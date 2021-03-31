Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони

Глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив декларацію про доходи.

Декларація Єрмака розміщена на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

Глава ОП вказав, що отримав за рік 444 539 грн зарплати (близько 37 тис. на місяць. - Ред.). Також серед його доходів - близько 17 тис. грн зарплати за сумісництвом і 5 тисяч від продажу цінних паперів.

На банківських рахунках Єрмак зберігає майже 4 мільйони гривень, 153 тис. доларів і 50 тис. євро.

У власності голови ОП перебуває квартира площею 107,8 кв.м, придбана в листопаді 2005 року. Також він задекларував придбаний рік тому автомобіль Mercedes-Benz S-класу майже за 3 мільйони гривень.

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