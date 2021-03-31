Лабораторний контроль вакцини Coronavac триватиме до 9 квітня. Якщо не буде зауважень, ми готові її розвезти того ж дня, - Ляшко
Лабораторний контроль китайської вакцини Coronavac від COVID-19 може тривати до 9 квітня.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вакцина була передана на лабораторний контроль у Державний експертний центр (ДЕЦ). Орієнтовна дата завершення лабораторного контролю - 9 квітня. Якщо не буде ніяких зауважень до цієї вакцини, ми готові її розвезти в той же день, коли буде завершено лабконтроль, і наступного дня починати вакцинацію", - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в середу.
Ляшко уточнив, що ДЕЦ почав проводити лабораторний контроль вакцини Coronavac "на вихідних, і продовжує його робити".
"Ця вакцина була закуплена не за процедурами міжнародних організацій, а через ДП "МОЗ", тому вона повинна пройти лабораторний контроль", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль