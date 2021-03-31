Настав кінець ери військкоматів, з'явиться е-військовий квиток і служба в резерві за контрактом, - Таран
Міністерство оборони починає цифровізацію процесів військового обліку, передбачається також введення електронного військового квитка.
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
30 березня Верховна Рада прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку", який вносить зміни до 38 Законів та 5 Кодексів України.
"Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні діятимуть територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. У випадку загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведені лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України".
Створено Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних та розпочаті проєкти щодо цифровізації процесів військового обліку: Е-реєстрація, Е-військовий квиток, Е-транспорт, Е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили Збройні Сили, але й дали інструменти для впровадження змін у інших складових сектору безпеки та оборони", — зазначив Таран.
Міністр також наголосив, шо до існуючого інституту контрактників додали і професіоналів в запасі — резервістів, які добровільно підписуватимуть контракт. Законодавчо закріплено можливість у випадку критичної загрози державі миттєво ввести у стрій. Що важливо, на таких резервістів пошириться увесь комплекс соціальних пільг та гарантій, які передбачені для мобілізованих осіб.
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Ну а взагалі це розраховано саме на ветеранів війни, яких таким чином заманюють встати у активний резерв, з гарантіями дотримання зобов'язань. Тоді можна буде оперувати не розпливчастими цифрами у приблизно 400 тисяч резервістів першої черги, а буде цілком конкретне число і під них будуть відразу сформовані резервні бригади які можна буде швидко розгорнути. Це все добре. Але так як все це відбувається за часів Зеленського...
- я участвовал в боевых действиях
- имею награды
-имею ранения
- занимал конкретные должности
А теперь с эти Е-военником, они смогут все это или удалить или изменить - и я останусь БЕЗ доказательств рассчитывая на их мнимую порядочность !?
Даже в суд не с чем будет пойти и подтвердить свои слова...!
Уже имею опыт с электронной базой по медицине.
В момент, когда вот надо в госпиталь, оказывается, что, система перегружена, зависла, куда-то потерялось и т.д. и тыловая сторона войсковой части.
Вот тогда, по опыту, открываю я ларец с копиями и, вуаля!
Медперсоналу кручу фиги и напоминаю, что я копии снимаю со всех их клинописей))))
Я прифигел...
И говорю - вы что охринели...
А мне - не кричите я всего лишь вас о дате спрасила...
Месяц "февраль" не говорить. С дуру и не такое пишут))))
Але ще є один дуже ..уйовий момент.
ходять слухи,що що сервер додатку "дія" підконтрольний росії..
И это ещё один весомый аргумент !
Примерно то, о чем я говорю...
Всегда можно будет восстановить, если чё.
Многие получают е-зарплату, заказывают покупки и расплачиваются е-деньгами.
Вы во многих е-реестрах (квартиры, машины, страховки, банки).
Ничего не беспокоит? А вдруг мошенники квартиру продадут? Валюту переведут?
Беспокоит вот что. Сохранность информации.
И ещё беспокоит ответственность за уклонение.
Мне рассказывали (правда нет, не знаю), что в Израиле, если ты по электронной
повестке в определенное время не явился в ближайшее расположение военного
ведомства, то для государства ты уже потерян как гражданин.
Возможны уважительные причины, но их надо привести.
А если ты решил стать уклонистом.... все банковские карты блокируются и это только начало,
цветочки....
Дальше ты сам несёшься в ближайший изральский "военкомат"...
Такой вот рассказ услышала.
Что касается бумажных доков... - они всегда могут ОБЯЗАТЬ предъявить и сдать... сославшись на какую то херню... И ты останешься ни с чем...
Элементарно попросят взять в свои руки для сверки - и не отдать ...