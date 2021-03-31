Подано до суду клопотання про обрання підозрюваному в корупції директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Нацполіція

Слідчі Нацполіції подали в суд клопотання про обрання керівникові НААН запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також вирішуватиметься питання про його відсторонення від виконання обов'язків. Керівник Національної академії аграрних наук підозрюється в скоєнні корупційного злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України при оперативному супроводі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, Служби безпеки України, процесуальному керівництві Офісу генерального прокурора подали клопотання до суду про обрання директору Національної академії аграрних наук України запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його з посади.

"Керівник НААН України підозрюється в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зокрема, директор сприяв призначенню на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. У свою чергу новопризначений керівник повинен був не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством і конкретно визначеними суб'єктами господарської діяльності.

Читайте також: У Маріуполі троє співробітників поліції упіймалися на хабарі 56 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж людини в список претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшої передачі відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" - елітний позашляховик.

Правоохоронці наголошують, що підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.