"Слуга народу" Заблоцький про комісії для оплати банківською карткою: Загалом $ 350 млн. Цей прихований податок платимо ми в цінах товарів

Мар’ян Заблоцький (СН) направив запит у "Приватбанк", щоб розкрили таємницю розміру комісії, яку беруть собі Apple і Google Pay.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп Мар'ян Заблоцький (СН), передає Цензор.НЕТ.

"Направив запит на Приватбанк, щоб розкрили таємницю, який розмір комісії беруть собі Apple та Google Pay. Жодних публічних офіційних цифр про це немає. Лише в одній статті Finncial Times був злив, що в США це 0,15%. В Україні ж розмір комісій для оплати карткою становить 2%, у яку входить якийсь дуже незначний відсоток винагороди Apple і Google, якщо існує взагалі. Цікаво, що Apple і Google Pay діють спокійно в ЄС, де обмеження по комісії становлять 0,2%. В Приватбанку з аргументацією явно не клеїться. Наразі є повна відсутність прозорості як розподіляються ці великі кошти від комісій. Розмір своїх комісій публікує лише MasterCard, а Visa чомусь не хоче. Припускаю проблема власне в тому, що це просто над-над-над-прибутковий монопольний бізнес, а публікація всієї структури доходів і витрат була б скандалом. Щоб проілюструвати, це я опитав три реальні бізнеси в Києві. Отже:

* ресторан середнього класу недалеко від центру платить 2% комісій, в середньому 20,000 грн в місяць;

* малий кіоск з продажу фермерського м’яса і ковбаси платить в середньому 13,000 грн комісій в місяць;

* заправка платить 40,000 грн в місяць.

Цікаво, що інкасація готівки для заправки коштує 2,000 грн, тобто 20 разів дешевше за електронні платежі. Я думав, що мало б бути якраз навпаки. При перевезенні готівки як мінімум витрати на бензин, бронемашину і охорону покрити треба. Давайте порахуємо, які затрати покривають надавачі POS терміналів.

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Вартість пластикової картки - це копійки. Вартість POS терміналу - це максимум 10,000 грн. Тобто окуповується він у вище згаданих випадках за декілька днів і до місяця часу. Які ще несуть витрати надавачі POS терміналів? Вартість пересилання декількох кілобайтів інформації в день на регулярній основі? В мене Google бере 45 грн в місяць за збереження гігабайтів моїх даних на всіх пристроях і не скаржиться. Інтернет широкополосний коштує 300 грн. І безлімітний мобільний інтернет теж. Десятки тисяч гривень з однієї торгової точки за POS термінал не обґрунтовує ніщо. У вище згаданих прикладах за заплачені комісії ресторан міг би подарувати 200 ланчів, м’ясний кіоск - 130 кілограм свинини, а заправка заправити 28 авто. Це у фізичному вимірі такий податок собі забирають VISA, MasterCard і комерційні банки з цих трьох реальних точок. І так з усієї країни. Всього $350 млн дол. Все це лягає на всіх українців, бо в реальності цей прихований податок платимо ми в цінах товарів. За послугу, яка мала б точно коштувати в багато разів дешевше. І все завдяки де-факто монополії на ринку. Тому готовий продовжити далі дискусію. Але дуже чекаю від емітентів карток і банків розкриття до цього часу секретної інформації - скільки саме вони збирають комісій, і яка собівартість надання послуг", - заявив Заблоцький.



