Вибори на Прикарпатті: на 87 окрузі "мінували" виборчу дільницю, - "слуга народу" Корнієнко.
Політична партія "Слуга народу" заявляє, що на Прикарпатті невідомі "замінували" дільницю, на якій впевнено лідирує її кандидат Василь Вірастюк.
Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.
"На Івано-Франківщині, де минулої неділі відбувалися довибори в парламент, тривають брудні політичні ігри - заміновано виборчу дільницю №260329. Оновлена окружна виборча комісія взялася до виконання обов‘язків і це лякає політичних шулерів", - цитує пресслужба слова Корнієнка.
У партії припустили, що повідомлення про мінування її політичні конкуренти можуть використати для "махінацій і псування виборчих бюлетенів".
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