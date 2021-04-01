Невідомі пошкодили банкомат у Броварах, викрали приблизно 1 млн грн і зникли

Рано-вранці 1 квітня в Київській області невідомі пошкодили банкомат і викрали касети з грошима, де було приблизно 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Так 1 квітня приблизно о 5:00 ранку в м. Бровари (Київська область) невідомі особи проникли в приміщення відділення АТ "ОТП Банк", де пошкодили банкомат.

Зловмисники заволоділи касетами з грошима, в яких було майже 1 млн грн і зникли.

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Нагадаємо, 18 березня в Харківській області стався подібний злочин - невідомі підірвали банкомат і викрали касети з грошима.