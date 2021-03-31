УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8693 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
975 3

Лабораторний контроль вакцини Coronavac триватиме до 9 квітня. Якщо не буде зауважень, ми готові її розвезти того ж дня, - Ляшко

Лабораторний контроль вакцини Coronavac триватиме до 9 квітня. Якщо не буде зауважень, ми готові її розвезти того ж дня, - Ляшко

Лабораторний контроль китайської вакцини Coronavac від COVID-19 може тривати до 9 квітня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вакцина була передана на лабораторний контроль у Державний експертний центр (ДЕЦ). Орієнтовна дата завершення лабораторного контролю - 9 квітня. Якщо не буде ніяких зауважень до цієї вакцини, ми готові її розвезти в той же день, коли буде завершено лабконтроль, і наступного дня починати вакцинацію", - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в середу.

Ляшко уточнив, що ДЕЦ почав проводити лабораторний контроль вакцини Coronavac "на вихідних, і продовжує його робити".

Також читайте: У рамках COVAX в Україну додатково поставлять понад 947 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech до кінця червня, - Ляшко

"Ця вакцина була закуплена не за процедурами міжнародних організацій, а через ДП "МОЗ", тому вона повинна пройти лабораторний контроль", - сказав він.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мы готовы ее развезти в тот же день. И РАЗВЕДУТ ЖЕ ГАДЫ.
показати весь коментар
31.03.2021 17:37 Відповісти
Это же какая "лаборатория" проводит "контроль" высокотехнологичного биопрепарата? И это какие тесты биопрепарату можно "сделать" за десять дней? Лгут, лгут и лгут, надувая щеки... Тьфу, ***...
показати весь коментар
31.03.2021 19:19 Відповісти
цикаво чего индийскую сразу в ход пустили, а эту проверяют...
показати весь коментар
01.04.2021 00:30 Відповісти
 
 