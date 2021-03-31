Мінцифри створює портал для чиновників, де відображатиметься місце реєстрації людини, - Федоров
Місце реєстрації в мобільному додатку "Дія" змінюватиметься за кілька хвилин.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Зміна місця реєстрації? Все в режимі реального часу. Це забирає лічені хвилини після того, як змінилася інформація в реєстрі. "Дія" відображає те, що в реєстрі. Якщо людина змінила місце реєстрації, в реєстрі змінюється інформація, відображається через кілька хвилин у "Дії". Наприклад, я отримав ID-картку, через 2-3 хвилини вийшов з ЦНАПУ, і в мене вже з'явився паспорт у смартфоні. До речі, хотів сказати, що ми цей папірець будемо прибирати поступово, вирішувати цю незручність. Ми перекладаємо зобов'язання перевіряти онлайн вашу прописку на державні органи та місцеве самоврядування", - заявив Федоров.
За його словами, Мінцифри створює портал для чиновників, "де вони зможуть дивитися самі прописку людини, і не потрібно буде тягати з собою цей паперовий документ".
"Поки ми не запустили в квітні зміну місця реєстрації, сьогодні ви бачите в "Дії" ту, яка була на той час, коли ви отримували закордонний паспорт або ID-картку. А змінюватися вона почне після того, як ми запустимо електронну зміну місця реєстрації, це буде наприкінці квітня. Сьогодні ви бачите прописку, яка була у вас на момент отримання документів", - додав міністр.
Нагадаємо, віцепрем'єрміністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров очікує, що послуга з онлайн-реєстрації місця проживання до кінця року запрацює по всій країні.
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И ни о какой "громадська організація" даже и упомининия нет. От слова совсем. Типичный сервис "Дии". Абсолютно. Так что с 1 апреля тебя, недолугое чудо. Как-раз сегодня твой день.
Читаємо інформацію за посиланням:
Технічне відкриття центру відбулося 28 травня 2020 року, а офіційне 1 липня 2020 року.
Центр розміщений за адресою м. Харків, вул. Сумська, 65.
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Центр створений за підтримки Visa та Huawei та оперується ГО "Консультаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу".
ГОшка дала в штангу, найняла на бабло Visa та Huawei сисадміна, який зареєстрував сайтик (на домені .com хто завгодно може нареєструвати купу клонів, фішинг так і працює) в Московії, чим дала привід ботам, на зразок тебе, розганяти зраду в кожній темі. Взагалі, для наших грантових ГОшок це звична справа наймати всяких профанів, у нас навіть прем'єр-міністр-профан був з такої ГОшки. Як тільки пильні громадяни побачили, ГОшці дали сторіночку на нормальному сайті, business.diia.gov.ua. От і вся зрада.
https://business.diia.gov.ua/kharkiv
Упоротого или читать не научили, или бельки повылазили и не видно?
Кем конкретно оперуется государственный сервис в Харькове и кто и почему конкретно разместил сайт государственного сервиса в Раше мне абсолютно фиолетово. Пусть тупые разбираются между собой. Но факт от этого не перестанет быть фактом -- люди, которые регистрировались в этом государственном сервисе до поднятия шума, отправляли свою информацию в Рашу. Больше ничего знать не нужно.
Вот нынешняя ссылка Дия Бизнес Харьков. На которую переходишь через 3 ссылки на предыдущем хостинге . Именно та-же самая Дия Бизнес Харьков с теми-же лого
https://business.diia.gov.ua/kharkiv
Где здесь упоминание, что это сайт ГО, а не государственного сервиса? Где здесь упоминание что сайт не несёт ответственности за переданную ему информацию.
И когда я записывался на получение биомертики, мне было абсолютно незачем знать кто там в очереди передо мной и как их зовут.. Мне назначали день, конкретное время и номер моего приглашения. Все остальное абсолютно не важно.
Проблем со временем и местом в очереди нет, пока очередь маленькая. Но если взять вакцинацию и очередь - в сотни тысяч, манипуляции с местом в очереди вполне возможны, даже реальны, если нет открытого списка. Поверьте, очень скоро скепсис по отношению вакцинирования сменится потоком желающих привиться, которые будут бурно и безрезультатно выяснять своё место в очереди.
почему не хранить информацию прямо в чипе и обязать всех принимать эту инфу. считыватели в каждом смартфоне есть и по отдельности за копейки