Київ не дозволить підвищення швидкості руху до 80 км/год з 1 квітня, - КМДА

Із 1 квітня столиця не впроваджуватиме підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км / год на 17 вулицях, оскільки на сьогодні жодна з них не відповідає повністю необхідним критеріям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що представники Департаменту транспортної інфраструктури, Управління патрульної поліції, КК "Київавтодор" та КП "Центр організації дорожнього руху" здійснили комісійне обстеження вулиць, де рішенням Київради із 1 квітня до 1 листопада передбачено можливість підвищення швидкості руху транспорту до 80 км/год. Обстеження показало, що жодна з 17 вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, що визначені Правилами дорожнього руху та методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, а також чинним державним нормам та стандартам

Директор КП "Центр організації дорожнього руху Віктор Черній заявив, що на зазначених вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Крім того, на вулицях дозволено велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота. Уздовж таких вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень) і ін.

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"Тут варто взяти до уваги, що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Отже фактично мова іде про дозвіл рухатися із швидкістю до 102 км/год у населеному пункті! А на ці вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки. Це 182 смерті та 1789 травмованих", – зазначив директор КП "Центр організації дорожнього руху".

За його словами, в європейських країнах взагалі є тенденція до зниження дозволеної швидкості руху на вулицях міст до 30 км/год.

"Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян і піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні", - підсумував Черній.

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