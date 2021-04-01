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Скупчення військ РФ на кордоні України - тест для Байдена, - генерал США Ходжес

Скупчення військ РФ на кордоні України - тест для Байдена, - генерал США Ходжес

Перебування російських військ на кордоні України не обов'язково означає, що Москва планує нову військову операцію. Можливо, таким чином вона намагається створити невизначеність і дестабілізувати Україну.

Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

Ходжес назвав перебування військ РФ на кордоні частиною "типових дій Кремля зі створення загрозливих сценаріїв". Він зазначив, що загибель українських військових на Донбасі з моменту перемир’я зумовлює його недовіру до слів та дій Росії.

"Той факт, що на кордоні з Україною перебувають російські війська, і що вони не пішли звідти після оголошення, що вони підуть, не означає автоматично, що буде нова операція. Але це план, щоб cтворити невизначеність, дестабілізувати Україну і застосувати важелі впливу. І звісно, я б сказав, що дії Росії є випробуванням для адміністрації Байдена, це випробування для нового президента США", - наголосив Ходжес.

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Він вважає, що адміністрація Байдена має вдатися до низки кроків щодо безпеки України.

"Три речі, які адміністрація має зробити: ми маємо переконатись, що в нас є стратегія та люди на місці - посли, в Міністерстві оборони, які зможуть дивитись на весь Чорноморський регіон. Друге - нам потрібно тісніше працювати з Берліном та Парижем, бо це дві столиці, які мають притягти Кремль до відповідальності. І поки що, на мою думку, вони не зробили нічого для вагомого тиску на Кремль. І третя річ, яку потрібно зробити - чоловіки та жінки в українській армії заслуговують на сильний, прозорий, етичний уряд, вільний від корупції", - зазначив Ходжес.

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Автор: 

Байден Джо (2888) росія (65336) США (23024) Ходжес Бен (172)


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Топ коментарі
+51
мужчины и женщины в украинской армии заслуживают сильного, прозрачного, этичного правительства, свободного от коррупции", - отметил Ходжес. Источник: https://censor.net/ru/n3256889

и что тут ещё добавить.
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01.04.2021 00:48
+28
В той же час в ОП.

Скопление войск РФ на границе Украины - тест для Байдена, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5953
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01.04.2021 00:44
+20
Як повідомляє DeepState з посиланням на The New York Times, Європейське командування збройних сил США максимально підвищило рівень боєготовності. На європейських базах статус готовності американських сил був переведений з категорії «можлива криза» в категорію «потенційна неминуча криза».
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01.04.2021 00:43
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Якщо для Байдена це тест, то для Зеленського -момент істини
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01.04.2021 16:57 Відповісти
"Nuke the filthy russian pigs till they glow, then shoot them in the dark!"
God Bless America !!!
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01.04.2021 23:33 Відповісти
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