Арестович: Україна спробує розблокувати питання відновлення "режиму тиші" в Нормандському форматі

Україна може порушити на рівні політичних радників Нормандської четвірки питання про відновлення Росією режиму припинення вогню, і це може статися вже найближчим часом.

Про це спікер Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що найближчим часом відбудуться наступні консультації політичних радників нормандської четвірки, тому що напередодні Франція і Німеччина підтвердили, що за будь-яких умов консультації політичних радників зберігаються", - сказав він.

За словами Арестовича, Росія в середу відкинула відразу дві пропозиції - від України і від ОБСЄ.

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"Леонід Кравчук запропонував з півночі 1 квітня повернення до режиму припинення вогню, а представники ОБСЄ запропонували прийняти спільну заяву, в якій закликали Росію і Україну (декларувати. - Ред.), що сторони розуміють необхідність повернення режиму припинення вогню, вітають його та беруть на себе зобов'язання використовувати додаткові заходи для припинення вогню. Російська делегація навідріз відмовилася. Тобто вони сказали, що існуючих вже домовленостей достатньо і ті не вимагають жодних рішень. Я думаю, що "відкрити" цей глухий кут ми зможемо на рівні політичних радників найближчим часом", - сказав Арестович.

За словами спікера ТКГ, "Росія була готова задекларувати повернення до дотримання режиму припинення вогню, але різко змінила свою позицію".

"На попередніх консультаціях політичних радників нормандської четвірки Дмитро Козак сказав, що не бачить перешкод для того, щоб повернутися до повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі і саме так і потрібно зробити. І ось через добу він змінює позицію. Щось відбувається в середині російського військово-політичного керівництва, оскільки протягом доби вони видають дві різні точки зору, два різних наративи і дві різні команди для виконання", - додав Арестович.

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Він пов'язав таку реакцію російської сторони з тим, що "Росія, сприяючи загостренню ситуації на фронті та загибелі чотирьох українських військовослужбовців 26 березня, прив'язує це до засідань ТКГ або РНБО".

"Тобто росіяни дотримуються політики, яка полягає в тому, щоб змусити нас вести переговори з так званими "ДНР" або "ЛНР" напряму. З 2014 року вона не змінюється. І силовий компонент, пролиття крові вони використовують, як спробу вплинути на українське суспільство і керівництво країни, які дуже чутливі до втрат на фронті, для того, щоб змусити Україну відійти зі своїх позицій або здатися. Цього однозначно не буде", - підсумував спікер ТКГ.