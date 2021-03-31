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Новини Е-декларації держслужбовців
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Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони

Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і

Глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив декларацію про доходи.

Декларація Єрмака розміщена на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

Глава ОП вказав, що отримав за рік 444 539 грн зарплати (близько 37 тис. на місяць. - Ред.). Також серед його доходів - близько 17 тис. грн зарплати за сумісництвом і 5 тисяч від продажу цінних паперів.

На банківських рахунках Єрмак зберігає майже 4 мільйони гривень, 153 тис. доларів і 50 тис. євро.

У власності голови ОП перебуває квартира площею 107,8 кв.м, придбана в листопаді 2005 року. Також він задекларував придбаний рік тому автомобіль Mercedes-Benz S-класу майже за 3 мільйони гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оприлюднив декларацію за 2020 рік: дохід сім'ї 22,7 млн грн, сплачено 1,8 млн грн податків

Автор: 

декларація (1423) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+28
святий ніщій!

Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона - Цензор.НЕТ 4875
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31.03.2021 19:52
+28
Этот весь трэш стал возможен и благодаря таким-вот гардонам от журналистики.

Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони - Цензор.НЕТ 8555
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31.03.2021 20:18
+23
И бесконечное журчание "божьей росы" в глаза зебилов. Арифметика по зеленому.
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31.03.2021 19:52
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святий ніщій!

Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона - Цензор.НЕТ 4875
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31.03.2021 19:52 Відповісти
Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони - Цензор.НЕТ 9900
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31.03.2021 20:15 Відповісти
Этот весь трэш стал возможен и благодаря таким-вот гардонам от журналистики.

Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони - Цензор.НЕТ 8555
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31.03.2021 20:18 Відповісти
этих зебыдло уже ненавидит, но продолжает верить их "расследованиям"
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31.03.2021 20:25 Відповісти
Представьте человека, который после поста Найема пошел на Майдан, потом на фронт добровольцем, где терял друзей и даже самого себя где-то. С контузиями и душерными ранами парень возвращается домой, понимает что надо начинать все с нуля. Свою машину он убил еще в первый месяц боев, все деньги они с женой потатили на волонтерство, слава Богу живы-здоровы, но детей за эти годы не родили. Надо пытаться начать жить заново. На этом фоне Найемчик с закдычным дружком по-преженему жируют при власти, нюхают кокс, тягают виповых дам за ляшки, машины и квартиры у них стали еще лучше, а здоровье крепче. Мире несправедлив? на месте этого парня я бы спросил это у АК-47... а Майданы еще будут, но короткие и кровавые.
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31.03.2021 21:14 Відповісти
Очень на то похоже. Особенно если еще добавить и теперешнее состояние армии и настроение побратимов, которые до сих пор еще находятся на передке.
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31.03.2021 21:57 Відповісти
А ти зарплати воєнних бачив взагалі? Я вже мовчу про виплати на передку. Ти взагалі зарплати в України бачив троль засраний...
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01.04.2021 10:10 Відповісти
Бігуса тут бракує, а це він відіграв ключову роль у перемозі зелених...
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01.04.2021 09:40 Відповісти
Таки да. Бигус и Егорка Зимин\Соболев. Их хватало.
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01.04.2021 10:08 Відповісти
Згоден. Про сахалинского Егорку сегодня как то забыли, хотя Порох на встрече с блогерами обещал с ним разобраться.
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01.04.2021 14:27 Відповісти
Цікаво, яка зарплатня у нового очільника так званого "державного" Ощадбанку, бо банк де тільки може здирає гроші за все і за смс-ки - теж. Перед цим багато років був такий собі Пишний, якмй на чемпіонат Европи літав за гроші пересічних вкладників банку.
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31.03.2021 20:45 Відповісти
Ребятки,да вы совсем охерели!
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31.03.2021 23:46 Відповісти
Завидуешь, нищеброд... Проси пайку дополнительными батончиками
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31.03.2021 20:24 Відповісти
яка в тебе зарплата, чи вже пенсія?
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31.03.2021 20:26 Відповісти
тобі то шо? ти ж слюни пускаєш від заздрощів.. учісь жіть))
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31.03.2021 20:27 Відповісти
вас шарий одному учит как насосать только
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31.03.2021 23:07 Відповісти
да он просто нисьче-брод!!!!!
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31.03.2021 22:47 Відповісти
И бесконечное журчание "божьей росы" в глаза зебилов. Арифметика по зеленому.
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31.03.2021 19:52 Відповісти
Ну, скажем честно -- роса зажурчала и завонялась ещё при Порохе...
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31.03.2021 19:58 Відповісти
а давай дійсно будемо чесні- роса зажурчала и завонялась ещё в 1917 році. одні правнуки козаків, а заванявшиє правнуки мудаків.
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31.03.2021 20:03 Відповісти
Важно не это, важно то, что вы, ЗЕбилы кричали - хуженибудит.
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31.03.2021 20:06 Відповісти
а в чем хуже?
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31.03.2021 20:25 Відповісти
Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони - Цензор.НЕТ 7383
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31.03.2021 20:38 Відповісти
Да, она лилась бесконечными потоками в широко раскрытые глаза люмпена ( будущих зебилов ) с экранов Бениного Г+Г и других помоек олигархических каналов. А благодарный плебс потреблял эти фекалии, не задавая лишних вопросов. Вот и имеем результат.
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31.03.2021 20:10 Відповісти
их там не крало и не брехало...
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31.03.2021 19:53 Відповісти
Когда ругают нынешнюю власть за за всё плохое -- всегда возникает вопрос: Откуда такая любовь к хорошему -- когда оно было? *)
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31.03.2021 20:02 Відповісти
ругают не за плохое, вернее не только за него, а за лицемерие.
Помниш стадион?
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31.03.2021 20:05 Відповісти
и шо б решила та дуєль? Дискутировать с зеленским как играть в шахматы с голубем.
Причем такие же голуби еще и судьи.
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31.03.2021 20:16 Відповісти
Зеля на дуэли? ИЛИ ТЕЛЕДУЭЛИ? Уклонист,писюнист? Не смешите мои бейцы.Единственное ,что Оно может,это еще один видосик записять.
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31.03.2021 21:14 Відповісти
Вот для этого и проталкивается закон о налоговой амнистии. Для себя родимых. Для Зели, Бени и их холуев в первую очередь.
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31.03.2021 19:53 Відповісти
Восемь лет. Восемь долгих лет копил дерьмак на мерседес.
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31.03.2021 19:56 Відповісти
Голодував, аж розпух, так мерс хотілось.
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31.03.2021 20:01 Відповісти
Цікаво, скільки Ярмак має у конверті щомісяця, якщо 236 депутатів ВР, куплені Ахметовим (пуйлом) мають у конверті щомісяця: рядові -- 15 тисяч доларів, зами комітетів -- 25, а голови комітетів -- 50 000 доларів ?
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01.04.2021 09:50 Відповісти
Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони - Цензор.НЕТ 4732

