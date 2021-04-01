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Новини Агресія Росії проти України
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Хомчак поінформував голову комітету начальників штабів ЗС США Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні

Хомчак поінформував голову комітету начальників штабів ЗС США Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні

31 березня Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Генштабу ЗСУ в Facebook.

Керівники обговорили поточне безпекове середовище в Східній Європі.

Зокрема, генерал-полковник Руслан Хомчак поінформував генерала Марка Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні та на навколо її кордонів.

У ході телефонної розмови генерал-полковник Руслан Хомчак подякував генералу Марку Міллі за всебічну та багаторічну підтримку США Збройних Сил України у протидії агресії з боку РФ.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі висловив співчуття у зв’язку із трагічною загибеллю чотирьох українських воїнів під Шумами та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості України у міжнародно визнаних кордонах в умовах тривання агресії.

"Україна є ключовим партнером НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія під виглядом навчань заводить свої війська на територію Білорусі, - Хомчак

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів (Донецька область) унаслідок ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє зазнали поранень. Окупанти застосували міномети, заборонені мінськими угодами.

Хомчак поінформував голову комітету начальників штабів ЗС США Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні 01

Автор: 

втрати (4413) ЗСУ (7577) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+5
Сьогодні День ЛОХА. Вітаю зебілів! Зеля зробив вас разом.
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01.04.2021 08:01
+3
Кацапамвже донбас непотрібен, їм потрібна вода з Дніпра, ось і вгадайте, де буде ескалація конфлікту.
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01.04.2021 07:55
+3
Пока все за что брались эти зеленые оборачивалось фарсом и провалами.
Все чего достигла Украина при Порошенко, Зеленски было либо перечеркнуто, либо исковеркано. Даже хваленная "юорьба" с олигархами, привела к тому что олигархи за два года только разбогатели, в то время как народ стал беднее.
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01.04.2021 08:02
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Кацапамвже донбас непотрібен, їм потрібна вода з Дніпра, ось і вгадайте, де буде ескалація конфлікту.
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01.04.2021 07:55 Відповісти
Сьогодні День ЛОХА. Вітаю зебілів! Зеля зробив вас разом.
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01.04.2021 08:01 Відповісти
Печельно. Но немного не так. Зеля зробив лохов. А уж остальных украинцев они зробили разом
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01.04.2021 08:04 Відповісти
Пока все за что брались эти зеленые оборачивалось фарсом и провалами.
Все чего достигла Украина при Порошенко, Зеленски было либо перечеркнуто, либо исковеркано. Даже хваленная "юорьба" с олигархами, привела к тому что олигархи за два года только разбогатели, в то время как народ стал беднее.
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01.04.2021 08:02 Відповісти
строительство катеров на "кузне" остановлено
нет заказа и оплаты от государства
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01.04.2021 08:03 Відповісти
Тут же верещали що ці корита не потрібні. Ось і зупинили будівництво.
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01.04.2021 08:08 Відповісти
Давно уже надо НАТО поддержать Украину военным присутствием, ***** двинет ихтамнетов за водой, тут их как вагнеровцев в Сирии и накроют.
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01.04.2021 08:24 Відповісти
Тема новини Тел. переговори Хомчака з Міллі , от ти мені скажи навіщо сюди пхати того Порошенка ??Ви вже курва не знаете де його пхати , якщо буде тема про монгольский балет то впевнений що й туди запхаете !
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01.04.2021 08:24 Відповісти
з ким спілкуєшся? сам з собою? ну ок, залишу тебе, не буду заважати
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01.04.2021 08:38 Відповісти
амеры и так все хорошо это видят и знают
но то, что такие разговоры имеют место - очень хорошо и полезно
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01.04.2021 08:33 Відповісти
Жахає думка про те що Армією,нині,"керує" мерзотник що прямо причетний до "Іловайська"!
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01.04.2021 18:51 Відповісти
 
 