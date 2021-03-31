За роки окупації в Криму викрали 39 чоловіків і 4 жінок, - ООН

Від початку окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в 2014 році Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 43 випадки насильницьких зникнень людей на півострові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію, оприлюднену пресслужбою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

"Насильницькі зникнення відбувалися в основному у формі викрадення, серед жертв - 39 чоловіків і 4 жінки. Перший задокументований випадок насильницького зникнення мав місце 3 березня 2014 року, а останній за часом - 23 травня 2018 року", - сказано в документі.

Вказується, що з 43 жертв насильницького зникнення 11 осіб (усі - чоловіки) залишаються зниклими безвісти, а один чоловік як і раніше перебуває під вартою.

"Насильницькі зникнення вчинялися ймовірно озброєними групами, такими як самооборона Криму та козацькі групи; представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації; іншими правоохоронними органами, зокрема поліцією Криму", - сказано в документі.

За даними УВКПЛ, викрадачі застосовували тортури і жорстоке поводження з метою змусити жертв свідчити проти самих себе або свідчити проти інших, а також як помста за їхню політичну приналежність чи позицію.

Крім того, наголошується, що жодна людина не була притягнута до відповідальності у зв'язку з будь-якими випадками насильницьких зникнень або тортур і жорстокого поводження, задокументованими УВКПЛ.