Найдовшу трасу України на Львівщині продовжать до кордону з Польщею, - ОДА

Найближчим часом стартує ремонт найдовшої траси України - Н-30 Стрий - Ізварине, її планують продовжити до кордону з Польщею. Відкриття дороги очікується до Дня незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами голови ОДА, ремонт дороги від Стрия до Нижанковичів на кордоні з Польщею почнеться найближчим часом.

"Цей шлях продовжить цю найдовшу дорогу і Україна вже буде зшита дорогою від кордону до кордону. Польська сторона планує вже цього року приступити до спорудження автомобільного пункту пропуску Нижанковичі – Мальховіце. Тож наші проєкти – це додаткова можливість для розширення міжнародної співпраці України з країнами Європи, це комфорт для подорожніх, це новий поштовх для розвитку місцевих громад", – підкреслив Козицький.

Маршрут Стрий - Нижанковичі буде продовженням ділянки Стрий - Ходорів протяжністю 44 км, що є початком траси Н-30 Стрий - Ізварине, яку планують відкрити до Дня незалежності України.

Зазначається, що загальна протяжність доріг державного значення, які планується оновити у Львівській області за кошти держбюджету, становить 300 км. Планується також ремонт 48 мостів.

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Додатково за рахунок кредиту республіки Польща, за словами Козицького, буде відремонтовано ще 68,7 км.

Глава ОДА нагадав також, що цього року почнеться будівництво Північної об'їзної дороги Львова. Цей проєкт фінансується Європейським Банком Реконструкції та Розвитку та Європейським Інвестиційним Банком і відповідатиме найвищим стандартам безпеки й екології.

"Нова траса з’єднає автомобільну дорогу Київ - Чоп із трьома шляхами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею. Її довжина - 23 км. Уже затверджено проект Північної об’їзної та підписано Угоду між Урядом України та ЄБРР і ЄІБ про надання кредиту. Після всіх додаткових досліджень Укравтодор оголосить тендер. Очікуємо, що будівництво дороги може розпочатись восени 2021 року, триватиме приблизно 4 роки", – повідомив подробиці глава ОДА.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що до кінця 2023 року Україна планує відновити всю мережу доріг державного і міжнародного значення.