Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань, із всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - сказано в повідомленні.

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