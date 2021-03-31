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Новини Агресія Росії проти України
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Кравчук на засіданні ТКГ запропонував повернутися до повного припинення вогню на Донбасі з 1 квітня, - Арестович

Кравчук на засіданні ТКГ запропонував повернутися до повного припинення вогню на Донбасі з 1 квітня, - Арестович

Україна запропонувала ввести повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі від початку наступної доби.

Про це спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Арестович зазначив, що 31 березня відбулося засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

"Леонід Макарович Кравчук почав засідання за пропозицією встановити сьогодні з нуля годин... повернутися до повного і всеосяжного припинення вогню. Зараз розглядається ця пропозиція", - розповів Арестович.

На запитання ведучої, чи відомо щось про новий обмін полоненими, Арестович сказав, що зможе повідомити щось за результатами засідання гуманітарної групи після 18.00 31 березня.

Читайте також: Поки про вихід із режиму перемир'я на Донбасі не йдеться, - Арестович

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (380)


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Топ коментарі
+37
А смерти ребят значит побоку? Как и не было? Ублюдки
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31.03.2021 17:38
+28
Нелоха опустили совсем. Такого позорного и трусливого президента у нас еще не было. Даже Овощу фору даст.

Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович - Цензор.НЕТ 6186
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31.03.2021 17:41
+23
Вернуться? А что оно было это "полное прекращение огня"? Если и было , то только для нашей армии. Вывод: Кравчук - мудак
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31.03.2021 17:41
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А смерти ребят значит побоку? Как и не было? Ублюдки
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31.03.2021 17:38 Відповісти
30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що уздовж державного кордону України розміщені 28 батальйонних тактичних груп зброєних сил РФ, що розцінюється як серйозна загроза нацбезпеці,
тож про яке перемир'є йдеться ?
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31.03.2021 18:10 Відповісти
А слуги мудрєйшого наріду вже збираються "валіть" з країни...
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31.03.2021 18:32 Відповісти
Побоку народу України, котрі в 91-му це чмо обрали! А не Чорновола. В 2019 нарід просто повторив своє "побоку"
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31.03.2021 19:26 Відповісти
Чомусь ніхто не запитує "геніального музиканта" зі спущеними штанями... та велосипедиста:

Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
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31.03.2021 23:14 Відповісти
Опять на теже грабли....
Бошки не болят??
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31.03.2021 17:39 Відповісти
У них не болять, не вони страждають.
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31.03.2021 17:40 Відповісти
Нелоха опустили совсем. Такого позорного и трусливого президента у нас еще не было. Даже Овощу фору даст.

Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович - Цензор.НЕТ 6186
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31.03.2021 17:41 Відповісти
А за "лох" не ввели ответственность? Демократия - да да.
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31.03.2021 17:47 Відповісти
Зелющ не Овощ, он такую хрень несет, что проффессор конспектировать не успевает.
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31.03.2021 17:48 Відповісти
Типа "А шо, и так можно было?"
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31.03.2021 18:14 Відповісти
Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович - Цензор.НЕТ 9066
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31.03.2021 18:19 Відповісти
Зачем там пустое место?
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31.03.2021 19:46 Відповісти
А найух он там нужен? Ну разве что для развлекухи на рояле повиртуозить!
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31.03.2021 21:47 Відповісти
Вернуться? А что оно было это "полное прекращение огня"? Если и было , то только для нашей армии. Вывод: Кравчук - мудак
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31.03.2021 17:41 Відповісти
Азеры навели порядок в Нагорном Карабахе за пару недель . Может уже пора сделать умные выводы .
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31.03.2021 17:42 Відповісти
Турция подтянется?
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31.03.2021 17:48 Відповісти
А её кто-то просил ? Музыка в два х. звучит на рояле .
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31.03.2021 17:50 Відповісти
а как же, само собой
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31.03.2021 17:51 Відповісти
Ви особисто готові на ці дії??? Або так "пошелестіти" губами..
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31.03.2021 17:48 Відповісти
У них в разы меньше погибло людей в этом конфликте , чем у нас за 7 лет .
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31.03.2021 17:52 Відповісти
Ми можемо зробити два окупаційний корпуси небоєздатними або малобоєздатними просто стоячи на місці та засипаючи їх снарядами. У нас набагато більша вогнева спроможність, але вона штучно обмежена зрадниками у владі. От наприклад при Порошенко фактично заборони на використання навіть великих калібрів не було, стріляли по потребі, лише при Зеленському були введені жорсткі заборони, кримінальна відповідальність за вогонь у відповідь, офіцери для із генштабу для нагляду за дотриманням не використання зброї.
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31.03.2021 18:01 Відповісти
Отсюда вывод: кому этот слуга?
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31.03.2021 18:09 Відповісти
Бене, кому же еще.
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31.03.2021 18:48 Відповісти
Заповедный напев, заповедная даль
Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий
Мне понятна твоя вековая печаль
Беловежская пуща, беловежская пуща
Мне понятна твоя вековая печаль
Беловежская пуща, беловежская пуща.
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31.03.2021 17:42 Відповісти
И, услышав порой голос предков зовущий
Серой птицей лесной из далёких веков
Я к тебе прилетаю, беловежская пуща
Серой птицей лесной из далёких веков
Я к тебе прилетаю, беловежская пуща
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31.03.2021 17:46 Відповісти
тамвсе классно - только я слова беловежская пуща заменил бы на будапештский меморандум...
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31.03.2021 18:03 Відповісти
не-е, 12 июня 1990 года, решение съезда народных избранников рсфср..почитай или вспомни...
и, как следствие - всё остальное, с пущей вместе
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31.03.2021 17:57 Відповісти
Ржали всім "лугандоном".
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31.03.2021 17:42 Відповісти
Вернуться к прежним территориям, сданым фашистам.
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31.03.2021 17:42 Відповісти
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31.03.2021 17:42 Відповісти
100500 пропозиція дупостояння від підх"йловного комуняки...
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31.03.2021 17:43 Відповісти
А если бы убили Арестовича и Кравчука, страницу бы перелистнули? Подумаешь убили каких-то украинских солдат, главное зарплата Люсе и старому маразматику за это время! Правда, Люся? Это ты, ..., детям этих солдат объясни.
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31.03.2021 17:45 Відповісти
Так полное ведь уже было! Или оно снова не до конца полное, и вот теперь будет полнее полного! Просто уже окуеваешь от этих дятлов! Не будет никакого перемирия со свинособаками никогда! Хватить уже заглядывать в глаза и жопу путина! Там мира нет и не будет!
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31.03.2021 17:46 Відповісти
опять Люся имеет слово молвить с коленко вавы
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31.03.2021 17:50 Відповісти
https://twitter.com/veraizmaylova41
https://twitter.com/veraizmaylova41

