Арестович: Україна спробує розблокувати питання відновлення "режиму тиші" в Нормандському форматі
Україна може порушити на рівні політичних радників Нормандської четвірки питання про відновлення Росією режиму припинення вогню, і це може статися вже найближчим часом.
Про це спікер Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що найближчим часом відбудуться наступні консультації політичних радників нормандської четвірки, тому що напередодні Франція і Німеччина підтвердили, що за будь-яких умов консультації політичних радників зберігаються", - сказав він.
За словами Арестовича, Росія в середу відкинула відразу дві пропозиції - від України і від ОБСЄ.
"Леонід Кравчук запропонував з півночі 1 квітня повернення до режиму припинення вогню, а представники ОБСЄ запропонували прийняти спільну заяву, в якій закликали Росію і Україну (декларувати. - Ред.), що сторони розуміють необхідність повернення режиму припинення вогню, вітають його та беруть на себе зобов'язання використовувати додаткові заходи для припинення вогню. Російська делегація навідріз відмовилася. Тобто вони сказали, що існуючих вже домовленостей достатньо і ті не вимагають жодних рішень. Я думаю, що "відкрити" цей глухий кут ми зможемо на рівні політичних радників найближчим часом", - сказав Арестович.
За словами спікера ТКГ, "Росія була готова задекларувати повернення до дотримання режиму припинення вогню, але різко змінила свою позицію".
"На попередніх консультаціях політичних радників нормандської четвірки Дмитро Козак сказав, що не бачить перешкод для того, щоб повернутися до повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі і саме так і потрібно зробити. І ось через добу він змінює позицію. Щось відбувається в середині російського військово-політичного керівництва, оскільки протягом доби вони видають дві різні точки зору, два різних наративи і дві різні команди для виконання", - додав Арестович.
Він пов'язав таку реакцію російської сторони з тим, що "Росія, сприяючи загостренню ситуації на фронті та загибелі чотирьох українських військовослужбовців 26 березня, прив'язує це до засідань ТКГ або РНБО".
"Тобто росіяни дотримуються політики, яка полягає в тому, щоб змусити нас вести переговори з так званими "ДНР" або "ЛНР" напряму. З 2014 року вона не змінюється. І силовий компонент, пролиття крові вони використовують, як спробу вплинути на українське суспільство і керівництво країни, які дуже чутливі до втрат на фронті, для того, щоб змусити Україну відійти зі своїх позицій або здатися. Цього однозначно не буде", - підсумував спікер ТКГ.
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Ну и арестович, который гибель украинцев называет "провокацией"... против кого? против расейских войск, в понимании этой люси...
Да не было тишины ни одного дня на фронте за все это время!!!!
офіційній посаді перебуває? Або за нікчемне говоріння ні про що ця людина нніяк не відповідає за Кримінальним кодексом? Це все пусті балачки. А то що Україна з суб'єкта політики перетворилась в об'єкт - це факт
нарушение режима ничем не наказуемо, а сам режим тишины ни к чему не обязывет
на порядок більш досвідченому п'ятому, справжньому, Президенту !!
Ну нє вміє воно керувати і не хотіло ніколи, просто бреше і обдаровує всіх своїх бобиків божою росою і міфічним перемир'ям !
За кожну смерть наших воїнів прийдеться відповідати і це не жарт !
Прям клон Меркель и Макрона в одном флаконе.
Украина попытается разблокировать вопрос возобновления "режима тишины" в Нормандском формате
Украина может поднять на уровне политических советников Нормандской четверки вопрос о возобновлении Россией режима прекращения огня, и это может произойти уже в ближайшее время.
"Я думаю, что в ближайшее время состоятся следующие консультации политических советников Нормандской четверки, ...
"Леонид Кравчук предложил с полуночи 1 апреля возвращение к режиму прекращения огня, а представители ОБСЕ предложили принять совместное заявление, в котором призвали Россию и Украину (декларировать. - Ред.), ...
Бла-бла-бла ...
Плазування ... Запобігання ... Вистрибування на задніх лапках ...
Страх ... Неприхований !
Гниди !
То що там тля =насовєщалась= з =лідерами= ? Ви ж брехали, що воно консультації проводить.
Ми побачили. Консультації були без України.
І =животворящий=, бляха муха (с) мовчить.
когда ты, тварь неумная, с кравчучком шо то хочешь сделать?
всегда хочется отстреливаться от вас?
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History Ukraine
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https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 1.4.1995 - в присутності міністра оборони США Вільяма Перрі, в Україні почато демонтаж і знищення ядерного озброєння України
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на вопрос о том, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского обманщиком, ответил утвердительно.
https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post .
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.html Чтобы Байден позвонил, Зеленский должен показать «правильные действия» - Госдеп США
Он добавил, что это произойдет скоро.
Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: «Скоро вы это увидите».
Президент отметил, что «не очень хорошо» знает Зеленского.
«Судя по моему опыту, когда имеешь дело с зарубежными лидерами, самое важное - просто знать… человека», - сказал Байден.
Он отметил, что хорошо знает предыдущего президента Украины - Петра Порошенко.
«Порошенко - это коррупционер. Я еле заставил его выгнать прокурора Шокина, который покрывал коррупцию в самом верху.
Но Порошенко тогда все же меня обманул», - заявил президент США.
Журналист попросил уточнить, в чем заключался обман.
«Порошенко не хотел избавляться от генпрокурора Шокина и согласился это сделать, только когда я пригрозил, что Украина не получит от США $1 млрд помощи.
Но потом на место негодяя Шокина он поставил еще большего негодяя Луценко», - пояснил, вздыхая, Байден.
Говоря о Зеленском, американский президент сообщил, что тот тоже пытается его обманывать.
Байден отметил, что «вчера ему поступил доклад от Бернса (Уильям Бернс, новый глава ЦРУ - ред.).
«Зеленский говорит, что независим от олигарха Коломойского и ничем ему не помогает. Но это не так», - сказал президент США, ссылаясь на материалы доклада ЦРУ.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%87.html Зеленский пытается убедить Байдена, что готов завершить «эпоху олигархов» - The Washington Post
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5.html Зеленский смачно харкнул в лицо Байдену - политолог
«Нынешний президент Украины реально не борется с олигархами и тотальной коррупцией в стране, а только делает вид», - добавил он.
Отвечая на вопрос, полагает ли он, что Зеленский является обманщиком, Байден заявил: «Я так думаю».
В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украине.
В этом интервью, опубликованном изданием The Washington Post поздно вечером в среду, 32 марта (уже сегодня, 1 апреля, по киевскому времени), президент Джо Байден также рассказал о взаимоотношениях новой администрации США с Германией и вообще с Евросоюзом, а также с Китаем и Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Если б вы только это знали...
Ну неужели вы думаете, что можно брехать - причем нагло - в глаза 7 лет и вам будут продолжать верить?
Серьезно?
Любого типа начинаниях - в экономике, в обороне, в дипломатии, в вакцинации...
Это уникальный случай в мировой практике.
Обычно у власти что-то получается, что-то не получается, очень часто - хотели одного, а получили другое (но тоже неплохо).
И только зебобы превзошли всех - они проваливают ВСЁ.
Просто - ПРОВАЛИВАЮТ ВСЁ, все переговоры, все попытки что-то сдвинуть в экономике, все планы, все прожекты - абсолютно все заканчивается крахом.
За 2 года - ни единой удачи, хоть небольшой.
Люся, и после этого всего - как ты думаешь, люди воспринимают твои слова?