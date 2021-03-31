З 1 квітня в Україні збільшиться кількість безкоштовних медпослуг, - спікер НСЗУ Петрик

В Україні з 1 квітня почне діяти програма медичних гарантій на 2021 рік, яка передбачає кілька нових пакетів послуг для пацієнтів.

Подробиці розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" представниця пресслужби Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Христина Петрик, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 квітня почне діяти нова програма медичних гарантій, тобто вже відзавтра. Вона буде деталізована, розширена, враховуючи потреби пацієнта, тому що все, що робить Національна служба здоров'я – це укладає договори в інтересах пацієнтів, аби покращити їх фінансовий захист", - зазначила вона.

За словами Петрик, новацій буде кілька. Зокрема, додадуть декілька нових пакетів послуг – три з них будуть зовсім нові, а п'ять виокремлені з існуючих.

"Серед таких, наприклад, супровід пацієнтів із туберкульозом на первинній ланці. Це означає, що пацієнти, які мають туберкульоз і які не виділяють бактерії, можуть супроводжуватися у свого сімейного лікаря за умови, що такий сімейний лікар пройшов відповідне навчання, і що заклад, де цей лікар працює, має відповідний договір з нами на цю медичну послугу. Це зроблено, аби наблизити медичну допомогу до пацієнта, і для того, щоб пацієнт був менше стигматизований, аби уникнути довгих і невиправданих госпіталізацій, зокрема", - повідомила речниця НСЗУ.

Також вона розповіла, що серед нових пакетів буде медична допомога, яка надається мобільними психіатричними бригадами.

"Тут принцип дії схожий. Наша мета – наблизити допомогу до пацієнта і дати йому можливість лікуватися вдома, якщо в нього є така потреба. Як ми знаємо, після того, як пацієнт пролікувався у стаціонарі, і вже немає показів для госпіталізації, він може продовжити лікування на амбулаторному рівні", - пояснила Петрик.