Про комендантську годину в Києві поки не йдеться, - заступник голови КМДА Прокопів

На офіційних нарадах у Києві не обговорювалося питання про введення в столиці комендантської години. Але в разі погіршення ситуації з коронавірусом можливі різні варіанти.

Про це в коментарі виданню "Гордон" заявив заступник голови КМДА, депутат Київради Володимир Прокопів, інформує Цензор.НЕТ.

"Може, хтось і обговорює введення комендантської години, але на офіційних нарадах про це поки не йдеться. Але якщо ситуація погіршуватиметься, то обговорюватися може що завгодно, - сказав він.

Прокопів додав, що мер Києва Віталій Кличко завжди озвучує найсвіжішу й найактуальнішу інформацію про карантинні обмеження.

"Ми стежимо за ситуацією з поширенням коронавірусу. До загальної доповіді на пленарному засіданні Київської міської ради готується директор департаменту охорони здоров'я. Він дасть максимально повні дані, і тоді вже міськрада прийматиме рішення", - зазначив Прокопів, уточнивши, що КМДА проведе засідання 8 квітня.

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