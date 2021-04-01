Скупчення військ РФ на кордоні України - тест для Байдена, - генерал США Ходжес

Перебування російських військ на кордоні України не обов'язково означає, що Москва планує нову військову операцію. Можливо, таким чином вона намагається створити невизначеність і дестабілізувати Україну.

Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

Ходжес назвав перебування військ РФ на кордоні частиною "типових дій Кремля зі створення загрозливих сценаріїв". Він зазначив, що загибель українських військових на Донбасі з моменту перемир’я зумовлює його недовіру до слів та дій Росії.

"Той факт, що на кордоні з Україною перебувають російські війська, і що вони не пішли звідти після оголошення, що вони підуть, не означає автоматично, що буде нова операція. Але це план, щоб cтворити невизначеність, дестабілізувати Україну і застосувати важелі впливу. І звісно, я б сказав, що дії Росії є випробуванням для адміністрації Байдена, це випробування для нового президента США", - наголосив Ходжес.

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Він вважає, що адміністрація Байдена має вдатися до низки кроків щодо безпеки України.

"Три речі, які адміністрація має зробити: ми маємо переконатись, що в нас є стратегія та люди на місці - посли, в Міністерстві оборони, які зможуть дивитись на весь Чорноморський регіон. Друге - нам потрібно тісніше працювати з Берліном та Парижем, бо це дві столиці, які мають притягти Кремль до відповідальності. І поки що, на мою думку, вони не зробили нічого для вагомого тиску на Кремль. І третя річ, яку потрібно зробити - чоловіки та жінки в українській армії заслуговують на сильний, прозорий, етичний уряд, вільний від корупції", - зазначив Ходжес.

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