Невідомі пошкодили банкомат у Броварах, викрали приблизно 1 млн грн і зникли
Рано-вранці 1 квітня в Київській області невідомі пошкодили банкомат і викрали касети з грошима, де було приблизно 1 мільйон гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
Так 1 квітня приблизно о 5:00 ранку в м. Бровари (Київська область) невідомі особи проникли в приміщення відділення АТ "ОТП Банк", де пошкодили банкомат.
Зловмисники заволоділи касетами з грошима, в яких було майже 1 млн грн і зникли.
Нагадаємо, 18 березня в Харківській області стався подібний злочин - невідомі підірвали банкомат і викрали касети з грошима.
Топ коментарі
+2 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар01.04.2021 07:36
+2 Василь Худотеплий
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+1 Колючий Йожик
показати весь коментар01.04.2021 07:37
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По итогу должно получиться
смысл красть банкомат ? или они у вас старых образцов ?
умельцы вскрывают так что краска не распыляется
кроме того, даже в новых краска видима только в ультрафиолете. а детекторы стоят в банках и дорогих магазинах.
ну это так статьи разные, но выручка будет больше.
И краска в стране закончилась.
Источник:https://censor.net/ru/n3256897
Ззза-т-о нашу "Дію" все хакеры мира не смогли открыть (взломать)
тема: "Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт приравнен к обычному, - Федоров"
https://censor.net/ru/news/3256606/ukraina_stala_pervym_gosudarstvom_v_mire_gde_tsifrovoyi_pasport_priravnen_k_obychnomu_fedorov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75965307
Коменты на 1-й странице : вот :
https://censor.net/ru/user/83072
в мае 2020 года пользователи обнаружили что запрос на сервера госреестров Украины (откуда берет данные "дия") проходят с серверов Амазона.
т.е. программа агрегатор генерирующая запросы к реестрам из приложения стояла на серверах амазон
в том же мае произошла первая утечка через телеграмм данных по водительским удостоверениям. со всеми данными по водителям отраженными в правах.
в начале этого года обнаружили что в нескольких областях (если не ошибаюсь Харьковская и Николаевская) аналогичная ситуация потворилась только сервера были в кацапстане
https://censor.net/ru/comments/locate/3256606/01921468-a13d-7216-bba2-9990da133eb9Ответить
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