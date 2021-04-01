421 померлий від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні
17 569 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 квітня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"17 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 5 160 осіб;
летальних випадків – 421;
одужало – 9 602 особи;
здійснено тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 691 737 осіб;
одужало – 1 323 083 особи;
летальних випадків – 33 246;
проведено ПЛР-тестувань – 8 179 905.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та
Житомирській (1 037) областях", - розповів Степанов.
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https://glavcom.ua/news/347786-shuster-zajavil-chto-ne-ozhidal-obmana-ot-poroshenko.html Шустер о Порошенко : Он выступал как европейский человек, я ему верил, мы все ему верили, а он оказался человеком вообще не европейским. У него понимание «кто против меня - тот против нас». У него абсолютно сталинское понимание, но с офшорами.
древнеарамейском - это который армянцы придумали?
Я не заперечую наявності хвороби. Вже як мінімум двічі пересоплив, і рідні теж. Але я проти стадного психозу, який дозволяє маніпулювати приматами використовуючи продажних політиків, ЗМІ та Інтернет шляхом нагнітання в них страху. Бо наслідки від цього є набагато гірші та небезпечніші. Страх та нажива жене людей до таких гріхів, які потім відмолюють століттями. Хто цього не розуміє є просто примітивним стадним приматом, яким або маніпулюють або він приймає участь у цьому злочинному соціальному експерименті і теракті, який проводять в світовому масштабі. Позиція моя зрозуміла. Цей вірус запустили не для того щоб раби вимерли. Про наступний ми поки що промовчимо. Маска тебе не врятує....
Гильдия называет шутами всех своих членов, невзирая на то, какой род деятельности те для себя выбрали - клоунаду или жонглирование.
Да зебіли? Зробили себе разом!
Сейчас проведено 132к тестов и больных 17к.
Странно, правда?))
І ті, хто за нього голосував, зараз вмирають. От за минулу добу мінімум 307 виборців Зеленського ...
І став Зеленський вироком, але не для Порошенка, а для всіх громадян. Зараз розплачуємося смертями
April 1 (GMT)
Updates
176 new cases and 5 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Зебіли! Ви зробили всіх нас разом.