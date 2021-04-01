Заступник голови ОП Тимошенко задекларував отримання соцдопомоги від держави і показав $675 тис., €110 тис., 3,4 млн грн готівки
Доходить кінця кампанія з декларування. Свої декларації подали і співробітники Офісу Президента, зокрема й заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судово-юридична газета".
Так, у сім'ї заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка в 2020 році з'явилися нові придбання: квартира в Києві вартістю 2 млн грн і дві земельні ділянки в Підгірцях Обухівського району Київської області. Ці об'єкти в 2020 році придбала його дружина Олена Тимошенко.
Примітно, що одну ділянку площею 555 квадратних метрів у Підгірцях їй вдалося купити за 72,7 млн грн, а другу в 58 кв. м - за 7946 грн.
У самого Кирила Тимошенка квартира в Києві 181 кв. м, три машиномісця в Києві, садовий будинок у Дніпропетровській області та земельна ділянка там же площею 881 кв. м. Крім того, у нього є квартира в Дніпрі.
Також у власності родини три автомобілі: Porsche Macan 2017 р. в., BMW Х5 2019 р. в., Volkswagen Caravelle 2014 р. в.
Допомога від держави
Примітно, що Кирило Тимошенко задекларував отримання доходу у вигляді державної і соціальної матеріальної допомоги від Київського міського центру з нарахування та здійснення соціальних виплат. 3440 грн - сума невелика (хоча більша, ніж середня пенсія). Минулого року він отримав таку допомогу в сумі 10 320 грн.
Що стосується готівкових коштів, які в межах "податкової амністії" Президент Володимир Зеленський рекомендує покласти в банк, то у Кирила Тимошенка, згідно з поданою декларацією, є 675 тисяч доларів США, 110 тисяч євро, 3,4 мільйона грн. У дружини готівкою є ще 170 тисяч доларів США, а також 3,25 мільйона грн.
Також він показав зарплату від Державного управління справами за основним місцем роботи в сумі 418 949 грн, тобто приблизно 35 тис. грн на місяць, дохід від "ДУС медіа" (16,9 тис. грн), страхові виплати (79,9 тис . грн).
6 279 546 - від концертної діяльності?
Дружині вдалося заробити значно більше. Так, крім зарплати за основним місцем роботи (ТОВ ІА "Медіа ресурси менеджмент") у сумі 106,4 тис. грн і ТОВ "Українська кіношкола", де вона отримала 21 тис. грн, її дохід від підприємницької діяльності становить 6 279 546 грн (тобто приблизно 523 тис. грн на місяць).
Якщо вірити єдиному реєстру юросіб та ФОП, то вона займається концертною і театральною діяльністю як фізособа-підприємець. А, як відомо, 2020 рік не був щедрим на концерти і театральні вистави.
Нагадаємо, що раніше Кирило Тимошенко заявив, що на "Велику реставрацію" з бюджету піде безпрецедентна сума - майже 2 млрд.
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- с Днём дурака!
якщо різниці між ними нема, то що вам подобається в теперішніх й не подобалось в колишніх?
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Закон о нулевой декларации не обязывает декларироваться тех кто УЖЕ ЗАДЕКЛАРИЛОВАЛСЯ, чиновников, власть, соответственно свой налик они в банк класть не должны и платить из него 5%.
Закон о нулевой декларации для обычного населения, которое будут грабить и об этом не говорит НИКТО.
ПОЧЕМУ ОНИ САМИХ СЕБЯ НЕ ОБЯЗАЛИ КЛАСТЬ ДЕНЬГИ В БАНК, ВЕДЬ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА НАДЁЖНА КАК НИКОГДА?
Грабить они могут только людей, свое класть в банк не будут и если кто-то думает, что закон об амнистии для них, нет это чтобы ограбить население.
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Декларація Зеленського: шостий президент країни позичив у своєї дружини (!) £1.7M (!)
(1,7 мільйона !) через офшор (!) у Белізі (!) ...
і жодна https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0?src=hashtag_click #медіавульвота , яка кричала про три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента навіть не привідкрила свої губки, аби розповісти про цього баригу у владі!
https://pbs.twimg.com/media/Ex0xgX3WUA0rYW7?format=jpg&name=medium
ГНИДА, щоб він вдавився тією соціальною допомогою
Треба б вивести на чисту воду і цих фігурантів.