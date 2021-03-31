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Київ не дозволить підвищення швидкості руху до 80 км/год з 1 квітня, - КМДА

Київ не дозволить підвищення швидкості руху до 80 км/год з 1 квітня, - КМДА

Із 1 квітня столиця не впроваджуватиме підвищення дозволеної швидкості руху до 80 км / год на 17 вулицях, оскільки на сьогодні жодна з них не відповідає повністю необхідним критеріям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що представники Департаменту транспортної інфраструктури, Управління патрульної поліції, КК "Київавтодор" та КП "Центр організації дорожнього руху" здійснили комісійне обстеження вулиць, де рішенням Київради із 1 квітня до 1 листопада передбачено можливість підвищення швидкості руху транспорту до 80 км/год. Обстеження показало, що жодна з 17 вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, що визначені Правилами дорожнього руху та методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, а також чинним державним нормам та стандартам

Директор КП "Центр організації дорожнього руху Віктор Черній заявив, що на зазначених вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Крім того, на вулицях дозволено велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота. Уздовж таких вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень) і ін.

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"Тут варто взяти до уваги, що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Отже фактично мова іде про дозвіл рухатися із швидкістю до 102 км/год у населеному пункті! А на ці вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки. Це 182 смерті та 1789 травмованих", – зазначив директор КП "Центр організації дорожнього руху".

За його словами, в європейських країнах взагалі є тенденція до зниження дозволеної швидкості руху на вулицях міст до 30 км/год.

"Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян і піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні", - підсумував Черній.

Також читайте: Розвиток системи фото- і відеофіксації порушень ПДР планується за трьома напрямками, - Геращенко

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19524) ПДР (476) швидкість (120) Черній (2)


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Топ коментарі
+12
Как они уже ******* своей заботой о народе...
Всё для народа и ради народа - эвакуаторы, камеры, фотофиксация, автомобили фантомы....
Только дорог - нет, стоянок нет....
А порядка больше, когда на улицах ментов нет.
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31.03.2021 17:09
+8
У Європі є місця де 30 км/год (історичний центр), але є і прорізаючі міста магістралі, де обмеження 90-110 км/год! У Німеччині автобани через місто проходять і там обмеження швидкості то є, але це обмеження 90! І в Римі автостради через місто проходять, і в США хайвеї. Інше питання, що автобани і хайвеї не пересікаються перехрестями і наземними переходами - так у нас на Бажана чи Перемоги так само взагалі-то!
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31.03.2021 17:10
+7
На кільцевій чи пр.перемоги можна подекуди розганятися до 90-100, нікому не заважаючи. А на 70 почуваєшся гальмом усього що рухається. Вбиває людей не швидкість, а різниця у швидкостях. Потрібно встановити мінімальну швидкість для лівої смуги 60, і максимальну для правої 50. А ще зробити загони для маршруток у місцях зупинок, аби ті не ніколи виїздили далі першої смуги. Ці тарадайки у першій смузі відстоюються та висаджують пасажирів, у другій шукають місце де б припаркуватися та вирулюють з місць зупинок, а у третій повзуть 20 км/год.
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31.03.2021 18:01
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Авакян не разрешил.
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31.03.2021 17:02 Відповісти
Аваков хочет "отжать" организованную преступность на Запорожье
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31.03.2021 17:05 Відповісти
Как они уже ******* своей заботой о народе...
Всё для народа и ради народа - эвакуаторы, камеры, фотофиксация, автомобили фантомы....
Только дорог - нет, стоянок нет....
А порядка больше, когда на улицах ментов нет.
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31.03.2021 17:09 Відповісти
У Європі є місця де 30 км/год (історичний центр), але є і прорізаючі міста магістралі, де обмеження 90-110 км/год! У Німеччині автобани через місто проходять і там обмеження швидкості то є, але це обмеження 90! І в Римі автостради через місто проходять, і в США хайвеї. Інше питання, що автобани і хайвеї не пересікаються перехрестями і наземними переходами - так у нас на Бажана чи Перемоги так само взагалі-то!
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31.03.2021 17:10 Відповісти
По сути можно ездить со скоростью 79 км/ч. Для Киева нормально.
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31.03.2021 17:22 Відповісти
69, у нас стандартний ліміт 50 давно... З-за порєбріка, чи що??
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31.03.2021 17:28 Відповісти
69
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31.03.2021 17:30 Відповісти
по суті тільки 72 км\г
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31.03.2021 18:17 Відповісти
72 - це там, де камери, бо в камер похибка 2 км/год, а де менти стоять з радаром Трукам, то треба 69 їхати, бо там такої похибки нема...
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31.03.2021 19:33 Відповісти
Трійочники у транспортних відділах, у МВС і парламенті не розуміють елементарних істин. Наскрізні магістралі з 80-100 км/год, зрозуміло з розв'язками і без світлофорів-переходів. Теж саме на окружній. Поза ними - режим 50 км/год.
Недарма живі організми в природі придумали магістральні артерії і вени. А у нас одвічні закупорки судин на вулицях, з тром-бам-бам-бахами.
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31.03.2021 19:23 Відповісти
Залатиє слава... А якщо без жартів, то так би і мало бути. Або підземні тунелі або наземні швидкісні магістралі. Ввести якісь дебільні обмеження простіше всього. А що взамін?
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31.03.2021 22:40 Відповісти
Было бы неплохо устроить как-нибудь, например на Н.Крещатинской, флешмоб с движением 30км. в час.
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31.03.2021 17:12 Відповісти
А для кортежей установить ограничение в 12 км/час
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31.03.2021 17:21 Відповісти
На велосипедах якраз норм)))
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31.03.2021 17:44 Відповісти
При 50 потребление бензина на км возрастает в полтора раза. Ну и выхлопных газов. Привет повышению онкологии и астмы.
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31.03.2021 17:16 Відповісти
Админка наступает, когда превышаешь более, чем на 20 км/ч. Так что не надо хныкать. 80 км/ч - фактическая скорость, с которой можешь ехать.
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31.03.2021 17:25 Відповісти
70... 80 це у вас в кацапії...
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31.03.2021 17:28 Відповісти
У тебя машина вообще есть? Ты ПДД знаешь?
https://hromadske.ua/ru/posts/rada-povysila-shtrafy-za-narushenie-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-chto-izmenilos Читай, лапоть .
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31.03.2021 17:40 Відповісти
ПДД України, п. 12.4http://pdd.ua/ua/12/#4 . У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год. 50+20=70!

