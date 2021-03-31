"Слуга народу" Дунда закликає Зеленського перевірити нардепів на наявність громадянства РФ: "Під куполом таких депутатів достатньо"

Народний депутат Олег Дунда закликав президента Володимира Зеленського, членів Ради національної безпеки і оборони, а також Службу безпеки України і Міністерство внутрішніх справ провести ретельну перевірку всіх депутатів Верховної Ради на предмет наявності у них громадянства Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, причиною такої перевірки є "прецедент, який стався на довиборах до Верховної Ради в окрузі №50 у Донецькій області і неприємно здивував і розбурхав всю країну".

Йдеться про перемогу в окрузі Андрія Аксьонова, якого неодноразово називали власником паспорта Російської Федерації.

"В Україні багато років не врегульоване законодавство про подвійне громадянство, і ми маємо проблему з Аксьоновим, який може поповнити лави народних депутатів України і транслювати у стінах нашого парламенту порядок денний Кремля, як громадянин Російської Федерації. Але це не найстрашніша проблема. Головне - у нас під куполом і так достатньо депутатів, що мають друге громадянство ворожої держави. Саме цим питанням має зайнятися Служба безпеки України", - заявив щодо цього Дунда.

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Він також ініціював проведення перевірки всіх народних депутатів Верховної Ради України на предмет можливої наявності другого громадянства країни-агресора - Російської Федерації, направивши відповідні листи президенту Володимиру Зеленському та секретарю РНБО Олексію Данілову.

"Що ж стосується Андрія Аксьонова, то моя позиція - ми не можемо допустити до найвищого органу законодавчої влади нашої країни чергового адепта "русского мира". У зв'язку з цим я направив відповідні листи до Служби безпеки України, а також до Національної поліції - варто перевірити достовірність інформації, наданої їм у ЦВК під час реєстрації його як кандидата", - зазначив парламентарій.

Дунда наголосив, що вирішувати цю проблему необхідно швидко, адже "основне завдання на сьогодні - перевірити, скільки наразі у стінах українського парламенту неукраїнських депутатів".

А вже за результатами цієї перевірки можна буде ухвалювати рішення "як чинити з народними обранцями, які порушили законодавство України, які є відвертою загрозою національній безпеці нашої країни".

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Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що на довиборах у мажоритарному окрузі №50 у Донецькій області переміг Андрій Аксьонов.

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.