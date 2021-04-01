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Новини Коронавірус і карантин
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Спецперепустки на проїзд у транспорт видадуть медикам, поліцейським, військовим і комунальникам, - заступник голови КМДА Поворозник

Спецперепустки на проїзд у транспорт видадуть медикам, поліцейським, військовим і комунальникам, - заступник голови КМДА Поворозник

Порядок видачі спецперепусток для користування транспортом Київська міськадміністрація визначить завтра. За три дні, що залишилися до локдауну, пропусками збираються забезпечити всіх, кому вони передбачені.

Про це в ефірі ТСН заявив перший заступник голови міської державної адміністрації Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, коли і скільки заплановано видати спеціальних перепусток на транспорт.

"1 квітня, після засідання міської комісії, яка затвердить відповідне рішення, буде зазначено порядок отримання перепусток для (насамперед) працівників критичної інфраструктури: це стосується медицини, транспорту, соціальних працівників, житлово-комунального господарства, рятувальників, військових та поліції. Перевозити пасажирів буде громадський транспорт, який від 5 квітня переходить у спеціальний режим роботи", - розповів чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 5 квітня Київ посилює карантин: транспорт тільки за спецперепустками, закривають дитсадки та школи

Водночас він наголосив, що вся транспортна інфраструктура міста працюватиме, але тільки для пасажирів зі спеціальними перепустками.

"Підприємці отримуватимуть перепустки в департаменті підприємництва міської адміністрації, медична галузь - у департаменті медицини в районних адміністраціях. У нас уже є відпрацьовані правила видачі перепусток, вся інформація буде опублікована. За три дні ми зможемо забезпечити перепустками всіх, хто від ранку 5 квітня має вийти на роботу для забезпечення життєдіяльності міста", - зазначив заступник голови КМДА.

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2372) Київ (19525) транспорт (1396) Поворозник Микола (130) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+4
Завтра на OLX можно будет купить
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01.04.2021 00:05
+4
да...харошая у етих пипитарасов работа...еще и бабки им плотят в миллионах..21 век на дворе...а они карантин...как в 17....блин как надоели...и почему ети сссуки болеют ковид в легкой форме????а народ в тяжелой???видно действительно БОГА нет.
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01.04.2021 00:26
+3
Дійсно, щось не чути, щоб десь власть-імущі на апаратах ШВЛ тижнями в реанімаціях лежали та масово від коронавірусу вимирали. Щось тут дійсно не так...
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01.04.2021 00:38
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Завтра на OLX можно будет купить
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01.04.2021 00:05 Відповісти
А в лоховозках можно и без пропусков?
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01.04.2021 00:06 Відповісти
и коней запускайте..
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01.04.2021 00:12 Відповісти
да...харошая у етих пипитарасов работа...еще и бабки им плотят в миллионах..21 век на дворе...а они карантин...как в 17....блин как надоели...и почему ети сссуки болеют ковид в легкой форме????а народ в тяжелой???видно действительно БОГА нет.
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01.04.2021 00:26 Відповісти
Дійсно, щось не чути, щоб десь власть-імущі на апаратах ШВЛ тижнями в реанімаціях лежали та масово від коронавірусу вимирали. Щось тут дійсно не так...
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01.04.2021 00:38 Відповісти
Бог есть, но для тебя нет...
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01.04.2021 01:04 Відповісти
да понимаю я..скотыняка я...Но тогда если так--ЭТО ЗНАЧИТ НЕ БОГ.а химия чавкающих гадюк
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01.04.2021 04:43 Відповісти
Больше бюрократии богу бюрократии.
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01.04.2021 00:37 Відповісти
Квартальный режим смертельно боится Майдана.
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01.04.2021 00:37 Відповісти
Майдан жоден карантин не зупинить !!!)))
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01.04.2021 00:40 Відповісти
Очень много крови может быть, к сожалению.
Эти отморозки - не Янук. Эти ради своей власти могут Киев бомбить начать.
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01.04.2021 00:51 Відповісти
Засцат,очко не залізне !!!)))
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01.04.2021 00:54 Відповісти
Не знаю. Побачимо.
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01.04.2021 01:06 Відповісти
Сейчас Майдан не нужен. И дело не в карантине. Сейчас надо определить кто возглавит страну после зебила. А ему уже чуток осталось за узурпацию власти и нарушение Конституции
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01.04.2021 07:57 Відповісти
І де в цих діях шось від карантину?
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01.04.2021 01:01 Відповісти
Та нема нiчого.
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01.04.2021 01:06 Відповісти
А разве объявили локдаун в Киеве? Если да, то до какого числа? Перекрытие транспорта, в том числе метро, это автоматический локдаун для предприятий.
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01.04.2021 01:29 Відповісти
вы не знаете.....и шо если перекроют транспорт то народ вылечат от лохдауна и какого то странного ковида...???
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01.04.2021 05:09 Відповісти
смотрм на Раду и КМУ как на большое скопление особей в несколько тысяч коллектив . Как на экперемент по последствиям ковида за год. И что, кто то умер или сейчас в больнице лежит под апаротом? Ковидом прикрывают свою недолугисть и мародерство, в этом суть лохдаунов неспроиожнои влады.
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01.04.2021 05:27 Відповісти
А работникам торговли? А сотрудникам ДСНС? Амбулаторным больным? А персоналу предприятий критической инфраструктуры?
Зебилы остаются дебилами...
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01.04.2021 07:51 Відповісти
Як колись адік жовті маґендовід пришивав ,тепер пєдалік кольорові нашивки з короною буде видавати.
Різниця в тому що адік здриснув, а пєдалік не встигне, бо задовго роздумує!
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01.04.2021 09:06 Відповісти
Спасибо за локдаун всем идиотам, котрым в метро и маршрутках было лень нос под маску спрятать.
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01.04.2021 10:25 Відповісти
Толку с этих масок. Год их носят без толку. Чехи вон уже по две сразу носят, и какой результат?
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01.04.2021 11:04 Відповісти
Посмотри как тайваньцы маски носят. И на результат.
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01.04.2021 12:31 Відповісти
Посмотрел. Результат хуже чем в Танзании, которая вообще херит карантинные ограничения и сейчас в зеленой зоне в отличии от тайваня
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01.04.2021 12:38 Відповісти
Ага, перестали публиковать статистику и сразу "пабедили" коронавирус. Причем, президент Танзании победил его посмертно.
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01.04.2021 13:03 Відповісти
Чел прожил жизнь и умер от болезни сердца ( это на самом деле самая частая причина смерти, а не вирус) в свой 61 годик. Один из моих одноклассников умер от сердечной недостаточности еще 30 лет назад когда ему 20 было. Тоже, наверное, маску не носил...
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01.04.2021 13:17 Відповісти
Ну, раз ты веришь, что в Танзании победили ковид паротерапией и молитвами, и после 8 мая там ни одного ***** ковида, то можешь верить и в остальные сказки.
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01.04.2021 13:41 Відповісти
В сказки верит как раз тот кто верит во всемогущую маску, спасающюю мир от суперсмертельного ковида
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01.04.2021 18:32 Відповісти
 
 