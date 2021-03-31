Порошенко задекларував 222 млн грн доходу і сплатив понад 23 млн грн податків і військового збору

За 2020 рік Петро Порошенко задекларував 222 млн грн доходу. 214 млн із них склали дивіденди, 7 млн ​​- відсотки по депозитах.

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко, в 2020 році суттєво не змінилася. Придбання фондом "Прайм ессетс кепітал" телеканалу "Прямий" відбулося вже 2021 році і відобразиться при подачі наступної літньої електронної декларації", - сказано в повідомленні пресслужби.

Витрати Порошенка минулого року становили 79 млн грн, понад 30 млн з цієї суми він витратив на адвокатів, які захищають його у більш ніж 50 кримінальних справах.

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У пресслужбі "ЄС" зазначили, що Порошенко витратив близько 150 млн грн на благодійність, направивши їх на боротьбу з епідемією коронавірусу. У декларації ці витрати не відображені - цього не передбачає закон.

"Петро Порошенко змушений зберігати готівкою 51 млн доларів і 423 млн гривень, які раніше були розміщені на депозитах і працювали на кредитування української економіки. Однак, унаслідок політичних репресій і постійних спроб влади заарештувати активи Порошенка, він вжив заходів для захисту свого майна і скористався законним правом зняти гроші з рахунків", - зазначили в "Європейській Солідарності".