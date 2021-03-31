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З 1 квітня в Україні збільшиться кількість безкоштовних медпослуг, - спікер НСЗУ Петрик

З 1 квітня в Україні збільшиться кількість безкоштовних медпослуг, - спікер НСЗУ Петрик

В Україні з 1 квітня почне діяти програма медичних гарантій на 2021 рік, яка передбачає кілька нових пакетів послуг для пацієнтів.

Подробиці розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" представниця пресслужби Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Христина Петрик, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 квітня почне діяти нова програма медичних гарантій, тобто вже відзавтра. Вона буде деталізована, розширена, враховуючи потреби пацієнта, тому що все, що робить Національна служба здоров'я – це укладає договори в інтересах пацієнтів, аби покращити їх фінансовий захист", - зазначила вона.

За словами Петрик, новацій буде кілька. Зокрема, додадуть декілька нових пакетів послуг – три з них будуть зовсім нові, а п'ять виокремлені з існуючих.

"Серед таких, наприклад, супровід пацієнтів із туберкульозом на первинній ланці. Це означає, що пацієнти, які мають туберкульоз і які не виділяють бактерії, можуть супроводжуватися у свого сімейного лікаря за умови, що такий сімейний лікар пройшов відповідне навчання, і що заклад, де цей лікар працює, має відповідний договір з нами на цю медичну послугу. Це зроблено, аби наблизити медичну допомогу до пацієнта, і для того, щоб пацієнт був менше стигматизований, аби уникнути довгих і невиправданих госпіталізацій, зокрема", - повідомила речниця НСЗУ.

Також вона розповіла, що серед нових пакетів буде медична допомога, яка надається мобільними психіатричними бригадами.

"Тут принцип дії схожий. Наша мета – наблизити допомогу до пацієнта і дати йому можливість лікуватися вдома, якщо в нього є така потреба. Як ми знаємо, після того, як пацієнт пролікувався у стаціонарі, і вже немає показів для госпіталізації, він може продовжити лікування на амбулаторному рівні", - пояснила Петрик.

Автор: 

медицина (2127) реформи (3207) НСЗУ (313)


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Топ коментарі
+11
Завтра у сцикуна та зєбілів їхнє свято, потрібно буде привітати! Що ж, ми не люди!
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31.03.2021 22:23
+9
С 1 апреля.....За дурнів нас маєш?

С 1 апреля в Украине увеличится количество бесплатных медуслуг, - спикер НСЗУ Петрик - Цензор.НЕТ 1238
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31.03.2021 22:21
+6
А з 01 січня 2022 - проблеми з виплатами по лікарняним...
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31.03.2021 22:17
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А з 01 січня 2022 - проблеми з виплатами по лікарняним...
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31.03.2021 22:17 Відповісти
шуткують мабуть...
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31.03.2021 22:19 Відповісти
Шутнік хєровий...
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31.03.2021 22:20 Відповісти
С 1 апреля.....За дурнів нас маєш?

