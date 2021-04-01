Спецперепустки на проїзд у транспорт видадуть медикам, поліцейським, військовим і комунальникам, - заступник голови КМДА Поворозник

Порядок видачі спецперепусток для користування транспортом Київська міськадміністрація визначить завтра. За три дні, що залишилися до локдауну, пропусками збираються забезпечити всіх, кому вони передбачені.

Про це в ефірі ТСН заявив перший заступник голови міської державної адміністрації Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, коли і скільки заплановано видати спеціальних перепусток на транспорт.

"1 квітня, після засідання міської комісії, яка затвердить відповідне рішення, буде зазначено порядок отримання перепусток для (насамперед) працівників критичної інфраструктури: це стосується медицини, транспорту, соціальних працівників, житлово-комунального господарства, рятувальників, військових та поліції. Перевозити пасажирів буде громадський транспорт, який від 5 квітня переходить у спеціальний режим роботи", - розповів чиновник.

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Водночас він наголосив, що вся транспортна інфраструктура міста працюватиме, але тільки для пасажирів зі спеціальними перепустками.

"Підприємці отримуватимуть перепустки в департаменті підприємництва міської адміністрації, медична галузь - у департаменті медицини в районних адміністраціях. У нас уже є відпрацьовані правила видачі перепусток, вся інформація буде опублікована. За три дні ми зможемо забезпечити перепустками всіх, хто від ранку 5 квітня має вийти на роботу для забезпечення життєдіяльності міста", - зазначив заступник голови КМДА.