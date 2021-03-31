Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору
За 2020 рік Петро Порошенко задекларував 222 млн грн доходу. 214 млн із них склали дивіденди, 7 млн - відсотки по депозитах.
Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко, в 2020 році суттєво не змінилася. Придбання фондом "Прайм ессетс кепітал" телеканалу "Прямий" відбулося вже 2021 році і відобразиться при подачі наступної літньої електронної декларації", - сказано в повідомленні пресслужби.
Витрати Порошенка минулого року становили 79 млн грн, понад 30 млн з цієї суми він витратив на адвокатів, які захищають його у більш ніж 50 кримінальних справах.
У пресслужбі "ЄС" зазначили, що Порошенко витратив близько 150 млн грн на благодійність, направивши їх на боротьбу з епідемією коронавірусу. У декларації ці витрати не відображені - цього не передбачає закон.
"Петро Порошенко змушений зберігати готівкою 51 млн доларів і 423 млн гривень, які раніше були розміщені на депозитах і працювали на кредитування української економіки. Однак, унаслідок політичних репресій і постійних спроб влади заарештувати активи Порошенка, він вжив заходів для захисту свого майна і скористався законним правом зняти гроші з рахунків", - зазначили в "Європейській Солідарності".
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А в тих, хто колись мав "друзів"-зеботів - одні втрати. Деякі вже роками тут не з'являються... Мабуть ковід забрав чи покращень не витримали?
Тогда вопрос - какой город Донбаса был отвоёван без участия добровольцев? Назовите хоть один...
Второй вопрос - почему юридический статус "военное положение" при принятии Томоса ввести можно, а при прямом использовании российской армии под Илловайском, нет?
Как, лично Порошенко, останавливал Путина? Назначив переговорщиком медведчука?
По Мертвечуку - не ври снова, бо Мертвечука протолкнула МЕРКЕЛЬ, а не Порох.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/711989.html Фонд Порошенка і волонтери передали до лікарень 50 кисневих концентраторів
НДС является налогом? Он учтён? Ибо если 222 миллиона только дохода, то Прибавочной стоимости будет гораздо больше... Но допустим прибавочная стоимость - 222 миллиона...
Какая ставка НДС? 20%. Несложно вычислить, что НДС должен превысить 23 миллиона более чем вдвое! Это только НДС.
Теперь налог на прибыль...
Тут есть бухгалтера, способные предоставить аналитику? Ибо у меня складывается впечатление, что Порошенко не платит налогов по Закону! Если бы в стране платилось 10% от прибыли, то в н6ашу офшорную зону завелись бы деньги со всего мира! Олигархи не платят налогов, получается!
Продолжение следует...
Но шоколадку заслужил...
НДС и пр. налоги оплачивают его юрлица. Зебилы, зебилы...
потому, при слове Порох и millioni
они входят в stupor
и течёт sluna
Причем, что забавно, в любой теме с Порохом всплывает масса "левых" аккаунтов.
При это одни из них начинают поносить Пороха, а другие яростно защищать.
По стилю изложения возникает иллюзия, что с тезисами "за" и "против" выступает собственно один и тот же тролль. А когда в это ж-ж-ж удается вовлечь постороннего, то для тролля это вообще праздник. Деньги не пахнут? Как по мне от всего этого воняет ху*лом...
Оказывается, и через 2 года президентства Зеленский владеет 4 оффшорными компаниями:Британские Виргинские острова - Меджиритано Венчурес ЛТД. Кипр - Вилхар Холдинг Лимитед. Кипр - Эльдоранте лимитед. Белиз - Фильм Херитейдж инк.
Президент Украины является единственным главой государства в Европе, который обладает оффшорами, что используют для того, чтобы скрывать средства от налогообложения. Такие методы свойственно олигархам, которые пытаются на все мзарабаотать и обмануть государство. «Антикоррупционеры, дорогие вы наши, вам ничего не жмет? Вопрос к Виталию Шабунину и его Центру Противодействия Коррупции. Я еще не забыл тех возгласов, которые неслись, когда Порошенко зарегистрировал неработающий оффшор для продажи «Рошен». Чего молчите сейчас - все устраивает?»
А все просто: они творят свои делишки, а чтоб их не посадили, нанимают кучу адвокатов и подкупают чиновников. А на это нужно очень много денег: Порошенко на адвокатов потратил 30млн.
Так и идёт этот круг: украл - откупился. Хорошо живут чиновники у власти, олигархи, судьи и адвокаты.
А все остальные украинцы на них работают.
цэ политычни рэпрэсии!
510 кг баксов купюрами по 100.
и ещё 4 тонны! гривень купюрами по 100.
это 37-год, ГУЛАГ!