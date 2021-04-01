Блінкен у розмові з Кулебою висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України, - Держдеп США
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держдеп.
"Він висловив стурбованість ситуацією з безпекою на сході України і співчуття у зв'язку з нещодавньою загибеллю чотирьох українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні представника держдепу Неда Прайса.
Зазначається, що держсекретар підтвердив "непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України".
Блінкен також наголосив на важливості просування верховенства права та економічних реформ "для зміцнення демократичних інститутів України та подальшої її євроатлантичної інтеграції".
Крім того, держсекретар США і глава МЗС України обговорили зусилля з протидії пандемії COVID-19 і просуванню спільних інтересів у боротьбі з наслідками зміни клімату, йдеться в повідомленні.
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парламент может заставить президента выполнить свою волю. а президент заставить парламент не может
разница тогда и сейчас в том что раньшще парламент заставлял трампа, а теперь - нет
что касается "эмбарго". после 2014 года эмбарго небыло. дело в том что эмбарго (запрет) оформляется опять же решением парламента с указанием причин и сроков. а этого небыло. просто обама побоялся инициировать такое решение - слишком ему хотелось закончить каденцию миротворцем. вот и все.
ну был такой. ни о чем.
1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 офшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє? Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен. Чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
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не нравится? а как вы зрадопеды пихали везде свои сопли про "апшоры" пороха? нормально было? вот поэтому жри! те!
1. порох подписал минск и по этому соглашению имели кацапов, а вазелин решил с какого то перепуга его выполнить через штайнмайера и в результате егол посадили на кукан
2. при порохе все встречи посвященные Украине были только с участием Украины. если были встречи в другом формате (G20) то перед ними и макрон и меркель общались с порохом и вырабатывали общую позицию устраивающую Украину. на бедосю тупо кладут хер ВСЕ
3. при порохе экономика росла несмотря на войну, бедосик сократил расходы на армию, увеличил на внутренних полицаев, заморозил военные программы (ракетное вооружение и катера ВМФ) и при этом экономика в жопе с декабря 2019 года еще до пандемии
4. главное что изменилось - исчезли все борцуны за слабодуслова, ктозамовелы, свидетели "бизнеса на крови" и протестуны с розовыми членами. теперь вы молча сосете писю бени, ахмета, пинчука и самого зеленскогог. еще и чмокаете
это так, тезисно..