Вера Измайлова

@veraizmaylova41


Завтра на Красной площади будет парад, с которого московское ополчение прямиком отправится на фронт в Мытищи,

Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович - Цензор.НЕТ 9924
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31.03.2021 17:53 Відповісти
Это пять!
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31.03.2021 18:37 Відповісти
Так вроде огнеметами "Шмель" забросали и все сгорело, радиус уточняется..
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31.03.2021 21:36 Відповісти
ну ну.... все эти перемирия уже по многу раз проходили.... и что в итоге???
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31.03.2021 17:55 Відповісти
Гробы.
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31.03.2021 19:26 Відповісти
Снова крысы гебнявые запретят нашим военным защищаться.
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31.03.2021 17:59 Відповісти
утром мажу бутерброд
сразу мысль а как народ?
и икра не лезет в горло
и вискарь не льётся в рот!
Да Вова?????
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31.03.2021 18:01 Відповісти
Потрібно назавжди забути про перемир'є із кремлівським фюрером , бо ця війна розпочалася не сьогодні , а відбувається
споковічно !
Кацапи прагнуть заморозити цей конфлікт , щоби ми не змогли вступити в НАТО , а для цього вони вбивали нас і будуть
вбивати , поки не отримають по зубах !
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31.03.2021 18:02 Відповісти
СпоконВічно
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31.03.2021 18:06 Відповісти
Для Люсі Арестович загибель бійців це так собі маленьке порушення що йому людські життя він же знаменитий вояка.
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31.03.2021 18:14 Відповісти
Ну и? Кацапня опять поелозит по губам кравчуку с люськой. Дальше что? Опять делать вид,что всё прекрасно?
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31.03.2021 18:14 Відповісти
Конченные дебилы...
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31.03.2021 18:16 Відповісти
с 1 апреля, взято под личный контроль ***********!
Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович - Цензор.НЕТ 9055
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31.03.2021 18:18 Відповісти
как в анегдоте,даже индейцы на одни грабли два раза не наступают.
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31.03.2021 18:19 Відповісти
1го апреля профессиональный праздник зеленского.
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31.03.2021 18:20 Відповісти
Як же задовбали ці плісняві убалтувальщіки.
Кому ви це на вуха вішаєте, нам чи кацапам? Чи світові, щоб не ввів санкії проти кацапів за зрив "перемир'я"?
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31.03.2021 18:27 Відповісти
А отдать тяжелое вооружение в обмен на красивую бумажку Кравчук не предлагал? А что ж так?
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31.03.2021 18:38 Відповісти
нужно дамбить бомбас, бо толку не будет.
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31.03.2021 18:48 Відповісти
Фашист? И это правильно.
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31.03.2021 19:25 Відповісти
ни одно из 100500 перемирий за 7 лет не соблюдалось ... 100501 раз будет? идиоты...
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31.03.2021 18:51 Відповісти
Неисправимые зеленые дебилы
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31.03.2021 18:56 Відповісти
Какая безграничная наивность...
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31.03.2021 19:01 Відповісти
Так по проторенному Петром Рошеновичем пути идем!
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31.03.2021 19:24 Відповісти
Опять Петро тебе в рот посрал?
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31.03.2021 19:40 Відповісти
Невже недостатньо "припинення вогню" ще з липня 2020 року? Результ же буде аналогічний.
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31.03.2021 19:05 Відповісти
Старую коммуняку новым фокусам не выучить. Оно как было второсортным хахлом, так таким и сдохнет.
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31.03.2021 19:14 Відповісти
Так о чем разговор? Похороним еще тридцать воинов... И вернемся. Конечно... А як жеж. Мы же слабые, мы перемиряемся. Нам на наших воинов ... Бабы новых нарожают. Но, нашулюдю не потревожим!
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31.03.2021 19:23 Відповісти
Кравчука на самую передовую в самый ближний к террористам окоп.. может заберут к себе?.. нам такие мылотворцы-барыги-рецидивисты не нужны
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31.03.2021 19:38 Відповісти
В День Дурака?
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31.03.2021 21:48 Відповісти
"Кравчук на засіданні ТКГ запропонував повернутися до повного припинення вогню на Донбасі з 1 квітня" - а що було до того?
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31.03.2021 23:54 Відповісти
Не важно сколько украинцев убили во время тишины.

Важно то, как за это любят ЗЕ малоросы.
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01.04.2021 02:19 Відповісти
 
 