств хороших и нужных Украина испытывает страшный диФцит чиновничиской братии ..
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31.03.2021 16:43 Відповісти
Новы ведьмовст? Под триколорными флагами?
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31.03.2021 16:44 Відповісти
Конечно не будут! Это было и зеленому ежу понятно! Нехватало женам, детям, тещам министров из столицы переезжать по каким-то Житомирам, Луцкам и Кропивницким!!!
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31.03.2021 16:46 Відповісти
ЗЕбеня думал, что чиновники с женами и любовницами будут жить в смартфоне
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31.03.2021 17:11 Відповісти
т.е. тупо увеличат аппарат чиновников
нормальная тема. еще и финансирование на местные бюджеты возложить - а то суки на местах еще не все бабки отдали на киев. кое что приберегли мэры
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31.03.2021 16:47 Відповісти
Сократите зарплаты судьям, примите закон о контроле коррупции среду суде,... какого хера раздувать штаты поместно??!! Что бы потос хвастаться сокращением чрезмерно раздутого аппарата ??!! ДЕБИЛЫ
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31.03.2021 16:47 Відповісти
кстати суды совсем не раздуты. там большая нехватка судей. у меня дела есть, по которым 7-8 месяцев полный текст решения никак не могут написать.
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31.03.2021 16:59 Відповісти
Чомусь люди завжди отримують те, що засуджують і з чим борються...

Два роки тому вони вперше https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #зробили_СЕБЕ_разом

Вони волали про "доктора смерть", але почали масово гинути від байдужості та некомпетентності людей, які прийшли в МОЗ "прибарахлитись, щоб внукам вистачило"

Вони волали про "абшори і ліпєцкую хфабріку", а отримали президента з офшорами, дивідендами в росії і нерухомістю в Криму

Вони волали про "Іловайськ, Дебальцево, котли", а тепер люди, яких підозрюють у зраді займають найвищі державні посади

Вони волали про "влада саджає патріотів" і отримали патріотів за ґратами без суду і слідства

Вони волали про "мародерів" і залишилися без масок і захисту під час пандемії

Вони волали про "торгівлю на крові" і отримали велике крадівництво за рахунок їхніх життів

"проста пєрєстать стрєлять" виливається у смерті наших воїнів

Вони волали про "чому не покарані вбивці людей на майдані?", але змовчали, коли беркутів, винних у цьому віддали в ордло і росію

Вони волали про непокараних соратників януковича, а отримали зняття з нього санкцій

Вони волали про Мальдіви, а тепер ледь встигають стежити за маршрутом відпочинку найвеличнішого

Вони волали про Роттердам, а тепер купують електроенегрію в агресора

Вони волали про "куміство" у владі і отримали там невігласів, які є чиїмись родичами, кумами, друзями, сусідами, родичами родичів, друзями друзів і торгівлю посадами за прейскурантом

Кінець епохи бідності і брехні став початком злиднів і наглої брехні

Цей список можна продовжити дорогою цибулею, доларом по 8, дорогим бензином, свинарчуками і т.д.

Вони сподівались посміятись, але все частіше плачуть.

Вони скоро починуть розуміти, що гірше таки буде

Так, у Бога ще те почуття гумору...

Люди завжди отримують те, що засуджують і з чим борються

Ви скажете, що ми з ними в одному човні? Так. Але для нас всі ці події не стали сюрпризом. Ми говорили про це, ми попереджали, ми казали https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #думай

І що тепер? Повитягуємо ножі зі спини і підемо вперед

Україна була, є і буде!
Україна переможе!

Люди завжди отримують те у що вірять!

https://www.facebook.com/nataliya.malinovska?__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=-UC%2CP-y-R Nataliya Malinovska
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31.03.2021 16:47 Відповісти
В країні настає ЖОПА, а прозебільні Г+Г та їм подібні своєю брехнею заколисують суспільство. Подлякові боти (зокрема тут, на цензорі) - допомагають.
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31.03.2021 16:54 Відповісти
подоляк сегодня иск получил аналогично антонине
с издевательской формулировкой "если вы готовы публично принести извинения, мы отзовем иск"

