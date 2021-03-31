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США звинуватили "Інтерпайп" Пінчука в нечесній конкуренції і підвищили мита на труби

США звинуватили

Комісія з міжнародної торгівлі США 8 лютого 2021 року підтвердила порушення конкуренції з боку компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука і вирішила підвищити ставку мита на трубну продукцію в 6 разів до 41,23%, тим самим ввівши т.зв. загороджувальне мито.

Відповідний висновок оприлюднено на сайті Комісії з торгівлі США і продубльовано в Федеральному реєстрі законодавчих актів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Комісія з торгівлі США звинуватила "Інтерпайп" Пінчука в демпінгу при поставках своєї продукції на американський ринок на шкоду національним виробникам США. Антидемпінгове розслідування ініціювала техаська компанія Vallourec Star (Х'юстон).

Розслідування проводилося за період з 1 липня 2019 по 30 червня 2020 року.

Комісія з міжнародної торгівлі США прийшла до висновку, що компанії Віктора Пінчука продавали на американський ринок труби за демпінговою ціною - в середньому на 42,27% нижче економічно справедливого рівня.

Остаточне рішення про ставку мита і терміни її дії буде офіційно оголошено 9 серпня 2021 року.

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Разом з "Інтерпайпом" звинувачення висунуті і російським виробникам, зокрема "Трубній металургійній компанії" (Москва). Для них ставка загороджувального мита становить 209,72%.

За даними Комісії США, в 2019 році "Інтерпайп" поставив на американський ринок близько 40 тис. т трубної продукції на суму 40 млн доларів.

Згідно зі звітом "Інтерпайпу", частка США в географії продажів трубної продукції компанії в 2019 році становила 12%, тоді як України - 77%.

Нагадаємо, влада США викрила компанію "Інтерпайп" в нечесній конкуренції ще в 2014 році. Щоб уникнути антидемпінгового мита 7,47%, "Інтерпайп" уклав угоду з Мінторгу США, а рамках якого зобов'язався продавати нафтові труби за справедливими ринковими цінами - мінімальні ціни на таку продукцію погоджував Мінторг США.

10 липня 2019 року Мінторг США повідомив "Інтерпайп" про своє рішення не продовжувати дію цієї угоди, відповідно на "Інтерпайп" знову поширювалося мито 7,47%.

8 липня 2020 року США вирішили порушити нове попереднє антидемпінгове і компенсаційне розслідування стосовно "Інтерпайпа".

Автор: 

Пінчук Віктор (377) США (23009) Інтерпайп (207)


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Топ коментарі
+17
США обвинили "Интерпайп" Пинчука в нечестной конкуренции и повысили пошлины на трубы - Цензор.НЕТ 269
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31.03.2021 17:46
+17
ВОВЕ ПОМОГАЮТ - Израиль раскончервировал дело Коломойского (ЗЕЛЕНСКОГО ПЛЮС) по отмыванию бабок. ИЗРАИЛЬ!!! СДАЕТ СВОЕГО ГРАЖДАНИНА !!!
Теперь Пинчук!!! А Вова памперсы все меняет ...
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31.03.2021 17:48
+10
сколько БЕниной веревочке не виться, конец будет ЗЕленскому
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31.03.2021 17:53
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США обвинили "Интерпайп" Пинчука в нечестной конкуренции и повысили пошлины на трубы - Цензор.НЕТ 269
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31.03.2021 17:46 Відповісти
А кто видел честных олигархов, при чем в Украине? У нас все криминальные. Их просто не садят, так как у власти слуги олигархов, которые хотят" валить из страны" за своими кормильцами, такими как Пинчук, Мертвечук, Коломойский, Бойко, Фирташ уже давно свалил, но наворованного не отдал. Вот такие дела у нас.
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31.03.2021 17:52 Відповісти
США обвинили "Интерпайп" Пинчука в нечестной конкуренции и повысили пошлины на трубы

