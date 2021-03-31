Суд у справі учасника акції під ОП Філімонова перенесли через заяву захисту про відвід судді

Судове засідання з обрання запобіжного заходу для активіста Сергія Філімонова, який брав участь у мітингу під ОП на підтримку Сергія Стерненка 20 березня, перенесли через заяву захисту про відвід судді.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного Вікторія Синиця, передає Цензор.НЕТ.

Адвокати Сергія Філімонова подали заяву про відвід слідчої судді Крістіни Константінової. Захист вважає її упередженою на основі того, що вона була суддею у справах про обрання запобіжного заходу іншим активістам, затриманим після акцій протесту біля Офісу президента 20 березня. Сам Сергій Філімонов назвав справу проти себе політичним замовленням ОП.

"Вочевидь, нас (затриманих активістів – ред.) наразі намагаються посадити на домашні арешти, аби не змогли організувати акцію під час розгляду апеляції у справі Сергія Стерненка", – заявив він.

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Заяву про відвід судді Константінової має розглянути інший суддя, якого оберуть автоматичним розподілом. Тільки після цього зможе бути проведене засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Сергію Філімонову.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Пізніше суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт. Всього ж поліція підготувала підозри сімом учасникам акції.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.