Хомчак поінформував голову комітету начальників штабів ЗС США Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні

31 березня Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Генштабу ЗСУ в Facebook.

Керівники обговорили поточне безпекове середовище в Східній Європі.

Зокрема, генерал-полковник Руслан Хомчак поінформував генерала Марка Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні та на навколо її кордонів.

У ході телефонної розмови генерал-полковник Руслан Хомчак подякував генералу Марку Міллі за всебічну та багаторічну підтримку США Збройних Сил України у протидії агресії з боку РФ.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі висловив співчуття у зв’язку із трагічною загибеллю чотирьох українських воїнів під Шумами та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості України у міжнародно визнаних кордонах в умовах тривання агресії.

"Україна є ключовим партнером НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, заборонені мінськими угодами.