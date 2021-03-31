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Новини
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"Слуга народу" Дунда закликає Зеленського перевірити нардепів на наявність громадянства РФ: "Під куполом таких депутатів достатньо"

Народний депутат Олег Дунда закликав президента Володимира Зеленського, членів Ради національної безпеки і оборони, а також Службу безпеки України і Міністерство внутрішніх справ провести ретельну перевірку всіх депутатів Верховної Ради на предмет наявності у них громадянства Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, причиною такої перевірки є "прецедент, який стався на довиборах до Верховної Ради в окрузі №50 у Донецькій області і неприємно здивував і розбурхав всю країну".

Йдеться про перемогу в окрузі Андрія Аксьонова, якого неодноразово називали власником паспорта Російської Федерації.

"В Україні багато років не врегульоване законодавство про подвійне громадянство, і ми маємо проблему з Аксьоновим, який може поповнити лави народних депутатів України і транслювати у стінах нашого парламенту порядок денний Кремля, як громадянин Російської Федерації. Але це не найстрашніша проблема. Головне - у нас під куполом і так достатньо депутатів, що мають друге громадянство ворожої держави. Саме цим питанням має зайнятися Служба безпеки України", - заявив щодо цього Дунда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо інформація про громадянство РФ переможця довиборів на Донеччині Аксьонова буде підтверджена, то ЦВК і Рада мають відреагувати, - Стефанчук

Він також ініціював проведення перевірки всіх народних депутатів Верховної Ради України на предмет можливої наявності другого громадянства країни-агресора - Російської Федерації, направивши відповідні листи президенту Володимиру Зеленському та секретарю РНБО Олексію Данілову.

"Що ж стосується Андрія Аксьонова, то моя позиція - ми не можемо допустити до найвищого органу законодавчої влади нашої країни чергового адепта "русского мира". У зв'язку з цим я направив відповідні листи до Служби безпеки України, а також до Національної поліції - варто перевірити достовірність інформації, наданої їм у ЦВК під час реєстрації його як кандидата", - зазначив парламентарій.

Дунда наголосив, що вирішувати цю проблему необхідно швидко, адже "основне завдання на сьогодні - перевірити, скільки наразі у стінах українського парламенту неукраїнських депутатів".

А вже за результатами цієї перевірки можна буде ухвалювати рішення "як чинити з народними обранцями, які порушили законодавство України, які є відвертою загрозою національній безпеці нашої країни".

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Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що на довиборах у мажоритарному окрузі №50 у Донецькій області переміг Андрій Аксьонов.

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.

Автор: 

ВР (14992) росія (65328) подвійне громадянство (152) Дунда Олег (15) Аксьонов Андрій (21)


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Топ коментарі
+13
а самого зелю не хотят проверить?
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31.03.2021 17:31
+11
ЗеОП для начала.

"Вагнеровскую " операцию прямо у ЗЕ в норке слили.
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31.03.2021 17:30
+9
Мэр Одессы Труханов гражданин вражеского государства и никого уже в Украине это не волнует.
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31.03.2021 17:50
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Полицию бы проверили в начале, там больше
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31.03.2021 17:29 Відповісти
ЗеОП для начала.

"Вагнеровскую " операцию прямо у ЗЕ в норке слили.
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31.03.2021 17:30 Відповісти
А какая разница? Главное, шоб асфальт и фонари.
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31.03.2021 17:29 Відповісти
а самого зелю не хотят проверить?
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31.03.2021 17:31 Відповісти
и израильского не забыть. зеленского, кстати, тоже неплохо бы проверить на наличие того и другого. И третьего, на всякий случай. И уж наверняка найдется и что-нибудь четвертое, например, оманское.
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31.03.2021 17:32 Відповісти
Це хто???? Ану, називайте їхні фамілії!
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31.03.2021 17:34 Відповісти
Почему не всех НЕграждан Украины во власти?
По Конституции, у граждан Украины не может быть больше одгого гражданства.
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31.03.2021 17:36 Відповісти
В Украине запрещено занимать государственные должности с гражданством другой страны. Почему только российское гражданство. Из Европы тоже не выдают воров.
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31.03.2021 17:40 Відповісти
Так глава фсб(у) сам має половину громадянства параші.
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31.03.2021 17:46 Відповісти
Мэр Одессы Труханов гражданин вражеского государства и никого уже в Украине это не волнует.
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31.03.2021 17:50 Відповісти
народ хвилює, а ось сбу лише у тролів по форумним срачам ганя.
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31.03.2021 21:10 Відповісти
пдрас баканов уже провєріл-всі українці.
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31.03.2021 17:52 Відповісти
А не надо разве это проверять до того как допускать к депутатству!?
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31.03.2021 18:01 Відповісти
Если путем проверить всех депутатов на наличие паспортов других государств, то окажется, что наша Рада не наша.
А если сюда добавить паспорта некоторых министров, наличие иностранцев во всяких наглядовых органах (Нафтогаз, Железная дорога и т.д.), то окажется, что украинцы не управляют своим государством.
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31.03.2021 18:03 Відповісти
Ахахах!! Ты погляди!... "ПРИЗВАЛ" он!
Ты ещё повестку ему вышли! )
НеЛох - тот ещё ПРИЗЫВНИК!
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31.03.2021 18:11 Відповісти
Виявлених ватників позбавляти мандатів і притягувати до кримінальної відповідальності.
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31.03.2021 18:40 Відповісти
іновату також!
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31.03.2021 18:55 Відповісти
Да всё они знают Здесь работает принцип - Ворон ворону глаз не выклюет Не факт что у тех кто будет проверять нет гражданства РФ или другой страны.
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31.03.2021 19:20 Відповісти
Давно пора! Проверять до того как принял присягу.
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31.03.2021 20:40 Відповісти
Зеля! Проверь их всех...пока не сбежали. Введи им шершавого под кожу!
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31.03.2021 22:12 Відповісти
По логіці, пан Зе сам має паспорт громадянина Засрашки, а то як воно могло зареєструвати квартиру в Криму? Як воно могло оформити бізнес і заключати договори по роботі в Засрашці і отримувати великі кошти з їх бюджету?
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01.04.2021 08:47 Відповісти
 
 