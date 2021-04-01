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Новини
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Вибори на Прикарпатті: на 87 окрузі "мінували" виборчу дільницю, - "слуга народу" Корнієнко.

Вибори на Прикарпатті: на 87 окрузі

Політична партія "Слуга народу" заявляє, що на Прикарпатті невідомі "замінували" дільницю, на якій впевнено лідирує її кандидат Василь Вірастюк.

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"На Івано-Франківщині, де минулої неділі відбувалися довибори в парламент, тривають брудні політичні ігри - заміновано виборчу дільницю №260329. Оновлена окружна виборча комісія взялася до виконання обов‘язків і це лякає політичних шулерів", - цитує пресслужба слова Корнієнка.

У партії припустили, що повідомлення про мінування її політичні конкуренти можуть використати для "махінацій і псування виборчих бюлетенів".

Також читайте: Довибори в Раду: ЦВК змінила голову ОВК № 87 на Прикарпатті, комісія знову пішла на перерву

Автор: 

Вірастюк Василь (75) вибори (6694) мінування (1218) Івано-Франківська область (952) Слуга народу (2813) Корнієнко Олександр (666)


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выход из ситуации - дуэль.. или трюэль..
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01.04.2021 00:27 Відповісти
Борьба левого Бениного кармана с правым его-же карманом. А шоу какое !
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01.04.2021 00:30 Відповісти
Циркова вистава триває !!!))
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01.04.2021 00:37 Відповісти
Пусть считают поляки мали словаки, пригласите! Мали под камерами только не плюсов!
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01.04.2021 06:55 Відповісти
Це мабуть Кіля Бімба, він колись метро мінував. Всі "слугам" заважають ліпувати.
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01.04.2021 08:08 Відповісти
Корниенко сам или с корабельной сосной развлекается ?
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01.04.2021 08:42 Відповісти
 
 