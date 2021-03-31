Кравчук на засіданні ТКГ запропонував повернутися до повного припинення вогню на Донбасі з 1 квітня, - Арестович

Україна запропонувала ввести повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі від початку наступної доби.

Про це спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Арестович зазначив, що 31 березня відбулося засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

"Леонід Макарович Кравчук почав засідання за пропозицією встановити сьогодні з нуля годин... повернутися до повного і всеосяжного припинення вогню. Зараз розглядається ця пропозиція", - розповів Арестович.

На запитання ведучої, чи відомо щось про новий обмін полоненими, Арестович сказав, що зможе повідомити щось за результатами засідання гуманітарної групи після 18.00 31 березня.

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