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Да ему пофигу..Зараз зэля йому цену на эл.енергию снизит в восемь раз!
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31.03.2021 17:52 Відповісти
в Штатах дураки сидят ?
запретят Пынчуку ввоз труб вообще
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31.03.2021 17:54 Відповісти
Не, там это не так работает. Ввози и продавай трубы, сколько хочешь. Но вон кацапам выставили 209% заградительной пошлины. Т.е. если у тебя входная цена 1 доллар за единицу товара на таможне, после разтаможки он будет стоит 3.09 доллара без НДС
и продавай по этой цене сколько хочешь, при условии, что, к примеру, американская компания продает аналогичный товар за 2 доллара. Т.е. если Пинчук попытается снизить входную цену на трубы до 0.5 доллара, ему просто удвоят ставку пошлины и мы всей страной будем работать на благо американского правительства, но Пинчук при этом не получит ни цента лишних денег.
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31.03.2021 18:48 Відповісти
Для нас нет никакой угрозы . В АТБ пока без изменений .
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31.03.2021 17:48 Відповісти
У АТБ своя линия!! Шефы их, только ее и жрут с- ка колбасный выроб каждое утро и детей им своих кормят!!
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31.03.2021 17:52 Відповісти
И вообще : над Испанией безоблачное небо (с)
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31.03.2021 18:02 Відповісти
ВОВЕ ПОМОГАЮТ - Израиль раскончервировал дело Коломойского (ЗЕЛЕНСКОГО ПЛЮС) по отмыванию бабок. ИЗРАИЛЬ!!! СДАЕТ СВОЕГО ГРАЖДАНИНА !!!
Теперь Пинчук!!! А Вова памперсы все меняет ...
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31.03.2021 17:48 Відповісти
сколько БЕниной веревочке не виться, конец будет ЗЕленскому
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31.03.2021 17:53 Відповісти
Быстрее-бы.
Но из Зелиной ОПы кукарекают, шо Беня ангел, так как из штатов никаких документов на Беню не поступало.
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31.03.2021 18:04 Відповісти
а що хтось запит давав?бєнєдіктова навіть думати про таке не може
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31.03.2021 19:51 Відповісти
В отих сорока двох відсотках сховались податки та зарплати мудрого наріду, який замість підняття рівня оплати праці вимагає зниження тарифів...
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31.03.2021 17:49 Відповісти
Черговий олігарх на гачку у США! Як сказав один екс-чиновник: "Він обкакався".
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31.03.2021 17:50 Відповісти
Я поддерживаю шаг американцев. НО против Бени Пинчук - пионэр в коротких штанишках.
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31.03.2021 18:06 Відповісти
А зачем ему рейдерствовать ка Беня, у него тесть- созидетель олигархической системы! Мог и в меценатство поиграться, и в демократию...
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31.03.2021 18:12 Відповісти
Так это понятно!!!! Американцы видят - а наши нет!!!!
Трубы - им все равно за сколько продать лишь бы валютой карманы забить !!! Нажритесь уже с..ки ,что бы треснули!!!!
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31.03.2021 17:51 Відповісти
ну что, гаденыш_Пынчук, помогла тебе коррупционная закупка электрики по заниженным ценам ?
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31.03.2021 17:51 Відповісти
Все олигархи гаденыши, этого только украинцы не знают и регулярно их суют во власть.
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31.03.2021 17:53 Відповісти
Согласен!

Все олигархи гаденыши, кроме.......
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31.03.2021 17:56 Відповісти
Без кроме. Все 100%.
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31.03.2021 18:00 Відповісти
Небезпечніше за олігарха ,лише кремлівська лялька олігарха !!!)))
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31.03.2021 18:05 Відповісти
Кремль вообще опаснее всего, так как внешний враг, который отберет все и жизнь потом отберет. А потом уже Зеленский опасен с олигархатом и слугами олигархов.
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31.03.2021 22:14 Відповісти
В тому і загроза ,що кремлівська лялька втілює в життя кремлівський сценарій!!! А мета Росіі відома ,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))0
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31.03.2021 22:55 Відповісти
На 17 млрд грн сократились сбережения украинцев в 2020г - Госстат

В 2020 году сбережения украинцев сократились на 17 млрд грн по сравнению с 2019 годом.
Как информирует Скептик ссылаясь на https://interfax.com.ua/news/economic/734337.html Интерфакс-Украина об этом сообщила Государственная служба статистики в среду.
По ее данным, доходы населения Украины за год выросли на 6,1% - до 3 972,4 млрд грн, расходы - на 4,6%, до 3 989,4 млрд грн.
Реальный располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, в прошлом году вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,355 тыс. грн, что на 6,1% больше, чем за предыдущий год.
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31.03.2021 17:58 Відповісти
Байден, санкції таких лікують!
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31.03.2021 17:59 Відповісти
референдум про приєднання до США коли вже?
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31.03.2021 18:01 Відповісти
Краще б вони його посадили. А так тепер всі ці паразити будуть розвертати Україну в лапи орди, бо думатимуть, що їх це врятує. Є ні! не врятує. Там вас вже чекають як ту індичку, щоб обпатрати і суп зварити.
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31.03.2021 18:02 Відповісти
Главная бизнес-удача Пинчука в его карьере к миллиардам - 2 раза удачно жениться! Это вам не Маск или Джобс, это - альфонс с натыренными миллиардами.
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31.03.2021 18:03 Відповісти
Это просто борьба с конкурентами за рынок сбыта , а причина всегда найдётся.
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31.03.2021 18:10 Відповісти
Лес рубят, щепки летят, в данном случае щепка - это "Голос".
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31.03.2021 18:15 Відповісти
Совковые трубы дешевые. Эта история продолжается не первый год и даже не первое десятилетие. Американцы любыми способами защищают своих производителей. У каждой американской кампании армии лоббистов в сенатах и конгрессах. В США лоббизм это целая экономическая отрасль.
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31.03.2021 18:18 Відповісти
А чому ж свої "проізводітелі" не знизять ціну на свої труби? Примушувати конкурентів підвищувати ціни на свій товар це хіба "чесна конкуренція"?
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31.03.2021 23:30 Відповісти
кругом воры со славянскими рожами
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31.03.2021 20:43 Відповісти
Пинчуку пох-отыграется с лихвой на Украине пдняв для нас цену.
С Ермаком все уже договорено
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31.03.2021 22:42 Відповісти
 
 