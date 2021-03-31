Зеленський запросив президента Естонії Кальюлайд на День Незалежності і перший саміт Кримської платформи, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд.

У фокусі уваги переговорів глав держав були питання протидії поширенню пандемії коронавірусу та забезпечення належної процедури вакцинації населення, яка наразі триває і в Україні, і в Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційне інтернет-представництво глави держави. Співрозмовники наголосили на важливості забезпечення належного доступу країн до сертифікованих вакцин.

Президент України висловив подяку за тверду підтримку Таллінном суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, передусім у контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках.

Глава Української держави ознайомив Керсті Кальюлайд з безпековою ситуацією на лінії розмежування на Донбасі та наголосив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

"Кількість порушень режиму тиші збільшилася, але ми працюємо над тим, щоб режим припинення вогню функціонував так само, як і торік, коли обстрілів, поранень та смертей на Донбасі було в десятки разів менше", – наголосив Володимир Зеленський.

Читайте також: Президент Естонії Кальюлайд пообіцяла Україні підтримку у зближенні з ЄС і НАТО

Окрема увага під час розмови була приділена пріоритетним крокам нашої держави у контексті подальшого поглиблення відносин з Європейським Союзом. Володимир Зеленський наголосив на незмінності стратегічної мети України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив сподівання на активну підтримку з боку Естонії в реалізації цього амбітного завдання.

Глава Української держави наголосив, що Україна формує широку коаліцію держав – членів ЄС, які підтримують європейську перспективу нашої країни.

"Розраховую, що Естонія як наш близький і надійний партнер зможе долучитися до цієї важливої ініціативи", – зауважив Володимир Зеленський.

Президент України акцентував увагу на тому, що наша держава розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО, і зазначив, що цьогорічний саміт Альянсу є дуже важливим у просуванні цього питання.

Керсті Кальюлайд наголосила, що Естонія підтримує євроатлантичні прагнення України.

Президент України також порушив питання енергетичної безпеки, яка є складовою політики в цілому.

"Проект "Північний потік – 2" є загрозою для нашого регіону, викликом для Європейського континенту, перевіркою на здатність міжнародної спільноти консолідуватися для протидії намірам Росії монополізувати енергетичний ринок у Європі. Ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб не допустити завершення будівництва цього проекту", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, що в серпні 2021 року в межах відзначення 30-ї річниці незалежності України у Києві відбудеться масштабний захід – інавгураційний саміт Кримської платформи, до участі в якому запрошені світові лідери, серед іншого Президент Естонії.

"Чекаємо вас на святкуванні 30-річчя незалежності України та на першому саміті Кримської платформи", – сказав Володимир Зеленський.