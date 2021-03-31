Депутату Коростенської міськради від "СН" Недашківському бризнули в обличчя сльозогінним газом
Двоє невідомих у медичних масках підстерегли його вранці в під'їзді, оббризкали сльозогінним газом і спробували побити. Прокуратура почала справу.
Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє невідомих чоловіків у масках зустріли Андрія Недашківського в під'їзді будинку близько 8:00, застосували газовий балончик і намагалися побити. Така виклична поведінка наводить на думку, що злочинці мають покровителів у місцевій владі, а тому впевнені в безкарності", - розповіли в "слузі народу".
Сам Недашківський вважає, що напад пов'язаний з його позицією щодо проблеми вивезення сміття в місті. Він пообіцяв, що напад не змусить його змінити думку.
Прокуратура почала справу за статтею про хуліганство. Нападникам, якщо їх затримають, загрожує до 4 років позбавлення волі або до 5 років її обмеження.
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сейчас самое благодатное время для борьбы с коррупцией народными методами
хотя, Антошка Геращенко завтра разместит фотопортреты преступников в медицинских масках
Что же им помешало его избить? Похоже на мусорскую ложь
- А що, більше зубів у нього не було?"
шо б у них ручки не болели....
вам нужно срочно сваливать из страны
вас как раз на пять плацкартных вагонов
тикайте так, будто вас не догонят
Сразу после пандемии..зеленым срака