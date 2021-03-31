Кравчук на засіданні ТКГ запропонував повернутися до повного припинення вогню на Донбасі з 1 квітня, - Арестович
Україна запропонувала ввести повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі від початку наступної доби.
Про це спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
Арестович зазначив, що 31 березня відбулося засідання ТКГ на рівні глав делегацій.
"Леонід Макарович Кравчук почав засідання за пропозицією встановити сьогодні з нуля годин... повернутися до повного і всеосяжного припинення вогню. Зараз розглядається ця пропозиція", - розповів Арестович.
На запитання ведучої, чи відомо щось про новий обмін полоненими, Арестович сказав, що зможе повідомити щось за результатами засідання гуманітарної групи після 18.00 31 березня.
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тож про яке перемир'є йдеться ?
Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
Бошки не болят??
Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий
Мне понятна твоя вековая печаль
Беловежская пуща, беловежская пуща
Мне понятна твоя вековая печаль
Беловежская пуща, беловежская пуща.
Серой птицей лесной из далёких веков
Я к тебе прилетаю, беловежская пуща
Серой птицей лесной из далёких веков
Я к тебе прилетаю, беловежская пуща
и, как следствие - всё остальное, с пущей вместе
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Вера Измайлова
@veraizmaylova41
Завтра на Красной площади будет парад, с которого московское ополчение прямиком отправится на фронт в Мытищи,
сразу мысль а как народ?
и икра не лезет в горло
и вискарь не льётся в рот!
Да Вова?????
споковічно !
Кацапи прагнуть заморозити цей конфлікт , щоби ми не змогли вступити в НАТО , а для цього вони вбивали нас і будуть
вбивати , поки не отримають по зубах !
Кому ви це на вуха вішаєте, нам чи кацапам? Чи світові, щоб не ввів санкії проти кацапів за зрив "перемир'я"?
Важно то, как за это любят ЗЕ малоросы.