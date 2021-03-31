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Новини
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"Слуга народу" Заблоцький про комісії для оплати банківською карткою: Загалом $ 350 млн. Цей прихований податок платимо ми в цінах товарів

Мар’ян Заблоцький (СН) направив запит у "Приватбанк", щоб розкрили таємницю розміру комісії, яку беруть собі Apple і Google Pay.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп Мар'ян Заблоцький (СН), передає Цензор.НЕТ.

"Направив запит на Приватбанк, щоб розкрили таємницю, який розмір комісії беруть собі Apple та Google Pay. Жодних публічних офіційних цифр про це немає. Лише в одній статті Finncial Times був злив, що в США це 0,15%. В Україні ж розмір комісій для оплати карткою становить 2%, у яку входить якийсь дуже незначний відсоток винагороди Apple і Google, якщо існує взагалі. Цікаво, що Apple і Google Pay діють спокійно в ЄС, де обмеження по комісії становлять 0,2%. В Приватбанку з аргументацією явно не клеїться. Наразі є повна відсутність прозорості як розподіляються ці великі кошти від комісій. Розмір своїх комісій публікує лише MasterCard, а Visa чомусь не хоче. Припускаю проблема власне в тому, що це просто над-над-над-прибутковий монопольний бізнес, а публікація всієї структури доходів і витрат була б скандалом. Щоб проілюструвати, це я опитав три реальні бізнеси в Києві. Отже:

* ресторан середнього класу недалеко від центру платить 2% комісій, в середньому 20,000 грн в місяць;

* малий кіоск з продажу фермерського м’яса і ковбаси платить в середньому 13,000 грн комісій в місяць;

* заправка платить 40,000 грн в місяць.

Цікаво, що інкасація готівки для заправки коштує 2,000 грн, тобто 20 разів дешевше за електронні платежі. Я думав, що мало б бути якраз навпаки. При перевезенні готівки як мінімум витрати на бензин, бронемашину і охорону покрити треба. Давайте порахуємо, які затрати покривають надавачі POS терміналів.

Читайте також: "Слуга народу" Заблоцький: Ми обмежимо суму комісії Visa і Mastercard до 0,2%

Вартість пластикової картки - це копійки. Вартість POS терміналу - це максимум 10,000 грн. Тобто окуповується він у вище згаданих випадках за декілька днів і до місяця часу. Які ще несуть витрати надавачі POS терміналів? Вартість пересилання декількох кілобайтів інформації в день на регулярній основі? В мене Google бере 45 грн в місяць за збереження гігабайтів моїх даних на всіх пристроях і не скаржиться. Інтернет широкополосний коштує 300 грн. І безлімітний мобільний інтернет теж. Десятки тисяч гривень з однієї торгової точки за POS термінал не обґрунтовує ніщо. У вище згаданих прикладах за заплачені комісії ресторан міг би подарувати 200 ланчів, м’ясний кіоск - 130 кілограм свинини, а заправка заправити 28 авто. Це у фізичному вимірі такий податок собі забирають VISA, MasterCard і комерційні банки з цих трьох реальних точок. І так з усієї країни. Всього $350 млн дол. Все це лягає на всіх українців, бо в реальності цей прихований податок платимо ми в цінах товарів. За послугу, яка мала б точно коштувати в багато разів дешевше. І все завдяки де-факто монополії на ринку. Тому готовий продовжити далі дискусію. Але дуже чекаю від емітентів карток і банків розкриття до цього часу секретної інформації - скільки саме вони збирають комісій, і яка собівартість надання послуг", - заявив Заблоцький.

Слуга народу Заблоцький про комісії для оплати банківською карткою: Загалом $ 350 млн. Цей прихований податок платимо ми в цінах товарів 01
Слуга народу Заблоцький про комісії для оплати банківською карткою: Загалом $ 350 млн. Цей прихований податок платимо ми в цінах товарів 02

Автор: 

Apple (674) Google (703) Mastercard (106) Visa (96) ВР (14992) Приватбанк (2434) Заблоцький Мар’ян (26)


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Топ коментарі
+8
При чем тут Apple и Google Pay?! Идиотизм, крайних нашли!
Комиссию устанавливает каждый сраный банк в отдельности и что к каждому Apple и Google Pay подкатывает и говорит дайте нам процент?!
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31.03.2021 17:04
+6
Просто не знают как к Apple и Google Pay подкатить и подоить
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31.03.2021 17:05
+5
Этот налог будет в ценах и после его отмены...сомневающиеся есть ?
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31.03.2021 17:52
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А эквайринг, а абонентская плата за терминалы? Деньги банкам из воздуха.
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31.03.2021 17:03 Відповісти
При чем тут Apple и Google Pay?! Идиотизм, крайних нашли!
Комиссию устанавливает каждый сраный банк в отдельности и что к каждому Apple и Google Pay подкатывает и говорит дайте нам процент?!
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31.03.2021 17:04 Відповісти
Просто не знают как к Apple и Google Pay подкатить и подоить
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31.03.2021 17:05 Відповісти
Да тут они как пример.
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31.03.2021 17:15 Відповісти
Пусть депутатов приведут в пример - не хрена не делают, а бабло гребут двумя лопатами + каникулы и отпуска + постоянная помощь + оплата жилья + оплата дебилов родствеников, любовниц и гейпартнеров, оформленных помощниками + машины и их обслуживание + помощь на оздоровление + содержание их обслуживающих ...........
КПД от их деятельности НОЛЬ
Да на хер они нужны?
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31.03.2021 18:15 Відповісти
Нет ни как пример! Они вписаны в контекст так, что у мудрого "украинского нарида" должно создастся впечатление, что банковская комиссия 2% только потому что Apple и Google договорился с нашими банками вкладывать туда свой процент, а все ж это заложено в цену всех товаров. И если бы не они, то банковское обслуживание было бы 0%, а по сему чтобы народ пролетариат не возражал нагнуть богатеньких Apple и Google как следует...
Хотя доходы Гугл составляет, доход от рекламы и процент от проданных приложений (это капля в море). Вы часто покупаете приложение в Гугл Плей? Поэтому к формированию цен за банковские услуги они НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!! ВООБЩЕ НИКАКОГО!!!
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31.03.2021 18:56 Відповісти
Стимуляция перехода к минимизации кэша по-нашему, называется.
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31.03.2021 17:16 Відповісти
А вот давайте ЗЕленые похерят в Украине еще сервисы Виза и Мастеркард. Для полного счастья, так сказать.