...
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31.03.2021 20:04 Відповісти
Надо просто декларации не о доходах, а о расходах... ...и кайн проблэм! *)
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31.03.2021 19:56 Відповісти
ну тогда бы его мерин стоил невообразимые - 153 гривни.
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31.03.2021 20:03 Відповісти
Шо Мэрин стоит денег, ещё не означает, шо Ермак за него платил...*)
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31.03.2021 20:15 Відповісти
согласен, в конце концов его кошечка тоже может любить скорость
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31.03.2021 20:18 Відповісти
На такие места устраиваются, что бы зарабатывать, а не платить...*)
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31.03.2021 20:19 Відповісти
по сравнению с степановым он просто нищеброд. квартира в три раза меньше, машина всего одна, никаких дорогих часов и ювелирки, и банковские вклады всего на 9 лям гривен.
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31.03.2021 19:57 Відповісти
А ви йому вірите...
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01.04.2021 09:53 Відповісти
он совсем бедный и нищий, не то, шо остальные громадяне
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31.03.2021 19:57 Відповісти
ярмачок - не пустячок
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31.03.2021 19:58 Відповісти
17тыс. зарплаты по совместительству? Это что? Моет сортиры кроме ОП еще в каком-то ТРЦ?
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31.03.2021 19:58 Відповісти
А попробуй, проживи за 37 тыщ.
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31.03.2021 20:06 Відповісти
блин!.. еле сдержался, что б не подать милостыню..
Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона - Цензор.НЕТ 1541
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31.03.2021 19:59 Відповісти
Та то не його машина!!! Що ви хочете в чесної людини..Бідолашка працює день і ніч...І той клятий мерседес йому підкинули порохоботи... Я то точно знаю... І 19 млн в президента...Хіба то так багато??? Він ж стільки людей насмішив....А ж ті їбаньки взяли і проголосували...за такого самого ЇБА#АТА

P.S...ЗеБидло..воно **** і в Африці ЗеБидло...
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31.03.2021 20:01 Відповісти
Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона - Цензор.НЕТ 2441

