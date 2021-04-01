421 померлий від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

17 569 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"17 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5 160 осіб;

летальних випадків – 421;

одужало – 9 602 особи;

здійснено тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 691 737 осіб;

одужало – 1 323 083 особи;

летальних випадків – 33 246;

проведено ПЛР-тестувань – 8 179 905.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та

Житомирській (1 037) областях", - розповів Степанов.