http://pdd.ua/ua/12/

Ну спалився, то мовчав би уже))))
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31.03.2021 17:44 Відповісти
10
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31.03.2021 17:31 Відповісти
Угу. Сто тридцать десять.
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31.03.2021 17:41 Відповісти
т.е. решили таки оставить привычные 95км/ч по тротуарам...
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31.03.2021 17:25 Відповісти
Ясний перець, бо штрафи скоро стануть основним джерелом доходів бюджету.
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31.03.2021 17:27 Відповісти
"Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велообщество"

Задолбало это велообщество. Они составляют менее 0,5% тех, кто перемещается по дорогам, половина из них не соблюдает ПДД вообще и при этом ради них уменьшают проезжую часть и их мнение, оказывается, важно. Вот мнение 99,5% не важно, а 0,5% вдруг важно...
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31.03.2021 17:57 Відповісти
"позитивна дискримінація"...тренд.
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31.03.2021 18:37 Відповісти
На кільцевій чи пр.перемоги можна подекуди розганятися до 90-100, нікому не заважаючи. А на 70 почуваєшся гальмом усього що рухається. Вбиває людей не швидкість, а різниця у швидкостях. Потрібно встановити мінімальну швидкість для лівої смуги 60, і максимальну для правої 50. А ще зробити загони для маршруток у місцях зупинок, аби ті не ніколи виїздили далі першої смуги. Ці тарадайки у першій смузі відстоюються та висаджують пасажирів, у другій шукають місце де б припаркуватися та вирулюють з місць зупинок, а у третій повзуть 20 км/год.
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31.03.2021 18:01 Відповісти
дуже жирна тема для мусорні...раджу ще зробити усі смуги на усіх дорогах міста лише для громадського транспорту. клондайк...раби, традиційно - терплять.
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31.03.2021 18:35 Відповісти
Вот тока не надо трындеть.В Европе 30 на узеньких улочках.А на городских магистралях,-не буду киздеть,но значительно выше.
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31.03.2021 19:15 Відповісти
На фоне запрета общественного транспорта с 5 апреля весь Киев станет.
Дебилизм власти в чистом виде.
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31.03.2021 20:19 Відповісти
а как же Велике крадивництво? Зе власть кричит что они больше всех дорог построили, а по факту всё украдено, первая весна на моей памяти, когда до сих пор не латают даже банально дыры в асфвальте
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01.04.2021 20:09 Відповісти
 
 