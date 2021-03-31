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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Головні новини 31 березня: РФ відмовляється відновлювати режим тиші на Донбасі, у Києві вводять повний локдаун

Головні новини 31 березня: РФ відмовляється відновлювати режим тиші на Донбасі, у Києві вводять повний локдаун

Росія не хоче відновлювати режим тиші, транспорт у Києві буде за спецперепустками, всі чиновники країни оприлюднили декларації, - головні новини України 31 березня.

Росія відмовилася відновлювати режим тиші

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував з опівночі повернутися до дотримання "режиму тиші" на Донбасі. Росія відмовилася підтверджувати прихильність "режиму тиші" - мовляв, це і так задекларовано. Прессекретар Путіна Пєсков лякає "відновленням війни". Росія перекидає в окупований Крим військову техніку.

"Слуга народу" зібралася "валити з країни"

Журналісти зняли листування депутатки СН Анни Колесник з абонентом на ім'я Стас. "Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала нардепка. Тепер Колесник каже, що таким чином обговорювала плани поїхати за кордон відпочивати на травневі свята.

Рекорд смертей від COVID-19

За добу від коронавірусу померли 407 українців - це рекордна цифра. Госпіталізовано 5 558 осіб. Вчені прогнозують, що хвиля захворюваності піде на спад через тиждень-два.

У Києві буде локдаун

Столиця посилює карантинні обмеження з 5 квітня. У транспорт можна буде потрапити тільки за спецперепустками, дитсадки та школи закриють. Про введення комендантської години поки не йдеться, але якщо ситуація погіршиться, міська влада може розглянути і таку опцію.

Декларації чиновників

В останній день березня чиновники масово оприлюднили декларації. Президент Володимир Зеленський задекларував 22,7 млн ​​грн доходів, глава його Офісу Андрій Єрмак - 37 тис. грн зарплати на місяць і куплений рік тому "Мерседес" за 3 мільйони. Найбільш незвичайна декларація - у депутата Харківської міськради від ОПЗЖ Саіда Джавіда. Він задекларував африканського лева, який за зовнішніми ознаками, щоправда, більше схожий на левицю.

Автор: 

декларація (1423) Зеленський Володимир (23946) Пєсков Дмитро (1642) росія (65336) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) Слуга народу (2813) Єрмак Андрій (1377) COVID-19 (19765) локдаун (339)


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Топ коментарі
+14
приїхали.....

Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун - Цензор.НЕТ 5508
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31.03.2021 22:01
+4
Стягують техніку до кордонів України. Масштаби вражають. В Європі оголосили вищу готовність.Хуйло множить бубочку на нуль
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31.03.2021 22:09
+4
Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун - Цензор.НЕТ 4642
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31.03.2021 22:11
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приїхали.....

Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун - Цензор.НЕТ 5508
показати весь коментар
31.03.2021 22:01 Відповісти
Чомусь ніхто не запитує "геніального музиканта" зі спущеними штанями...

Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
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31.03.2021 23:03 Відповісти
Стягують техніку до кордонів України. Масштаби вражають. В Європі оголосили вищу готовність.Хуйло множить бубочку на нуль
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31.03.2021 22:09 Відповісти
Кацапи вже прямим текстом говорять -" будєм баміть " , то може пора вже повернути війська на передову , і зброю .?? Зельоний мля , ти довго ще будеш чухатися ?? .
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31.03.2021 22:09 Відповісти
Главные новости 31 марта: РФ отказывается восстанавливать режим тишины на Донбассе, в Киеве вводят полный локдаун - Цензор.НЕТ 4642
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31.03.2021 22:11 Відповісти
Росія офіційно відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

Ось вам і перший результат перемовин про Україну без України.
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31.03.2021 22:27 Відповісти
Эта движуха полный ппц для Европы. Украина не покорится кацапам по-любому. По карайней мере украинцы не покорятся независимо от нашего правительства. Значит будет замес. Силы не равны. Это понятно всем. Значит будет изнурительный партизанский лонг. Дикий, безумный лонг не на один год. Возможно на десятилетие. Ну и соответственно Европа огребет во-первых беженцев так нехило. Ну а во-вторых горячий конфликт под боком. И это так - что приходит первое на ум навскидку. Печально все это.
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31.03.2021 22:46 Відповісти
Печаль была как мало дебилов бежали с воплями хоть поможем...я смотрела на них и говорила что ж вы делаете?рыдать будете.и я с вами..а мы посмеемся..уже два года..хочу спросить смешно????очень???
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31.03.2021 23:09 Відповісти
А собственно как на мой взгляд ничего и не изменилось в ситуации. Как было так и есть. Попробуйте меня убедить в обратном. Все ровно то же самое что было пять лет до этих двух лет. И это паскудно. Керманычи меняются - не меняется суть. И никто собственно не рыдает. Воспринимается все как есть. Печально было, печально есть. Как будет - вопрос остается открытым. Но рыдания нет. Как особо никто не питает надежды на наше руководство, если вдруг замес начнется. Так собственно и в 2014 было. По сути основную скрипку сыграли на тот момент добробаты. Собственно и сейчас, случись что, надежда на добровольцев и патриотов, коими наши власть имущие не являются.
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31.03.2021 23:18 Відповісти
Мендель про переговори Макрона, Путіна і Меркель заявила наступне: "Жодних рішень про Україну не можуть ухвалювати без України"

І на її місці, я сформулював би думку в іншій редакції, а саме: - "Питання долі Донбасу без української участі вирішити навряд чи вдасться - не ті зараз часи".

І хочу зразу ж зауважити, шо права лідерам всіх країн надаються їхніми виборцями та міжнародним правом, а не Мендельшою...

-По-перше: Україна, це не лише Зеленський... бо він скоріше її антипод - як за менталітетом, інтересами так і способом дій на забезпечення її істинних інтересів...

-По друге: з Зеленським вже ніхто не бажає не лише зустрічатися фізично , але й не бажає розмовляти практично ніхто- ні вороги України (Путін) , ні посередники (Макрон та Меркель), ні друзі (Байден). Це ознака його "авторитету та ваги" як керівника держави і характеристика здатності його і його політичної сили, результативності "розбудови ними" як самої України так і міжнародних стосунків (тобто - нуль без палички)

По третє - це ляпас не лише Зеленському, але й громадянам України, які й досі терплять над собою свавілля такого "керівництва"...

-По-четверте: відеоконференція Меркель - Путіна - Макрона... без участі Зеленського... це не "нормандський формат" !!!

По-п'яте - якщо й обговорювалися проблеми України - то не означає, що вони не мали на це права, як і переговори по Україні США з союзниками по НАТО - це їх суверенне право !

Шосте - як розцінювати РЕЗУЛЬТАТИ переговорів - час покаже...

а) якщо результатом відеоконференції стане пряма агресія росії в Україну, чи різке загострення росією ситуації на Донбасі - то це буде означати, що європейці дали на це "добро", тобто антиукраїнська змова... )хоча і Макрон і Меркель на словах за те, щоб на Донбасі "гармати мовчали"...
б) якщо відбудеться зниження військового протистояння - то це означатиме, що Меркель з Макроном хоч трішки, але осадили Путіна і зменшили його антиукраїнський угар...
в) якщо нічого не зміниться в поведінці росії, - означатиме, що осадити Путіна не вдалося, або що Українське питання не було в центрі їхньої уваги...

Хоча моя особиста думка, що ні Меркель ні Макрон не є прихильниками України (скоріше -навпаки) і що їх позиції далекі від позиції Байдена в плані допомоги Україні...

Час покаже...
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31.03.2021 23:11 Відповісти
 
 