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Новини
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Працівників Держмитниці при проведенні службових розслідувань перевірятимуть на детекторі брехні, - глава ДМСУ Рябікін

Працівників Держмитниці при проведенні службових розслідувань перевірятимуть на детекторі брехні, - глава ДМСУ Рябікін

У Державній митній службі України планують створити власну службу детекторного контролю працівників. Це ще один інструмент у рамках "перезавантаження" відомства, який має запобігти корупційним правопорушенням.

Про це в програмі "Офіційна розмова" телеканалe "Дом" розповів глава Державної митної служби України Павло Рябікін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, загальна кількість працівників митної служби - близько 12 тис. осіб по всій країні.

"Зараз ми здійснили переатестацію і переведення на нову систему контрактної роботи. У центральному апараті переведено близько 500 осіб. Я думаю, що за тиждень-два почнеться вже тестування і переведення в нову структуру на контрактній основі працівників регіональних підрозділів. Ми плануємо, що цей процес закінчиться до середини квітня", - зазначив Рябікін.

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Також у службі готують меморандум про співпрацю з НАБУ.

"Контрактна основа - це додаткові методи контролю, включно з детектором брехні при проведенні службових розслідувань, що має посилити умови і запобігти корупційним правопорушенням. Ми перебуваємо у стані підготовки меморандуму з НАБУ, який входить у процес детекторного контролю працівників митної служби України та впродовж року дає нам методологічну допомогу. Мається на увазі, що вже через рік ми маємо створити власну службу детекторного контролю", - розповів глава митної служби.

Автор: 

реформи (3207) Рябікін Павло (102) Державна митна служба (643)


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Топ коментарі
+2
Сгорит аппарат в первый день . И всё за деньги налогоплательщиков ?
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31.03.2021 18:36
+1
А то мы не знаем как все пойдет - тысячу баксов и вы честный таможенник,заплати двадцать - и ты будешь работать проверяльщиком таможенников на детекторе,это работа ещё круче,чем таможенник.
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31.03.2021 19:00
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Может проще переписать законы ?
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31.03.2021 18:34 Відповісти
Сгорит аппарат в первый день . И всё за деньги налогоплательщиков ?
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31.03.2021 18:36 Відповісти
но доказательного значения это не имеет.
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31.03.2021 18:37 Відповісти
А навіщо,який сенс в процедурі яка нічого не гарантує,можна ж просто в воду з прив"язаним каменем кидати,чи в котел з розпеченою смолою окунати.
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31.03.2021 18:39 Відповісти
Цель узнать реальный оборот. Больше 10 штук в день? Больше 100 штук? Лучшие останутся
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31.03.2021 18:51 Відповісти
А то мы не знаем как все пойдет - тысячу баксов и вы честный таможенник,заплати двадцать - и ты будешь работать проверяльщиком таможенников на детекторе,это работа ещё круче,чем таможенник.
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31.03.2021 19:00 Відповісти
до ср*ки ті детектори! результат 50х50, і це якщо відкинути психологічні особливості та фактор медикаментозного втручання
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31.03.2021 19:21 Відповісти
Вопросс , - А кто будит сидеть на Детекторе будит определять Казнить или помиловать . А все зависит от полноты Мзды.
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31.03.2021 19:23 Відповісти
а 450 чертей нельзя проверить ???
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31.03.2021 22:54 Відповісти
 
 