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Екснардеп Діденко став радником глави МВС з питань безпеки дорожнього руху

Екснардеп Діденко став радником глави МВС з питань безпеки дорожнього руху

Ігоря Діденка призначено радником міністра внутрішніх справ України на громадських засадах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, Ігор Анатолійович Діденко - народний депутат України VIII скликання, голова підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, Національний координатор Світового банку в Україні з питань безпеки дорожнього руху.

Повідомляється, що Діденко координуватиме роботу фахівців міністерств та відомств в частині реалізації державної програми по зменшенню аварійності на смертності на дорогах України на 30% до 2024 року; створення якісної системи збору даних ДТП в Україні за методикою європейської системи збору та обробки даних CADAS; автоматичну інтеграцію даних про стан аварійності на дорогах України в Європейську статистику ДТП; допомогу місцевій владі при підготовці та впровадженні муніципальних програм з безпеки дорожнього руху; запровадження новітніх технологій з безпеки дорожнього руху задля збереження життя людей; впровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху; покращення системи навчання водіїв в автошколах, запровадження європейських методів стимулювання безпечного водіння; впровадження системи аналізу трафіку на основі існуючих комплексів та систем контролю безпеки дорожнього руху.

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Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3503)


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Так і пишіть. Екс-депутат партії регіонів діденко ...
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31.03.2021 17:35 Відповісти
Нееее, прошлую и позапрошлую партийность очень любят указывать токо в случае если персона хоть когда то в истории пересекалась с БПП или Солидарностью. По всем остальным персонажам-льгота. Ишо от выбороой риторики 2019-го оттойти не могут. Пальцы привычные комбинации выписывают.
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31.03.2021 19:04 Відповісти
Він ніколи в партії регіонів не був, в ВР обирався лише 1 раз і від Самопомочі - це все дуже просто перевіряється, нащо писати ...
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01.04.2021 07:16 Відповісти
Досить перейматися безпекою дорожнього руху, бо це залежить не тільки від водія, а й від дорожніх служб (ями на дорогах, люки, ненасена розмітка, знаки встановлені з порушенням Держст), комунальних служб (нерозчищені від снігу дороги, непосипані ані піском, ані сіллю), безвідповідальністю патрульної поліції (треба вводити звільнення для співробітників поліції, які спростовані судовим рішенням), Укравтодора, і таке інше. Ну і звільняти Авакова, звісно, бо вся його діяльність зводиться до того, щоб інспектори ДАЇ-поліцаї отримували більше хабарів. Хтось забув, але реформа поліції обіцяла прибрати засади в кущах, але Аваков повернув засади в кущах у вигляді фантомів шкода каджар
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31.03.2021 20:00 Відповісти
Для всего этого нужен советник?
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01.04.2021 09:49 Відповісти
 
 