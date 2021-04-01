Хомчак поінформував голову комітету начальників штабів ЗС США Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні
31 березня Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Генштабу ЗСУ в Facebook.
Керівники обговорили поточне безпекове середовище в Східній Європі.
Зокрема, генерал-полковник Руслан Хомчак поінформував генерала Марка Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні та на навколо її кордонів.
У ході телефонної розмови генерал-полковник Руслан Хомчак подякував генералу Марку Міллі за всебічну та багаторічну підтримку США Збройних Сил України у протидії агресії з боку РФ.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі висловив співчуття у зв’язку із трагічною загибеллю чотирьох українських воїнів під Шумами та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості України у міжнародно визнаних кордонах в умовах тривання агресії.
"Україна є ключовим партнером НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, заборонені мінськими угодами.
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Все чего достигла Украина при Порошенко, Зеленски было либо перечеркнуто, либо исковеркано. Даже хваленная "юорьба" с олигархами, привела к тому что олигархи за два года только разбогатели, в то время как народ стал беднее.
нет заказа и оплаты от государства
но то, что такие разговоры имеют место - очень хорошо и полезно