...
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31.03.2021 20:02 Відповісти
Може то евробляха, шо вы докопались?
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31.03.2021 20:06 Відповісти
Я думаю треба що Єрмака повинен перевірити агент НАБУ, він же анитикорупціонер Шевченко, який спокійно вносить заставу в 5 млн гривень. Тоді точно переможемо корупцію.
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31.03.2021 20:20 Відповісти
Есть большая разница между купил себе за сколько то денег и внес залог. Потом что залог возвращаеться. И внести его может вообще кто то другой. Потому что повторю - это всего лишь залог, а не траты.
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01.04.2021 10:52 Відповісти
Дуже добре, в зв'язку з цим в мене два питання - звідки у агента НАБУ швидкодоступні 5 млн гривень, або у випадку внесення застави іншою особою - хто саме готовий так оперативно внести 5 млн за антикорупціонера.
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01.04.2021 10:54 Відповісти
о как. оказывается я зарабатываю намного больше дЕрьмака...но при этом "мерин" за 3 миллиона мне сильно не по карману. наверное я что-то не то делаю. или не так.
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31.03.2021 20:22 Відповісти
Наверное,не в том кресле сидите? Или побрезговали Зекукле палец в одно место вставить,чтобы Оно как марионетка крутилось.
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31.03.2021 21:18 Відповісти
О! А ось і пара для зубожілої!
Ніц за душею немає, а все, що є, то потом і кров'ю на галєрах та копальнях зароблене! Все на благо держави! Як і пальто за 620 тис.грн.
Коли ж 73% нарешті нажеруться і стануть тими "смєтунами", про яких вони волали навесні 2019-го?
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31.03.2021 20:23 Відповісти
може б біографію його почитали та і на рахунках задекларованих ще теж щось є.. - наче "недебілами" себе визначили..
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31.03.2021 20:58 Відповісти
Ну вибачте! Але ж ми тепер усі преЗЕденти! Нашо нам щось читать? Шо не дочую - те добрешу! Слався "1+1"! Борщовий набір здешевшав, а Порох свого брата не тіко вбив і з'їв, а ще й зґвалтував після того! Будемо як пре ЗЕдент!
Чому я повинен шукати щось, що може виправдати цих "не бариг", якщо я бачу те, що бачу навколо себе?
Або, з іншого боку, чому я не маю вірити ЗМІ, якщо я мав вірити їм про "крадіїв" попередні роки?
Ви вже якось визначтесь: ЗМІ завжди кажуть правду чи завжди брешуть? Бо перевдягатись у повітрі я не вмію.
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31.03.2021 21:13 Відповісти
А что поэтому поводу скажет "начальник транспортного цеха"?
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31.03.2021 20:34 Відповісти
Нееее,тут по круче будет! Тут кубло фотографов, безработных (экс), тамада -недоносок даже в обойме ну и все кому по приколу, чисто поржать.
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31.03.2021 21:42 Відповісти
Кокс Аргентинский дорого даже для дЕрмака...
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31.03.2021 20:47 Відповісти
ему машка из мид рф большую скидку делает
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01.04.2021 03:57 Відповісти
Брехня, что зарплата 37 тыс., или "забыли", или же специально не дописали нолик.
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31.03.2021 20:56 Відповісти
я думаю минимум нолика три "забыл" дописать
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01.04.2021 03:55 Відповісти
Мерс сжечь к херам.ворованый значит..
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31.03.2021 21:04 Відповісти
Смешно, вы не находите? А сколько получил ермак от кацапских хозяев?. Сколько украл тут, в Украине. А шифир с ним делится? Или ермак отстегивает шифиру? А зеленому сколько приходится?
Да им же похер, их интересует кто сливает их грязные делишки. Ох сидеть вам скоморохи, сидеть обезьянки.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запустил фейк о ножевом ранении нардепа Николая Тищенко, чтобы вычислить депутата, который «сливает» информацию из партийного чата. Об этом в своем Telegram-канале написала журналистка Соня Кошкина.

«В 16.55 во внутрифракционном чате «Слуг» появляется дословно следующее сообщение. «Коллеги, поступила информация , что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое - оказывается помощь». Автор - Давид Арахамия», - пишет она.

В 17:03, по ее словам, в одном из Telegram-каналов выходит это же пост с припиской «сообщение в нашем официальном чате».

«Поднимается кипишь. Телефон Тищенко не отвечает. Никто ничего не знает», - пишет Кошкина.

Уже через несколько минут выясняется, что с Тищенко все в порядке. А Арахамия специально написал данное сообщение, чтоб проверить, кто именно из депутатов сливает информацию упомянутому Telegram-каналу, отметила журналистка.

