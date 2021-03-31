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Новини Коронавірус і карантин
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Про комендантську годину в Києві поки не йдеться, - заступник голови КМДА Прокопів

Про комендантську годину в Києві поки не йдеться, - заступник голови КМДА Прокопів

На офіційних нарадах у Києві не обговорювалося питання про введення в столиці комендантської години. Але в разі погіршення ситуації з коронавірусом можливі різні варіанти.

Про це в коментарі виданню "Гордон" заявив заступник голови КМДА, депутат Київради Володимир Прокопів, інформує Цензор.НЕТ.

"Може, хтось і обговорює введення комендантської години, але на офіційних нарадах про це поки не йдеться. Але якщо ситуація погіршуватиметься, то обговорюватися може що завгодно, - сказав він.

Прокопів додав, що мер Києва Віталій Кличко завжди озвучує найсвіжішу й найактуальнішу інформацію про карантинні обмеження.

"Ми стежимо за ситуацією з поширенням коронавірусу. До загальної доповіді на пленарному засіданні Київської міської ради готується директор департаменту охорони здоров'я. Він дасть максимально повні дані, і тоді вже міськрада прийматиме рішення", - зазначив Прокопів, уточнивши, що КМДА проведе засідання 8 квітня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 5 квітня Київ посилює карантин: транспорт тільки за спецперепустками, закривають дитсадки та школи

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2372) Київ (19525) комендантська година (267) Прокопів Володимир (75) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Независимо от комендатского часа, после фильма о вагнеровцах, под офисом клоуна будет жарко
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31.03.2021 21:29
+3
Какое отношение комендантский час к вирусу . Скупчення людей, это про вирус, а не время суток.
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31.03.2021 21:38
+2
После фильма о Голобородьке, уже давно жарко...
В Украине надо вообще кино запретить! -- бо фабрика грёз доводит до слёз...*)
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31.03.2021 21:35
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Независимо от комендатского часа, после фильма о вагнеровцах, под офисом клоуна будет жарко
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31.03.2021 21:29 Відповісти
После фильма о Голобородьке, уже давно жарко...
В Украине надо вообще кино запретить! -- бо фабрика грёз доводит до слёз...*)
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31.03.2021 21:35 Відповісти
О комендантском часе в Киеве пока речи нет, - замглавы КГГА Прокопив - Цензор.НЕТ 9308
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31.03.2021 21:29 Відповісти
Какое отношение комендантский час к вирусу . Скупчення людей, это про вирус, а не время суток.
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31.03.2021 21:38 Відповісти
Это как запрет на посещение парков прошлой весной - просто шоб боялись - быдло должно стоять в стойле!
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01.04.2021 07:31 Відповісти
https://twitter.com/oksan_owl

https://twitter.com/oksan_owl Оксана https://twitter.com/oksan_owl @oksan_owl https://twitter.com/oksan_owl/status/1377281194874830849 3 ч

Киіврада виділила на закупівлю вакцин 140 млн грн ( близько 1 млн доз).
Звертається до КМУ, щоб виділили Києву квоти на закупівлю вакцин безпосередньо у виробника.
Дозволили?
Ні.
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31.03.2021 21:57 Відповісти
Жах, яке у людей велике стадне бажання стати ГМО організмами. Навіщо вам та жижа?
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31.03.2021 22:04 Відповісти
1. Щоб жити.
2. Щоб подорожувати.
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31.03.2021 23:27 Відповісти
За всё время с начала этой фигни с китайским вирусом... живу себе, и не болею.
Ну а чтобы путешествовать, я просто подожду пару лет, пока перебесятся. А как надоест, то куплю.
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01.04.2021 05:41 Відповісти
Но вброс в сознание уже сделан, и теперь когда его будут вводить ни для кого это не будет неожиданностью - концепция окна Овертона
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31.03.2021 22:01 Відповісти
заражаются не в транспорте, идоты, люди продолжают больные выходить на работу, нет наказания за личный пофигизм, проблема в мозгах, больше всего пострадают неорганизованные народы.
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31.03.2021 22:46 Відповісти
это точно. Без бамбуковой палки по жопе ничего не будет.
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31.03.2021 23:47 Відповісти
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01.04.2021 07:33 Відповісти
говорю как есть.. живу на минском массиве.. рядом диагностический центр.. здоровая такая больничка и там станция скорой помощи куда ковидных свозят... не особая там движуха... год назад когда там ещё и 20 человек не лежало - побольше было... среди, скажем так, близких знакомых, за год заболело аж три человека.. один может даже и бреше..это у меня только так??
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01.04.2021 01:02 Відповісти
Живу на Воскресенке. Больница рядом. И тишина...
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01.04.2021 05:42 Відповісти
Про комендантську годину в Києві поки не йдеться, - заступник голови КМДА Прокопів - Цензор.НЕТ 4644
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01.04.2021 07:36 Відповісти
 
 