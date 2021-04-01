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Невідомі пошкодили банкомат у Броварах, викрали приблизно 1 млн грн і зникли

Невідомі пошкодили банкомат у Броварах, викрали приблизно 1 млн грн і зникли

Рано-вранці 1 квітня в Київській області невідомі пошкодили банкомат і викрали касети з грошима, де було приблизно 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Так 1 квітня приблизно о 5:00 ранку в м. Бровари (Київська область) невідомі особи проникли в приміщення відділення АТ "ОТП Банк", де пошкодили банкомат.

Зловмисники заволоділи касетами з грошима, в яких було майже 1 млн грн і зникли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні затримано п'ять іноземців, які зламували і грабували банкомати. Сума викрадених коштів - понад 3 млн грн, - поліція. ВIДЕО

Нагадаємо, 18 березня в Харківській області стався подібний злочин - невідомі підірвали банкомат і викрали касети з грошима.

Автор: 

Бровари (280) пограбування (576) банкомат (128)


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Топ коментарі
+2
Сегодня день шуток и розыгришей. Вполне неплохл у ребят с банкоматом получилось! вот бы такую щутку со всеми банкоматами сбербанка россии провели - такой себе флешмобец. Ну а для розыгрыша на работе подойдет 3х литровая банка и распечатанная фотка
Неизвестные повредили банкомат в Броварах, похитили около 1 млн грн и скрылись - Цензор.НЕТ 8847

По итогу должно получиться
Неизвестные повредили банкомат в Броварах, похитили около 1 млн грн и скрылись - Цензор.НЕТ 7097
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01.04.2021 07:36
+2
Старого образца.
И краска в стране закончилась.

Невідомі пошкодили банкомат у Броварах, викрали приблизно 1 млн грн і зникли - Цензор.НЕТ 2828
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01.04.2021 08:11
+1
деньги из контейнеров не взять, они заливаются краской без электронного ключа+ физического.
смысл красть банкомат ? или они у вас старых образцов ?
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01.04.2021 07:37
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у нас поймали банду , молдоване с румынскими паспортами (Дубинески )))))) может цыгане . повредили автоматы , но денег не смогли взять .находилось примерно по 100 000 евро.
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01.04.2021 07:35 Відповісти
Сегодня день шуток и розыгришей. Вполне неплохл у ребят с банкоматом получилось! вот бы такую щутку со всеми банкоматами сбербанка россии провели - такой себе флешмобец. Ну а для розыгрыша на работе подойдет 3х литровая банка и распечатанная фотка
Неизвестные повредили банкомат в Броварах, похитили около 1 млн грн и скрылись - Цензор.НЕТ 8847

По итогу должно получиться
Неизвестные повредили банкомат в Броварах, похитили около 1 млн грн и скрылись - Цензор.НЕТ 7097
показати весь коментар
01.04.2021 07:36 Відповісти
деньги из контейнеров не взять, они заливаются краской без электронного ключа+ физического.
смысл красть банкомат ? или они у вас старых образцов ?
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01.04.2021 07:37 Відповісти
всяких
умельцы вскрывают так что краска не распыляется
кроме того, даже в новых краска видима только в ультрафиолете. а детекторы стоят в банках и дорогих магазинах.
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01.04.2021 08:07 Відповісти
ну на нет и суда нет. проще магазин какой грабануть. не известна сумма в банкомате, а в машгазине можно узнать приезд инкасации и за час до этого снять все сливки.

ну это так статьи разные, но выручка будет больше.
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01.04.2021 13:31 Відповісти
Старого образца.
И краска в стране закончилась.

Невідомі пошкодили банкомат у Броварах, викрали приблизно 1 млн грн і зникли - Цензор.НЕТ 2828
показати весь коментар
01.04.2021 08:11 Відповісти
Рано утром 1 апреля в Киевской области неизвестные повредили банкомат и похитили кассеты с деньгами, где было около 1 миллиона гривен.
Источник:https://censor.net/ru/n3256897
Ззза-т-о нашу "Дію" все хакеры мира не смогли открыть (взломать)
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01.04.2021 08:28 Відповісти
а зачем кому-то ее ломать. Почитайте коменты про сервера --- если это правда, то это жуть: Невідомі пошкодили банкомат у Броварах, викрали приблизно 1 млн грн і зникли - Цензор.НЕТ 8536
тема: "Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт приравнен к обычному, - Федоров"
https://censor.net/ru/news/3256606/ukraina_stala_pervym_gosudarstvom_v_mire_gde_tsifrovoyi_pasport_priravnen_k_obychnomu_fedorov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75965307
Коменты на 1-й странице : вот :
Невідомі пошкодили банкомат у Броварах, викрали приблизно 1 млн грн і зникли - Цензор.НЕТ 8536 https://censor.net/ru/user/83072

в мае 2020 года пользователи обнаружили что запрос на сервера госреестров Украины (откуда берет данные "дия") проходят с серверов Амазона.
т.е. программа агрегатор генерирующая запросы к реестрам из приложения стояла на серверах амазон

в том же мае произошла первая утечка через телеграмм данных по водительским удостоверениям. со всеми данными по водителям отраженными в правах.

в начале этого года обнаружили что в нескольких областях (если не ошибаюсь Харьковская и Николаевская) аналогичная ситуация потворилась только сервера были в кацапстане
https://censor.net/ru/comments/locate/3256606/01921468-a13d-7216-bba2-9990da133eb9Ответить
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01.04.2021 09:45 Відповісти
Ничего теперь мешок с конхветами Вирастюк наведёт порядок
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01.04.2021 08:40 Відповісти
 
 