Шоб зебилы реально только золотыми зубами и рулонами гривны могли расчитываться.
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31.03.2021 17:28 Відповісти
Ти статтю читали взагалі? Бо в ній йдеться про те, що винні в зловживанням монопольним становищем лише банки. До чого тут взагалі згадані Вами Visa та Mastercard...?!
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31.03.2021 19:56 Відповісти
Этот налог будет в ценах и после его отмены...сомневающиеся есть ?
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31.03.2021 17:52 Відповісти
Уже прямо вижу, как ритейлеры снижают цены на 1.5% после уменьшения комиссии.
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31.03.2021 18:26 Відповісти
Наконец-то раскрыта причина бедности украинского народа!Во всём виноваты Apple и Google Pay!
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31.03.2021 18:23 Відповісти
Ви взагалі матеріал читали, чи аби перднути? Мова ж іде якраз про протилежне! Що Apple и Google Pay до грабунку громадян і комерсантів банками-монополістами абсолютно ні до чого.
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31.03.2021 19:28 Відповісти
Мне жалко,что у Вас с юмором туговато.
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31.03.2021 19:34 Відповісти
Мені здається, що у Вас взагалі з розумом "тугавато", бо в статті Apple и Google Pay ніхто і ні в чому не звинувачує.
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31.03.2021 19:53 Відповісти
Уважаемый,давайте прекратим диалог - у меня судороги в животе от смеха!Прощайте.
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31.03.2021 20:27 Відповісти
Сейчас сделают так, что эквайринг и прочие услуги переложат с ритейлеров на клиентов.
Цены для потребителя вырастут.
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31.03.2021 18:45 Відповісти
Эту тему "трускавецкие академики"специально раскручивают для создания "дымовой завесы". Это как пьяный до радио, вот больше проблем в стране нету, токо высокая комиссия у APPLE! Если академики желают поиграть в большевиков, че не начать с ограничения цен на молоко, масло , мясо, кефир??? Ответ прост- чувакам банально ЗАНЯЦЦА НЕЧЕМ!
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31.03.2021 19:26 Відповісти
Мабуть, ніхто взагалі не читає статтей, відразу пишуть "отклікі грашдан" по якихось "темниках". Що не дивно для ботів. В статті мова йде якраз про протилежне! Що Apple и Google Pay до грабунку громадян і комерсантів банками-монополістами абсолютно ні до чого.
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31.03.2021 19:30 Відповісти
Отвечаю на понятном тебе языке:-"Какая разница"? Эппл, или не Эппл? "Зеленые и веселые, но не очень умные" занимаюцца не реальными проблемами страны, как то, эскалация войны на Донбассе, рост пандемии, полный провал вакцинации, разворовывание средств на дороги, провал переговоров с МВФ и т. д.., а придуманой на коленке Подоляка проблемой эквайринга! Никак от КВН-нов отойти не могут. Все превращают в балаган.
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31.03.2021 20:04 Відповісти
Чудова відповідь, по типу "я не обісрався, я не обісрався, я не обісрався..."
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31.03.2021 20:15 Відповісти
Ты наверное "пострадавший от эквайринга"? Так ты его меньше чеши.
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31.03.2021 20:54 Відповісти
Кому належать банки в Україні? Ото ж... Там де керують коломойські 0,15% виростають до 2,00%. І так у всьому! Їх треба гнати з країни ссаними ганчірками і дубасити по пейсатим пикам...
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31.03.2021 20:03 Відповісти
Вроде бы и так, но приват уже давно гос компания) это значит что? Держава дерет с населения)))
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31.03.2021 21:42 Відповісти
А всі співробітники екс-привата хто? Їх виховали і навчили жити з чужих кишень, тобто не "заробляти" а "робити гроші" (читай красти). Ото ж...
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01.04.2021 02:35 Відповісти
Малый киоск по продаже фермерского мяса



"Слуга народу" Заблоцький про комісії для оплати банківською карткою: Загалом $ 350 млн. Цей прихований податок платимо ми в цінах товарів - Цензор.НЕТ 4823
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01.04.2021 08:33 Відповісти
 
 