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Новини Конституційна криза
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Тупицький втратив статус судді КС і перестав бути суб'єктом з 27 березня, - Веніславський

Тупицький втратив статус судді КС і перестав бути суб'єктом з 27 березня, - Веніславський

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Олександр Тупицький вже не очолює КСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пояснив Веніславський, з моменту підписання указу президентом Тупицький перестав бути суддею КС, а будь-які його розпорядження не мають юридичної сили.

"Тупицький вже перестав бути суб'єктом з 27 березня 2021 року. Те, що людина себе вважає ще на цей час якимось посадовцем у КС - це питання не до мене. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді. Жодних юридичних наслідків будь-які його розпорядження, накази, директиви чи ще щось, не матимуть і не повинні мати", - сказав представник Зеленського.

Читайте також: Мене не звільнено. Зеленського вводять в юридичну оману, - Тупицький

Веніславський додав, що вже найближчими днями глава держави оголосить конкурс на зайняття вакантних посад у Конституційному Суді.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+19
бред сивого вениславского
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31.03.2021 21:34
+18
Ноу-хау в юриспруденции - отменить приказ о назначении человека на пост но оставить в силе все его решения на посту.
Трускавецкая школа)
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31.03.2021 21:42
+17
тупицький покидьок в суддівській рясі і без ряси тут ніхто не спорить, але чи отримає цей чмошник заслужене покарання за свої діяння це питання?
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31.03.2021 21:36
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"...зміниться влада..." А якої ж влади ви чекаєте, шановний? Невже опзж? Тоді з вами все ясно.
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01.04.2021 12:33 Відповісти
Схоже що я прихильник ОПЗЖ чи гниди Шарія?
Тим паче для мене загадка, а чим тупий Клоун не влаштовує зараз саме ОПЗЖ? Він руйнує Україну набагато швидше, ніж це робила армія *****.
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01.04.2021 13:25 Відповісти
бедолагу оторвали от кормушки!
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01.04.2021 10:27 Відповісти
Презумпція правомірності правочину. Якщо він явно не нікчемний, то усе ніштяк.
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01.04.2021 12:10 Відповісти
якого правочину, що значить явно не нікчемний, чи ти слова чуло, а куди і як тулити не знаєш? різницю між правочином і указом розумієш?
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02.04.2021 06:37 Відповісти
Залишається Конституційному Суду відмінити обрання Зеленського президентом. А шо?
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01.04.2021 12:34 Відповісти
Как-то всё это несерьёзно выглядит...
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01.04.2021 12:37 Відповісти
Просто Тупицкий не желает быть карманным.
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25.06.2021 19:12 Відповісти
зрада. тупиц легитимный, как и назначивший его янык!
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01.04.2021 15:36 Відповісти
Мне очень интересно а сколько заплатили Вам за Ваш комментарий ?
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25.06.2021 19:10 Відповісти
Борьба Зеленского с Тупицким, это из-за того, что Тупицкий отказался быть карманным судьёй у Зеленского, а работать как и положено судьёй КСУ.
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25.06.2021 19:08 Відповісти
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