«Технически такая возможность есть. Они, мол, давно догадывались относительно авторства, вычисляли-вычисляли и тут решили «словить на живца». В буквально смысле. Получилось. Депутатам сказали, что операция прошла успешно и имя «героя» Давид озвучит на ближайшей фракции», - заявила Кошкина.
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31.03.2021 21:37 Відповісти
А может он заём в быстрозайме взял! Ну, как вариант.
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31.03.2021 21:39 Відповісти
зеленский кидала
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31.03.2021 22:04 Відповісти
Он забыл внести в декларацию личного пуесоса арестовича.
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31.03.2021 23:47 Відповісти
За каждым большим состоянием кроется преступление. (с) Оноре де Бальзак
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01.04.2021 02:13 Відповісти
Ну Мерседес ему начальник (путин) подарил за отличную работу, а вот зарплата в 37 000 грн,- это хоть и курам на смех, но ведь известно же, что у самого начальника "козыря", -путина, кроме прицепа "Скиф" больше ничего нет, не может подчиненный зарабатывать больше начальника.
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01.04.2021 03:46 Відповісти
сдается мне он "забыл" не только про "кацапские" деньги, но три нолика добавить к з/п
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01.04.2021 04:15 Відповісти
ВОР
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01.04.2021 05:40 Відповісти
Бедный, бедный Дерьмак...
Ему всем его селом на мерин собирали. Ну, шоб было на чем на роботу ездить.
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01.04.2021 07:29 Відповісти
Справжні євреї завжди прибідняються до непристойності.
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01.04.2021 10:00 Відповісти
Согласен на 100%. Чего только стоит баба Тюля, которая бедная, как церковная мышка.
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01.04.2021 10:38 Відповісти
насосал
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01.04.2021 08:02 Відповісти
а шо бухгалтерия лубянки справку о доходах не успела дать ?
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01.04.2021 08:41 Відповісти
"Мужчины и женщины в украинской армии заслуживают сильного, прозрачного, этичного правительства, свободного от коррупции", - отметил Ходжес. Источник: https://censor.net/ru/n3256889
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01.04.2021 08:59 Відповісти
"Декларация Ермака: зарплата в 37 тыс. грн и "Мерседес" за 3 миллиона" - на "Мерседес" деньги из Кремля дали. Когда уже покажут кино про вагнеровцев и расскажут подробности про визит Зеленского в Оман?
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01.04.2021 09:38 Відповісти
І що? Зате поржали на виборах...
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01.04.2021 09:54 Відповісти
Ахахахах)))) Щоб ти потвора жила на таку зарплату...
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01.04.2021 10:06 Відповісти
Пам'ятаєте скільки 95 квартал з Зєлєю "поливали", кукурікали про офшори політиків зі сцени?

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__%5b0%5d=AZXkr19Q7TIqWETYouIhxoLwhjggEPAEZWKpSXxyJdi1YQ7bIMQPOBKfp_kSWjtAUKRPZUiW299bh7UxKRSWewwzxd_jaTF74UG4_4-dX-iK2iZYFin-lcG-bCEhudrG6NM3tXJbjmcYZlc3JMhXMoa8vCzAD2obljv3Pn91nvhycCUcdvOd20eJob5LwTifUjU&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

ВОВА, НАВІЩО ТОБІ ОФШОРИ?
Світоч наш, найвпливовіший лідер ********** президент Зеленський обдарував нас всіх милістю подати декларацію. І в декларації тій виявилося страшне! З'ясувалося, що «президент який не краде», володіє зразу ЧОТИРМА офшорними кампаніями.

Фірми, яких торкнулася рука найвпливовішого, перелічити треба окремо. Це - «Меджірітано Венчурес ЛТД» на Віргінських островах, «Вілхар Холдінг Лімітед» та «Ельдоранте лімітед» на Кіпрі та «Фільм Херітейдж інк.» в Белізі (перепрошую якщо транслітерацію передав неточно). У двох з чотирьох фірмах - «Ельдоранте лімітед» (Кіпр) і «Фільм Херітейдж інк.» (Беліз) співвласником найвеличнішого виступає перша леді України Олена Зеленська. Але - це не все.
Кіпрська фірма «Ельдоранте лімітед» подружжя Зеленських, володіє італійською фірмою «Сан томассо С.Р.Л.», яка в свою чергу є власником 15-кімнатної вілли на елітному курорті Форте-дей-Мармі в Італії. Це до речі, не єдина нерухомість родини Зеленських.
За декларацією у їхній власності знаходяться: житловий будинок у Києві (на 353,5 кв. м.) та земельна ділянка в Іванковичах під Києвом (на 1200 кв. м). Також у Києві вони мають: шість квартир, чотири паркомісця і два нежитлових приміщення (338 і 306 кв. м. кожне). У Ялті (так-так, в окупованому Криму) - квартиру (130 кв. м.) і паркомісце. А ще у Великій Британії - дві квартири.
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01.04.2021 10:32 Відповісти
Але не треба заздрити! Треба розуміти, що все це було зароблено тяжким трудом і розповідями зі сцени про Томос-термос та про те як беркутлу *********** кийками видобувати електрику з вдягненого в светри Майдану. А ще - кіношками про президента, що їздить на роботу на велосипеді і живе як учитель, а не як… Ви зрозуміли.

