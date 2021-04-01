Дубінський звинуватив "слугу народу" в отриманні "чорної зарплати" у $20 тисяч на місяць

Виключений зі "Слуги народу" депутат Олександр Дубінський заявив, що його колишні колеги по фракції отримують "чорну зарплату" в сумі $20 тис. на місяць.

Про це він написав у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ. Таким чином Дубінський прокоментував скандал з депутаткою "СН" Анною Колесник, яку впіймали на фразі "Треба валити з цієї країни" в листуванні.

"Знаєте, справа ж не в дурості і необережності конкретного депутата, який прямо під об'єктивами камер пише своєму приятелеві "треба звалювати з цієї країни". Справа в тому, що пише це людина в усіх відношеннях забезпечена, соціально захищена, з ксивою народного депутата, зеленою вулицею у всіх структурах і зарплатою 20 000 доларів у конверті", - написав Дубінський.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували листування Колесник під час вчорашнього засідання Ради. "Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала "слуга народу". Колесник стверджує, що таким чином обговорювала плани відпочити за кордоном на травневі свята.