Головні новини 31 березня: РФ відмовляється відновлювати режим тиші на Донбасі, у Києві вводять повний локдаун
Росія не хоче відновлювати режим тиші, транспорт у Києві буде за спецперепустками, всі чиновники країни оприлюднили декларації, - головні новини України 31 березня.
Росія відмовилася відновлювати режим тиші
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував з опівночі повернутися до дотримання "режиму тиші" на Донбасі. Росія відмовилася підтверджувати прихильність "режиму тиші" - мовляв, це і так задекларовано. Прессекретар Путіна Пєсков лякає "відновленням війни". Росія перекидає в окупований Крим військову техніку.
"Слуга народу" зібралася "валити з країни"
Журналісти зняли листування депутатки СН Анни Колесник з абонентом на ім'я Стас. "Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала нардепка. Тепер Колесник каже, що таким чином обговорювала плани поїхати за кордон відпочивати на травневі свята.
Рекорд смертей від COVID-19
За добу від коронавірусу померли 407 українців - це рекордна цифра. Госпіталізовано 5 558 осіб. Вчені прогнозують, що хвиля захворюваності піде на спад через тиждень-два.
У Києві буде локдаун
Столиця посилює карантинні обмеження з 5 квітня. У транспорт можна буде потрапити тільки за спецперепустками, дитсадки та школи закриють. Про введення комендантської години поки не йдеться, але якщо ситуація погіршиться, міська влада може розглянути і таку опцію.
Декларації чиновників
В останній день березня чиновники масово оприлюднили декларації. Президент Володимир Зеленський задекларував 22,7 млн грн доходів, глава його Офісу Андрій Єрмак - 37 тис. грн зарплати на місяць і куплений рік тому "Мерседес" за 3 мільйони. Найбільш незвичайна декларація - у депутата Харківської міськради від ОПЗЖ Саіда Джавіда. Він задекларував африканського лева, який за зовнішніми ознаками, щоправда, більше схожий на левицю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому на восьмому році війни і при загрозі радикальної ескалації - Україна не те що не замкнула наглухо свій кордон, а навіть не ввела візовий режим з росією ?!?
Ось вам і перший результат перемовин про Україну без України.
І на її місці, я сформулював би думку в іншій редакції, а саме: - "Питання долі Донбасу без української участі вирішити навряд чи вдасться - не ті зараз часи".
І хочу зразу ж зауважити, шо права лідерам всіх країн надаються їхніми виборцями та міжнародним правом, а не Мендельшою...
-По-перше: Україна, це не лише Зеленський... бо він скоріше її антипод - як за менталітетом, інтересами так і способом дій на забезпечення її істинних інтересів...
-По друге: з Зеленським вже ніхто не бажає не лише зустрічатися фізично , але й не бажає розмовляти практично ніхто- ні вороги України (Путін) , ні посередники (Макрон та Меркель), ні друзі (Байден). Це ознака його "авторитету та ваги" як керівника держави і характеристика здатності його і його політичної сили, результативності "розбудови ними" як самої України так і міжнародних стосунків (тобто - нуль без палички)
По третє - це ляпас не лише Зеленському, але й громадянам України, які й досі терплять над собою свавілля такого "керівництва"...
-По-четверте: відеоконференція Меркель - Путіна - Макрона... без участі Зеленського... це не "нормандський формат" !!!
По-п'яте - якщо й обговорювалися проблеми України - то не означає, що вони не мали на це права, як і переговори по Україні США з союзниками по НАТО - це їх суверенне право !
Шосте - як розцінювати РЕЗУЛЬТАТИ переговорів - час покаже...
а) якщо результатом відеоконференції стане пряма агресія росії в Україну, чи різке загострення росією ситуації на Донбасі - то це буде означати, що європейці дали на це "добро", тобто антиукраїнська змова... )хоча і Макрон і Меркель на словах за те, щоб на Донбасі "гармати мовчали"...
б) якщо відбудеться зниження військового протистояння - то це означатиме, що Меркель з Макроном хоч трішки, але осадили Путіна і зменшили його антиукраїнський угар...
в) якщо нічого не зміниться в поведінці росії, - означатиме, що осадити Путіна не вдалося, або що Українське питання не було в центрі їхньої уваги...
Хоча моя особиста думка, що ні Меркель ні Макрон не є прихильниками України (скоріше -навпаки) і що їх позиції далекі від позиції Байдена в плані допомоги Україні...
Час покаже...