Блінкен у розмові з Кулебою висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України, - Держдеп США

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдеп.

"Він висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України і співчуття у зв'язку з нещодавньою загибеллю чотирьох українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні представника держдепу Неда Прайса.

Зазначається, що держсекретар підтвердив "непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України".

Блінкен також наголосив на важливості просування верховенства права та економічних реформ "для зміцнення демократичних інститутів України та подальшої її євроатлантичної інтеграції".

Крім того, держсекретар США і глава МЗС України обговорили зусилля з протидії пандемії COVID-19 і просуванню спільних інтересів у боротьбі з наслідками зміни клімату, йдеться в повідомленні.

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