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Новини Хабарники
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Подано до суду клопотання про обрання підозрюваному в корупції директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Нацполіція

Подано до суду клопотання про обрання підозрюваному в корупції директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Нацполіція

Слідчі Нацполіції подали в суд клопотання про обрання керівникові НААН запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також вирішуватиметься питання про його відсторонення від виконання обов'язків. Керівник Національної академії аграрних наук підозрюється в скоєнні корупційного злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України при оперативному супроводі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Служби безпеки України, процесуальному керівництві Офісу генерального прокурора подали клопотання до суду про обрання директору Національної академії аграрних наук України запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його з посади.

"Керівник НААН України підозрюється в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зокрема, директор сприяв призначенню на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. У свою чергу новопризначений керівник повинен був не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством і конкретно визначеними суб'єктами господарської діяльності.

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Також правоохоронці встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж людини в список претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшої передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" - елітний позашляховик.

Правоохоронці наголошують, що підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Автор: 

корупція (4685) Нацполіція (15193) запобіжний захід (491) НААН (45)


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Там если копнуть на максималку будет или уже порешали?
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31.03.2021 17:27 Відповісти
А судді хто???))
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31.03.2021 17:27 Відповісти
Корупція ,це злочин проти суверенітета держави ,вироки від 15 і вище з повним конфіскатом і люстрацію рідних та наближенне оточення !!!)))
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31.03.2021 17:30 Відповісти
Полиция на этом наверное бизнес делает, были у меня случаи, напал на меня с ножом 10 свидетелей, а в суде без ножа. Решил следователь заработать, попросил человека на меня наклевкьать, потом начал мне написать, дауна послал. Такая вот полиция много интересных историй о мразях в погонах, жаль
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31.03.2021 17:35 Відповісти
В соцсетях писали, что Аваков хочет отжать какие-то здания НААН.
А те сопротивляются.
Подобный наезд может быть методом усмирения неуступчивых.
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31.03.2021 17:38 Відповісти
В Україні можлива безліч варіантів !!!)))
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31.03.2021 17:45 Відповісти
Аваков позиционировал себя как не такой выродок как представители полиции, которые грабят нацию, снова развели?
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31.03.2021 20:59 Відповісти
 
 