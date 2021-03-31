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Новини
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Депутату Коростенської міськради від "СН" Недашківському бризнули в обличчя сльозогінним газом

Депутату Коростенської міськради від

Двоє невідомих у медичних масках підстерегли його вранці в під'їзді, оббризкали сльозогінним газом і спробували побити. Прокуратура почала справу.

Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє невідомих чоловіків у масках зустріли Андрія Недашківського в під'їзді будинку близько 8:00, застосували газовий балончик і намагалися побити. Така виклична поведінка наводить на думку, що злочинці мають покровителів у місцевій владі, а тому впевнені в безкарності", - розповіли в "слузі народу".

Сам Недашківський вважає, що напад пов'язаний з його позицією щодо проблеми вивезення сміття в місті. Він пообіцяв, що напад не змусить його змінити думку.

Прокуратура почала справу за статтею про хуліганство. Нападникам, якщо їх затримають, загрожує до 4 років позбавлення волі або до 5 років її обмеження.

Автор: 

прокуратура (3685) сльозогінний газ (19) Слуга народу (2813) Житомирська область (1267)


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Топ коментарі
+24
Интересно,,,,, Рада соберется или СНБО........
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31.03.2021 22:27
+13
"Куме, ти знаєш, що вчора "слузі народу" вибили три зуби?
- А що, більше зубів у нього не було?"
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31.03.2021 22:34
+6
Народ отпустил лещей слуге. Плохо служил значит.
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31.03.2021 22:50
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Интересно,,,,, Рада соберется или СНБО........
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31.03.2021 22:27 Відповісти
оба трое.
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31.03.2021 22:41 Відповісти
двое в медицинских масках....
сейчас самое благодатное время для борьбы с коррупцией народными методами
хотя, Антошка Геращенко завтра разместит фотопортреты преступников в медицинских масках
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31.03.2021 22:52 Відповісти
Ні! Скличуть позачергове засідання Ради монозебілів.
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31.03.2021 23:09 Відповісти
То пес на п'яного зебіла посцяв в під'їзді
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31.03.2021 23:11 Відповісти
СНБО заняты дверью 😏🤣
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31.03.2021 23:37 Відповісти
применили газовый баллончик и пытались избить (c)

Что же им помешало его избить? Похоже на мусорскую ложь
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31.03.2021 22:28 Відповісти
побрезговали...
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31.03.2021 22:47 Відповісти
Не хотели просто руки свои марать, об эту депутатскую дебильную морду...
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31.03.2021 23:23 Відповісти
Депутату Коростенского горсовета от "СН" Недашковскому брызнули в лицо слезоточивым газом - Цензор.НЕТ 7753
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31.03.2021 22:29 Відповісти
А в западло сказать, что Коростень - райцентр Житомирской области...
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31.03.2021 22:29 Відповісти
Сумно. Епоха клоунів навіть з письменника зробила "ботаючого по фєнє гопоту"...
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31.03.2021 22:35 Відповісти
Фэня! Я не "ботаю", а є Заслуженим журналістом України, автором 70 книг з історії і краєзнавства, І ненавість до Президента не виправдовує сумнівні коментарі хоча я сам його не люблю... Причому тут клоуни, хоча швидше за все це зоологія.... Або намагання всіх за все "мочить в сортире"". Це нагадує вам персонаж всея Русі кегебіста?
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01.04.2021 00:16 Відповісти
"Куме, ти знаєш, що вчора "слузі народу" вибили три зуби?
- А що, більше зубів у нього не було?"
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31.03.2021 22:34 Відповісти
применили вызывающее поведение...- фулиганы!
шо б у них ручки не болели....
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31.03.2021 22:41 Відповісти
Народ отпустил лещей слуге. Плохо служил значит.
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31.03.2021 22:50 Відповісти
а потому что маски купили не по 1,8 а по 5 грн. их бы всех новичком окропить, прямо когда на сессию соберуться...
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31.03.2021 23:01 Відповісти
Добрі у нас люди... А могли просто вбити...
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31.03.2021 23:11 Відповісти
та е трохи "занадто"....
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31.03.2021 23:19 Відповісти
Ще не вечір 😅
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31.03.2021 23:40 Відповісти
клоуны, рестораторы, воры и звездуны
вам нужно срочно сваливать из страны
вас как раз на пять плацкартных вагонов
тикайте так, будто вас не догонят
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31.03.2021 23:47 Відповісти
Скоро этих упырей вместе с зеЛяй будем будут отлавливать и п#здить по всей Украине.
Сразу после пандемии..зеленым срака
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31.03.2021 23:53 Відповісти
Кислотою треба
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01.04.2021 01:30 Відповісти
Мабуть йшов без маски до припаркованого на тротуарі автомобіля з метою десь на окраїні в сухій траві спалити смартфона щоб не служити в армії ради х.йла миру.За то і потравили газом і надавали лящів з підсрачниками небайдужі громадяни...А сміття можете забирати в свою партію.
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01.04.2021 07:27 Відповісти
 
 