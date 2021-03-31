Екснардеп Діденко став радником глави МВС з питань безпеки дорожнього руху

Ігоря Діденка призначено радником міністра внутрішніх справ України на громадських засадах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, Ігор Анатолійович Діденко - народний депутат України VIII скликання, голова підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, Національний координатор Світового банку в Україні з питань безпеки дорожнього руху.

Повідомляється, що Діденко координуватиме роботу фахівців міністерств та відомств в частині реалізації державної програми по зменшенню аварійності на смертності на дорогах України на 30% до 2024 року; створення якісної системи збору даних ДТП в Україні за методикою європейської системи збору та обробки даних CADAS; автоматичну інтеграцію даних про стан аварійності на дорогах України в Європейську статистику ДТП; допомогу місцевій владі при підготовці та впровадженні муніципальних програм з безпеки дорожнього руху; запровадження новітніх технологій з безпеки дорожнього руху задля збереження життя людей; впровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху; покращення системи навчання водіїв в автошколах, запровадження європейських методів стимулювання безпечного водіння; впровадження системи аналізу трафіку на основі існуючих комплексів та систем контролю безпеки дорожнього руху.

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