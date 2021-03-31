Про комендантську годину в Києві поки не йдеться, - заступник голови КМДА Прокопів
На офіційних нарадах у Києві не обговорювалося питання про введення в столиці комендантської години. Але в разі погіршення ситуації з коронавірусом можливі різні варіанти.
Про це в коментарі виданню "Гордон" заявив заступник голови КМДА, депутат Київради Володимир Прокопів, інформує Цензор.НЕТ.
"Може, хтось і обговорює введення комендантської години, але на офіційних нарадах про це поки не йдеться. Але якщо ситуація погіршуватиметься, то обговорюватися може що завгодно, - сказав він.
Прокопів додав, що мер Києва Віталій Кличко завжди озвучує найсвіжішу й найактуальнішу інформацію про карантинні обмеження.
"Ми стежимо за ситуацією з поширенням коронавірусу. До загальної доповіді на пленарному засіданні Київської міської ради готується директор департаменту охорони здоров'я. Він дасть максимально повні дані, і тоді вже міськрада прийматиме рішення", - зазначив Прокопів, уточнивши, що КМДА проведе засідання 8 квітня.
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https://twitter.com/oksan_owl Оксана https://twitter.com/oksan_owl @oksan_owl https://twitter.com/oksan_owl/status/1377281194874830849 3 ч
Киіврада виділила на закупівлю вакцин 140 млн грн ( близько 1 млн доз).
Звертається до КМУ, щоб виділили Києву квоти на закупівлю вакцин безпосередньо у виробника.
Дозволили?
Ні.
2. Щоб подорожувати.
Ну а чтобы путешествовать, я просто подожду пару лет, пока перебесятся. А как надоест, то куплю.