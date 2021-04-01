Заступник голови ОП Тимошенко задекларував отримання соцдопомоги від держави і показав $675 тис., €110 тис., 3,4 млн грн готівки

Доходить кінця кампанія з декларування. Свої декларації подали і співробітники Офісу Президента, зокрема й заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Так, у сім'ї заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка в 2020 році з'явилися нові придбання: квартира в Києві вартістю 2 млн грн і дві земельні ділянки в Підгірцях Обухівського району Київської області. Ці об'єкти в 2020 році придбала його дружина Олена Тимошенко.

Примітно, що одну ділянку площею 555 квадратних метрів у Підгірцях їй вдалося купити за 72,7 млн ​​грн, а другу в 58 кв. м - за 7946 грн.

У самого Кирила Тимошенка квартира в Києві 181 кв. м, три машиномісця в Києві, садовий будинок у Дніпропетровській області та земельна ділянка там же площею 881 кв. м. Крім того, у нього є квартира в Дніпрі.

Також у власності родини три автомобілі: Porsche Macan 2017 р. в., BMW Х5 2019 р. в., Volkswagen Caravelle 2014 р. в.

Допомога від держави

Примітно, що Кирило Тимошенко задекларував отримання доходу у вигляді державної і соціальної матеріальної допомоги від Київського міського центру з нарахування та здійснення соціальних виплат. 3440 грн - сума невелика (хоча більша, ніж середня пенсія). Минулого року він отримав таку допомогу в сумі 10 320 грн.

Що стосується готівкових коштів, які в межах "податкової амністії" Президент Володимир Зеленський рекомендує покласти в банк, то у Кирила Тимошенка, згідно з поданою декларацією, є 675 тисяч доларів США, 110 тисяч євро, 3,4 мільйона грн. У дружини готівкою є ще 170 тисяч доларів США, а також 3,25 мільйона грн.

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Також він показав зарплату від Державного управління справами за основним місцем роботи в сумі 418 949 грн, тобто приблизно 35 тис. грн на місяць, дохід від "ДУС медіа" (16,9 тис. грн), страхові виплати (79,9 тис . грн).

6 279 546 - від концертної діяльності?

Дружині вдалося заробити значно більше. Так, крім зарплати за основним місцем роботи (ТОВ ІА "Медіа ресурси менеджмент") у сумі 106,4 тис. грн і ТОВ "Українська кіношкола", де вона отримала 21 тис. грн, її дохід від підприємницької діяльності становить 6 279 546 грн (тобто приблизно 523 тис. грн на місяць).

Якщо вірити єдиному реєстру юросіб та ФОП, то вона займається концертною і театральною діяльністю як фізособа-підприємець. А, як відомо, 2020 рік не був щедрим на концерти і театральні вистави.

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Нагадаємо, що раніше Кирило Тимошенко заявив, що на "Велику реставрацію" з бюджету піде безпрецедентна сума - майже 2 млрд.