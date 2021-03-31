Міністерства не переводитимуть у регіони, там створять центральні органи нових відомств, - Немчінов
У рамках деконцентрації органів виконавчої влади в регіонах будуть створювати нові відомства, а не переносити туди органи, які вже є в Києві.
Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Можемо говорити про те, що, наприклад, новостворені органи, які не забезпечені приміщеннями, кадровим потенціалом у Києві, можуть бути розміщені із самого початку в регіональних центрах, де буде такий стимул для розвитку як регіону, так і підготовки місцевих кадрів з впровадженням їх на державну службу, ефективного урядування", - сказав Немчінов.
За його словами, аби розпочати це, треба, щоб Верховна Рада ухвалила напрацьований урядом законопроєкт про зміни до закону про Кабінет Міністрів. "Ми готові будемо перейти до конкретної дорожньої карти після внесення змін до закону про Кабінет Міністрів. Це урядовий законопроєкт, який найближчим часом після розгляду уряду буде направлений у Верховну Раду. Ми передбачаємо можливість ухвалювати рішення про розміщення центральних органів виконавчої влади не тільки у місті Києві. Я думаю, що народні депутати підтримають таку пропозицію", - додав міністр.
Урядовець зазначив, що такі ініціативи втілюються у життя у рамках виконання пункту "Ефективне урядування" програми діяльності Кабінету Міністрів, а також у межах передвиборчої програми Володимира Зеленського, яка є одним із основних документів разом із програмою політичної партії "Слуга народу" для програми діяльності КМУ. "Відповідно, на виконання цього ми розробили концепцію, яку представили експертному середовищу", - сказав Немчінов.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував ввести деконцентрацію центральних органів виконавчої влади - тобто переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва в регіони (обласні центри або центри територіальних громад) - протягом найближчих двох років. Секретаріат уряду вже розробив пропозиції про те, куди, кому і як переїжджати.
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а обіцяні голови обладміністацій міцними господарниками не встигають стати - плинуть
і укрупнення районів зі зміною статусу позбавило на місцях ручних кадрів...
він ще призначає голів старих районів чи вже нє?
хороший вопрос.
у Гоголя Нос бесчинствовал в генеральской шинели,
а у нас - Член в перзиденской цепочке на 16 звеньев
родственники 95-кв не пристроены ???
капец!!! та вас сокращать надо...а не разъялозивать по всей округе...дармоеды...
где деньги на это шапито???
нормальная тема. еще и финансирование на местные бюджеты возложить - а то суки на местах еще не все бабки отдали на киев. кое что приберегли мэры
Два роки тому вони вперше https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #зробили_СЕБЕ_разом
Вони волали про "доктора смерть", але почали масово гинути від байдужості та некомпетентності людей, які прийшли в МОЗ "прибарахлитись, щоб внукам вистачило"
Вони волали про "абшори і ліпєцкую хфабріку", а отримали президента з офшорами, дивідендами в росії і нерухомістю в Криму
Вони волали про "Іловайськ, Дебальцево, котли", а тепер люди, яких підозрюють у зраді займають найвищі державні посади
Вони волали про "влада саджає патріотів" і отримали патріотів за ґратами без суду і слідства
Вони волали про "мародерів" і залишилися без масок і захисту під час пандемії
Вони волали про "торгівлю на крові" і отримали велике крадівництво за рахунок їхніх життів
"проста пєрєстать стрєлять" виливається у смерті наших воїнів
Вони волали про "чому не покарані вбивці людей на майдані?", але змовчали, коли беркутів, винних у цьому віддали в ордло і росію
Вони волали про непокараних соратників януковича, а отримали зняття з нього санкцій
Вони волали про Мальдіви, а тепер ледь встигають стежити за маршрутом відпочинку найвеличнішого
Вони волали про Роттердам, а тепер купують електроенегрію в агресора
Вони волали про "куміство" у владі і отримали там невігласів, які є чиїмись родичами, кумами, друзями, сусідами, родичами родичів, друзями друзів і торгівлю посадами за прейскурантом
Кінець епохи бідності і брехні став початком злиднів і наглої брехні
Цей список можна продовжити дорогою цибулею, доларом по 8, дорогим бензином, свинарчуками і т.д.
Вони сподівались посміятись, але все частіше плачуть.
Вони скоро починуть розуміти, що гірше таки буде
Так, у Бога ще те почуття гумору...
Люди завжди отримують те, що засуджують і з чим борються
Ви скажете, що ми з ними в одному човні? Так. Але для нас всі ці події не стали сюрпризом. Ми говорили про це, ми попереджали, ми казали https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoBgsIWFQCfphjTQPRswwmT-Y6L2PoMQqpHfIF7Xp0-**************************************************************-SkAjIWKcnUvRJygMgpE8bbNPr8u24chVxIp1CY4U8Vc2tNavCd8pWCesBUYRtkCF4NL32kKwuWeshG1WSevnslE5_VKlc0zkFrH_vXsUZ3VN&__tn__=*NK-y-R #думай
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с издевательской формулировкой "если вы готовы публично принести извинения, мы отзовем иск"
месть это блюдо которое надо подавать холодным...
Будут активно плодиться по регионам.
В Украине 27 областей. Чтобы никого не обидеть, создаём 27 новых министерств!
Министерства по областям.
вна Желтые Воды !!!
Но их нет, ни одного.
Потом свои будут отвоевывать кормушки через суд,и не дадут пропасть своим.
Новая Ылита развивАцца!
Пліняві "реформи", це створення відомст і посад для дармоїдів. Фсьо.
Кем управлять будете,лохи?