С 1 апреля в Украине увеличится количество бесплатных медуслуг, - спикер НСЗУ Петрик - Цензор.НЕТ 1238
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31.03.2021 22:21 Відповісти
Завтра у сцикуна та зєбілів їхнє свято, потрібно буде привітати! Що ж, ми не люди!
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31.03.2021 22:23 Відповісти
Так и сегодня у них праздник - День Победы в первом туре.
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31.03.2021 22:37 Відповісти
Так у вас долги по существующим выплатам, а вы тупые сказки вещаете. Я хорошо знаю сколько десятков тысяч обошлось ваше "бесплатное" лечение ковида моей семье. И слава Богу, хоть не зря потратили.
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31.03.2021 22:23 Відповісти
Дебилы *** ...
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31.03.2021 22:25 Відповісти
бесплатное вскрытие?
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31.03.2021 22:36 Відповісти
Потрошат всех: хоть столетний, хоть хронически больной....Сатанизм какой-то! А родичи платят , хотят или нет и три официальные цены! Плюс порежут для трансплантации, изымут хрящи, склеру, роговицу и т.д.!
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31.03.2021 23:23 Відповісти
Чесно кажучи це відмивання державних коштів. Нема для народу безкоштовного нічого, все обман, самі себе обманють.
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31.03.2021 22:37 Відповісти
ВСІ болячки від поганого харчування та відсутності ЗУБІВ у більшості людей.
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31.03.2021 22:37 Відповісти
Мабуть всім давали зуб як і Зеля.
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31.03.2021 22:47 Відповісти
Заждіть,а які зі старих медуслуг ви вже оприходували, шо ми їхню безкоштовність не побачили?
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31.03.2021 22:49 Відповісти
на данный момент существует одна бесплатная услуга в нашей медицине - это измерение температуры на входе в поликлинику...
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31.03.2021 22:51 Відповісти
симейники будут в захвати!)))..зубы рвать бесплатно когда будут??))
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31.03.2021 22:54 Відповісти
Безкоштовно будуть видаляти тільки зуби ЗЄ. Він обіцяв(зуб даю)
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31.03.2021 23:16 Відповісти
А шо там по етому поводу в Конституции сказано? Или смыли при ремонте?
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31.03.2021 22:58 Відповісти
Это НСЗУ-чистый разводняк. Сражался с ними за "дегетализированные рецепты" и бесплатные лекарства для отца. Оказалось, что этот НСЗУ занимается только тремя типами болезней,электорнно и бесплатно-токо онкология ( шо оказалось брехней), кардиология и если не изменяет память-астма. Все остальное- за свой счет. Эти конторы разогнать бы, хоть денег сэкономили немнго бы.
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31.03.2021 23:16 Відповісти
Ну, астматикам там доволі коштовні інгалятори можна отримати, навіть сальбутамол - 2-3 на місяць - вже більше, ніж нічого. Гіпертонікам багато дешевих препаратів, чи допомагають - не знаю.
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31.03.2021 23:33 Відповісти
Наверное. Но сальбутамол не самое дорогое по сравнению с дифелерином-2000 грн за укол, раз в 3 месяца. Именно этот цитостатик колят при онкологии. Он должен быть, но его на Верховинной в Киеве почти никогда нет.
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01.04.2021 00:50 Відповісти
Все эти "бесплатные" процедуры просто удваивают цену для пациента! Зря Порошенко согласился на такую "реформу" , чем сильно попортил себе рейтинг....Доктор смерть его похоронила...
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31.03.2021 23:26 Відповісти
Вона взагалі не його "дівчинка". Все більше в цьому переконуюсь.
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31.03.2021 23:39 Відповісти
Опять Порошенко виноват... Согласился, не согласился - какая глупость...Не надоело одно и то же? Спать он вам не дает или отрабатываете свой гонорар?
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01.04.2021 08:34 Відповісти
Так и не понял. С 1 апреля начнёт действовать. Или начнут детализировать?. Я деталей подкину---есть у меня это.
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01.04.2021 00:46 Відповісти
Психов и туберкулезников по домам отпустить...... это такие шутки на 1 апреля... или реально?
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01.04.2021 03:31 Відповісти
конечный результат -лечение дома, под мудрым руководством семейного врача,т,е, -НИКАКОГО ЛЕЧЕНИЯ, одна из прекрасных реформ
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01.04.2021 06:41 Відповісти
как вы все хотите всё бесплатно. сначала добейтесь чтобы на здравозахоронение выделили хотя бы 7% бюджета, а не 3%. хотите из гавна конфетку
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01.04.2021 08:20 Відповісти
А созданы ли и, главное, утверждены ли самой НСЗУ в стране мобильные психиатрические бригады? И где они, в каких городах? Может это первоапрельская шутка от НСЗУ....
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01.04.2021 08:29 Відповісти
Там хоч уявляють собі, що таке "протягнути" через курси по туберкульозу всіх сімейних лікарів? (Обов"язкова умова, щоб туберкульозні хворі "проводились" у сімейного лікаря). І які умови і вимоги, щоб територіальні ЛПЗ підписали договір з НСЗУ ("з нами", як вона виразилась) на обслуговування туберкульозників?
Це не приближення меддопомоги до пацієнта, а з кождим таким (ідіотським) рішенням все більша і більша її недоступність. Власне, для цього ця т.з "реформа" і задумана - все запутати і ускладнити і тим самим скоротити видатки держави на галузь охорони здоров"я і перекласти цей тягар на плечі населення...
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01.04.2021 08:57 Відповісти
Там хоч уявляють собі, що таке "протягнути" через курси по туберкульозу всіх сімейних лікарів? (Обов"язкова умова, щоб туберкульозні хворі "проводились" у сімейного лікаря). І які умови і вимоги, щоб територіальні ЛПЗ підписали договір з НСЗУ ("з нами", як вона виразилась) на обслуговування туберкульозників?
Це не приближення меддопомоги до пацієнта, а з кождим таким (ідіотським) рішенням все більша і більша її недоступність. Власне, для цього ця т.з "реформа" і задумана - все запутати і ускладнити і тим самим скоротити видатки держави на галузь охорони здоров"я і перекласти цей тягар на плечі населення...
показати весь коментар
01.04.2021 09:09 Відповісти
 
 