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Настав кінець ери військкоматів, з'явиться е-військовий квиток і служба в резерві за контрактом, - Таран

Настав кінець ери військкоматів, з'явиться е-військовий квиток і служба в резерві за контрактом, - Таран

Міністерство оборони починає цифровізацію процесів військового обліку, передбачається також введення електронного військового квитка.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

30 березня Верховна Рада прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку", який вносить зміни до 38 Законів та 5 Кодексів України.

"Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні діятимуть територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. У випадку загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведені лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України".

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Створено Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних та розпочаті проєкти щодо цифровізації процесів військового обліку: Е-реєстрація, Е-військовий квиток, Е-транспорт, Е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили Збройні Сили, але й дали інструменти для впровадження змін у інших складових сектору безпеки та оборони", — зазначив Таран.

Міністр також наголосив, шо до існуючого інституту контрактників додали і професіоналів в запасі — резервістів, які добровільно підписуватимуть контракт. Законодавчо закріплено можливість у випадку критичної загрози державі миттєво ввести у стрій. Що важливо, на таких резервістів пошириться увесь комплекс соціальних пільг та гарантій, які передбачені для мобілізованих осіб.

Автор: 

Міноборони (7401) оборона (4793) військкомат (432) ЗСУ (7572) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+28
а в перспективе отслужить можно будет в контрл страйк,чтоб не за@буватся
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31.03.2021 17:06
+12
Теробороной они не собираются заниматься в принципе получается.
При военкоматах можно организовать хранение оружия и точки сбора подготовленных подразделений из резервистов. А они не то чтобы организовать, могут только уничтожить.
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31.03.2021 17:13
+11
Уверен серверы будут в России.Очередная победа!
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31.03.2021 17:08
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Чует пятая точка, не за горами и Е- обед...
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31.03.2021 17:57 Відповісти
Теперь, чтоб отпетлять от армии, Зеля будет пять смартфонов таскать?
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31.03.2021 17:57 Відповісти
Служба у резерві по контракту доволі непогана ідея, обов'язки у короткі терміни стати на захист країни в обмін на пільги доволі непоганий варіант, але у Зеленського все робиться через сраку, тому побачите як ветерани звідти будуть звільнятись.
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31.03.2021 18:17 Відповісти
Все цыгане Украины подпишут контракт...."в обмін на пільги" ....только где их потом ловить ?
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31.03.2021 18:36 Відповісти
Ну то вже буде справи поліції, адже основна ідея це зобов'язати встати на захист. Тобто для підписантів буде передбачена кримінальна відповідальність, якщо не з'явитись по потребі. Зараз же при потребі можна ухилитись від участі у резерві першої черги.
Ну а взагалі це розраховано саме на ветеранів війни, яких таким чином заманюють встати у активний резерв, з гарантіями дотримання зобов'язань. Тоді можна буде оперувати не розпливчастими цифрами у приблизно 400 тисяч резервістів першої черги, а буде цілком конкретне число і під них будуть відразу сформовані резервні бригади які можна буде швидко розгорнути. Це все добре. Але так як все це відбувається за часів Зеленського...
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31.03.2021 18:45 Відповісти
Ти для початку сходи на контракт а потім будеш демагогію розводити.
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31.03.2021 22:49 Відповісти
Получил Е-билет, сел в Е-танк и рубишься. После съел Е-бутерброд, запил Е-чаем и лег в Е-кровать посунув Е-жену к Е-дренной бабушке на край кровати, чтобы не мешала Е-танком во сне управлять.
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31.03.2021 18:22 Відповісти
потом получил е-зарплату и сказал ну не яух себе!!!
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31.03.2021 18:26 Відповісти
это называется служба в смартфоне!
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01.04.2021 06:18 Відповісти
вважає це поганою ідеєю...на ********* етапі.
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31.03.2021 18:31 Відповісти
Интересно... То есть если у меня в военном документы оригиналы записей с подписями и печатями, которые я могу использовать в качестве доказательства о том что :
- я участвовал в боевых действиях
- имею награды
-имею ранения
- занимал конкретные должности




А теперь с эти Е-военником, они смогут все это или удалить или изменить - и я останусь БЕЗ доказательств рассчитывая на их мнимую порядочность !?
Даже в суд не с чем будет пойти и подтвердить свои слова...!
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31.03.2021 18:42 Відповісти
Будеш протестувати проти Зеленського - залишишся без нагород. Така логіка очікує.
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31.03.2021 19:46 Відповісти
А что при такое только при клоуне было... При порохе бардака не меньше было... Оба они 2 у.б.на ... только один тупой, а другой хитрый...!
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31.03.2021 19:48 Відповісти
Прямо в точечку)))
Уже имею опыт с электронной базой по медицине.
В момент, когда вот надо в госпиталь, оказывается, что, система перегружена, зависла, куда-то потерялось и т.д. и тыловая сторона войсковой части.
Вот тогда, по опыту, открываю я ларец с копиями и, вуаля!
Медперсоналу кручу фиги и напоминаю, что я копии снимаю со всех их клинописей))))
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31.03.2021 20:00 Відповісти
Я вообще по медицине вдруг оказался умершим... И такие мне говорят "назовите дату смерти !"
Я прифигел...
И говорю - вы что охринели...
А мне - не кричите я всего лишь вас о дате спрасила...

