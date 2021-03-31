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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань, із всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, а біля Павлополя провів інженерне обладнання своїх позицій. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

Донбас (22356) перемир’я (957) операція Об’єднаних сил (6725)


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Да все зае..сь!
Главное что собрались и осудили окрашенную дверь!
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31.03.2021 18:43 Відповісти
А БПЛА ОБЕС сам впав !!!)))
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31.03.2021 19:15 Відповісти
Отож...
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01.04.2021 01:49 Відповісти
Затишье перед бурей
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31.03.2021 23:28 Відповісти
 
 