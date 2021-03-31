Працівників Держмитниці при проведенні службових розслідувань перевірятимуть на детекторі брехні, - глава ДМСУ Рябікін

У Державній митній службі України планують створити власну службу детекторного контролю працівників. Це ще один інструмент у рамках "перезавантаження" відомства, який має запобігти корупційним правопорушенням.

Про це в програмі "Офіційна розмова" телеканалe "Дом" розповів глава Державної митної служби України Павло Рябікін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, загальна кількість працівників митної служби - близько 12 тис. осіб по всій країні.

"Зараз ми здійснили переатестацію і переведення на нову систему контрактної роботи. У центральному апараті переведено близько 500 осіб. Я думаю, що за тиждень-два почнеться вже тестування і переведення в нову структуру на контрактній основі працівників регіональних підрозділів. Ми плануємо, що цей процес закінчиться до середини квітня", - зазначив Рябікін.

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Також у службі готують меморандум про співпрацю з НАБУ.

"Контрактна основа - це додаткові методи контролю, включно з детектором брехні при проведенні службових розслідувань, що має посилити умови і запобігти корупційним правопорушенням. Ми перебуваємо у стані підготовки меморандуму з НАБУ, який входить у процес детекторного контролю працівників митної служби України та впродовж року дає нам методологічну допомогу. Мається на увазі, що вже через рік ми маємо створити власну службу детекторного контролю", - розповів глава митної служби.