Бог з нею з нерухомістю. Набагато більше цікавлять офшорні фірми. Навіщо вони президенту?

Навіщо взагалі людям фірми в офшорі?
Наприклад, для безпеки. Чимало відомих сайтів зареєстровані на офшорні фірми - аби їхня діяльність не припинилася коли сайт перейде дорогу серйозним людям.
Це точно не про Зеленського - кого йому боятися, якщо в нього цілий знайомий Баканов?

Ще офшорні фірми заводять аби ухилятися від податків. Це теж не про президента, йому за законом мати бізнес заборонено. Ще офшорні фірми-доньки заводять крупні корпорації, аби брати участь в різних проектах. В такій формі на видобуток газу у ще вільному українському Криму намагалася зайти американська корпорація «Vanco», але молитвами прем'єра Тимошенко не зайшла. Росіяни у 2014 р. цьому раділи неймовірно.
Фірми-офшорки заводять під час перепродажу крупних бізнесів - таку створив фонд Ротшильдів, аби продати корпорацію «Рошен», що перебувала у неї в сліпому трасті. Наявність офшору аж на 3000 доларів (у мільйонера) тоді шалено збурило українське суспільство. Не те що зараз…
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01.04.2021 10:33 Відповісти
Є ще дві цілі, для яких заводять офшори. Родина Юлії Тимошенко ще й зараз має чимало офшорів по яких весь час перетікають крупні суми коштів. Свого часу така розгалужена система фірм не дозволяла слідчим знайти кошти Тимошенко - вони миттю зникали, як тільки біля певної фірми з'являлися представники влади.

Нарешті - примітивне. На офшори дають хабарі. Оформлюється це як контракт на поставку мотлоху по ціні 5000 доларів за кіло (наприклад). Звісно ніхто ніякий мотлох не постачає, просто з фірми на фірму перетікають гроші, все решта - мистецтво бухгалтерів.

І отут з'являється питання. Пам'ятаєте на відео оприлюдненому Гео Леросом, старий партнер Баканова і Зеленського Геннадій Лазутін на питання, як порішати з президентом, відповідає: «Перекидаєш кошти на офшор Баканова…» А з офшору Баканова гроші підуть куди?




Звідси просте питання, яке чомусь вперто не цікавить ані демократичних журналістів, ані активістів з іграшковими свинями. А яку діяльність здійснюють офшорні фірми президента? Які кошти туди надходять, з чиїх рахунків, та за які виконані роботи та надані послуги? І головне - навіщо президенту аж чотири офшорні фірми?

Не краде, кажете?
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01.04.2021 10:34 Відповісти
бубочка дуже бідний. В нього зламався лісапет, на якому він їздив на роботу, а відремонтувати нема за що. Він коли на автобусі добираеться на роботу, на зупинці грае на гармошкі, щоб зібрати кошти на білет. А все те, що ви перечислили - це все робота Пороха, який навмисно віддав найвеличнішому політику Всесвіту все оце майно, щоб його очорнити цього найвеличнішого політика перед його виборцями.
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01.04.2021 10:51 Відповісти
Ну а хто ж ще ? не бізнесмен же Бєня
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01.04.2021 12:10 Відповісти
а шож агєнт крємля "козирь" не показав в дєкларації зарплату з фсб?
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01.04.2021 10:51 Відповісти
Високопосадовці повинні одержувати достойну зарплату. Тільки її якось треба прив'язати до середньої (чи мінімальної) по країні. Зараз таке враження, що цифри зі стелі і зовсім не відповідають затраченим зусиллям посадовців.
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01.04.2021 12:06 Відповісти
Шедевр Із декларації Авакова:"Сценарій у вигляді РЮКЗАКІВ, з газетними вирізками: Печальна історія про депутата каплюнаізпартіїпростихблюдей, який разом з бльовочкіним та столяровою, за російські гроші заробляє брехнею (вартість 2 млрд. рублів або 1 грн.)
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01.04.2021 12:12 Відповісти
 
 