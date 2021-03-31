Тупицький втратив статус судді КС і перестав бути суб'єктом з 27 березня, - Веніславський
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Олександр Тупицький вже не очолює КСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як пояснив Веніславський, з моменту підписання указу президентом Тупицький перестав бути суддею КС, а будь-які його розпорядження не мають юридичної сили.
"Тупицький вже перестав бути суб'єктом з 27 березня 2021 року. Те, що людина себе вважає ще на цей час якимось посадовцем у КС - це питання не до мене. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді. Жодних юридичних наслідків будь-які його розпорядження, накази, директиви чи ще щось, не матимуть і не повинні мати", - сказав представник Зеленського.
Веніславський додав, що вже найближчими днями глава держави оголосить конкурс на зайняття вакантних посад у Конституційному Суді.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
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Тим паче для мене загадка, а чим тупий Клоун не влаштовує зараз саме ОПЗЖ? Він руйнує Україну набагато швидше, ніж це робила армія *****.