Дубінський звинуватив "слугу народу" в отриманні "чорної зарплати" у $20 тисяч на місяць
Виключений зі "Слуги народу" депутат Олександр Дубінський заявив, що його колишні колеги по фракції отримують "чорну зарплату" в сумі $20 тис. на місяць.
Про це він написав у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ. Таким чином Дубінський прокоментував скандал з депутаткою "СН" Анною Колесник, яку впіймали на фразі "Треба валити з цієї країни" в листуванні.
"Знаєте, справа ж не в дурості і необережності конкретного депутата, який прямо під об'єктивами камер пише своєму приятелеві "треба звалювати з цієї країни". Справа в тому, що пише це людина в усіх відношеннях забезпечена, соціально захищена, з ксивою народного депутата, зеленою вулицею у всіх структурах і зарплатою 20 000 доларів у конверті", - написав Дубінський.
Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували листування Колесник під час вчорашнього засідання Ради. "Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала "слуга народу". Колесник стверджує, що таким чином обговорювала плани відпочити за кордоном на травневі свята.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
может, порошенко?
Экономят на слугах хозяева 😀😀😀
Абсолютно тупі "нарідні слуги", які в Україні знищили все до чого торкнулись, отримують , окрім усього, ще й 20 тисяч баксів від олігархів. "Мудрому"- похрін.
Заміність назву партії на "ЄС", буде за тисячу коментарів.
Реально "пороблено" розжирілими олігархами по телевізору.
- Совість у вас є?...
- Є. Але ми люди обережні, тому її з собою не носимо - втратить боїмося...".
на зарплату только лохи живут
Лерос, скороход и дубина.Сегодня Лерос умничка на Прямом прижал какого-то слугу из комитета по коррупции)) на тему зарплат в конвертах, как это чмо ни выкручивалось, но пришлось согласиться на полиграф на эту тему.
Уверена на 100%, что прислуга не придет,миллион отмазок придумает, но на месте Прямого, я бы каждый день в прямом эфире ему напоминала бы об этом!
НАБУ, НАЗК,САП, Прокуратура, ДБР----вам это не интересно? Это коррупция во власти!
15 тысяч баксов рядовому слуге со снятием зарплаты за неголосование---это парламентаризм, демократия или коррупция и узурпация власти?
Зебилы, до чего страну довели!
Так что ему эти подачки были и не нужны. Он на сдаче в аренду своих квартир получает гораздо больше.
тебе куда? - зась еще лет 80 ...
скока не скули, мышонок черноротый.... - допинделся!
Это явно не один олигарх платит - значит есть у слуг КАССА - ОБЩАК ????
В неё все заказы по лобби - законам собирают.
https://prm.ua/vid-15-do-50-tysiach-dolariv-vyplaty-nardepam-sluham-zrosly-vtrychi-leros/ Від 15 до 50 тисяч доларів: виплати нардепам-"слугам" зросли втричі - Гео Лерос:
"Виплати народним депутатам від "Слуги народу" у "конвертах" з боку олігархів та інших зацікавлених осіб роздає заступник фракції "Слуги народу" з початку каденції парламенту. Нині вони зросли втричі" - заявив позафракційний народний депутат Гео Лерос в в ефірі "Прямого".
"Зараз ці виплати тривають. І на сьогоднішній день вони у три рази більші, ніж на початку каденції. Рядовий депутат на сьогодні отримує 15 тисяч доларів, голова комітету
отримує 25, а заступник фракції отримує 50 тисяч доларів щомісяця. Більше того, керівництво фракції ввело такий батіг: коли депутат не голосує за певний законопроєкт або людину на пост міністра, то ти не отримуєш цю щомісячну зарплату. Це ще одне підтвердження того, чому досить мало людей у фракції "Слуга народу" критикує дії уряду, критикує дії Офісу президента. І майже, що б не робив Офіс президента або Кабмін, представники "Слуги народу" абсолютно відстоюють їх позицію - що все робиться правильно. Це все через гроші, які вони отримують. Це просто-таки вони відпрацьовують", - зазначив Лерос.
https://prm.ua/vid-15-do-50-tysiach-dolariv-vyplaty-nardepam-sluham-zrosly-vtrychi-leros/ Як тільки "вивчить питання": "слуга народу" погодився пройти детектор брехні щодо доплат у конвертах Народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Жмеренецький в ефірі "Прямого" погодився пройти поліграф щодо отримання зарплат в "конвертах" серед політиків провладної партії. Далі - діалог між Г.Леросом і О.Жмеренецьким:
Гео Лерос: - "Зараз ми знаходимося в прямому ефірі. У мене є до вас пропозиція: поставити тут поліграф і разом з вами пройти в прямому ефірі поліграф, і задати один одному питання стосовно того, чи отримували конверти, скільки отримували, і скільки заступник фракції вам передає. Якщо ви згодні, це поставить точку. Якщо я не правий, я вибачусь перед вами і скажу, що я був неправий. У прямому ефірі.".
О.Жмеренецький: - "Ти персонально наїжджаєш на мене?"
- Я не наїжджаю. Це пропозиція. Ніякого наїзду нема.
- Поліграфи в прямих ефірах не робляться. Поліграф робиться в тихій ізольованій кімнаті.
- Ви згодні на такий формат спілкування через поліграф?
- Я думаю, що потрібно дослідити цю пропозицію.
- Так чи ні? Це дуже просте питання.
- Мені потрібно знати взагалі, як ця технологія працює… Я не бачу проблеми в цьому. Але не в студії, а так, як це робиться за протоколом.
- Але ви готові пройти цей поліграф?
- Я не бачу в цьому проблеми.
- Це не відповідь. Ви готові чи не готові?
- Якщо все буде зроблено грамотно, то я пройду з радістю. Якщо це не буде шоу, якщо це буде зроблено за нормальними стандартами, то я з радістю пройду.
Виявляється, і через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:
1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.