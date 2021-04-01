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Новини Агресія Росії проти України
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Блінкен у розмові з Кулебою висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України, - Держдеп США

Блінкен у розмові з Кулебою висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдеп.

"Він висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України і співчуття у зв'язку з нещодавньою загибеллю чотирьох українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні представника держдепу Неда Прайса.

Зазначається, що держсекретар підтвердив "непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України".

Блінкен також наголосив на важливості просування верховенства права та економічних реформ "для зміцнення демократичних інститутів України та подальшої її євроатлантичної інтеграції".

Крім того, держсекретар США і глава МЗС України обговорили зусилля з протидії пандемії COVID-19 і просуванню спільних інтересів у боротьбі з наслідками зміни клімату, йдеться в повідомленні.

Читайте: Кулеба обговорив із держсекретарем США Блінкеном загострення ситуації на Донбасі

Автор: 

Держдепартамент США (1639) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
До речі, зі святом День Українського Виборця!
Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6501
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01.04.2021 07:07
+5
Так, Трамп прямо заявляв що *****- ;хороший хлопець;.
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01.04.2021 07:13
+3
Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5639
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01.04.2021 07:16
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До речі, зі святом День Українського Виборця!
Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6501
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01.04.2021 07:07 Відповісти
Блинкен в разговоре с Кулебой выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5639
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01.04.2021 07:16 Відповісти
Так, Трамп прямо заявляв що *****- ;хороший хлопець;.
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01.04.2021 07:13 Відповісти
бл вот ты альтернативный. в штатах нет царя. президент не останавливает потоки, не продлевает договора. он пишущая ручка госдепа и сената. что решит капитолий - то и будет. именно так в демократических странах. президент НИЧЕГО сам не решает
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01.04.2021 08:00 Відповісти
как бы тебе сказать чтобы ты понял. на примере простом

парламент может заставить президента выполнить свою волю. а президент заставить парламент не может
разница тогда и сейчас в том что раньшще парламент заставлял трампа, а теперь - нет

что касается "эмбарго". после 2014 года эмбарго небыло. дело в том что эмбарго (запрет) оформляется опять же решением парламента с указанием причин и сроков. а этого небыло. просто обама побоялся инициировать такое решение - слишком ему хотелось закончить каденцию миротворцем. вот и все.
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01.04.2021 08:13 Відповісти
правильно. о чем я и сказал. но решение то было сената о предоставлении помощи. а вето это не решение про эмбарго. разные вещи.
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01.04.2021 08:29 Відповісти
я даже обьяснил почему он это сделал в 2015 году - у него выборы были и ему не хотелось вмазываться в войну. никак и ничем
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01.04.2021 08:31 Відповісти
Про Будапештский меморандум он случайно не упоминал?
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01.04.2021 07:13 Відповісти
а что "будапештский меморандум"?
ну был такой. ни о чем.
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01.04.2021 07:17 Відповісти
Тепер цією "обеспокоенностю" можна буде підбити 120 танків . Меркель з Макроном ще "допоможуть" і хана кацапам .
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01.04.2021 07:23 Відповісти
Ну так зараз вони так допомагають що фінансують північний потік і розмовляють з пу за спиною у зе.
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01.04.2021 08:25 Відповісти
Виявляється і через 2 роки президентства Володимир Зеленський володіє 4 офшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 офшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє? Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен. Чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
https://www.facebook.com/VikUkolov?__cft__[0]=AZVD78w3x-7F_7vqIoPP0F1SziLK78pQJavQBiyMO4uJyiKcAJANmFwgZAbDZufGGU8BgfpTspYWh_Blq1UgNpCptD8dJtYpvBp5IE8tn9T3K608X_HuqWv4-NWWA40LcommD_HUsCeKjUCxQMUdwfrosBQlfz2J4JhyVGptT68xNR8m4oXEmVURyd9y8Manf1aTbJbwjewRTeB9E2kzDGL8&__tn__=-UC%2CP-y-R Віктор Уколов
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01.04.2021 07:31 Відповісти
какое мясо? давай, завывай про апшоры и барыг чо не воешь? вовас нормас? дешевки зеленожопые
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01.04.2021 07:39 Відповісти
читал. и что? я буду писать то что считаю нужным
не нравится? а как вы зрадопеды пихали везде свои сопли про "апшоры" пороха? нормально было? вот поэтому жри! те!
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01.04.2021 07:56 Відповісти
пока вашингтон выражает обеспокоенность за ситуацию на востоке Украины, твоего зеленого недомерка не видно и не слышно. зато у него в семье 6 ДОКАЗАННЫХ офшоров в которых не номинальная 1000 долларов лежит...
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01.04.2021 07:57 Відповісти
как что? по быстрому три пункта накидаю - кофе поспевает

1. порох подписал минск и по этому соглашению имели кацапов, а вазелин решил с какого то перепуга его выполнить через штайнмайера и в результате егол посадили на кукан
2. при порохе все встречи посвященные Украине были только с участием Украины. если были встречи в другом формате (G20) то перед ними и макрон и меркель общались с порохом и вырабатывали общую позицию устраивающую Украину. на бедосю тупо кладут хер ВСЕ
3. при порохе экономика росла несмотря на войну, бедосик сократил расходы на армию, увеличил на внутренних полицаев, заморозил военные программы (ракетное вооружение и катера ВМФ) и при этом экономика в жопе с декабря 2019 года еще до пандемии
4. главное что изменилось - исчезли все борцуны за слабодуслова, ктозамовелы, свидетели "бизнеса на крови" и протестуны с розовыми членами. теперь вы молча сосете писю бени, ахмета, пинчука и самого зеленскогог. еще и чмокаете

это так, тезисно..
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01.04.2021 08:27 Відповісти
ну если ты за 6 лет не допетрил для чего, как и когда был подписан минск, как его использовали раньше и как с его помощью вазелина нагибают сейчас - я бессилен
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01.04.2021 08:39 Відповісти
вот я об этом и говорю - вы клинически тупые. это диагноз.
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01.04.2021 08:22 Відповісти
а вы белые и пушистые))
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01.04.2021 08:24 Відповісти
нет конечно. главное - мы не тупые
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01.04.2021 08:28 Відповісти
Мы по 5 лет терпим каждого нового урода.. от Кравчука до Порошенко... А этот чем отличается?
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01.04.2021 08:23 Відповісти
урод - в твоём зеркала, ЗЕлупень
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01.04.2021 12:01 Відповісти
Про що з Кулебою можна говорити? Він крайнє обмежений в розвитку і геть нічого не вирішує. Блінкен "напхав" Єрмаку повні штани про "верховенство права, реформ і боротьби з корупцією" в Україні. Ця ж умова поставлена Зеленському... А як може боротися з корупцією продажна, злодюжна брехлива компанія?
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01.04.2021 08:41 Відповісти
 
 