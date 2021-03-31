Зеленський оприлюднив декларацію за 2020 рік: дохід сім'ї 22,7 млн грн, сплачено 1,8 млн грн податків
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік. Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини у 2020 році становили 22 млн 747 тис. 791 грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в фейсбук.
Сума зарплати, яку одержав президент у звітному періоді, становить 336 тис. грн. Також Володимир Зеленський задекларував роялті у розмірі 4 млн 633 тис. 832 грн.
Доходи родини президента від надання майна в оренду на території України у 2020 році становили 2 млн 673 тис. 730 грн. Родина президента отримала відсотки за депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики на суму 442 тис. 109 грн.
Олена Зеленська отримала у 2020 році зарплату та роялті в сумі 953 тис. 900 грн.
Загальна сума доходів родини Глави держави у 2020 році, за винятком продажу нерухомості, становила 9 млн 73 тис. 553 грн, що у понад два рази менше від отриманих доходів за попередній звітний період (19 млн 987 тис. 136 грн).
Президент Зеленський задекларував новий об’єкт нерухомості – державну дачу, на правах користування, переїзд на яку пов'язаний із необхідністю забезпечення обов'язкової державної охорони.
Зазначається, що Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок, так, у 2020 році були також зареєстровані 13 торговельних марок в Україні та дві за кордоном. "Реєстрація торговельних марок розпочалася задовго до його обрання на пост президента", - підкреслюють в ОП.
Компанія PricewaterhouseCoopers завершила у 2020 році оцінку двох торговельних марок. За даними відповідних звітів, вартість торговельної марки "Жіночий квартал" становить 21 млн 390 тис. грн. Вартість торговельної марки "Слуга Народу", яка також була оцінена цією компанією Великої четвірки, склала 11 млн 200 тис. грн.
Володимир Зеленський продовжує отримувати роялті від використання торгових марок. У 2020 році сума цих роялті склала 4 млн 633 тис. 832 грн та порівняно з минулим роком зменшилися.
Крім того, родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 1 млн 800 тис. грн.
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14:00 31.03.2021
Цепь как символ всевластия
Зеленский подписал указ об удлинении цепи на знаке президента с 12 до 16 звеньев. Ведь главное быть больше и лучше всех. И если не получается этого достигнуть другими методами, то можно хотя бы удлинить удлиняемое.
Для многих совковая аксиома «быстрее, выше, сильнее» всё ещё актуальна. Хочется быть хоть чуточку лучше других. В принципе, это достаточно здравое желание, если при этом оно вызывает здравый соревновательный эффект и желание побеждать. Но также это желание пагубно, если побеждать ты не можешь, а удовлетворить внутреннего демона нужно, предоставив ему хоть маленькое, но превосходство над другими.
За время президентства Зеленского мы можем вспомнить много моментов, когда для него устраивали тёплую ванну, а всех, кто его хоть как-то критикует, сразу же клеймили неугодными. Ведь нельзя выступать против царя. Царь - всегда хороший, а плохих нужно искать среди бояр или челяди, ну или кем там принято считать людей, не имеющих власти или больших финансовых активов.
Во многих случаях как короля играет свита, так и президента играет его ближайшее окружение. Они постоянно критикуют всех, кто хоть как-то выступает против, а пресс-секретарша готова лично бросаться на журналистов, дабы они не могли даже приблизиться к «солнцеликому». Как было в случае с https://www.youtube.com/watch?v=xDckIJ80CWQ журналистом программы «Схемы» Сергеем Андрушко, https://youtu.be/rjYl8WcBkHg?t=1321 журналисткой издания ЛБ Натальей Шимкив.
Или же в ОП рассказывали топ-блогерам на встрече, что нынешний https://bykvu.com/ua/bukvy/na-vstreche-v-op-blogeram-rasskazali-chto-zelenskij-odin-iz-velichajshih-liderov-mira/ президент величайший лидер мира . Ну или же запустили целую https://site.ua/denys.shabanin/34280-**********-kiselovschina/ передачу «Взгляд с Банковой» на русскоязычном телеканале «Дом», который содержится за деньги налогоплательщиков, в которой хвалят президента и критикуют оппозицию, да и всех неугодных, в лучших традициях «классической киселевщины».
Тут же можно вспомнить и работу по дискредитации любой критики и любых вопросов в сторону власти. Здесь и Богдан, который считал, что с журналистами общаться не столь важно. И постоянные вбросы против коллективных «порохоботов», к которым относят даже тех, кто к ним и не относится. В общем, стоит только начать критиковать - автоматически становишься «порохоботом».
Да и сам президент не гнушается активно выступать против своих критиков, тоже почему-то сводя всю критику исключительно к личности Порошенко. И это неудивительно, ведь
«он с именем этим ложится, он с именем этим встаёт»искать проблемы в других проще, чем пересмотреть свою политику и понять, что чего-то не хватает.
И это всё только небольшие эпизоды построения образа величайшего лидера всего мира.
Мы редко видимся с тобой
В сердце всегда
"Ты со мной, ты со мной!"
Пусть говорят
Что не судьба нам быть вдвоём
Люди твердят
Об одном, об одном, но...
Я это ты
Ты это я
И никого не надо нам
Всё, что сейчас есть у меня
Я лишь тебе Народ отдам.
Т.е. Зеленский если бы платил как все в Украине 41,5% с дохода, то должен заплатить 9,4млн.грн. налогов с 22,7млн.грн., а не 1,8млн.грн. т.е. бюджет Украины недополучил с хитрожопой семейки президента 7,6млн.грн., и этот чувак рассказывает потом что в бюджете нет денег, и все должны затянуть пояса на время карантина.
А бабки за "слугу народа" это вообще жесть...это получается просто тупое отмывание партийных денег...
Тобто податки 7,9%. А я працюючи, сплачую 24% податків. То це називається соціальна держава. Бідні платять за бубо... богатих.
декларация перледи
Оказывается, и через 2 года президентства Зеленский владеет 4 оффшорными компаниями:Британские Виргинские острова - Меджиритано Венчурес ЛТД. Кипр - Вилхар Холдинг Лимитед. Кипр - Эльдоранте лимитед. Белиз - Фильм Херитейдж инк.
Президент Украины является единственным главой государства в Европе, который обладает оффшорами, что используют для того, чтобы скрывать средства от налогообложения. Такие методы свойственно олигархам, которые пытаются на все мзарабаотать и обмануть государство. «Антикоррупционеры, дорогие вы наши, вам ничего не жмет? Вопрос к Виталию Шабунину и его Центру Противодействия Коррупции. Я еще не забыл тех возгласов, которые неслись, когда Порошенко зарегистрировал неработающий оффшор для продажи «Рошен». Чего молчите сейчас - все устраивает?»
А изза политычных рэпрэссий "вынужден" хранить в кэшэ 51 млн долл и 423 млн грн, бедняжечка.