Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони
Глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив декларацію про доходи.
Декларація Єрмака розміщена на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.
Глава ОП вказав, що отримав за рік 444 539 грн зарплати (близько 37 тис. на місяць. - Ред.). Також серед його доходів - близько 17 тис. грн зарплати за сумісництвом і 5 тисяч від продажу цінних паперів.
На банківських рахунках Єрмак зберігає майже 4 мільйони гривень, 153 тис. доларів і 50 тис. євро.
У власності голови ОП перебуває квартира площею 107,8 кв.м, придбана в листопаді 2005 року. Також він задекларував придбаний рік тому автомобіль Mercedes-Benz S-класу майже за 3 мільйони гривень.
Топ коментарі
+28 саша паламарчук
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Помниш стадион?
Причем такие же голуби еще и судьи.
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P.S...ЗеБидло..воно **** і в Африці ЗеБидло...
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Ніц за душею немає, а все, що є, то потом і кров'ю на галєрах та копальнях зароблене! Все на благо держави! Як і пальто за 620 тис.грн.
Коли ж 73% нарешті нажеруться і стануть тими "смєтунами", про яких вони волали навесні 2019-го?
Чому я повинен шукати щось, що може виправдати цих "не бариг", якщо я бачу те, що бачу навколо себе?
Або, з іншого боку, чому я не маю вірити ЗМІ, якщо я мав вірити їм про "крадіїв" попередні роки?
Ви вже якось визначтесь: ЗМІ завжди кажуть правду чи завжди брешуть? Бо перевдягатись у повітрі я не вмію.
Да им же похер, их интересует кто сливает их грязные делишки. Ох сидеть вам скоморохи, сидеть обезьянки.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запустил фейк о ножевом ранении нардепа Николая Тищенко, чтобы вычислить депутата, который «сливает» информацию из партийного чата. Об этом в своем Telegram-канале написала журналистка Соня Кошкина.
«В 16.55 во внутрифракционном чате «Слуг» появляется дословно следующее сообщение. «Коллеги, поступила информация , что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое - оказывается помощь». Автор - Давид Арахамия», - пишет она.
В 17:03, по ее словам, в одном из Telegram-каналов выходит это же пост с припиской «сообщение в нашем официальном чате».
«Поднимается кипишь. Телефон Тищенко не отвечает. Никто ничего не знает», - пишет Кошкина.
Уже через несколько минут выясняется, что с Тищенко все в порядке. А Арахамия специально написал данное сообщение, чтоб проверить, кто именно из депутатов сливает информацию упомянутому Telegram-каналу, отметила журналистка.
«Технически такая возможность есть. Они, мол, давно догадывались относительно авторства, вычисляли-вычисляли и тут решили «словить на живца». В буквально смысле. Получилось. Депутатам сказали, что операция прошла успешно и имя «героя» Давид озвучит на ближайшей фракции», - заявила Кошкина.
Ему всем его селом на мерин собирали. Ну, шоб было на чем на роботу ездить.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__%5b0%5d=AZXkr19Q7TIqWETYouIhxoLwhjggEPAEZWKpSXxyJdi1YQ7bIMQPOBKfp_kSWjtAUKRPZUiW299bh7UxKRSWewwzxd_jaTF74UG4_4-dX-iK2iZYFin-lcG-bCEhudrG6NM3tXJbjmcYZlc3JMhXMoa8vCzAD2obljv3Pn91nvhycCUcdvOd20eJob5LwTifUjU&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
ВОВА, НАВІЩО ТОБІ ОФШОРИ?
Світоч наш, найвпливовіший лідер ********** президент Зеленський обдарував нас всіх милістю подати декларацію. І в декларації тій виявилося страшне! З'ясувалося, що «президент який не краде», володіє зразу ЧОТИРМА офшорними кампаніями.
Фірми, яких торкнулася рука найвпливовішого, перелічити треба окремо. Це - «Меджірітано Венчурес ЛТД» на Віргінських островах, «Вілхар Холдінг Лімітед» та «Ельдоранте лімітед» на Кіпрі та «Фільм Херітейдж інк.» в Белізі (перепрошую якщо транслітерацію передав неточно). У двох з чотирьох фірмах - «Ельдоранте лімітед» (Кіпр) і «Фільм Херітейдж інк.» (Беліз) співвласником найвеличнішого виступає перша леді України Олена Зеленська. Але - це не все.
Кіпрська фірма «Ельдоранте лімітед» подружжя Зеленських, володіє італійською фірмою «Сан томассо С.Р.Л.», яка в свою чергу є власником 15-кімнатної вілли на елітному курорті Форте-дей-Мармі в Італії. Це до речі, не єдина нерухомість родини Зеленських.
За декларацією у їхній власності знаходяться: житловий будинок у Києві (на 353,5 кв. м.) та земельна ділянка в Іванковичах під Києвом (на 1200 кв. м). Також у Києві вони мають: шість квартир, чотири паркомісця і два нежитлових приміщення (338 і 306 кв. м. кожне). У Ялті (так-так, в окупованому Криму) - квартиру (130 кв. м.) і паркомісце. А ще у Великій Британії - дві квартири.
Бог з нею з нерухомістю. Набагато більше цікавлять офшорні фірми. Навіщо вони президенту?
Навіщо взагалі людям фірми в офшорі?
Наприклад, для безпеки. Чимало відомих сайтів зареєстровані на офшорні фірми - аби їхня діяльність не припинилася коли сайт перейде дорогу серйозним людям.
Це точно не про Зеленського - кого йому боятися, якщо в нього цілий знайомий Баканов?
Ще офшорні фірми заводять аби ухилятися від податків. Це теж не про президента, йому за законом мати бізнес заборонено. Ще офшорні фірми-доньки заводять крупні корпорації, аби брати участь в різних проектах. В такій формі на видобуток газу у ще вільному українському Криму намагалася зайти американська корпорація «Vanco», але молитвами прем'єра Тимошенко не зайшла. Росіяни у 2014 р. цьому раділи неймовірно.
Фірми-офшорки заводять під час перепродажу крупних бізнесів - таку створив фонд Ротшильдів, аби продати корпорацію «Рошен», що перебувала у неї в сліпому трасті. Наявність офшору аж на 3000 доларів (у мільйонера) тоді шалено збурило українське суспільство. Не те що зараз…
Нарешті - примітивне. На офшори дають хабарі. Оформлюється це як контракт на поставку мотлоху по ціні 5000 доларів за кіло (наприклад). Звісно ніхто ніякий мотлох не постачає, просто з фірми на фірму перетікають гроші, все решта - мистецтво бухгалтерів.
І отут з'являється питання. Пам'ятаєте на відео оприлюдненому Гео Леросом, старий партнер Баканова і Зеленського Геннадій Лазутін на питання, як порішати з президентом, відповідає: «Перекидаєш кошти на офшор Баканова…» А з офшору Баканова гроші підуть куди?
Звідси просте питання, яке чомусь вперто не цікавить ані демократичних журналістів, ані активістів з іграшковими свинями. А яку діяльність здійснюють офшорні фірми президента? Які кошти туди надходять, з чиїх рахунків, та за які виконані роботи та надані послуги? І головне - навіщо президенту аж чотири офшорні фірми?
Не краде, кажете?