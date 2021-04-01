УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9691 відвідувач онлайн
Новини
8 301 54

Заступник голови ОП Тимошенко задекларував отримання соцдопомоги від держави і показав $675 тис., €110 тис., 3,4 млн грн готівки

Заступник голови ОП Тимошенко задекларував отримання соцдопомоги від держави і показав $675 тис., €110 тис., 3,4 млн грн готівки

Доходить кінця кампанія з декларування. Свої декларації подали і співробітники Офісу Президента, зокрема й заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Так, у сім'ї заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка в 2020 році з'явилися нові придбання: квартира в Києві вартістю 2 млн грн і дві земельні ділянки в Підгірцях Обухівського району Київської області. Ці об'єкти в 2020 році придбала його дружина Олена Тимошенко.

Примітно, що одну ділянку площею 555 квадратних метрів у Підгірцях їй вдалося купити за 72,7 млн ​​грн, а другу в 58 кв. м - за 7946 грн.

У самого Кирила Тимошенка квартира в Києві 181 кв. м, три машиномісця в Києві, садовий будинок у Дніпропетровській області та земельна ділянка там же площею 881 кв. м. Крім того, у нього є квартира в Дніпрі.

Також у власності родини три автомобілі: Porsche Macan 2017 р. в., BMW Х5 2019 р. в., Volkswagen Caravelle 2014 р. в.

Допомога від держави

Примітно, що Кирило Тимошенко задекларував отримання доходу у вигляді державної і соціальної матеріальної допомоги від Київського міського центру з нарахування та здійснення соціальних виплат. 3440 грн - сума невелика (хоча більша, ніж середня пенсія). Минулого року він отримав таку допомогу в сумі 10 320 грн.

Що стосується готівкових коштів, які в межах "податкової амністії" Президент Володимир Зеленський рекомендує покласти в банк, то у Кирила Тимошенка, згідно з поданою декларацією, є 675 тисяч доларів США, 110 тисяч євро, 3,4 мільйона грн. У дружини готівкою є ще 170 тисяч доларів США, а також 3,25 мільйона грн.

Також читайте: Декларація Єрмака: зарплата в 37 тис. грн і "Мерседес" за 3 мільйони

Також він показав зарплату від Державного управління справами за основним місцем роботи в сумі 418 949 грн, тобто приблизно 35 тис. грн на місяць, дохід від "ДУС медіа" (16,9 тис. грн), страхові виплати (79,9 тис . грн).

6 279 546 - від концертної діяльності?

Дружині вдалося заробити значно більше. Так, крім зарплати за основним місцем роботи (ТОВ ІА "Медіа ресурси менеджмент") у сумі 106,4 тис. грн і ТОВ "Українська кіношкола", де вона отримала 21 тис. грн, її дохід від підприємницької діяльності становить 6 279 546 грн (тобто приблизно 523 тис. грн на місяць).

Якщо вірити єдиному реєстру юросіб та ФОП, то вона займається концертною і театральною діяльністю як фізособа-підприємець. А, як відомо, 2020 рік не був щедрим на концерти і театральні вистави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід задекларував живого африканського лева. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що раніше Кирило Тимошенко заявив, що на "Велику реставрацію" з бюджету піде безпрецедентна сума - майже 2 млрд.

Автор: 

декларація (1423) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2025)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
Ну что секта зеленых дегенератов, нравиться? Это ваши божки покупают каждый год по квартире, но при этом не стесняются получать еще и помощь от государства . До такой низости не опускались даже последние гопники из партии Регионов
показати весь коментар
01.04.2021 08:12
+34
Поздравляем Владимира Зеленского с его именинами
- с Днём дурака!
показати весь коментар
01.04.2021 08:07
+34
и его избирателей!

Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 3279
показати весь коментар
01.04.2021 08:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поздравляем Владимира Зеленского с его именинами
- с Днём дурака!
показати весь коментар
01.04.2021 08:07 Відповісти
и его избирателей!

Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 3279
показати весь коментар
01.04.2021 08:18 Відповісти
Это его профессиональный праздник... Лохи это его лехторат
Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 2305
показати весь коментар
01.04.2021 08:20 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко задекларував отримання соцдопомоги від держави і показав $675 тис., €110 тис., 3,4 млн грн готівки - Цензор.НЕТ 3468
показати весь коментар
01.04.2021 09:32 Відповісти
Дураки это те кто за него голосовал, а Шмаркля просто ловкий приспособленец, который воспользовался дуростью населения этой страны.
показати весь коментар
01.04.2021 11:35 Відповісти
Учитесь жить иначе жизнь в этой стране будет учить вас!
показати весь коментар
01.04.2021 08:10 Відповісти
Ну что секта зеленых дегенератов, нравиться? Это ваши божки покупают каждый год по квартире, но при этом не стесняются получать еще и помощь от государства . До такой низости не опускались даже последние гопники из партии Регионов
показати весь коментар
01.04.2021 08:12 Відповісти
а в чем была разница 7 лет назад? аж интересно
показати весь коментар
01.04.2021 08:28 Відповісти
7 или 2?
показати весь коментар
01.04.2021 08:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485243, а тепер за логікою:
якщо різниці між ними нема, то що вам подобається в теперішніх й не подобалось в колишніх?
показати весь коментар
01.04.2021 09:09 Відповісти
Опускались. Рыги - самые низкие уроды.
показати весь коментар
01.04.2021 09:21 Відповісти
Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 3928
показати весь коментар
01.04.2021 08:19 Відповісти
Оце я розумію "кіннць епохи жадібності": у чувака мільйони кеша, а він пенсію просить в держпви.
показати весь коментар
01.04.2021 08:21 Відповісти
Одним словом - твари. Народ нищает а зеленые твари грабят страну.
показати весь коментар
01.04.2021 08:24 Відповісти
А что, избиратели этого дерьма должны богатеть? Поделом!
показати весь коментар
01.04.2021 09:23 Відповісти
*********** и его 73% избирателей с профессиональным праздником.Борщ ,в честь праздника,жриТе тремя ложками.
показати весь коментар
01.04.2021 08:25 Відповісти
піввареника їм тепер тільки сняться.
показати весь коментар
01.04.2021 08:27 Відповісти
Наш атвєт маслу Рошен . .

Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 2660 .
показати весь коментар
01.04.2021 08:25 Відповісти
... ты не такой как все, ты работаешь в офисе...[С]
показати весь коментар
01.04.2021 08:25 Відповісти
Замглавы ОП Тимошенко задекларировал получение соцпомощи от государства и показал $675 тыс., €110 тыс., 3,4 млн грн налички - Цензор.НЕТ 8372
показати весь коментар
01.04.2021 08:27 Відповісти
Выбора нет.. Опять за Олександровича будем голосовать.. Разве что Володимирівна прийде і порядок наведе
показати весь коментар
01.04.2021 08:30 Відповісти
чахлиця невмируща вже ніколи не прийде
показати весь коментар
01.04.2021 08:44 Відповісти
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

Закон о нулевой декларации не обязывает декларироваться тех кто УЖЕ ЗАДЕКЛАРИЛОВАЛСЯ, чиновников, власть, соответственно свой налик они в банк класть не должны и платить из него 5%.

Закон о нулевой декларации для обычного населения, которое будут грабить и об этом не говорит НИКТО.

