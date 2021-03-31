Мінцифри створює портал для чиновників, де відображатиметься місце реєстрації людини, - Федоров

Місце реєстрації в мобільному додатку "Дія" змінюватиметься за кілька хвилин.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Зміна місця реєстрації? Все в режимі реального часу. Це забирає лічені хвилини після того, як змінилася інформація в реєстрі. "Дія" відображає те, що в реєстрі. Якщо людина змінила місце реєстрації, в реєстрі змінюється інформація, відображається через кілька хвилин у "Дії". Наприклад, я отримав ID-картку, через 2-3 хвилини вийшов з ЦНАПУ, і в мене вже з'явився паспорт у смартфоні. До речі, хотів сказати, що ми цей папірець будемо прибирати поступово, вирішувати цю незручність. Ми перекладаємо зобов'язання перевіряти онлайн вашу прописку на державні органи та місцеве самоврядування", - заявив Федоров.

За його словами, Мінцифри створює портал для чиновників, "де вони зможуть дивитися самі прописку людини, і не потрібно буде тягати з собою цей паперовий документ".

"Поки ми не запустили в квітні зміну місця реєстрації, сьогодні ви бачите в "Дії" ту, яка була на той час, коли ви отримували закордонний паспорт або ID-картку. А змінюватися вона почне після того, як ми запустимо електронну зміну місця реєстрації, це буде наприкінці квітня. Сьогодні ви бачите прописку, яка була у вас на момент отримання документів", - додав міністр.

Нагадаємо, віцепрем'єрміністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров очікує, що послуга з онлайн-реєстрації місця проживання до кінця року запрацює по всій країні.