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31.03.2021 20:04 Відповісти
Ну и надо было ответитить, что мол дату, милочка, помню точно, 30.02.
Месяц "февраль" не говорить. С дуру и не такое пишут))))
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31.03.2021 21:16 Відповісти
Та там этим не закончилось... Они и дальше тупили с большей силой...
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31.03.2021 21:18 Відповісти
Саме так.

Але ще є один дуже ..уйовий момент.
ходять слухи,що що сервер додатку "дія" підконтрольний росії..
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31.03.2021 21:44 Відповісти
Да - я знаю !

И это ещё один весомый аргумент !
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31.03.2021 21:51 Відповісти
А https://news.pn/ru/incidents/251739 ВОТ вам и первая ПУБЛИЧНАЯ ласточка...
Примерно то, о чем я говорю...
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31.03.2021 21:52 Відповісти
Думаю, что все электронные документы будут дублироваться бумажными носителями ( это Ваша собственность, храните при себе).
Всегда можно будет восстановить, если чё.

Многие получают е-зарплату, заказывают покупки и расплачиваются е-деньгами.
Вы во многих е-реестрах (квартиры, машины, страховки, банки).
Ничего не беспокоит? А вдруг мошенники квартиру продадут? Валюту переведут?
Беспокоит вот что. Сохранность информации.

И ещё беспокоит ответственность за уклонение.
Мне рассказывали (правда нет, не знаю), что в Израиле, если ты по электронной
повестке в определенное время не явился в ближайшее расположение военного
ведомства, то для государства ты уже потерян как гражданин.
Возможны уважительные причины, но их надо привести.
А если ты решил стать уклонистом.... все банковские карты блокируются и это только начало,
цветочки....
Дальше ты сам несёшься в ближайший изральский "военкомат"...
Такой вот рассказ услышала.
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01.04.2021 18:35 Відповісти
Дело в том, что у на с ВСЕГДА и ВСЁ делается через ж.пу и не в пользу людей и даже не факт, что в пользу государства...
Что касается бумажных доков... - они всегда могут ОБЯЗАТЬ предъявить и сдать... сославшись на какую то херню... И ты останешься ни с чем...
Элементарно попросят взять в свои руки для сверки - и не отдать ...
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01.04.2021 21:53 Відповісти
Виртуальная армия
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31.03.2021 18:56 Відповісти
И приложение в смарте "е-Служба"... В зависимости от пройденных уровней назначают в еВоенУчете звание салаги, зелень, бобры...А высший, 365-й - дембель и выдают QR-******
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31.03.2021 20:39 Відповісти
Нам би ще є-війну.
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31.03.2021 19:07 Відповісти
А потом кому-то после этих мудаков всё это разруливать.
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31.03.2021 19:14 Відповісти
Забили очередной гвоздь в крышку гроба по разложении Украины
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31.03.2021 19:40 Відповісти
******?
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31.03.2021 20:09 Відповісти
Суть этого закона сводиться к одному , мобилизовывать резервистов прошедших АТО без дополнительных объявлений мобилизации . То есть теперь в бригады перед ротацией будут закрывать посады за счет мобилизованных. И всем по хер , что у кого то работа и он потеряет клиентов наработанных годами и потом опять все с ноля начинать придется , а если ФОП с арендованным помещением , то вообще жопа с особым цинизмом . У кого то проблемы в семье будут . Ослу на это все наплевать , оно ж своей тупостью уничтожило ВСУ , а теперь а в девизе десантуры , который типа : Не кто кроме нас , а по факту: **..ть опять мы.
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31.03.2021 20:17 Відповісти
Сосати буде ця е-блань! Спереду вони зЕ- підуть а позаду ми! І не підуть а поЕ-бошать аж бігом. Третьякова 5 собою прикриє, а разом з стефанчуком і танк не потрібно
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31.03.2021 22:54 Відповісти
Давайте уж Е-службу и Е-ООС.
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31.03.2021 21:05 Відповісти
******, єсолдат. а електорнні повідомлення на телефон з дисковим надирачем будуть приходити?. у нас таких ще відсотків 20
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31.03.2021 21:05 Відповісти
Все вот это "цифровое"- самый лохотронский лохотрон в мире!!!
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31.03.2021 21:30 Відповісти
Старый коммунист Таран рассказывает о реформах. Нуну. Кравчук в 91 году тоже рассказывал. Вывеску поменяли и флаг перекрасили. На этом все. С военкоматами так же. Настоящие реформы от Кривоноса и (забыл фамилию депутата от Голоса- участник боев за ДАП позывной Богема) зелень побоялась сделать. Так же как и настоящие реформы Черновола в 91-м. Так и живем.
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31.03.2021 21:32 Відповісти
Е-бошити вас уЕ-банів будуть діджіталізовано. І по кейсу і по тренду і по-простому
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31.03.2021 22:58 Відповісти
про ф-35 ничего не говорил?
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01.04.2021 11:57 Відповісти
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