месть это блюдо которое надо подавать холодным...
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31.03.2021 16:56 Відповісти
Читая о данном намерении я прямо физически ощущаю как меня где-то разводят...
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31.03.2021 16:47 Відповісти
Ну да, дармоедов должно быть побольше, пенсии и зарплаты у них должны быть повыше, ... Чем больше "слуг", тем богаче "народ", который их содержит... Интересно, такую "науку" управления эти "проФЭссора в трускавецком универе изучали?
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31.03.2021 16:48 Відповісти
300 000 чиновников мало?
Будут активно плодиться по регионам.
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31.03.2021 16:48 Відповісти
На самом деле всё элементрно!
В Украине 27 областей. Чтобы никого не обидеть, создаём 27 новых министерств!
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31.03.2021 16:56 Відповісти
можно поподробней про 27 областей?
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31.03.2021 16:59 Відповісти
"Согласно Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов - 24 области, Автономная Республика Крым и 2 города, имеющие специальный статус (Киев и Севастополь).
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31.03.2021 18:14 Відповісти
а крым и киев с севастополем - это области?
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31.03.2021 18:18 Відповісти
Ой, поймал!
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31.03.2021 18:38 Відповісти
Вообще-то, 24 области, АРК Крым и 2 города из спец. статусом - Киев и Севастополь.
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31.03.2021 18:08 Відповісти
Надо освобождать Киев. Президента в Батурин, Раду в Фастов.
Министерства по областям.
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31.03.2021 16:59 Відповісти
всех в на Желтые Воды !!!
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31.03.2021 17:12 Відповісти
Увеличение количества чиновников при падающем уровне производства - уникальный, зебильный рецепт выведения экономики из кризиса.
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31.03.2021 17:09 Відповісти
Тю, да с чего вообще вы взяли что у них такая цель?
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31.03.2021 17:27 Відповісти
Думала, может зебобы кинутся объяснять в чем цимес такого метода.
Но их нет, ни одного.
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31.03.2021 17:35 Відповісти
Цель у них другая. Трудоустроить своих на теплые и хлебные места,пока их не вышвырнули!
Потом свои будут отвоевывать кормушки через суд,и не дадут пропасть своим.
Новая Ылита развивАцца!
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31.03.2021 21:21 Відповісти
Что-то в этот разы Зе быстро из очередного кумара вышел.
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31.03.2021 17:15 Відповісти
Схоже що кагал розростається. Потрібні розвивати кормову базу для "хароших, правільних людей" та їх родичів.
Пліняві "реформи", це створення відомст і посад для дармоїдів. Фсьо.
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31.03.2021 17:18 Відповісти
Плодиться сінєкура...
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31.03.2021 17:43 Відповісти
Столиця для того й існує, аби там розміщалися органи влади, міністерства та відомства. Якщо органи влади будуть розкидані по всій країні, на засідання кабміну злітатися з регіонів? Адже це все додаткові витрати. А якщо термінове засідання? Або термінова нарада? Як в такому разі бути? Не ноу-хау, а нісенітниця якась.
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31.03.2021 17:54 Відповісти
Треба гнати сраними мітлами цих реХВорматорів поки не розвалили країну.
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31.03.2021 17:59 Відповісти
Не треба було обирати!
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31.03.2021 21:16 Відповісти
Зеленый дебилизм. В регионе 1 работник, из центра ему на шею 2 чиновников подсматривающих, за тем за подсматривающими еще четверых подсматривающих, затем за подсматривающими за подсматривающими, еще 16 подсматривающих. Рай для чиновников.
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31.03.2021 18:08 Відповісти
Поправьте меня,если что не так!При сокращении численности населения и стабильном падении ВВП создаются новые управленческие структуры!50% пенсов систематически недоедают!Мне это снится,или это реальность?
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31.03.2021 18:15 Відповісти
Это конец эпохи бедности по Порошенко,и уже 2года начало процветания по Зельцману/зеленскому.
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31.03.2021 21:15 Відповісти
Была когда-то такая фигня, ещё при Никитке Хрущове, называлась -"Совнархоз"
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31.03.2021 18:19 Відповісти
Не забудьте зарплату начислить тысяч по 200-250 что-бы не крали.
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31.03.2021 18:20 Відповісти
Щоб можна було більше красти з бюджету
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31.03.2021 18:24 Відповісти
Другими словами будуть роздувати штат, щоб блатним і шовкопёрим чинушам в Києві було меньше роботи і вони моглі валіть с єтой страни на майскіє празднікі і нє паріЦЦА
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31.03.2021 19:26 Відповісти
Вот вам и новые рабочие места: комитеты, подкомитеты, комиссии, подкомиссии, новые региональные органы, старые центральные, новые местные, советники, помощники советников... 500000 обещанных наберется??? Только вся эта ******* на шею налогоплательщиков - хавайте зебилы конец эпохи бедности без соли, не обляпайтесь.
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31.03.2021 19:37 Відповісти
и шо, офис презедента автоматически переезжает в оман?
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31.03.2021 20:00 Відповісти
Неее сразу в Колумбию , там Осел отдохнет по полной и от курьеров не чего зависеть не будет. А то сей час даже дип почта гарантий доставки кокса не дает , кацапы подтведят.
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31.03.2021 20:37 Відповісти
тогда филиал стопудово должен быть в золотом треугольнике, шобы поток вдохновения продолжался вечно
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31.03.2021 20:53 Відповісти
Блин как уже это Ослиное тупорылое мудило достало со своими глюками , которые ему в голову лезут после того как очередной раз обдолбиться в говно.
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31.03.2021 20:39 Відповісти
Правильно! Нужно больше менеджеров для рукой вождения! А работать и производить мат.ценности народ переедет в ЕС!
Кем управлять будете,лохи?
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31.03.2021 21:12 Відповісти
 
 