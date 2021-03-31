Головні новини 31 березня: РФ відмовляється відновлювати режим тиші на Донбасі, у Києві вводять повний локдаун

Росія не хоче відновлювати режим тиші, транспорт у Києві буде за спецперепустками, всі чиновники країни оприлюднили декларації, - головні новини України 31 березня.

Росія відмовилася відновлювати режим тиші

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував з опівночі повернутися до дотримання "режиму тиші" на Донбасі. Росія відмовилася підтверджувати прихильність "режиму тиші" - мовляв, це і так задекларовано. Прессекретар Путіна Пєсков лякає "відновленням війни". Росія перекидає в окупований Крим військову техніку.

"Слуга народу" зібралася "валити з країни"

Журналісти зняли листування депутатки СН Анни Колесник з абонентом на ім'я Стас. "Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала нардепка. Тепер Колесник каже, що таким чином обговорювала плани поїхати за кордон відпочивати на травневі свята.

Рекорд смертей від COVID-19

За добу від коронавірусу померли 407 українців - це рекордна цифра. Госпіталізовано 5 558 осіб. Вчені прогнозують, що хвиля захворюваності піде на спад через тиждень-два.

У Києві буде локдаун

Столиця посилює карантинні обмеження з 5 квітня. У транспорт можна буде потрапити тільки за спецперепустками, дитсадки та школи закриють. Про введення комендантської години поки не йдеться, але якщо ситуація погіршиться, міська влада може розглянути і таку опцію.

Декларації чиновників

В останній день березня чиновники масово оприлюднили декларації. Президент Володимир Зеленський задекларував 22,7 млн ​​грн доходів, глава його Офісу Андрій Єрмак - 37 тис. грн зарплати на місяць і куплений рік тому "Мерседес" за 3 мільйони. Найбільш незвичайна декларація - у депутата Харківської міськради від ОПЗЖ Саіда Джавіда. Він задекларував африканського лева, який за зовнішніми ознаками, щоправда, більше схожий на левицю.