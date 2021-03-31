Депутату Коростенської міськради від "СН" Недашківському бризнули в обличчя сльозогінним газом

Двоє невідомих у медичних масках підстерегли його вранці в під'їзді, оббризкали сльозогінним газом і спробували побити. Прокуратура почала справу.

Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє невідомих чоловіків у масках зустріли Андрія Недашківського в під'їзді будинку близько 8:00, застосували газовий балончик і намагалися побити. Така виклична поведінка наводить на думку, що злочинці мають покровителів у місцевій владі, а тому впевнені в безкарності", - розповіли в "слузі народу".

Сам Недашківський вважає, що напад пов'язаний з його позицією щодо проблеми вивезення сміття в місті. Він пообіцяв, що напад не змусить його змінити думку.

Прокуратура почала справу за статтею про хуліганство. Нападникам, якщо їх затримають, загрожує до 4 років позбавлення волі або до 5 років її обмеження.