ПОЧЕМУ ОНИ САМИХ СЕБЯ НЕ ОБЯЗАЛИ КЛАСТЬ ДЕНЬГИ В БАНК, ВЕДЬ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА НАДЁЖНА КАК НИКОГДА?
показати весь коментар
01.04.2021 08:37 Відповісти
Нехіло так куратор великого будівництва запакувався. Цьому вже і внукам хватить. Гандони зелені
показати весь коментар
01.04.2021 08:39 Відповісти
Це тільки те, що воно задекларувало... Тут тільки цифри, а де аналітика - звідки таке "щастя" впало на голову цього пройдисвіта?
показати весь коментар
01.04.2021 08:45 Відповісти
Выше пишу, что для народа, предпринимателей бизнеса, которые заработали и создали раб места амнистия капиталов и 5% налог и нужно класть в банк, который не надёжен, если судить по их налику, а эти освобождаются даже от амнистии и, никто не проверяет их декларации....

Грабить они могут только людей, свое класть в банк не будут и если кто-то думает, что закон об амнистии для них, нет это чтобы ограбить население.
показати весь коментар
01.04.2021 08:55 Відповісти
Мдааа, чимось не тим я в житті займаюся. Більше тридцятника вже, все життя працюю, а стільки нала немає... Абідна.
показати весь коментар
01.04.2021 08:41 Відповісти
Зеленский и его говна
показати весь коментар
01.04.2021 08:45 Відповісти
если бы не помощь от государства то как бы этот нищеброд смог свести концы с концами . одной коммуналки сколько выходит
показати весь коментар
01.04.2021 08:45 Відповісти
Так у Разумкова вчера новость была, задекларировано также дома наличкой 28 млн грн,(1 миллион баксов)
показати весь коментар
01.04.2021 08:45 Відповісти
Ну що, Наколядували? Тепер валіть із етой сртани нада...
показати весь коментар
01.04.2021 08:48 Відповісти
быдлота... вонючая паскудная быдлота...
показати весь коментар
01.04.2021 08:49 Відповісти
Скрєпний віруючий гундяївського патріархату Кіріл Тимошенко доїть малоросів, а вони і раденькі ...
показати весь коментар
01.04.2021 08:59 Відповісти
https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg
https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg

Декларація Зеленського: шостий президент країни позичив у своєї дружини (!) £1.7M (!)
(1,7 мільйона !) через офшор (!) у Белізі (!) ...
і жодна https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0?src=hashtag_click #медіавульвота , яка кричала про три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента навіть не привідкрила свої губки, аби розповісти про цього баригу у владі!

https://pbs.twimg.com/media/Ex0xgX3WUA0rYW7?format=jpg&name=medium
показати весь коментар
01.04.2021 09:08 Відповісти
гандоны. люди которые действительно нуждаются в соцпомощи не могут ее добиться..
показати весь коментар
01.04.2021 09:23 Відповісти
і наче міністерство постійно погрожує, що буде перевіряти отримувачів... і на тобі!
показати весь коментар
01.04.2021 09:34 Відповісти
Соціальна допомога міліонеру?
ГНИДА, щоб він вдавився тією соціальною допомогою
показати весь коментар
01.04.2021 09:37 Відповісти
Може то на поховання? Авансом... Вони (челядь) і так вміють! ))
показати весь коментар
01.04.2021 09:48 Відповісти
Ну, іх цією падаллю зрозуміло, цікаво, хто розпорядився надавати цю соціальну допомогу?
Треба б вивести на чисту воду і цих фігурантів.
показати весь коментар
01.04.2021 09:58 Відповісти
Обычно ходатайство на соцпомощь подписывает начальник несчастного просителя. А кто начальник у этой твари????
показати весь коментар
01.04.2021 11:43 Відповісти
3400 соцпомощи получил. Отжал 20% акций ,,Укрбуда",но всё равно решил срубить с государства помощь. Долларовый миллионер. Эти подонки даже не задумываются о том, как это выглядит со стороны и что о них думают люди. На лекарства...
показати весь коментар
01.04.2021 10:05 Відповісти
Очевидно, в нашей стране чтобы здоровый, трудоспособный мужчина в расцвете сил мог получить социальную помощь, надо много и продуктивно воровать у этого государства.
показати весь коментар
01.04.2021 11:39 Відповісти
 
 