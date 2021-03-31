Настав кінець ери військкоматів, з'явиться е-військовий квиток і служба в резерві за контрактом, - Таран

Міністерство оборони починає цифровізацію процесів військового обліку, передбачається також введення електронного військового квитка.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

30 березня Верховна Рада прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку", який вносить зміни до 38 Законів та 5 Кодексів України.

"Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні діятимуть територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. У випадку загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведені лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України".

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Створено Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних та розпочаті проєкти щодо цифровізації процесів військового обліку: Е-реєстрація, Е-військовий квиток, Е-транспорт, Е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили Збройні Сили, але й дали інструменти для впровадження змін у інших складових сектору безпеки та оборони", — зазначив Таран.

Міністр також наголосив, шо до існуючого інституту контрактників додали і професіоналів в запасі — резервістів, які добровільно підписуватимуть контракт. Законодавчо закріплено можливість у випадку критичної загрози державі миттєво ввести у стрій. Що важливо, на таких резервістів пошириться увесь комплекс соціальних пільг та гарантій, які передбачені для мобілізованих осіб.